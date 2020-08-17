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Співробітники білоруської ТРК "Гродно" анонсували страйк і озвучили вимоги
У Білорусі співробітники телерадіокомпанії "Гродно" висунули низку вимог, в разі невиконання яких мають намір почати страйк.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У разі невиконання вимог у термін до 21 серпня, ми залишаємо за собою право розпочати безстроковий страйк", - ідеться в поширеній у соцмережах заяві телерадіокомпанії.
Серед висунутих вимог - визнати недійсними результати виборів президента країни і провести нові, відставка голови ЦВК Білорусі, а також звільнення всіх затриманих на акціях протесту громадян.
Раніше в понеділок понад 100 співробітників державної Білтелерадіокомпанії розпочали страйк.
Топ коментарі
+12 саша паламарчук
показати весь коментар17.08.2020 17:41 Відповісти Посилання
+10 Скрепы неизвестно чего
показати весь коментар17.08.2020 17:30 Відповісти Посилання
+6 oleg1966
показати весь коментар17.08.2020 17:41 Відповісти Посилання
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Как там в Штатах?
Леденец-петушок и брелок-фонарик!.."
Где то это уже всё было, не подскажите где?