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Люди могут и берут ипотеку под 10%, - Зеленский

Люди могут и берут ипотеку под 10%, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что граждане Украины должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты, так как банковские ставки по ипотеке, которые существовали до сих пор, просто неподъемны для многих украинских семей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отметил, что одна из основных задач нынешней власти – чтобы ипотека в Украине была под 10% годовых и меньше.

"Мы боролись в течение года. На это работали и правительство, и Офис (президента – ИФ), и Национальный банк, и другие банки. Сейчас есть договоренности, и они уже воплощаются в жизнь - сейчас ипотека снижена. В некоторых банках ипотека под 10%. В целом была главная задача: если ипотека 10% - мы действительно поможем людям, которые смогут позволить себе покупку жилья", - сказал президент.

Глава государства отметил, что в прошлом, до избрания президентом, сам брал ипотеку на покупку жилья на столичной Оболони под "страшные проценты" - 22-25%. По его словам, высокие процентные ставки по кредитам на жилье создают значительную нагрузку на бюджет семьи, ведь почти весь заработок приходится отдавать банку. Поэтому они должны снижаться до обоснованного уровня.

"Есть сложности, я знаю. Они связаны с учетной ставкой Национального банка и с инфляцией. Но все эти сложности - технические, все они со временем будут нивелированы. Сейчас самое главное - уже есть сигнал и примеры: люди могут и берут ипотеку под 10%", - отметил Зеленский и добавил, что это только начало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ставка по ипотеке во всех банках должна быть не выше 10%, - Зеленский

По информации заместителя руководителя Офиса президента Юлии Ковалив, за первый месяц работы программы по предоставлению доступной ипотеки для населения общий объем предоставленных займов составил 75 млн грн (более 200 ипотечных кредитов). А к концу года ипотечный портфель банков может составить не менее 3 млрд грн.

В ОП отмечают, что проект по доступному ипотечному кредитованию президент объявил в качестве приоритетного в начале года, и сейчас это только первые шаги. В программе задействованы как государственные, так и коммерческие банки. Большинство из них запустили пилотный проект с 1 июля.

"В нынешних условиях для банков доступная ипотека становится абсолютно коммерческим продуктом, в котором они заинтересованы. Растет и спрос, и количество заявок на него. Каждый банк разработал свои программы и условия предоставления доступной ипотеки, например, общую сумму, размер первого взноса, срок предоставления льготной ставки. Единственное стандартное условие - заемщики должны продемонстрировать банку наличие дохода их семьи или домохозяйства, который позволит обслуживать этот кредит. Продолжается работа над усилением защиты прав кредиторов, которые снижают риски ипотечных кредитов для банков, а следовательно уменьшают их стоимость для заемщиков", - говорится в сообщении.

Читайте также: Наша цель - снижение ставки по ипотеке до 5-7%, - Шмыгаль

Автор: 

банки (1938) Зеленский Владимир (21077) ипотека (133) кредит (2378)


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Топ комментарии
+23
пишет долларовый милионер

"Глава государства отметил, что в прошлом, до избрания президентом, сам брал ипотеку на покупку жилья на столичной Оболони под "страшные проценты" - 22-25%"

он реально всех за идиотов держит?
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11.08.2020 19:08 Ответить
+22
Не может быть ипотека 10% при инфляции 15%!!
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11.08.2020 19:07 Ответить
+15
Ослик где дают под 10%? Может твоим корешкам и дают!
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11.08.2020 19:07 Ответить
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А кредитка привата почемуто 42%
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11.08.2020 19:03 Ответить
А если так?

