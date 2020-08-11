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Люди можуть і беруть іпотеку під 10%, - Зеленський

Люди можуть і беруть іпотеку під 10%, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що громадяни України повинні мати можливість придбати житло в кредит під доступні відсотки, оскільки банківські ставки за іпотекою, які існували досі, просто непідйомні для багатьох українських сімей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зазначив, що одне з основних завдань нинішньої влади - щоб іпотека в Україні була під 10% річних і менше.

"Ми боролися впродовж року. На це працював і уряд, і Офіс (Президента. – Ред.), і Національний банк, і інші банки. Зараз є домовленості, і вони вже втілюються в життя – зараз іпотека знижена. У деяких банках – іпотека під 10%. В цілому було головне завдання: якщо буде іпотека 10% – ми дійсно допоможемо людям, які зможуть дозволити собі купівлю житла", – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що в минулому, до обрання Президентом, сам брав іпотеку на купівлю житла на столичній Оболоні під "страшні відсотки" – 22-25%. За його словами, високі відсоткові ставки за кредитами на житло створюють значне навантаження на бюджет родини, адже майже весь заробіток доводиться віддавати банку. Тому вони мають знижуватися до обґрунтованого рівня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ знижує облікову ставку для банків, і сьогодні вже є можливість говорити про іпотеку під 10%, - Шмигаль

"Є складнощі, я знаю. Вони пов’язані з обліковою ставкою Національного банку та з інфляцією. Але всі ці складнощі – технічні, всі вони з часом будуть нівельовані. Зараз найголовніше – вже є сигнал і є приклади: люди можуть і беруть іпотеку під 10%", – зазначив Глава держави й додав, що це тільки початок.

За інформацією заступника керівника Офісу Президента Юлії Ковалів, за перший місяць роботи програми з надання доступної іпотеки для населення загальний обсяг наданих позик склав 75 млн грн (понад 200 іпотечних кредитів). А до кінця року іпотечний портфель банків може становити не менше 3 млрд грн.

Проєкт з доступного іпотечного кредитування Президент оголосив як пріоритетний на початку року, і нині це лише перші кроки. У програмі задіяні як державні, так і комерційні банки. Більшість із них запустила пілотний проєкт з 1 липня.

" У нинішніх умовах для банків доступна іпотека стає абсолютно комерційним продуктом, у якому вони зацікавлені. Зростає й попит та кількість заявок на нього. Кожен банк розробив свої програми та умови надання доступної іпотеки, як-от загальна сума, розмір першого внеску, термін надання пільгової ставки. Єдина стандартна умова – позичальники повинні продемонструвати банку наявність доходу їхньої сім’ї чи домогосподарства, який дозволить обслуговувати цей кредит.

Читайте: Ставка за іпотекою в усіх банках має бути не вищою за 10%, - Зеленський

Триває робота над посиленням захисту прав кредиторів, які знижують ризики іпотечних кредитів для банків, а отже – зменшують їхню вартість для позичальників", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

банки (7802) Зеленський Володимир (24576) іпотека (417) кредит (3882)


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Топ коментарі
+23
пишет долларовый милионер

"Глава государства отметил, что в прошлом, до избрания президентом, сам брал ипотеку на покупку жилья на столичной Оболони под "страшные проценты" - 22-25%"

он реально всех за идиотов держит?
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11.08.2020 19:08 Відповісти
+22
Не может быть ипотека 10% при инфляции 15%!!
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11.08.2020 19:07 Відповісти
+15
Ослик где дают под 10%? Может твоим корешкам и дают!
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11.08.2020 19:07 Відповісти
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А кредитка привата почемуто 42%
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11.08.2020 19:03 Відповісти
А если так?

