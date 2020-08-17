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Трамп догоняет Байдена, разница составляет 4%, - опрос CNN

Трамп догоняет Байдена, разница составляет 4%, - опрос CNN

Президент США Дональд Трамп за последний месяц серьезно сократил отрыв от своего оппонента на предстоящих выборах Джо Байдена.

Об этом свидетельствуют опросы CNN, передает Цензор.НЕТ.

Накануне съездов обеих партий в США около 50% опрошенных готовы проголосовать за Байдена, тогда как 46% планируют поддержать Трампа. В то же время в 15 штатах, в которых традиционно идет главная борьба за победу демократов или республиканцев, по Байдена планируют проголосовать 49% опрошенных, а за Трампа - 48%.

По данным опроса, больше всего за Трампа планируют голосовать мужчины, а также избиратели от 35 до 64 лет. В то же время около 12% сторонников Трампа отмечают, что они могут изменить свое мнение, тогда как среди избирателей Байдена таких только 7%.

Читайте также: Вероятность победы Байдена на президентских выборах в США составляет 91%, - The Economist. ИНФОГРАФИКА

Байден Джо (2795) США (27341) Трамп Дональд (5860)


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Топ комментарии
+21
Любитель московских проституток может остаться - это плохо.
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17.08.2020 12:27 Ответить
+9
Меня волнует поддержка Украины,продавец квартир явно путинский должник.
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17.08.2020 12:33 Ответить
+5
Ты дебил
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17.08.2020 13:33 Ответить
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Любитель московских проституток может остаться - это плохо.
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17.08.2020 12:27 Ответить
так то оно так, НО я думаю белым просто надоело целовать туфли черным, а белых в США большинство 62% пока...
а Байден поддержал черных..
вон на коленках стоит..
Трамп наздоганяє Байдена, різниця становить 4%, - опитування CNN - Цензор.НЕТ 9442
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17.08.2020 12:32 Ответить
Меня волнует поддержка Украины,продавец квартир явно путинский должник.
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17.08.2020 12:33 Ответить
рейтинг это ерунда все зависит от голосов основных штатов и выборщиков никто в США не обращает на гонки и рейтинги перед выборами американцы могут удивлять и не раз своим ВЫБОРОМ ИМЕННО В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ....
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17.08.2020 12:55 Ответить
В истории США бывали случаи,что получивший большинство голосов избирателей кандидат проигрывал конкуренту,который получал больше голосов выборщиков.Непрямая система выборов.
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17.08.2020 13:16 Ответить
Буш молодший так у Гора виграв вибори,набравши менше голосів виборців,цим Гор
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17.08.2020 13:54 Ответить
Для Америки Трамп это хорошо а вы тренируйтесь в следующий раз не выбрать снова каго-нибудь зебила
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17.08.2020 14:30 Ответить
Для кого плохо, для тебе особисто?
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17.08.2020 15:14 Ответить
только Байден, только победа!
vote for Biden!
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17.08.2020 12:27 Ответить
Ты дебил
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17.08.2020 13:33 Ответить
якеж воно нещасне зелене чмо
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17.08.2020 15:44 Ответить
Эпическая битва юных динозавров
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17.08.2020 12:28 Ответить
Трамп-наш президент!
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17.08.2020 12:34 Ответить
Если вы счастливый обладатель американского гражданства, то возможно. А вот Украине надо реформами активнее заниматься, чтобы наши партнёры не разочаровывались в наших потугах в стремлении в цивилизованный мир и мы не подтверждали легендарную фразу : хотели как лучше, а получилось, как всегда
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17.08.2020 12:39 Ответить
Подозреваю что он счастливый обладатель россиянского гражданства)
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17.08.2020 13:29 Ответить
Він на території ОРДЛО живе. Сєпараст.
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17.08.2020 14:31 Ответить
.
https://www.youtube.com/watch?v=J2lIOk9KI8Q

