Зеленський: Сподіваюся, правоохоронці швидко знайдуть зловмисників, які підпалили автомобіль "Схем"

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що правоохоронці оперативно встановлять і притягнуть до відповідальності причетних до підпалу автомобіля програми "Схеми".

Про це у своєму телеграм-каналі написав Президент країни Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"У грудні 2014-го неподалік палацу "Україна" невідомі спалили моє авто. Поліції знадобилося два місяці, щоб знайти та затримати злочинців. Сподіваюся, що й цього разу правоохоронні органи максимально швидко знайдуть та притягнуть до відповідальності зловмисників, які підпалили авто програми "Схеми"", - заявив він.

"Як Президент України я завжди захищатиму права кожного громадянина, незалежно від його особистого ставлення до мене. Переконаний, що свобода слова – фундамент будь-якої демократичної країни. Журналістська діяльність ніколи не може бути підставою для переслідувань", - додав Зеленський.



"І наостанок. Моя творча діяльність завжди була пов’язана з доволі гострою критикою чинної на той час влади. Неодноразово це створювало нашому колективу проблеми. Від неофіційних натяків "хлопці, ви дожартуєтесь" – до прослуховування, стеження, реальних перешкод та заборон у проведенні концертів чи зйомок. Я пройшов усе це, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб за мого президентства будь-яка критика влади тягнула за собою переслідування або залякування", - резюмував президент.

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Нагадаємо, сьогодні вночі в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".

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