Люди могут и берут ипотеку под 10%, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6953
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11.08.2020 19:07 Відповісти
Ты пойди в "Райфайзен Аваль" кредит попроси... Вообще прозреешь. 49,5%
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11.08.2020 19:17 Відповісти
Кредитка Привата - 0 % 55 дней
а на больший срок ей пользоваться не надо
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11.08.2020 19:18 Відповісти
Тогда нужно две кредитки )))
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11.08.2020 19:21 Відповісти
Благодєтєль.
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11.08.2020 19:07 Відповісти
Не может быть ипотека 10% при инфляции 15%!!
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11.08.2020 19:07 Відповісти
«І ти, прав.» (с)
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11.08.2020 19:10 Відповісти
в вечернем квартале все возможно, даже х... на рояле играть
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11.08.2020 19:50 Відповісти
він казав,що різницю будуть доплачувати з держбюджету.Ті,хто платить податки.
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11.08.2020 21:30 Відповісти
Ослик где дают под 10%? Может твоим корешкам и дают!
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11.08.2020 19:07 Відповісти
а давай, атец радной, ты свои лично одолжиш кому-то под 10% в гривне. На лет 20.
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11.08.2020 19:07 Відповісти
А цікаво, а під які відсотки брав іпотеку Бужанський?
У пацанчика 22 квартири, і дві хатинки.
Ще й машинки..., ну, то мамині, понятно, нема питань.
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11.08.2020 19:08 Відповісти
То Дубинський
Хоча #какаяразница
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11.08.2020 19:11 Відповісти
І багатьом вдалось скористатись цією можливістю ?
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11.08.2020 19:08 Відповісти
пишет долларовый милионер

"Глава государства отметил, что в прошлом, до избрания президентом, сам брал ипотеку на покупку жилья на столичной Оболони под "страшные проценты" - 22-25%"

