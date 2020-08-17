Трамп догоняет Байдена, разница составляет 4%, - опрос CNN

Президент США Дональд Трамп за последний месяц серьезно сократил отрыв от своего оппонента на предстоящих выборах Джо Байдена.

Об этом свидетельствуют опросы CNN, передает Цензор.НЕТ.

Накануне съездов обеих партий в США около 50% опрошенных готовы проголосовать за Байдена, тогда как 46% планируют поддержать Трампа. В то же время в 15 штатах, в которых традиционно идет главная борьба за победу демократов или республиканцев, по Байдена планируют проголосовать 49% опрошенных, а за Трампа - 48%.

По данным опроса, больше всего за Трампа планируют голосовать мужчины, а также избиратели от 35 до 64 лет. В то же время около 12% сторонников Трампа отмечают, что они могут изменить свое мнение, тогда как среди избирателей Байдена таких только 7%.

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