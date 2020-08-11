Люди могут и берут ипотеку под 10%, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что граждане Украины должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты, так как банковские ставки по ипотеке, которые существовали до сих пор, просто неподъемны для многих украинских семей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский отметил, что одна из основных задач нынешней власти – чтобы ипотека в Украине была под 10% годовых и меньше.
"Мы боролись в течение года. На это работали и правительство, и Офис (президента – ИФ), и Национальный банк, и другие банки. Сейчас есть договоренности, и они уже воплощаются в жизнь - сейчас ипотека снижена. В некоторых банках ипотека под 10%. В целом была главная задача: если ипотека 10% - мы действительно поможем людям, которые смогут позволить себе покупку жилья", - сказал президент.
Глава государства отметил, что в прошлом, до избрания президентом, сам брал ипотеку на покупку жилья на столичной Оболони под "страшные проценты" - 22-25%. По его словам, высокие процентные ставки по кредитам на жилье создают значительную нагрузку на бюджет семьи, ведь почти весь заработок приходится отдавать банку. Поэтому они должны снижаться до обоснованного уровня.
"Есть сложности, я знаю. Они связаны с учетной ставкой Национального банка и с инфляцией. Но все эти сложности - технические, все они со временем будут нивелированы. Сейчас самое главное - уже есть сигнал и примеры: люди могут и берут ипотеку под 10%", - отметил Зеленский и добавил, что это только начало.
По информации заместителя руководителя Офиса президента Юлии Ковалив, за первый месяц работы программы по предоставлению доступной ипотеки для населения общий объем предоставленных займов составил 75 млн грн (более 200 ипотечных кредитов). А к концу года ипотечный портфель банков может составить не менее 3 млрд грн.
В ОП отмечают, что проект по доступному ипотечному кредитованию президент объявил в качестве приоритетного в начале года, и сейчас это только первые шаги. В программе задействованы как государственные, так и коммерческие банки. Большинство из них запустили пилотный проект с 1 июля.
"В нынешних условиях для банков доступная ипотека становится абсолютно коммерческим продуктом, в котором они заинтересованы. Растет и спрос, и количество заявок на него. Каждый банк разработал свои программы и условия предоставления доступной ипотеки, например, общую сумму, размер первого взноса, срок предоставления льготной ставки. Единственное стандартное условие - заемщики должны продемонстрировать банку наличие дохода их семьи или домохозяйства, который позволит обслуживать этот кредит. Продолжается работа над усилением защиты прав кредиторов, которые снижают риски ипотечных кредитов для банков, а следовательно уменьшают их стоимость для заемщиков", - говорится в сообщении.
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а на больший срок ей пользоваться не надо
У пацанчика 22 квартири, і дві хатинки.
Ще й машинки..., ну, то мамині, понятно, нема питань.
Хоча #какаяразница
"Глава государства отметил, что в прошлом, до избрания президентом, сам брал ипотеку на покупку жилья на столичной Оболони под "страшные проценты" - 22-25%"
он реально всех за идиотов держит?
ДА !!! А шо,кто-то ещё сомневается?
для Украины 10% это класс
если она в грн
процент не поменяется
и ждать, когда грн рухнет
государство с двойным дном
Ти шо, зібрався махатись з 73,22% тих хто їх вибрав?
🤔
Ну будет Иппо по 10% и это Совсем не значит, что "нагрузка на семью" будет 10%
+2-5% ПФ/господлина;
+ 3% страховка (весь период);
+ 1-3% комиссии и "банковские услуги";
Итого аж никак не 10% а не менее 16-19%
Про то, что президент брал (писал зачем, чтобы "приобщиться" или "приблизиться" к народу?) - немного улыбает. Господа пресс-релизеры, кредиты беруться Потому, что Нет суммы, а не по тем причинам, почему что брал их президент. Ну зачем так людей за идиотов то....
В то же самое время в Украине на эту группу процент был 33% годовых и это только стимулировало экономику!
Уже минимум два года этот вид кредите в Украине 42-49,5% годовых. Раздевают народ по полной.
а потом - , а че вы убегаете то?
Все что ниже - убыток банкам.
замучился посадой
Он выбился из сил
И в хате Януческу,
Ночлега попросил
с улыбкой щирозубой,
Дедок его впустил
И жрать под виски плова
Стволом он пригрозил
Эй.
Будь ка дома Зеля
Я ниче не откушу......