он реально всех за идиотов держит?
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11.08.2020 19:08 Відповісти
Не всіх, а 73,22%.
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11.08.2020 19:11 Відповісти
именно! и имеет на это полное право! так обмануть как он всех обманул на выборах это талант!!
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11.08.2020 19:12 Відповісти
нагадав Фунтика ! він теж видурював гроші !
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11.08.2020 19:29 Відповісти
Люди можуть і беруть іпотеку під 10%, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1684
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11.08.2020 21:04 Відповісти
"он реально всех за идиотов держит?"
ДА !!! А шо,кто-то ещё сомневается?
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11.08.2020 23:45 Відповісти
"Единственное стандартное условие - заемщики должны продемонстрировать банку наличие дохода их семьи или домохозяйства, который позволит обслуживать этот кредит."- и это прекрастно!!! Вот поднимут минималку до 5000 и пойдет мудрий нарид за ыпотекой, сразу по две будут брать!
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11.08.2020 19:08 Відповісти
интерестно шо там за машины и доверенности, ведь ужастно если бубут отбирать.
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11.08.2020 20:39 Відповісти
Явки, адреса, пароли счастливцев????
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11.08.2020 19:09 Відповісти
Даже 10%---это очень высокий процент. Ипотека должна быть от 1до 3%, как везде на Западе. 10%---это явный грабёж. Еврей на малые проценты не пойдёт, это не кошерно для него и его подельников. Грабить нас будут и дальше.
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11.08.2020 19:10 Відповісти
В США ипотека 5-6%, страховка 1-2%, есть ещё разовые платежи. Иностранцам ещё плюс 1-2%. Сказки что везде на западе ипотека 1-3%.
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11.08.2020 19:23 Відповісти
По-разному, зависит от первоначального взноса. Чем больше взнос - тем меньше процент. Есть кредиты с нулевым взносом - там процент 8-9.
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11.08.2020 19:31 Відповісти
прямо сегодня в Оклахоме оформляют ипотеку под 3,19 процента
для Украины 10% это класс
если она в грн
процент не поменяется
и ждать, когда грн рухнет
государство с двойным дном
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11.08.2020 19:35 Відповісти
В НЛ ипотека опустилась ниже 2%. Правда надо иметь около 2-5% от стоимости хаты наличкой, чтоб заплатить все налоги, нотариуса и проч.
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11.08.2020 21:57 Відповісти
А типа в Украине нет страховки и платежей.
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12.08.2020 08:31 Відповісти
в Польше ипотека 4% + еще всякие платежи.
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11.08.2020 19:34 Відповісти
зеля тты ипанулся? Фермерам в австрии и нимеччине под 3 % дают.
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11.08.2020 19:11 Відповісти
Афера століття))) У києві купа новобудов будується як грибів після дощу, видно під іпотеку янєлоха. Вони думають, що народ побіжить брати ці квартири пачками
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11.08.2020 19:11 Відповісти
если бы народ не брал квартиры пачками, жилье бы не строилось "как грибы".
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11.08.2020 19:34 Відповісти
заплатите им за газ по евроценам а кредиты по жидовским ценам!Невольно хрустальная ночь вспоминается как то само собой, а я между прочим не нацист.
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11.08.2020 19:13 Відповісти
Но, но.
Ти шо, зібрався махатись з 73,22% тих хто їх вибрав?
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11.08.2020 19:17 Відповісти
а мне то зачем, мне кредит не нужен, я пешком постою.
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11.08.2020 19:22 Відповісти
Шото не кошерно,нє??
🤔
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11.08.2020 19:14 Відповісти
А если б ты, чмо зельоное, не выводило бы с беней мильярды из привата в ваши оффшоры, то могло бы и по 5% быть. Озаботилось оно!
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11.08.2020 19:17 Відповісти
Дьявол, вообще то, в деталях.
Ну будет Иппо по 10% и это Совсем не значит, что "нагрузка на семью" будет 10%
+2-5% ПФ/господлина;
+ 3% страховка (весь период);
+ 1-3% комиссии и "банковские услуги";
Итого аж никак не 10% а не менее 16-19%
Про то, что президент брал (писал зачем, чтобы "приобщиться" или "приблизиться" к народу?) - немного улыбает. Господа пресс-релизеры, кредиты беруться Потому, что Нет суммы, а не по тем причинам, почему что брал их президент. Ну зачем так людей за идиотов то....
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11.08.2020 19:17 Відповісти
Зебил сделал 10% из того расчёта, что проценты нужно отыгрывать в казино(у тех же евреев), подписав часом ранее быдлячий закон об открытии казино и залов игровых автоматов. Всю Украину превратил в Лас-Вегас. Вот это кошерно.
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11.08.2020 19:21 Відповісти
В Привате 10% только на первый год, а потом плавающая ставка (сейчас около 15%).
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11.08.2020 19:22 Відповісти
Мне вот лично очень нравился спич с экранов нашего ТВ в 2014-м: "Из за санкций потребительские кредиты на Россее будут давать теперь под 11% годовых, а не под 8%, как ранее. Хана Россее!!! ".
В то же самое время в Украине на эту группу процент был 33% годовых и это только стимулировало экономику!
Уже минимум два года этот вид кредите в Украине 42-49,5% годовых. Раздевают народ по полной.
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11.08.2020 19:22 Відповісти
це называется счастливы вместе
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11.08.2020 19:28 Відповісти
какие нафиг 10% ? звиздабол, читай еще и "маленькими буквами", там еще куча % наберется... затрахали уже ******** с красивыми циферками
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11.08.2020 19:29 Відповісти
он Поехавший. что он несет то...я тоже бы сказал: Банки, кредиты под 5%, раз-два.
а потом - , а че вы убегаете то?
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11.08.2020 20:49 Відповісти
Ну и яму таво же
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11.08.2020 19:30 Відповісти
ішак живе на іншій планеті, він не людина.
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11.08.2020 19:35 Відповісти
Я знал, что от этого клоуна будет смешно до слез...
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11.08.2020 19:35 Відповісти
Идиот...кредитная ставка зависит от инфляции....а не от желаний зеленых ослов...
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11.08.2020 19:36 Відповісти
оно бальшой Ыкономист...
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11.08.2020 19:47 Відповісти
"обоснованные проценты" - это инфляция (в долгосрочной перспективе) + затраты банка + прибыль банка. Итого если инфляция 10% то "обоснованные %" - это 15-16%.
Все что ниже - убыток банкам.
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11.08.2020 19:37 Відповісти
Фантазёр . Смешной , как хреном по роялю .
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11.08.2020 19:45 Відповісти
"Независимого НБУ" вам на лопате моника принесла
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11.08.2020 19:45 Відповісти
Гарант похоже живет в другой реальности какая нахер ипотека рынок недвижимости мертвый в городах миллиониках нормально а в пгт и селах пригородах стоят пустые дома люди продать немогут жить некому население сократилось скоро все хоть что тот могут делать свалят останется гидрант с чинушами и мусорами
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11.08.2020 19:52 Відповісти
А чего он "гарант" то? того чем подтерся? Ну я 15 мин. взад был в сортире - я тоже гарант туалетного куска бамажки. так и тут - наклал на "гарантируемое" и типо "гарант"?

