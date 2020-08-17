Трамп наздоганяє Байдена, різниця становить 4%, - опитування CNN

Президент США Дональд Трамп за останній місяць серйозно скоротив відрив від свого опонента на майбутніх виборах Джо Байдена.

Про це свідчать опитування CNN, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні з'їздів обох партій у США близько 50% опитаних готові проголосувати за Байдена, тоді як 46% планують підтримати Трампа. Водночас у 15 штатах, у яких традиційно триває головна боротьба за перемогу демократів чи республіканців, за Байдена планують проголосувати 49% опитаних, а за Трампа - 48%.

За даними опитування, найбільше за Трампа планують голосувати чоловіки, а також виборці від 35 до 64 років. Тим часом близько 12% прихильників Трампа зазначають, що вони можуть змінити свою думку, тоді як серед виборців Байдена таких лише 7%.

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