-
Это ПИПЕЦ ! -- Распространяйте в англоязычных сетфях !!.
.
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17.08.2020 12:28 Ответить
Трамп проигрывает Байдену ключевые (колеблюющиеся) штаты - Мичиган и Огайо
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17.08.2020 12:29 Ответить
Зебилы!
Я потерял методичку!
За кого топить?
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17.08.2020 12:30 Ответить
За Обаму.
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17.08.2020 12:35 Ответить
За Петю, конечно. Петики начали сомневаться?
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17.08.2020 12:55 Ответить
Трамп 2020!!!
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17.08.2020 12:35 Ответить
Цікаво,якби в США була модель виборчої системи(прямого виборчого права) як у нас,відрізнялися б результати виборів від тих,що при діючій системі
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17.08.2020 12:37 Ответить
Безусловно, президентом был бы Зеленский!
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17.08.2020 12:49 Ответить
Ще б хто підказав,як нам того зеленського хоч кому в кандидати втюхать,ще й приплатили б.Хоч в яке Зімбабве,на Штати в нас грошей не вистачить
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17.08.2020 12:57 Ответить
При всеобщем избирательном праве, в основном, только таких и избирают.
Тупое быдло не должно иметь права голоса.
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17.08.2020 13:18 Ответить
Тому й цікаво,кого б вибрали в США,в країні з старою сталою демократією.
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17.08.2020 13:23 Ответить
Трамп наздоганяє Байдена, різниця становить 4%, - опитування CNN - Цензор.НЕТ 4059
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17.08.2020 12:37 Ответить
Не знайшов першоджерела нормального. Якщо є посилання на джерела, що варті довіри- буду дуже вдячний.
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17.08.2020 12:47 Ответить
Фейк от петиков. Видно же сразу.
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17.08.2020 12:57 Ответить
хочешь сказать, что Зеля не ворует у Украины?
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17.08.2020 13:30 Ответить
За Зеленского только психически неполноенньіе голосовали.
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17.08.2020 14:31 Ответить
Голосовали то ладно,а вот сейчас его поддерживать могут только полные олигофрены или проплаченные кацапские боты
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17.08.2020 14:40 Ответить
а так і є.
Ви тут АБСОЛЮТНО праві!!!
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17.08.2020 14:41 Ответить
увы, все гораздо сложнее.
В моем окружении есть люди, неглупые, образованные, начитанные, снисходительно относившиеся к моему неприятию их восторгов на счет Зе.
Мол, потом сам увидишь, кто прав.
Сейчас они избегают общения, будто в отместку за то, что я оказался прав.
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17.08.2020 14:41 Ответить
"Сейчас они избегают общения, будто в отместку за то, что я оказался прав."

Так це і є подвійна свідомість - ШИЗОФРЕНИЯ НАЗЬІВАЕТСЯ!

