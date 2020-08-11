Люди можуть і беруть іпотеку під 10%, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що громадяни України повинні мати можливість придбати житло в кредит під доступні відсотки, оскільки банківські ставки за іпотекою, які існували досі, просто непідйомні для багатьох українських сімей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський зазначив, що одне з основних завдань нинішньої влади - щоб іпотека в Україні була під 10% річних і менше.
"Ми боролися впродовж року. На це працював і уряд, і Офіс (Президента. – Ред.), і Національний банк, і інші банки. Зараз є домовленості, і вони вже втілюються в життя – зараз іпотека знижена. У деяких банках – іпотека під 10%. В цілому було головне завдання: якщо буде іпотека 10% – ми дійсно допоможемо людям, які зможуть дозволити собі купівлю житла", – сказав Володимир Зеленський.
Глава держави зауважив, що в минулому, до обрання Президентом, сам брав іпотеку на купівлю житла на столичній Оболоні під "страшні відсотки" – 22-25%. За його словами, високі відсоткові ставки за кредитами на житло створюють значне навантаження на бюджет родини, адже майже весь заробіток доводиться віддавати банку. Тому вони мають знижуватися до обґрунтованого рівня.
"Є складнощі, я знаю. Вони пов’язані з обліковою ставкою Національного банку та з інфляцією. Але всі ці складнощі – технічні, всі вони з часом будуть нівельовані. Зараз найголовніше – вже є сигнал і є приклади: люди можуть і беруть іпотеку під 10%", – зазначив Глава держави й додав, що це тільки початок.
За інформацією заступника керівника Офісу Президента Юлії Ковалів, за перший місяць роботи програми з надання доступної іпотеки для населення загальний обсяг наданих позик склав 75 млн грн (понад 200 іпотечних кредитів). А до кінця року іпотечний портфель банків може становити не менше 3 млрд грн.
Проєкт з доступного іпотечного кредитування Президент оголосив як пріоритетний на початку року, і нині це лише перші кроки. У програмі задіяні як державні, так і комерційні банки. Більшість із них запустила пілотний проєкт з 1 липня.
" У нинішніх умовах для банків доступна іпотека стає абсолютно комерційним продуктом, у якому вони зацікавлені. Зростає й попит та кількість заявок на нього. Кожен банк розробив свої програми та умови надання доступної іпотеки, як-от загальна сума, розмір першого внеску, термін надання пільгової ставки. Єдина стандартна умова – позичальники повинні продемонструвати банку наявність доходу їхньої сім’ї чи домогосподарства, який дозволить обслуговувати цей кредит.
Триває робота над посиленням захисту прав кредиторів, які знижують ризики іпотечних кредитів для банків, а отже – зменшують їхню вартість для позичальників", - йдеться в повідомленні.
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а на больший срок ей пользоваться не надо
У пацанчика 22 квартири, і дві хатинки.
Ще й машинки..., ну, то мамині, понятно, нема питань.
Хоча #какаяразница
"Глава государства отметил, что в прошлом, до избрания президентом, сам брал ипотеку на покупку жилья на столичной Оболони под "страшные проценты" - 22-25%"
он реально всех за идиотов держит?
ДА !!! А шо,кто-то ещё сомневается?
для Украины 10% это класс
если она в грн
процент не поменяется
и ждать, когда грн рухнет
государство с двойным дном
Ти шо, зібрався махатись з 73,22% тих хто їх вибрав?
🤔
Ну будет Иппо по 10% и это Совсем не значит, что "нагрузка на семью" будет 10%
+2-5% ПФ/господлина;
+ 3% страховка (весь период);
+ 1-3% комиссии и "банковские услуги";
Итого аж никак не 10% а не менее 16-19%
Про то, что президент брал (писал зачем, чтобы "приобщиться" или "приблизиться" к народу?) - немного улыбает. Господа пресс-релизеры, кредиты беруться Потому, что Нет суммы, а не по тем причинам, почему что брал их президент. Ну зачем так людей за идиотов то....
В то же самое время в Украине на эту группу процент был 33% годовых и это только стимулировало экономику!
Уже минимум два года этот вид кредите в Украине 42-49,5% годовых. Раздевают народ по полной.
а потом - , а че вы убегаете то?
Все что ниже - убыток банкам.
замучился посадой
Он выбился из сил
И в хате Януческу,
Ночлега попросил
с улыбкой щирозубой,
Дедок его впустил
И жрать под виски плова
Стволом он пригрозил
Эй.
Будь ка дома Зеля
Я ниче не откушу......