замучился посадой
Он выбился из сил
И в хате Януческу,
Ночлега попросил

с улыбкой щирозубой,
Дедок его впустил
И жрать под виски плова
Стволом он пригрозил

Эй.
Будь ка дома Зеля
Я ниче не откушу......
(дальше впадлу писать)
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11.08.2020 20:45 Відповісти
По своей природе блазень должен быть хитрее среднего украинца, вот вам пример, он одной рукой пиарится на кредитах по ипотеке, а другой рукой работает против Украины, набрал в свой квартал пятую колонну беса путлера, на вскидку: гетманца, дубинского, бужанского и прочих прелателей, можно долго перечислять.
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11.08.2020 20:33 Відповісти
"люди можуть і беруть іпотеку під 10%"...чомусь наш Президент не знає, що позичальники беруть не іпотеку (це повна дурня) , а кредит....а вже кредит банки видають під іпотеку (заставу нерухомого майна)...тому фраза "взяти іпотеку під 10%" є безглузда і нерозумна, м'яко кажучи...
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11.08.2020 21:01 Відповісти
Це Типове наше Стандартнє копіювання моцкви. Там вже рік дають іпотеку під 8%. А деякі банки - під 6%. А ми мало того що не 8, а 10, ще й відстаємо. І то це не Факт - а тільки мрії зеленського. пуста розмова.
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11.08.2020 21:52 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13

Hellis
@13Hellis_13
·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1293238720909512706 1 ч
только читайте до конца, а не один заголовок. И тогда поймете мой вопрос: ну что, ITшники уже подобрали страны, в которые они уедут, чтоб не кормить ораву у власти? Для ІТ-галузі готують підвищені податки і перехід на Трудовий кодекс Люди можуть і беруть іпотеку під 10%, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6755Народні депутати з фракцій "Слуга народу" і "Батьківщина" пропонують підвищити податок на оплату праці українських IT-спеціалістів у два-вісім разів.
https://ibigdan.livejournal.com/25437992.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social

Відповідний законопроект парламентарі зареєстрували у Верховній Раді. За словами народних обранців, такий крок допоможе Україні протягом найближчих років досягти європейського та світового лідерства в індустрії інформаційних технологій. Документом пропонується встановити особливе оподаткування доходів співробітників, які працюють в ІТ-секторі за КЗпП, на період з 2021 року до кінця 2030 року.

Податкове навантаження на зарплати</strong> пропонується встановити на рівні 10%: 5% ПДФО замість 18% та 5% ЄСВ замість 22%. Крім цього, пропонується звільнити працівників від сплати 1,5% військового збору. До прибутків суб'єкта індустрії пропонується застосувати ставку податку на прибуток з коефіцієнтом 0,5, тобто 9%.АЛЕЗастосування знижених ставок ПДФО та ЄСВ є можливим за умови, що мінімальні розміри податку чи збору із зарплати не менші, ніж податок чи збір за стандартною ставкою з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Іншими словами, ПДФО та ЄСВ за ставкою 5% повинні перевищувати 4 250 грн та 5 195 грн відповідно. Тобто зниження податкових ставок ПДФО та ЄСВ можливе за умови, що зарплата ІТ-фахівця перевищує 3 743 дол за місяць. За порушення умов передбачається штраф: 200% нарахованого податкового зобов'язання.

