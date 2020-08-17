Трамп наздоганяє Байдена, різниця становить 4%, - опитування CNN
Президент США Дональд Трамп за останній місяць серйозно скоротив відрив від свого опонента на майбутніх виборах Джо Байдена.
Про це свідчать опитування CNN, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні з'їздів обох партій у США близько 50% опитаних готові проголосувати за Байдена, тоді як 46% планують підтримати Трампа. Водночас у 15 штатах, у яких традиційно триває головна боротьба за перемогу демократів чи республіканців, за Байдена планують проголосувати 49% опитаних, а за Трампа - 48%.
За даними опитування, найбільше за Трампа планують голосувати чоловіки, а також виборці від 35 до 64 років. Тим часом близько 12% прихильників Трампа зазначають, що вони можуть змінити свою думку, тоді як серед виборців Байдена таких лише 7%.
Топ коментарі
+21 Edgar Degas
показати весь коментар17.08.2020 12:27 Відповісти Посилання
+9 Edgar Degas
показати весь коментар17.08.2020 12:33 Відповісти Посилання
+5 Sergey Rafalovych
показати весь коментар17.08.2020 13:33 Відповісти Посилання
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а Байден поддержал черных..
вон на коленках стоит..
vote for Biden!
https://www.youtube.com/watch?v=J2lIOk9KI8Q
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Это ПИПЕЦ ! -- Распространяйте в англоязычных сетфях !!.
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Я потерял методичку!
За кого топить?
Тупое быдло не должно иметь права голоса.
Ви тут АБСОЛЮТНО праві!!!
В моем окружении есть люди, неглупые, образованные, начитанные, снисходительно относившиеся к моему неприятию их восторгов на счет Зе.
Мол, потом сам увидишь, кто прав.
Сейчас они избегают общения, будто в отместку за то, что я оказался прав.
Так це і є подвійна свідомість - ШИЗОФРЕНИЯ НАЗЬІВАЕТСЯ!
Так, вони "неглупьіе" бо вони психічно хворі.
Так їм і кажіть, що вони психічно хворі, бо нормальна психічно людина за Зеленського не проголосує.
Как доказывает практика люди голосуют чаще всего за высоких белых мужчин. И Байден, и Трамп подходят под эти категории. Хотя Трампа и упрекают в маленьких, не мужских руках. А вот Клинтон не подходила - она была женщиной.
Важно другое, очевидное: снова Трамп для Украины хуже, чем Байден.
Ось це мені муляє, а Трампу - зовсім ні.
Підтримка демократами Антіфи та БЛМ ще зіграє з ними дурний жарт.
Тут Трампу респект!
Fox News Poll трамп-42% байден-49%
NBC News/Wall Street Journal Poll трамп-41% байден-50%
NPR/PBS NewsHour/Marist Poll трамп-42% байден-53%
Georgetown Institute of Politics and Public Service Battleground трамп-40% байден-53%
Вони опитували "вагнерівців що живуть у штатах"!!!!!!!!