Люди могут и берут ипотеку под 10%, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6953
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11.08.2020 19:07 Ответить
Ты пойди в "Райфайзен Аваль" кредит попроси... Вообще прозреешь. 49,5%
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11.08.2020 19:17 Ответить
Кредитка Привата - 0 % 55 дней
а на больший срок ей пользоваться не надо
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11.08.2020 19:18 Ответить
Тогда нужно две кредитки )))
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11.08.2020 19:21 Ответить
Благодєтєль.
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11.08.2020 19:07 Ответить
Не может быть ипотека 10% при инфляции 15%!!
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11.08.2020 19:07 Ответить
«І ти, прав.» (с)
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11.08.2020 19:10 Ответить
в вечернем квартале все возможно, даже х... на рояле играть
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11.08.2020 19:50 Ответить
він казав,що різницю будуть доплачувати з держбюджету.Ті,хто платить податки.
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11.08.2020 21:30 Ответить
Ослик где дают под 10%? Может твоим корешкам и дают!
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11.08.2020 19:07 Ответить
а давай, атец радной, ты свои лично одолжиш кому-то под 10% в гривне. На лет 20.
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11.08.2020 19:07 Ответить
А цікаво, а під які відсотки брав іпотеку Бужанський?
У пацанчика 22 квартири, і дві хатинки.
Ще й машинки..., ну, то мамині, понятно, нема питань.
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11.08.2020 19:08 Ответить
То Дубинський
Хоча #какаяразница
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11.08.2020 19:11 Ответить
І багатьом вдалось скористатись цією можливістю ?
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11.08.2020 19:08 Ответить
пишет долларовый милионер

"Глава государства отметил, что в прошлом, до избрания президентом, сам брал ипотеку на покупку жилья на столичной Оболони под "страшные проценты" - 22-25%"