(дальше впадлу писать)
Hellis
@13Hellis_13
·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1293238720909512706 1 ч
только читайте до конца, а не один заголовок. И тогда поймете мой вопрос: ну что, ITшники уже подобрали страны, в которые они уедут, чтоб не кормить ораву у власти? Для ІТ-галузі готують підвищені податки і перехід на Трудовий кодекс Народні депутати з фракцій "Слуга народу" і "Батьківщина" пропонують підвищити податок на оплату праці українських IT-спеціалістів у два-вісім разів.
https://ibigdan.livejournal.com/25437992.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social
Відповідний законопроект парламентарі зареєстрували у Верховній Раді. За словами народних обранців, такий крок допоможе Україні протягом найближчих років досягти європейського та світового лідерства в індустрії інформаційних технологій. Документом пропонується встановити особливе оподаткування доходів співробітників, які працюють в ІТ-секторі за КЗпП, на період з 2021 року до кінця 2030 року.
Податкове навантаження на зарплати</strong> пропонується встановити на рівні 10%: 5% ПДФО замість 18% та 5% ЄСВ замість 22%. Крім цього, пропонується звільнити працівників від сплати 1,5% військового збору. До прибутків суб'єкта індустрії пропонується застосувати ставку податку на прибуток з коефіцієнтом 0,5, тобто 9%.АЛЕЗастосування знижених ставок ПДФО та ЄСВ є можливим за умови, що мінімальні розміри податку чи збору із зарплати не менші, ніж податок чи збір за стандартною ставкою з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Іншими словами, ПДФО та ЄСВ за ставкою 5% повинні перевищувати 4 250 грн та 5 195 грн відповідно. Тобто зниження податкових ставок ПДФО та ЄСВ можливе за умови, що зарплата ІТ-фахівця перевищує 3 743 дол за місяць. За порушення умов передбачається штраф: 200% нарахованого податкового зобов'язання.
Опитані "Економічною правдою" представники ІТ-галузі висловилися проти законопроєкту, оскільки він створювався без розуміння специфіки індустрії та механізмів, які забезпечують її активний ріст та стабільність.
Як відомо, українська ІТ-галузь стрімко розвивається перш за все завдяки контрактній формі роботи з IT-спеціалістами. Вони мають статус фізособи-підприємця третьої групи єдиного податку. Щомісяця вони платять ЄСВ і 5% податку з доходу. При цьому середня зарплата IT-спеціалістів у Києві становить 1,5-2 тис дол, що значно менше 3 743 дол. Отже, відповідно до законопроєкту, ІТ-компанії будуть вимушені перевести IT-спеціалістів з контрактної форми співпраці на штатну і платити із зарплати IT-спеціалістів 41,5% податків, тобто у вісім разів більше, ніж зараз.
У той же час зарплати в еквіваленті понад 3 743 дол будуть обкладатися податком 10%, що удвічі більше, ніж зараз. За таких умов ІТ-галузь стане не конкурентоздатною.
Проєкт не відповідає інтересам ІТ-індустрії
Віце-президент з правових питань асоціації IT Ukraine Дмитро Овчаренко каже, що асоціація не підтримує новий законопроєкт, оскільки він не відповідає інтересам індустрії.
"Поки інші країни лише шукають можливість відкусити від світового "IT-пирога", в Україні контрактна робота з IT-спеціалістами на третій групі довела свою ефективність.
За останні п'ять років ми стабільно росли на 20-30% щороку і в 2019 році вийшли на 4,5 млрд дол експорту IT-послуг та 16 млрд грн податків. У новому законопроєкті можливість гнучкої контрактної взаємодії взагалі не згадується", - нарікає Овчаренко.
За його словами, змінювати правила гри під час кризи, коли друга експортна галузь намагається зберегти поточний рівень надходжень валюти до країни, дивно. Особливо тоді, коли в інших країнах Європи на порятунок економіки виділяються мільярди євро. Утім, якщо проєкт таки ухвалять, це на галузь суттєво не вплине, вважає Овчаренко.
Документ створювався без розуміння специфіки галузі
У Європейській бізнес-асоціації кажуть, що законопроєкт створювався без розуміння специфіки індустрії та механізмів, які забезпечують її активний ріст та стабільність.
"Проєкт не вплине на індустрію через встановлені нереальні ліміти за зарплатами та форми взаємодії компаній з фахівцями. Закон може бути корисним ІТ-компаніям, які працюють на 90% за вказаними КВЕД, люди працевлаштовані за КЗпП та отримують 4 тис дол щомісячно. Таких на ринку 2-3%", - вважає менеджер *** Ольга Кунічак.
Депутати, додає вона, можуть нашкодити індустрії через нав'язування працевлаштування за КЗпП: "Це неприйнятна норма через специфіку контрактних відносин в ІТ-сфері, де цінуються гнучкість, ненормований графік та одночасна робота з багатьма замовниками. Ухвалення проєкту загальмує розвиток індустрії і призведе до відпливу кадрів з України".
30 000 взял кредита, отдавать 61 000
Если с банковского языка переложить на человеческий это значит ты должен доказать банку что тебе кредит не нужен.