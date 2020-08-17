Зеленський ветував закон про валютну іпотеку і вніс свої пропозиції

Президент Володимир Зеленський ветував закон про мораторій на стягнення майна громадян, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті. Зеленський пропонує ухвалити закон у новій редакції.

Як інформує Цензор.НЕТ, пропозиції оприлюднені на сторінці законопроєкту №3640 на сайті парламенту.

Зазначається, що ухвалений ВР закон створює правову колізію щодо майна, яке не може бути вилучено.

Президент пропонує продовжити мораторій на стягнення майна за валютною іпотекою, який діє з 2014 року. Але пропонує виключити із закону пункт 2, який розширює предмет мораторію.

Президент пропонує ухвалити закон без положення, за яким "не може бути примусово стягнуто (відчужене без згоди власника) інше майно (майнові права), в тому числі за договорами застави / іпотеки або згідно з кредитною угодою".

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Таким чином, пропонується продовжити мораторій на стягнення майна, якщо таке "нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника / майнового поручителя або є об'єктом незавершеного житлового будівництва, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності немає іншого нерухомого житлового майна".