(дальше впадлу писать)
Hellis
@13Hellis_13
·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1293238720909512706 1 ч
только читайте до конца, а не один заголовок. И тогда поймете мой вопрос: ну что, ITшники уже подобрали страны, в которые они уедут, чтоб не кормить ораву у власти? Для ІТ-галузі готують підвищені податки і перехід на Трудовий кодекс Народні депутати з фракцій "Слуга народу" і "Батьківщина" пропонують підвищити податок на оплату праці українських IT-спеціалістів у два-вісім разів.
https://ibigdan.livejournal.com/25437992.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social
Відповідний законопроект парламентарі зареєстрували у Верховній Раді. За словами народних обранців, такий крок допоможе Україні протягом найближчих років досягти європейського та світового лідерства в індустрії інформаційних технологій. Документом пропонується встановити особливе оподаткування доходів співробітників, які працюють в ІТ-секторі за КЗпП, на період з 2021 року до кінця 2030 року.
Податкове навантаження на зарплати</strong> пропонується встановити на рівні 10%: 5% ПДФО замість 18% та 5% ЄСВ замість 22%. Крім цього, пропонується звільнити працівників від сплати 1,5% військового збору. До прибутків суб'єкта індустрії пропонується застосувати ставку податку на прибуток з коефіцієнтом 0,5, тобто 9%.АЛЕЗастосування знижених ставок ПДФО та ЄСВ є можливим за умови, що мінімальні розміри податку чи збору із зарплати не менші, ніж податок чи збір за стандартною ставкою з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Іншими словами, ПДФО та ЄСВ за ставкою 5% повинні перевищувати 4 250 грн та 5 195 грн відповідно. Тобто зниження податкових ставок ПДФО та ЄСВ можливе за умови, що зарплата ІТ-фахівця перевищує 3 743 дол за місяць. За порушення умов передбачається штраф: 200% нарахованого податкового зобов'язання.
Опитані "Економічною правдою" представники ІТ-галузі висловилися проти законопроєкту, оскільки він створювався без розуміння специфіки індустрії та механізмів, які забезпечують її активний ріст та стабільність.
Як відомо, українська ІТ-галузь стрімко розвивається перш за все завдяки контрактній формі роботи з IT-спеціалістами. Вони мають статус фізособи-підприємця третьої групи єдиного податку. Щомісяця вони платять ЄСВ і 5% податку з доходу. При цьому середня зарплата IT-спеціалістів у Києві становить 1,5-2 тис дол, що значно менше 3 743 дол. Отже, відповідно до законопроєкту, ІТ-компанії будуть вимушені перевести IT-спеціалістів з контрактної форми співпраці на штатну і платити із зарплати IT-спеціалістів 41,5% податків, тобто у вісім разів більше, ніж зараз.
У той же час зарплати в еквіваленті понад 3 743 дол будуть обкладатися податком 10%, що удвічі більше, ніж зараз. За таких умов ІТ-галузь стане не конкурентоздатною.
Проєкт не відповідає інтересам ІТ-індустрії
Віце-президент з правових питань асоціації IT Ukraine Дмитро Овчаренко каже, що асоціація не підтримує новий законопроєкт, оскільки він не відповідає інтересам індустрії.
"Поки інші країни лише шукають можливість відкусити від світового "IT-пирога", в Україні контрактна робота з IT-спеціалістами на третій групі довела свою ефективність.
За останні п'ять років ми стабільно росли на 20-30% щороку і в 2019 році вийшли на 4,5 млрд дол експорту IT-послуг та 16 млрд грн податків. У новому законопроєкті можливість гнучкої контрактної взаємодії взагалі не згадується", - нарікає Овчаренко.
За його словами, змінювати правила гри під час кризи, коли друга експортна галузь намагається зберегти поточний рівень надходжень валюти до країни, дивно. Особливо тоді, коли в інших країнах Європи на порятунок економіки виділяються мільярди євро. Утім, якщо проєкт таки ухвалять, це на галузь суттєво не вплине, вважає Овчаренко.
Документ створювався без розуміння специфіки галузі
У Європейській бізнес-асоціації кажуть, що законопроєкт створювався без розуміння специфіки індустрії та механізмів, які забезпечують її активний ріст та стабільність.
"Проєкт не вплине на індустрію через встановлені нереальні ліміти за зарплатами та форми взаємодії компаній з фахівцями. Закон може бути корисним ІТ-компаніям, які працюють на 90% за вказаними КВЕД, люди працевлаштовані за КЗпП та отримують 4 тис дол щомісячно. Таких на ринку 2-3%", - вважає менеджер *** Ольга Кунічак.
Депутати, додає вона, можуть нашкодити індустрії через нав'язування працевлаштування за КЗпП: "Це неприйнятна норма через специфіку контрактних відносин в ІТ-сфері, де цінуються гнучкість, ненормований графік та одночасна робота з багатьма замовниками. Ухвалення проєкту загальмує розвиток індустрії і призведе до відпливу кадрів з України".
30 000 взял кредита, отдавать 61 000
Если с банковского языка переложить на человеческий это значит ты должен доказать банку что тебе кредит не нужен.