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Новости Революция в Беларуси
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Сотрудники белорусской ТРК "Гродно" анонсировали забастовку и озвучили требования

Сотрудники белорусской ТРК

В Беларуси сотрудники телерадиокомпании "Гродно" выдвинули ряд требований, в случае неисполнения которых намерены начать забастовку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В случае невыполнения требований в срок до 21 августа, мы оставляем за собой право начать бессрочную забастовку", - говорится в распространённом в соцсетях заявлении телерадиокомпании.

Среди выдвинутых требований - признать недействительными результаты выборов президента страны и провести новые, отставка председателя ЦИК Беларуси, а также освобождение всех задержанных на акциях протеста граждан.

Ранее в понедельник более 100 сотрудников государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку.

Читайте также: Забастовки на предприятиях - это "нож в спину", - Лукашенко

Беларусь (7937) забастовка (321) телевидение (900)


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Топ комментарии
+12
Співробітники білоруської ТРК "Гродно" анонсували страйк і озвучили вимоги - Цензор.НЕТ 9506
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17.08.2020 17:41 Ответить
+10
Или вы удовлетворите наши требования, или мы покажем правду))
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17.08.2020 17:30 Ответить
+6
Самое страшное для режима Лукашенко - это остановка населением заводов и шахт. Самое страшное для режима Зеленского - это остановка населением просмотра 1+1.
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17.08.2020 17:41 Ответить
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Или вы удовлетворите наши требования, или мы покажем правду))
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17.08.2020 17:30 Ответить
Лукаморье закончилась...Лука- пока Зекраина на очереди
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17.08.2020 17:31 Ответить
Та пусть все бастуют, лишь бы Скабееву им не отключили.
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17.08.2020 17:32 Ответить
Ты уже свалил?
Как там в Штатах?
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17.08.2020 17:39 Ответить
Негров линчуют, Анджелу Дэвис не хотят освобождать.
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17.08.2020 18:06 Ответить
Бродяга, родного триколора стесняешься?
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17.08.2020 18:08 Ответить
Що пан має на увазі?
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17.08.2020 18:15 Ответить
Пан має на увазі, що ти - дєрьмо крашеноє.
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17.08.2020 18:19 Ответить
А ти підор смердячий
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17.08.2020 18:22 Ответить
Забыл прокси поменять, нервное чмо.
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17.08.2020 18:27 Ответить
Москальска гидота, щезни.
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17.08.2020 18:34 Ответить
Хорошо поддаёшься дрессировке.
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17.08.2020 18:36 Ответить
Свинота ординська, ти коли милась?
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17.08.2020 18:44 Ответить
Идите,идите. У луки мудищева везде есть кем вакансии заполнить. От завода до МИДа. Ему пох,говорит. Коленька с друзьями подхватят упавшее знамя.))
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17.08.2020 17:32 Ответить
Пора уже картопляному царьку клубни откручивать
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17.08.2020 17:36 Ответить
"...Всем бесплатно воздушный шарик,
Леденец-петушок и брелок-фонарик!.."
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17.08.2020 17:37 Ответить
и новый блестящий ошейник раба.
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17.08.2020 18:31 Ответить
ДаЙошь третий тур!!!
Співробітники білоруської ТРК "Гродно" анонсували страйк і озвучили вимоги - Цензор.НЕТ 8680

Где то это уже всё было, не подскажите где?
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17.08.2020 17:37 Ответить
Когда нет аргументов и фактов, лучше промолчать.
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17.08.2020 17:40 Ответить
Самое страшное для режима Лукашенко - это остановка населением заводов и шахт. Самое страшное для режима Зеленского - это остановка населением просмотра 1+1.
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17.08.2020 17:41 Ответить
Співробітники білоруської ТРК "Гродно" анонсували страйк і озвучили вимоги - Цензор.НЕТ 9506
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17.08.2020 17:41 Ответить
Какая нахрен забастовка !!!!!! Вещайте правду, ведите прямые трансляции ...
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17.08.2020 18:30 Ответить
Беларусы не осознают одну мысль: их трактора МТЗ-80 никому уже не нужны.У россии не стало денег в связи с санкциями,вот и перестала покупать их совковый хлам,а беларусы бегают вокруг корыта и блеют от ненависти потому ,что не стало там овса.Казалось кто теперь тут виноват ? Лукашенко ?Так он уже 30 лет у власти и ни сделал ничего такого ,чего бы не делал до этого.Вообщем при любом развитии событий беларусам светит только лизание тунца
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17.08.2020 18:51 Ответить
 
 