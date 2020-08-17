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Зеленский ветировал закон о валютной ипотеке и внес свои предложения

Зеленский ветировал закон о валютной ипотеке и внес свои предложения

Президент Владимир Зеленский ветировал закон о моратории на взыскание имущества граждан, предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте. Зеленский предлагает принять закон в новой редакции.

Как информирует Цензор.НЕТ, предложения обнародованы на странице законопроекта №3640 на сайте парламента.

Отмечается, что принятый ВР закон создает правовую коллизию относительно имущества, которое не может быть изъято.

Президент предлагает продлить мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, который действует с 2014 года. Но предлагает исключить из закона пункт 2, который расширяет предмет моратория.

Президент предлагает принять закон без положения, по которому "не может быть принудительно взыскано (отчуждено без согласия владельца) другое имущество (имущественные права), в том числе по договорам залога/ипотеки или согласно кредитному договору".

Таким образом, предлагается продлить мораторий на взыскание имущества, если такое "недвижимое жилое имущество используется как место постоянного жительства заемщика/имущественного поручителя или является объектом незавершенного жилищного строительства, при условии, что у заемщика или имущественного поручителя в собственности нет другого недвижимого жилого имущества".

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Автор: 

законопроект (3238) Зеленский Владимир (21096) ипотека (133)


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Топ комментарии
+9
Пахарь!Зеленский ветировал закон о валютной ипотеке и внес свои предложения - Цензор.НЕТ 132
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17.08.2020 13:08 Ответить
+7
Зеленский ветировал закон о валютной ипотеке и внес свои предложения - Цензор.НЕТ 2302
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17.08.2020 13:12 Ответить
+7
Тобто ти визнаєш, що Петру Олексійовичу вже ніколи не бути президентом! Молодець!
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17.08.2020 13:16 Ответить
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Пахарь!Зеленский ветировал закон о валютной ипотеке и внес свои предложения - Цензор.НЕТ 132
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17.08.2020 13:08 Ответить
Тобто ти визнаєш, що Петру Олексійовичу вже ніколи не бути президентом! Молодець!
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17.08.2020 13:16 Ответить
Відчуй різницю:
Зеленский ветировал закон о валютной ипотеке и внес свои предложения - Цензор.НЕТ 5547
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17.08.2020 13:18 Ответить
То що тебе так збудило?
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17.08.2020 13:26 Ответить
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17.08.2020 13:20 Ответить
- Это не ваше имущество!
- А чье же?
- Не ваше.
- А чье же?
- Не ваше, не ваше.
- А чье же, чье?
- Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
- Кем национализировано?
- Советской властью! Советской властью.
- Какой властью? Какой властью?
- Властью трудящихся.
- А‑а‑а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян?
- Да‑а‑а‑с!..
- М‑м‑м: Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
- М‑может быть!(с)
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17.08.2020 13:35 Ответить
Что не сделает этот уродливый гавнюк--всё не в тему. Самый настоящий враг Украины.
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17.08.2020 13:08 Ответить
Та заспокойся- він вже другий рік не президент!
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17.08.2020 13:17 Ответить
Дійсно,Зеленський просто маріонетка.А фактичний президент Єрмак.
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17.08.2020 13:22 Ответить
А хіба не Беня? Бо останнім часом якщо вірити форуму, то Коломойський був.
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17.08.2020 13:40 Ответить
Президент предлагает принять закон без положения, по которому "не может быть принудительно взыскано (отчуждено без согласия владельца) другое имущество (имущественные права), в том числе по договорам залога/ипотеки или согласно кредитного договора".



ХавайТЕ
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17.08.2020 13:10 Ответить
А что хавать то? Если у владельца уже есть жилье и данное жилье не является для него единственным, то почему взыскать по долгам нельзя? Или долги отдают только слабые? И вообще, как на мой взгляд, валютная ипотека это нонсенс. Ипотека может быть только в национальной валюте.
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17.08.2020 13:42 Ответить
Зеленский ветировал закон о валютной ипотеке и внес свои предложения - Цензор.НЕТ 2302
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17.08.2020 13:12 Ответить
Плагіатор.
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17.08.2020 13:14 Ответить
дякую! дуже дякую!
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17.08.2020 13:16 Ответить
Ну ты и РОЗБИЙНЫК !
.
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17.08.2020 13:28 Ответить
Випий зільонки, у тебе в голові вавка.
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17.08.2020 13:13 Ответить
Зачем такие красивые заглавия? Что он вообще может предложить?
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17.08.2020 13:19 Ответить
Зеленский ветировал закон о валютной ипотеке и внес свои предложения - Цензор.НЕТ 9558
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17.08.2020 13:19 Ответить
Тут все правильно, такой закон надо ветировать. Взяли кредит - платите.
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17.08.2020 13:25 Ответить
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????????????????????????????????
.
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17.08.2020 13:27 Ответить
https://youtu.be/hZJqCM_8PJE
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17.08.2020 14:48 Ответить
Наивные люди еще верят в государсвто и берут ипотеку под бешенные проценты...Нонсенс!Какая разница в какой валюте?Банки хитрые.В валюте меньше процент,а в гривнах больше!Все равно вас ******!Государству верить нельзя!!!
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17.08.2020 18:10 Ответить
 
 