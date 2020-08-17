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Сотрудники белорусской ТРК "Гродно" анонсировали забастовку и озвучили требования
В Беларуси сотрудники телерадиокомпании "Гродно" выдвинули ряд требований, в случае неисполнения которых намерены начать забастовку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В случае невыполнения требований в срок до 21 августа, мы оставляем за собой право начать бессрочную забастовку", - говорится в распространённом в соцсетях заявлении телерадиокомпании.
Среди выдвинутых требований - признать недействительными результаты выборов президента страны и провести новые, отставка председателя ЦИК Беларуси, а также освобождение всех задержанных на акциях протеста граждан.
Ранее в понедельник более 100 сотрудников государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку.
Топ комментарии
+12 саша паламарчук
показать весь комментарий17.08.2020 17:41 Ответить Ссылка
+10 Скрепы неизвестно чего
показать весь комментарий17.08.2020 17:30 Ответить Ссылка
+6 oleg1966
показать весь комментарий17.08.2020 17:41 Ответить Ссылка
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Как там в Штатах?
Леденец-петушок и брелок-фонарик!.."
Где то это уже всё было, не подскажите где?