Співробітники білоруської ТРК "Гродно" анонсували страйк і озвучили вимоги

У Білорусі співробітники телерадіокомпанії "Гродно" висунули низку вимог, в разі невиконання яких мають намір почати страйк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У разі невиконання вимог у термін до 21 серпня, ми залишаємо за собою право розпочати безстроковий страйк", - ідеться в поширеній у соцмережах заяві телерадіокомпанії.

Серед висунутих вимог - визнати недійсними результати виборів президента країни і провести нові, відставка голови ЦВК Білорусі, а також звільнення всіх затриманих на акціях протесту громадян.

Раніше в понеділок понад 100 співробітників державної Білтелерадіокомпанії розпочали страйк.

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