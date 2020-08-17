Нацбанк розраховує цього року отримати другий транш МВФ, - глава НБУ Шевченко

У Нацбанку України очікують отримання Україною другого траншу Міжнародного валютного фонду цього року.

Про це глава НБУ Кирило Шевченко заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"На цей момент наш свіжий макропрогноз побудований на припущенні, що другому траншу цього року бути. Разом з урядом ми сфокусувалися на виконанні положень Меморандуму. Я вважаю, що наразі ми успішно рухаємося за виконанням положень Меморандуму, зокрема структурних маяків. Ми перебуваємо в постійному діалозі як з МВФ, так і з іншими нашими міжнародними партнерами. Вважаю, що продовження позитивної динаміки співпраці стане запорукою для отримання наступних траншів протягом поточного року", - розповів він.

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"Нині сезон відпусток. Точні дати (надання другого траншу. - Ред.) будуть зрозумілі ближче до кінця серпня", - розповів Шевченко.