Так, вони "неглупьіе" бо вони психічно хворі.
Так їм і кажіть, що вони психічно хворі, бо нормальна психічно людина за Зеленського не проголосує.
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17.08.2020 14:45 Ответить
так называемые, иксперды! Вот вам источники информации https://www.realclearpolitics.com/epolls/latest_polls/ и вот еще https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-general/national/
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17.08.2020 12:37 Ответить
Это же Трамп ещё не гонится, а стоит на месте президента США.
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17.08.2020 12:45 Ответить
Главная проблема Трампа - он балабол. Вторая проблема - Байден как и Трамп белый мужчина. Оттого Трамп пытается сыграть карту "я горец, а он инвалид калечный". Может кто-то купится.
Как доказывает практика люди голосуют чаще всего за высоких белых мужчин. И Байден, и Трамп подходят под эти категории. Хотя Трампа и упрекают в маленьких, не мужских руках. А вот Клинтон не подходила - она была женщиной.
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17.08.2020 12:51 Ответить
Шо ты мелишь идиот
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17.08.2020 13:35 Ответить
Я за Трампа и рад таким новостям, мне не нравиться что Демпартия выбрала замом Байдена злобную нигершу. Но пока что всё сложно.
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17.08.2020 12:49 Ответить
Да как так-то ?! Неужели даже стоять на коленях перед нигерами не помогло ?
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17.08.2020 12:51 Ответить
Там всё чуть сложнее. Эта нигерша ставленница властных кругов демов, такая себе черная версия Клинтон. Вот они её под шумок пропихнули. Она придурочная. Могли выбрать замом молодого гея и он был бы крутым вицепрезом. Но он белый мужик.
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17.08.2020 12:52 Ответить
Вона не може бути негром. Почитайте біографію.
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17.08.2020 13:02 Ответить
Её пропихнула верхушка демов как раз потому что она черная. У неё нет популярности внутри самой партии, но она своя для верхушки. А в остальном она как Обама, выходец из богатой семьи как и вся верхушка демов.
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17.08.2020 13:04 Ответить
Верхівка демпартії ставить на те, що їх електорат - тупий, як двері. Маючи в нащадках: мешканців ямайки, індійку та рабовласників, вона якимось дивом стала - чорною й борцем з "white supremacy".
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17.08.2020 13:31 Ответить
Ну цвет кожи у неё темненький. Капля черной крови как дедушки демпатии завещали, когда писали свои законы Кроу и прочее.
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17.08.2020 13:49 Ответить
Вряд ли имеет значение, за кого ты, если у тебя нет американского паспорта.
Важно другое, очевидное: снова Трамп для Украины хуже, чем Байден.
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17.08.2020 13:35 Ответить
Я помню как Обама сдал Украину и Грузию, а Клинтон приехала к Путину с перезагрузкой. Я не говорю, что демы будут за Путина - я думаю что они нас могут продать. Боюсь этого.
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17.08.2020 13:50 Ответить
Кроме того, демы сдали всех арабских демократических лидеров в пользу исламистов. Они невероятно оппортунистические политики.
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17.08.2020 13:55 Ответить
Вам муляють трампові Джевеліни та Барретти? Вважаєте що ковдри від Обами та Байдена в 2014 році були саме тім що, потрібно для української армії?
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17.08.2020 14:20 Ответить
мені - не муляють, але, виходячи з логіки подій, Джавеліни скоро опиняться в руках кацапів, не зробивши по них жодного пострілу.
Ось це мені муляє, а Трампу - зовсім ні.
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17.08.2020 14:25 Ответить
Вона злобна, але не ніггерша. Мати у неї індуска, а папашка - осьмушка негра. Хоча такі да, ця потвора уамала - злобна мерзота, а шлях у політику проклала своєю фіздою. Про це маса англомовних матеріалів матеріалів і не тільки.
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17.08.2020 15:18 Ответить
Пардон, камала.
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17.08.2020 15:18 Ответить
Хоть одна хорошая новость за день.
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17.08.2020 12:51 Ответить
Байден догоняет Трампа.

Трамп наздоганяє Байдена, різниця становить 4%, - опитування CNN - Цензор.НЕТ 4038
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17.08.2020 12:54 Ответить
В американців головне перемогти в більшості штатів, а не кількісно по виборцях.
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17.08.2020 13:00 Ответить
Ну, тут треба враховувати прихильність СНН до дем партії. Тай віковий розклад, за словами Гаррі Табаха, виправданий: "Хто в 20 не голосував за демократів- не має сердця, а ті що за них голосують в 40- не мають мізків." Тут важливо те що, навіть схильна до демократів преса визнає високий рейтинг Трампа та можливість його перемоги.
Підтримка демократами Антіфи та БЛМ ще зіграє з ними дурний жарт.
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17.08.2020 14:16 Ответить
Хоча під час правління Трампа вялікаю расєю і расєян макнули рязанською харєю в кал не один раз.
Тут Трампу респект!
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17.08.2020 14:34 Ответить
також опитування в серпні


Fox News Poll трамп-42% байден-49%

NBC News/Wall Street Journal Poll трамп-41% байден-50%

NPR/PBS NewsHour/Marist Poll трамп-42% байден-53%

Georgetown Institute of Politics and Public Service Battleground трамп-40% байден-53%
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17.08.2020 14:43 Ответить
Це за даними центру Разумкова??????????
Вони опитували "вагнерівців що живуть у штатах"!!!!!!!!
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17.08.2020 16:27 Ответить
следите за Огайо - это показательный штат, кто выигрывает Огайо тот выигрывает выборы, Огайо не ошибается вот уже лет 70
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17.08.2020 18:25 Ответить
 
 