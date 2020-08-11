Люди можуть і беруть іпотеку під 10%, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що громадяни України повинні мати можливість придбати житло в кредит під доступні відсотки, оскільки банківські ставки за іпотекою, які існували досі, просто непідйомні для багатьох українських сімей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зазначив, що одне з основних завдань нинішньої влади - щоб іпотека в Україні була під 10% річних і менше.

"Ми боролися впродовж року. На це працював і уряд, і Офіс (Президента. – Ред.), і Національний банк, і інші банки. Зараз є домовленості, і вони вже втілюються в життя – зараз іпотека знижена. У деяких банках – іпотека під 10%. В цілому було головне завдання: якщо буде іпотека 10% – ми дійсно допоможемо людям, які зможуть дозволити собі купівлю житла", – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що в минулому, до обрання Президентом, сам брав іпотеку на купівлю житла на столичній Оболоні під "страшні відсотки" – 22-25%. За його словами, високі відсоткові ставки за кредитами на житло створюють значне навантаження на бюджет родини, адже майже весь заробіток доводиться віддавати банку. Тому вони мають знижуватися до обґрунтованого рівня.

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"Є складнощі, я знаю. Вони пов’язані з обліковою ставкою Національного банку та з інфляцією. Але всі ці складнощі – технічні, всі вони з часом будуть нівельовані. Зараз найголовніше – вже є сигнал і є приклади: люди можуть і беруть іпотеку під 10%", – зазначив Глава держави й додав, що це тільки початок.

За інформацією заступника керівника Офісу Президента Юлії Ковалів, за перший місяць роботи програми з надання доступної іпотеки для населення загальний обсяг наданих позик склав 75 млн грн (понад 200 іпотечних кредитів). А до кінця року іпотечний портфель банків може становити не менше 3 млрд грн.

Проєкт з доступного іпотечного кредитування Президент оголосив як пріоритетний на початку року, і нині це лише перші кроки. У програмі задіяні як державні, так і комерційні банки. Більшість із них запустила пілотний проєкт з 1 липня.

" У нинішніх умовах для банків доступна іпотека стає абсолютно комерційним продуктом, у якому вони зацікавлені. Зростає й попит та кількість заявок на нього. Кожен банк розробив свої програми та умови надання доступної іпотеки, як-от загальна сума, розмір першого внеску, термін надання пільгової ставки. Єдина стандартна умова – позичальники повинні продемонструвати банку наявність доходу їхньої сім’ї чи домогосподарства, який дозволить обслуговувати цей кредит.

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Триває робота над посиленням захисту прав кредиторів, які знижують ризики іпотечних кредитів для банків, а отже – зменшують їхню вартість для позичальників", - йдеться в повідомленні.