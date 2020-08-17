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Зеленський: Сподіваюся, правоохоронці швидко знайдуть зловмисників, які підпалили автомобіль "Схем"

Зеленський: Сподіваюся, правоохоронці швидко знайдуть зловмисників, які підпалили автомобіль

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що правоохоронці оперативно встановлять і притягнуть до відповідальності причетних до підпалу автомобіля програми "Схеми".

Про це у своєму телеграм-каналі написав Президент країни Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"У грудні 2014-го неподалік палацу "Україна" невідомі спалили моє авто. Поліції знадобилося два місяці, щоб знайти та затримати злочинців. Сподіваюся, що й цього разу правоохоронні органи максимально швидко знайдуть та притягнуть до відповідальності зловмисників, які підпалили авто програми "Схеми"", - заявив він.

"Як Президент України я завжди захищатиму права кожного громадянина, незалежно від його особистого ставлення до мене. Переконаний, що свобода слова – фундамент будь-якої демократичної країни. Журналістська діяльність ніколи не може бути підставою для переслідувань", - додав Зеленський.

"І наостанок. Моя творча діяльність завжди була пов’язана з доволі гострою критикою чинної на той час влади. Неодноразово це створювало нашому колективу проблеми. Від неофіційних натяків "хлопці, ви дожартуєтесь" – до прослуховування, стеження, реальних перешкод та заборон у проведенні концертів чи зйомок. Я пройшов усе це, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб за мого президентства будь-яка критика влади тягнула за собою переслідування або залякування", - резюмував президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За фактом підпалу автомобіля "Схем" відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

Нагадаємо, сьогодні вночі в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".

Раніше журналіст Михайло Ткач заявив про виявлення ознак прослуховувального пристрою в себе вдома

Зеленський: Сподіваюся, правоохоронці швидко знайдуть зловмисників, які підпалили автомобіль Схем 01

Автор: 

авто (6259) журналістика (1790) Зеленський Володимир (24595) підпал (705)


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Топ коментарі
+49
Зеленський: Сподіваюся, правоохоронці швидко знайдуть зловмисників, які підпалили автомобіль "Схем" - Цензор.НЕТ 6490
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17.08.2020 10:41 Відповісти
+44
Зеленский: Надеюсь, правоохранители быстро найдут злоумышленников, которые подожгли автомобиль "Схем" - Цензор.НЕТ 8722
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17.08.2020 10:39 Відповісти
+41
Сюда подходит на 1000%

Зеленский: Надеюсь, правоохранители быстро найдут злоумышленников, которые подожгли автомобиль "Схем" - Цензор.НЕТ 8746
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17.08.2020 10:31 Відповісти
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17.08.2020 15:23 Відповісти
Все одно мене цікавить головне питання. Хто дав зелене світло Портнову на повернення в Україну..., зняв з нього всі діла про зраду , замазав всі питання про його творчу юридичну діяльність при опушеном пахане янике..... Пан зеленський ЛОЯЛЬНОСТЬ НЕ ДОРІВНЮЄ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ЧИ КРИШЕВАННЮ. ЛОЯЛЬНОСТЬ ЦЕ НЕ ВІДЄМНИЙ СУПУТНИК ВИКОННАНЯ ЗАКОНУ І ПОКАРАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ. Цікаво а ви паліїв гонтаревой знайшли? Так може ви й в 95-мй пісеньку про проспіваєте "горіле тесла палала під нею Богдан стояла...." Чи ви там лояльні а там не лояльні?А ось це вже називається політична проституція.
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18.08.2020 09:56 Відповісти
а шо! до сих пор нет видосика как циничные бандеры жгут автомобили? и шо там с террористами? расслабились, а как же рейтинги!?
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18.08.2020 10:15 Відповісти
Нам треба позбавлятися від цього гундявого наріка, воно ж неадекватне.
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18.08.2020 10:37 Відповісти
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