Трамп догоняет Байдена, разница составляет 4%, - опрос CNN
Президент США Дональд Трамп за последний месяц серьезно сократил отрыв от своего оппонента на предстоящих выборах Джо Байдена.
Об этом свидетельствуют опросы CNN, передает Цензор.НЕТ.
Накануне съездов обеих партий в США около 50% опрошенных готовы проголосовать за Байдена, тогда как 46% планируют поддержать Трампа. В то же время в 15 штатах, в которых традиционно идет главная борьба за победу демократов или республиканцев, по Байдена планируют проголосовать 49% опрошенных, а за Трампа - 48%.
По данным опроса, больше всего за Трампа планируют голосовать мужчины, а также избиратели от 35 до 64 лет. В то же время около 12% сторонников Трампа отмечают, что они могут изменить свое мнение, тогда как среди избирателей Байдена таких только 7%.
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а Байден поддержал черных..
вон на коленках стоит..
vote for Biden!
https://www.youtube.com/watch?v=J2lIOk9KI8Q
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Это ПИПЕЦ ! -- Распространяйте в англоязычных сетфях !!.
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Я потерял методичку!
За кого топить?
Тупое быдло не должно иметь права голоса.
Ви тут АБСОЛЮТНО праві!!!
В моем окружении есть люди, неглупые, образованные, начитанные, снисходительно относившиеся к моему неприятию их восторгов на счет Зе.
Мол, потом сам увидишь, кто прав.
Сейчас они избегают общения, будто в отместку за то, что я оказался прав.
Так це і є подвійна свідомість - ШИЗОФРЕНИЯ НАЗЬІВАЕТСЯ!
Так, вони "неглупьіе" бо вони психічно хворі.
Так їм і кажіть, що вони психічно хворі, бо нормальна психічно людина за Зеленського не проголосує.
Как доказывает практика люди голосуют чаще всего за высоких белых мужчин. И Байден, и Трамп подходят под эти категории. Хотя Трампа и упрекают в маленьких, не мужских руках. А вот Клинтон не подходила - она была женщиной.
Важно другое, очевидное: снова Трамп для Украины хуже, чем Байден.
Ось це мені муляє, а Трампу - зовсім ні.
Підтримка демократами Антіфи та БЛМ ще зіграє з ними дурний жарт.
Тут Трампу респект!
Fox News Poll трамп-42% байден-49%
NBC News/Wall Street Journal Poll трамп-41% байден-50%
NPR/PBS NewsHour/Marist Poll трамп-42% байден-53%
Georgetown Institute of Politics and Public Service Battleground трамп-40% байден-53%
Вони опитували "вагнерівців що живуть у штатах"!!!!!!!!