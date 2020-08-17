Нацбанк розраховує цього року отримати другий транш МВФ, - глава НБУ Шевченко
У Нацбанку України очікують отримання Україною другого траншу Міжнародного валютного фонду цього року.
Про це глава НБУ Кирило Шевченко заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"На цей момент наш свіжий макропрогноз побудований на припущенні, що другому траншу цього року бути. Разом з урядом ми сфокусувалися на виконанні положень Меморандуму. Я вважаю, що наразі ми успішно рухаємося за виконанням положень Меморандуму, зокрема структурних маяків. Ми перебуваємо в постійному діалозі як з МВФ, так і з іншими нашими міжнародними партнерами. Вважаю, що продовження позитивної динаміки співпраці стане запорукою для отримання наступних траншів протягом поточного року", - розповів він.
"Нині сезон відпусток. Точні дати (надання другого траншу. - Ред.) будуть зрозумілі ближче до кінця серпня", - розповів Шевченко.
Будь ласка, зачекайте...
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
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"МВФ неожиданно потребовал срочно предоставить отчет о расходования средств из Фонда борьбы с COVID 19"
На днях появилось сообщение, не привлекшее особого внимания наших СМИ, но несомненно вызвавшее смятение в умах ближайших соратников Зеленского и, даже страшно сказать, в голове самого Великого Бубочки. Международный валютный фонд (МВФ) неожиданно потребовал срочно предоставить отчёт о расходования средств из Фонда борьбы с COVID 19.Напомню этот Фонд был создан в апреле этого года и в него из различных статей государственного бюджета были перекачаны 65 миллиардов гривен. При этом, было объявлено, что после успешного завершения борьбы с эпидемией остаток неиспользованных средств будет возвращён обратно в бюджет. В это мало кто верил, но тем не менее...В июне величайший деятель современности обьявил, что борьба с коронавирусом успешно завершена, болезнь побеждена, страна больше не нуждается в деньгах фонда и их можно... вернуть обратно в бюджет, наверное, подумали вы. Ну да, как же. Не за этим все дело делалось.https://spektrnews.in.ua/news/mvf-neozhidanno-potreboval-srochno-predostavit-otchet-o-rashodovaniya-sredstv-iz-fonda-bor/101899#gsc.tab=0 Читать полностью.
Ермак все украдет
Подставной Глава НБУ пытается развести МВФ на деньги. Это круче, чем звонки на мобилу из тюрьмы.