он реально всех за идиотов держит?
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11.08.2020 19:08 Ответить
Не всіх, а 73,22%.
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11.08.2020 19:11 Ответить
именно! и имеет на это полное право! так обмануть как он всех обманул на выборах это талант!!
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11.08.2020 19:12 Ответить
нагадав Фунтика ! він теж видурював гроші !
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11.08.2020 19:29 Ответить
Люди можуть і беруть іпотеку під 10%, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1684
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11.08.2020 21:04 Ответить
"он реально всех за идиотов держит?"
ДА !!! А шо,кто-то ещё сомневается?
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11.08.2020 23:45 Ответить
"Единственное стандартное условие - заемщики должны продемонстрировать банку наличие дохода их семьи или домохозяйства, который позволит обслуживать этот кредит."- и это прекрастно!!! Вот поднимут минималку до 5000 и пойдет мудрий нарид за ыпотекой, сразу по две будут брать!
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11.08.2020 19:08 Ответить
интерестно шо там за машины и доверенности, ведь ужастно если бубут отбирать.
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11.08.2020 20:39 Ответить
Явки, адреса, пароли счастливцев????
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11.08.2020 19:09 Ответить
Даже 10%---это очень высокий процент. Ипотека должна быть от 1до 3%, как везде на Западе. 10%---это явный грабёж. Еврей на малые проценты не пойдёт, это не кошерно для него и его подельников. Грабить нас будут и дальше.
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11.08.2020 19:10 Ответить
В США ипотека 5-6%, страховка 1-2%, есть ещё разовые платежи. Иностранцам ещё плюс 1-2%. Сказки что везде на западе ипотека 1-3%.
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11.08.2020 19:23 Ответить
По-разному, зависит от первоначального взноса. Чем больше взнос - тем меньше процент. Есть кредиты с нулевым взносом - там процент 8-9.
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11.08.2020 19:31 Ответить
прямо сегодня в Оклахоме оформляют ипотеку под 3,19 процента
для Украины 10% это класс
если она в грн
процент не поменяется
и ждать, когда грн рухнет
государство с двойным дном
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11.08.2020 19:35 Ответить
В НЛ ипотека опустилась ниже 2%. Правда надо иметь около 2-5% от стоимости хаты наличкой, чтоб заплатить все налоги, нотариуса и проч.
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11.08.2020 21:57 Ответить
А типа в Украине нет страховки и платежей.
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12.08.2020 08:31 Ответить
в Польше ипотека 4% + еще всякие платежи.
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11.08.2020 19:34 Ответить
зеля тты ипанулся? Фермерам в австрии и нимеччине под 3 % дают.
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11.08.2020 19:11 Ответить
Афера століття))) У києві купа новобудов будується як грибів після дощу, видно під іпотеку янєлоха. Вони думають, що народ побіжить брати ці квартири пачками
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11.08.2020 19:11 Ответить
если бы народ не брал квартиры пачками, жилье бы не строилось "как грибы".
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11.08.2020 19:34 Ответить
заплатите им за газ по евроценам а кредиты по жидовским ценам!Невольно хрустальная ночь вспоминается как то само собой, а я между прочим не нацист.
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11.08.2020 19:13 Ответить
Но, но.
Ти шо, зібрався махатись з 73,22% тих хто їх вибрав?
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11.08.2020 19:17 Ответить
а мне то зачем, мне кредит не нужен, я пешком постою.
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11.08.2020 19:22 Ответить
Шото не кошерно,нє??
🤔
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11.08.2020 19:14 Ответить
А если б ты, чмо зельоное, не выводило бы с беней мильярды из привата в ваши оффшоры, то могло бы и по 5% быть. Озаботилось оно!
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11.08.2020 19:17 Ответить
Дьявол, вообще то, в деталях.
Ну будет Иппо по 10% и это Совсем не значит, что "нагрузка на семью" будет 10%
+2-5% ПФ/господлина;
+ 3% страховка (весь период);
+ 1-3% комиссии и "банковские услуги";
Итого аж никак не 10% а не менее 16-19%
Про то, что президент брал (писал зачем, чтобы "приобщиться" или "приблизиться" к народу?) - немного улыбает. Господа пресс-релизеры, кредиты беруться Потому, что Нет суммы, а не по тем причинам, почему что брал их президент. Ну зачем так людей за идиотов то....
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11.08.2020 19:17 Ответить
Зебил сделал 10% из того расчёта, что проценты нужно отыгрывать в казино(у тех же евреев), подписав часом ранее быдлячий закон об открытии казино и залов игровых автоматов. Всю Украину превратил в Лас-Вегас. Вот это кошерно.
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11.08.2020 19:21 Ответить
В Привате 10% только на первый год, а потом плавающая ставка (сейчас около 15%).
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11.08.2020 19:22 Ответить
Мне вот лично очень нравился спич с экранов нашего ТВ в 2014-м: "Из за санкций потребительские кредиты на Россее будут давать теперь под 11% годовых, а не под 8%, как ранее. Хана Россее!!! ".
В то же самое время в Украине на эту группу процент был 33% годовых и это только стимулировало экономику!
Уже минимум два года этот вид кредите в Украине 42-49,5% годовых. Раздевают народ по полной.
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11.08.2020 19:22 Ответить
це называется счастливы вместе
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11.08.2020 19:28 Ответить
какие нафиг 10% ? звиздабол, читай еще и "маленькими буквами", там еще куча % наберется... затрахали уже ******** с красивыми циферками
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11.08.2020 19:29 Ответить
он Поехавший. что он несет то...я тоже бы сказал: Банки, кредиты под 5%, раз-два.
а потом - , а че вы убегаете то?
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11.08.2020 20:49 Ответить
Ну и яму таво же
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11.08.2020 19:30 Ответить
ішак живе на іншій планеті, він не людина.
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11.08.2020 19:35 Ответить
Я знал, что от этого клоуна будет смешно до слез...
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11.08.2020 19:35 Ответить
Идиот...кредитная ставка зависит от инфляции....а не от желаний зеленых ослов...
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11.08.2020 19:36 Ответить
оно бальшой Ыкономист...
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11.08.2020 19:47 Ответить
"обоснованные проценты" - это инфляция (в долгосрочной перспективе) + затраты банка + прибыль банка. Итого если инфляция 10% то "обоснованные %" - это 15-16%.
Все что ниже - убыток банкам.
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11.08.2020 19:37 Ответить
Фантазёр . Смешной , как хреном по роялю .
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11.08.2020 19:45 Ответить
"Независимого НБУ" вам на лопате моника принесла
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11.08.2020 19:45 Ответить
Гарант похоже живет в другой реальности какая нахер ипотека рынок недвижимости мертвый в городах миллиониках нормально а в пгт и селах пригородах стоят пустые дома люди продать немогут жить некому население сократилось скоро все хоть что тот могут делать свалят останется гидрант с чинушами и мусорами
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11.08.2020 19:52 Ответить
А чего он "гарант" то? того чем подтерся? Ну я 15 мин. взад был в сортире - я тоже гарант туалетного куска бамажки. так и тут - наклал на "гарантируемое" и типо "гарант"?

