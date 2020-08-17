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Зеленский: Надеюсь, правоохранители быстро найдут злоумышленников, которые подожгли автомобиль "Схем"

Зеленский: Надеюсь, правоохранители быстро найдут злоумышленников, которые подожгли автомобиль

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что правоохранители оперативно установят и привлекут к ответственности причастных к поджогу автомобиля программы "Схемы".

Об этом в своем Телеграм-канале написал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"В декабре 2014-го неподалеку от дворца "Украина" неизвестные сожгли мой автомобиль. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников. Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли автомобиль программы "Схемы", - заявил он.

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"Как Президент Украины я всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне. Убежден, что свобода слова - фундамент любой демократической страны. Журналистская деятельность никогда не может быть основанием для преследования", - добавил Зеленский.

"И напоследок. Моя творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти. Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков "ребята, вы дошутитесь" - до прослушивания, слежки, реальных препятствий и запретов в проведении концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы во время моего президентства любая критика власти тянула за собой преследование или запугивания", - резюмировал президент.

Напомним, сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

Ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.

Зеленский: Надеюсь, правоохранители быстро найдут злоумышленников, которые подожгли автомобиль Схем 01

Автор: 

авто (4222) журналистика (3325) Зеленский Владимир (21096) поджог (1103)


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Топ комментарии
+49
Зеленський: Сподіваюся, правоохоронці швидко знайдуть зловмисників, які підпалили автомобіль "Схем" - Цензор.НЕТ 6490
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17.08.2020 10:41 Ответить
+44
Зеленский: Надеюсь, правоохранители быстро найдут злоумышленников, которые подожгли автомобиль "Схем" - Цензор.НЕТ 8722
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17.08.2020 10:39 Ответить
+41
Сюда подходит на 1000%

Зеленский: Надеюсь, правоохранители быстро найдут злоумышленников, которые подожгли автомобиль "Схем" - Цензор.НЕТ 8746
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17.08.2020 10:31 Ответить
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******** !!!
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17.08.2020 15:23 Ответить
Все одно мене цікавить головне питання. Хто дав зелене світло Портнову на повернення в Україну..., зняв з нього всі діла про зраду , замазав всі питання про його творчу юридичну діяльність при опушеном пахане янике..... Пан зеленський ЛОЯЛЬНОСТЬ НЕ ДОРІВНЮЄ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ЧИ КРИШЕВАННЮ. ЛОЯЛЬНОСТЬ ЦЕ НЕ ВІДЄМНИЙ СУПУТНИК ВИКОННАНЯ ЗАКОНУ І ПОКАРАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ. Цікаво а ви паліїв гонтаревой знайшли? Так може ви й в 95-мй пісеньку про проспіваєте "горіле тесла палала під нею Богдан стояла...." Чи ви там лояльні а там не лояльні?А ось це вже називається політична проституція.
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18.08.2020 09:56 Ответить
а шо! до сих пор нет видосика как циничные бандеры жгут автомобили? и шо там с террористами? расслабились, а как же рейтинги!?
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18.08.2020 10:15 Ответить
Нам треба позбавлятися від цього гундявого наріка, воно ж неадекватне.
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18.08.2020 10:37 Ответить
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