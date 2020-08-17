УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6288 відвідувачів онлайн
Новини
4 820 23

Зеленський ветував закон про валютну іпотеку і вніс свої пропозиції

Зеленський ветував закон про валютну іпотеку і вніс свої пропозиції

Президент Володимир Зеленський ветував закон про мораторій на стягнення майна громадян, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті. Зеленський пропонує ухвалити закон у новій редакції.

Як інформує Цензор.НЕТ, пропозиції оприлюднені на сторінці законопроєкту №3640 на сайті парламенту.

Зазначається, що ухвалений ВР закон створює правову колізію щодо майна, яке не може бути вилучено.

Президент пропонує продовжити мораторій на стягнення майна за валютною іпотекою, який діє з 2014 року. Але пропонує виключити із закону пункт 2, який розширює предмет мораторію.

Президент пропонує ухвалити закон без положення, за яким "не може бути примусово стягнуто (відчужене без згоди власника) інше майно (майнові права), в тому числі за договорами застави / іпотеки або згідно з кредитною угодою".

Читайте також: Люди можуть і беруть іпотеку під 10%, - Зеленський

Таким чином, пропонується продовжити мораторій на стягнення майна, якщо таке "нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника / майнового поручителя або є об'єктом незавершеного житлового будівництва, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності немає іншого нерухомого житлового майна".

Автор: 

законопроєкт (3637) Зеленський Володимир (24595) іпотека (417)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Пахарь!Зеленский ветировал закон о валютной ипотеке и внес свои предложения - Цензор.НЕТ 132
показати весь коментар
17.08.2020 13:08 Відповісти
+7
Зеленский ветировал закон о валютной ипотеке и внес свои предложения - Цензор.НЕТ 2302
показати весь коментар
17.08.2020 13:12 Відповісти
+7
Тобто ти визнаєш, що Петру Олексійовичу вже ніколи не бути президентом! Молодець!
показати весь коментар
17.08.2020 13:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пахарь!Зеленский ветировал закон о валютной ипотеке и внес свои предложения - Цензор.НЕТ 132
показати весь коментар
17.08.2020 13:08 Відповісти
Тобто ти визнаєш, що Петру Олексійовичу вже ніколи не бути президентом! Молодець!
показати весь коментар
17.08.2020 13:16 Відповісти
Відчуй різницю:
Зеленский ветировал закон о валютной ипотеке и внес свои предложения - Цензор.НЕТ 5547
показати весь коментар
17.08.2020 13:18 Відповісти
То що тебе так збудило?
показати весь коментар
17.08.2020 13:26 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2020 13:20 Відповісти
- Это не ваше имущество!
- А чье же?
- Не ваше.
- А чье же?
- Не ваше, не ваше.
- А чье же, чье?
- Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
- Кем национализировано?
- Советской властью! Советской властью.
- Какой властью? Какой властью?
- Властью трудящихся.
- А‑а‑а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян?
- Да‑а‑а‑с!..
- М‑м‑м: Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
- М‑может быть!(с)
показати весь коментар
17.08.2020 13:35 Відповісти
Что не сделает этот уродливый гавнюк--всё не в тему. Самый настоящий враг Украины.
показати весь коментар
17.08.2020 13:08 Відповісти
Та заспокойся- він вже другий рік не президент!
показати весь коментар
17.08.2020 13:17 Відповісти
Дійсно,Зеленський просто маріонетка.А фактичний президент Єрмак.
показати весь коментар
17.08.2020 13:22 Відповісти
А хіба не Беня? Бо останнім часом якщо вірити форуму, то Коломойський був.
показати весь коментар
17.08.2020 13:40 Відповісти
Президент предлагает принять закон без положения, по которому "не может быть принудительно взыскано (отчуждено без согласия владельца) другое имущество (имущественные права), в том числе по договорам залога/ипотеки или согласно кредитного договора".



ХавайТЕ
показати весь коментар
17.08.2020 13:10 Відповісти
А что хавать то? Если у владельца уже есть жилье и данное жилье не является для него единственным, то почему взыскать по долгам нельзя? Или долги отдают только слабые? И вообще, как на мой взгляд, валютная ипотека это нонсенс. Ипотека может быть только в национальной валюте.
показати весь коментар
17.08.2020 13:42 Відповісти
Зеленский ветировал закон о валютной ипотеке и внес свои предложения - Цензор.НЕТ 2302
показати весь коментар
17.08.2020 13:12 Відповісти
Плагіатор.
показати весь коментар
17.08.2020 13:14 Відповісти
дякую! дуже дякую!
показати весь коментар
17.08.2020 13:16 Відповісти
Ну ты и РОЗБИЙНЫК !
.
показати весь коментар
17.08.2020 13:28 Відповісти
Випий зільонки, у тебе в голові вавка.
показати весь коментар
17.08.2020 13:13 Відповісти
Зачем такие красивые заглавия? Что он вообще может предложить?
показати весь коментар
17.08.2020 13:19 Відповісти
Зеленский ветировал закон о валютной ипотеке и внес свои предложения - Цензор.НЕТ 9558
показати весь коментар
17.08.2020 13:19 Відповісти
Тут все правильно, такой закон надо ветировать. Взяли кредит - платите.
показати весь коментар
17.08.2020 13:25 Відповісти
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????????????????????????????????
.
показати весь коментар
17.08.2020 13:27 Відповісти
https://youtu.be/hZJqCM_8PJE
показати весь коментар
17.08.2020 14:48 Відповісти
Наивные люди еще верят в государсвто и берут ипотеку под бешенные проценты...Нонсенс!Какая разница в какой валюте?Банки хитрые.В валюте меньше процент,а в гривнах больше!Все равно вас ******!Государству верить нельзя!!!
показати весь коментар
17.08.2020 18:10 Відповісти
 
 