замучился посадой
Он выбился из сил
И в хате Януческу,
Ночлега попросил

с улыбкой щирозубой,
Дедок его впустил
И жрать под виски плова
Стволом он пригрозил

Эй.
Будь ка дома Зеля
Я ниче не откушу......
(дальше впадлу писать)
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11.08.2020 20:45 Ответить
По своей природе блазень должен быть хитрее среднего украинца, вот вам пример, он одной рукой пиарится на кредитах по ипотеке, а другой рукой работает против Украины, набрал в свой квартал пятую колонну беса путлера, на вскидку: гетманца, дубинского, бужанского и прочих прелателей, можно долго перечислять.
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11.08.2020 20:33 Ответить
"люди можуть і беруть іпотеку під 10%"...чомусь наш Президент не знає, що позичальники беруть не іпотеку (це повна дурня) , а кредит....а вже кредит банки видають під іпотеку (заставу нерухомого майна)...тому фраза "взяти іпотеку під 10%" є безглузда і нерозумна, м'яко кажучи...
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11.08.2020 21:01 Ответить
Це Типове наше Стандартнє копіювання моцкви. Там вже рік дають іпотеку під 8%. А деякі банки - під 6%. А ми мало того що не 8, а 10, ще й відстаємо. І то це не Факт - а тільки мрії зеленського. пуста розмова.
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11.08.2020 21:52 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

Hellis
@13Hellis_13
·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1293238720909512706 1 ч
только читайте до конца, а не один заголовок. И тогда поймете мой вопрос: ну что, ITшники уже подобрали страны, в которые они уедут, чтоб не кормить ораву у власти? Для ІТ-галузі готують підвищені податки і перехід на Трудовий кодекс Люди можуть і беруть іпотеку під 10%, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6755Народні депутати з фракцій "Слуга народу" і "Батьківщина" пропонують підвищити податок на оплату праці українських IT-спеціалістів у два-вісім разів.
https://ibigdan.livejournal.com/25437992.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social

Відповідний законопроект парламентарі зареєстрували у Верховній Раді. За словами народних обранців, такий крок допоможе Україні протягом найближчих років досягти європейського та світового лідерства в індустрії інформаційних технологій. Документом пропонується встановити особливе оподаткування доходів співробітників, які працюють в ІТ-секторі за КЗпП, на період з 2021 року до кінця 2030 року.

Податкове навантаження на зарплати</strong> пропонується встановити на рівні 10%: 5% ПДФО замість 18% та 5% ЄСВ замість 22%. Крім цього, пропонується звільнити працівників від сплати 1,5% військового збору. До прибутків суб'єкта індустрії пропонується застосувати ставку податку на прибуток з коефіцієнтом 0,5, тобто 9%.АЛЕЗастосування знижених ставок ПДФО та ЄСВ є можливим за умови, що мінімальні розміри податку чи збору із зарплати не менші, ніж податок чи збір за стандартною ставкою з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Іншими словами, ПДФО та ЄСВ за ставкою 5% повинні перевищувати 4 250 грн та 5 195 грн відповідно. Тобто зниження податкових ставок ПДФО та ЄСВ можливе за умови, що зарплата ІТ-фахівця перевищує 3 743 дол за місяць. За порушення умов передбачається штраф: 200% нарахованого податкового зобов'язання.

