Зеленский: Надеюсь, правоохранители быстро найдут злоумышленников, которые подожгли автомобиль "Схем"

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что правоохранители оперативно установят и привлекут к ответственности причастных к поджогу автомобиля программы "Схемы".

Об этом в своем Телеграм-канале написал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"В декабре 2014-го неподалеку от дворца "Украина" неизвестные сожгли мой автомобиль. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников. Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли автомобиль программы "Схемы", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По факту поджога автомобиля "Схем" открыто уголовное производство, - Нацполиция

"Как Президент Украины я всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне. Убежден, что свобода слова - фундамент любой демократической страны. Журналистская деятельность никогда не может быть основанием для преследования", - добавил Зеленский.



"И напоследок. Моя творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти. Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков "ребята, вы дошутитесь" - до прослушивания, слежки, реальных препятствий и запретов в проведении концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы во время моего президентства любая критика власти тянула за собой преследование или запугивания", - резюмировал президент.

Напомним, сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

Ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.