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Новини Революція в Білорусі
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Співробітники білоруської ТРК "Гродно" анонсували страйк і озвучили вимоги

Співробітники білоруської ТРК

У Білорусі співробітники телерадіокомпанії "Гродно" висунули низку вимог, в разі невиконання яких мають намір почати страйк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У разі невиконання вимог у термін до 21 серпня, ми залишаємо за собою право розпочати безстроковий страйк", - ідеться в поширеній у соцмережах заяві телерадіокомпанії.

Серед висунутих вимог - визнати недійсними результати виборів президента країни і провести нові, відставка голови ЦВК Білорусі, а також звільнення всіх затриманих на акціях протесту громадян.

Раніше в понеділок понад 100 співробітників державної Білтелерадіокомпанії розпочали страйк.

Читайте також: Страйки на підприємствах - це "ніж у спину", - Лукашенко

Білорусь (7987) страйк (208) телебачення (1175)


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Топ коментарі
+12
Співробітники білоруської ТРК "Гродно" анонсували страйк і озвучили вимоги - Цензор.НЕТ 9506
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17.08.2020 17:41 Відповісти
+10
Или вы удовлетворите наши требования, или мы покажем правду))
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17.08.2020 17:30 Відповісти
+6
Самое страшное для режима Лукашенко - это остановка населением заводов и шахт. Самое страшное для режима Зеленского - это остановка населением просмотра 1+1.
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17.08.2020 17:41 Відповісти
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Или вы удовлетворите наши требования, или мы покажем правду))
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17.08.2020 17:30 Відповісти
Лукаморье закончилась...Лука- пока Зекраина на очереди
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17.08.2020 17:31 Відповісти
Та пусть все бастуют, лишь бы Скабееву им не отключили.
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17.08.2020 17:32 Відповісти
Ты уже свалил?
Как там в Штатах?
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17.08.2020 17:39 Відповісти
Негров линчуют, Анджелу Дэвис не хотят освобождать.
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17.08.2020 18:06 Відповісти
Бродяга, родного триколора стесняешься?
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17.08.2020 18:08 Відповісти
Що пан має на увазі?
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17.08.2020 18:15 Відповісти
Пан має на увазі, що ти - дєрьмо крашеноє.
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17.08.2020 18:19 Відповісти
А ти підор смердячий
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17.08.2020 18:22 Відповісти
Забыл прокси поменять, нервное чмо.
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17.08.2020 18:27 Відповісти
Москальска гидота, щезни.
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17.08.2020 18:34 Відповісти
Хорошо поддаёшься дрессировке.
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17.08.2020 18:36 Відповісти
Свинота ординська, ти коли милась?
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17.08.2020 18:44 Відповісти
Идите,идите. У луки мудищева везде есть кем вакансии заполнить. От завода до МИДа. Ему пох,говорит. Коленька с друзьями подхватят упавшее знамя.))
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17.08.2020 17:32 Відповісти
Пора уже картопляному царьку клубни откручивать
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17.08.2020 17:36 Відповісти
"...Всем бесплатно воздушный шарик,
Леденец-петушок и брелок-фонарик!.."
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17.08.2020 17:37 Відповісти
и новый блестящий ошейник раба.
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17.08.2020 18:31 Відповісти
ДаЙошь третий тур!!!
Співробітники білоруської ТРК "Гродно" анонсували страйк і озвучили вимоги - Цензор.НЕТ 8680

Где то это уже всё было, не подскажите где?
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17.08.2020 17:37 Відповісти
Когда нет аргументов и фактов, лучше промолчать.
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17.08.2020 17:40 Відповісти
Самое страшное для режима Лукашенко - это остановка населением заводов и шахт. Самое страшное для режима Зеленского - это остановка населением просмотра 1+1.
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17.08.2020 17:41 Відповісти
Співробітники білоруської ТРК "Гродно" анонсували страйк і озвучили вимоги - Цензор.НЕТ 9506
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17.08.2020 17:41 Відповісти
Какая нахрен забастовка !!!!!! Вещайте правду, ведите прямые трансляции ...
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17.08.2020 18:30 Відповісти
Беларусы не осознают одну мысль: их трактора МТЗ-80 никому уже не нужны.У россии не стало денег в связи с санкциями,вот и перестала покупать их совковый хлам,а беларусы бегают вокруг корыта и блеют от ненависти потому ,что не стало там овса.Казалось кто теперь тут виноват ? Лукашенко ?Так он уже 30 лет у власти и ни сделал ничего такого ,чего бы не делал до этого.Вообщем при любом развитии событий беларусам светит только лизание тунца
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17.08.2020 18:51 Відповісти
 
 