Опитані "Економічною правдою" представники ІТ-галузі висловилися проти законопроєкту, оскільки він створювався без розуміння специфіки індустрії та механізмів, які забезпечують її активний ріст та стабільність.

Як відомо, українська ІТ-галузь стрімко розвивається перш за все завдяки контрактній формі роботи з IT-спеціалістами. Вони мають статус фізособи-підприємця третьої групи єдиного податку. Щомісяця вони платять ЄСВ і 5% податку з доходу. При цьому середня зарплата IT-спеціалістів у Києві становить 1,5-2 тис дол, що значно менше 3 743 дол. Отже, відповідно до законопроєкту, ІТ-компанії будуть вимушені перевести IT-спеціалістів з контрактної форми співпраці на штатну і платити із зарплати IT-спеціалістів 41,5% податків, тобто у вісім разів більше, ніж зараз.

У той же час зарплати в еквіваленті понад 3 743 дол будуть обкладатися податком 10%, що удвічі більше, ніж зараз. За таких умов ІТ-галузь стане не конкурентоздатною.

Проєкт не відповідає інтересам ІТ-індустрії

Віце-президент з правових питань асоціації IT Ukraine Дмитро Овчаренко каже, що асоціація не підтримує новий законопроєкт, оскільки він не відповідає інтересам індустрії.

"Поки інші країни лише шукають можливість відкусити від світового "IT-пирога", в Україні контрактна робота з IT-спеціалістами на третій групі довела свою ефективність.

За останні п'ять років ми стабільно росли на 20-30% щороку і в 2019 році вийшли на 4,5 млрд дол експорту IT-послуг та 16 млрд грн податків. У новому законопроєкті можливість гнучкої контрактної взаємодії взагалі не згадується", - нарікає Овчаренко.

За його словами, змінювати правила гри під час кризи, коли друга експортна галузь намагається зберегти поточний рівень надходжень валюти до країни, дивно. Особливо тоді, коли в інших країнах Європи на порятунок економіки виділяються мільярди євро. Утім, якщо проєкт таки ухвалять, це на галузь суттєво не вплине, вважає Овчаренко.

Документ створювався без розуміння специфіки галузі

У Європейській бізнес-асоціації кажуть, що законопроєкт створювався без розуміння специфіки індустрії та механізмів, які забезпечують її активний ріст та стабільність.

"Проєкт не вплине на індустрію через встановлені нереальні ліміти за зарплатами та форми взаємодії компаній з фахівцями. Закон може бути корисним ІТ-компаніям, які працюють на 90% за вказаними КВЕД, люди працевлаштовані за КЗпП та отримують 4 тис дол щомісячно. Таких на ринку 2-3%", - вважає менеджер *** Ольга Кунічак.

Депутати, додає вона, можуть нашкодити індустрії через нав'язування працевлаштування за КЗпП: "Це неприйнятна норма через специфіку контрактних відносин в ІТ-сфері, де цінуються гнучкість, ненормований графік та одночасна робота з багатьма замовниками. Ухвалення проєкту загальмує розвиток індустрії і призведе до відпливу кадрів з України".
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11.08.2020 22:04 Відповісти
АгрикольБанк.
30 000 взял кредита, отдавать 61 000
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11.08.2020 22:06 Відповісти
Единственное стандартное условие - заемщики должны продемонстрировать банку наличие дохода.
Если с банковского языка переложить на человеческий это значит ты должен доказать банку что тебе кредит не нужен.
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11.08.2020 22:34 Відповісти
 
 