Опитані "Економічною правдою" представники ІТ-галузі висловилися проти законопроєкту, оскільки він створювався без розуміння специфіки індустрії та механізмів, які забезпечують її активний ріст та стабільність.

Як відомо, українська ІТ-галузь стрімко розвивається перш за все завдяки контрактній формі роботи з IT-спеціалістами. Вони мають статус фізособи-підприємця третьої групи єдиного податку. Щомісяця вони платять ЄСВ і 5% податку з доходу. При цьому середня зарплата IT-спеціалістів у Києві становить 1,5-2 тис дол, що значно менше 3 743 дол. Отже, відповідно до законопроєкту, ІТ-компанії будуть вимушені перевести IT-спеціалістів з контрактної форми співпраці на штатну і платити із зарплати IT-спеціалістів 41,5% податків, тобто у вісім разів більше, ніж зараз.

У той же час зарплати в еквіваленті понад 3 743 дол будуть обкладатися податком 10%, що удвічі більше, ніж зараз. За таких умов ІТ-галузь стане не конкурентоздатною.

Проєкт не відповідає інтересам ІТ-індустрії

Віце-президент з правових питань асоціації IT Ukraine Дмитро Овчаренко каже, що асоціація не підтримує новий законопроєкт, оскільки він не відповідає інтересам індустрії.

"Поки інші країни лише шукають можливість відкусити від світового "IT-пирога", в Україні контрактна робота з IT-спеціалістами на третій групі довела свою ефективність.

За останні п'ять років ми стабільно росли на 20-30% щороку і в 2019 році вийшли на 4,5 млрд дол експорту IT-послуг та 16 млрд грн податків. У новому законопроєкті можливість гнучкої контрактної взаємодії взагалі не згадується", - нарікає Овчаренко.

За його словами, змінювати правила гри під час кризи, коли друга експортна галузь намагається зберегти поточний рівень надходжень валюти до країни, дивно. Особливо тоді, коли в інших країнах Європи на порятунок економіки виділяються мільярди євро. Утім, якщо проєкт таки ухвалять, це на галузь суттєво не вплине, вважає Овчаренко.

Документ створювався без розуміння специфіки галузі

У Європейській бізнес-асоціації кажуть, що законопроєкт створювався без розуміння специфіки індустрії та механізмів, які забезпечують її активний ріст та стабільність.

"Проєкт не вплине на індустрію через встановлені нереальні ліміти за зарплатами та форми взаємодії компаній з фахівцями. Закон може бути корисним ІТ-компаніям, які працюють на 90% за вказаними КВЕД, люди працевлаштовані за КЗпП та отримують 4 тис дол щомісячно. Таких на ринку 2-3%", - вважає менеджер *** Ольга Кунічак.

Депутати, додає вона, можуть нашкодити індустрії через нав'язування працевлаштування за КЗпП: "Це неприйнятна норма через специфіку контрактних відносин в ІТ-сфері, де цінуються гнучкість, ненормований графік та одночасна робота з багатьма замовниками. Ухвалення проєкту загальмує розвиток індустрії і призведе до відпливу кадрів з України".
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11.08.2020 22:04 Ответить
АгрикольБанк.
30 000 взял кредита, отдавать 61 000
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11.08.2020 22:06 Ответить
Единственное стандартное условие - заемщики должны продемонстрировать банку наличие дохода.
Если с банковского языка переложить на человеческий это значит ты должен доказать банку что тебе кредит не нужен.
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11.08.2020 22:34 Ответить
 
 