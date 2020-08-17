Самбір із "червоної" зони відмовився посилювати карантин, - міськрада
Самбірська міська рада на Львівщині відмовилася виконувати рішення державної комісії ТЕБ та НС від 13 серпня, яким в цьому місті встановлено червоний - найвищий рівень епідеміологічної небезпеки.
Це рішення місцеві депутати ухвалили в понеділок, 17 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.
Під час засідання міськради під стінами мерії тривав пікет кількох десятків підприємців з вимогою не забороняти їм працювати.
Своїм рішенням самбірські депутати вирішили, що рішення державної комісії ТЕБ і НС про віднесення Самбора до червоної зони епідеміологічної небезпеки суперечить Конституції, а відтак громадському транспорту та підприємцям, зокрема, зі сфери торгівлі та громадського харчування, дозволили працювати у звичному режимі, але з дотриманням карантинних вимог.
Самбірська міськрада закликала поліцію утриматись від притягнення до відповідальності підприємців, які продовжуватимуть працювати, порушуючи рішення державної комісії ТЕБ і НС.
Окрім того, депутати прийняли звернення до президента, міністра охорони здоров’я та голови ЛОДА щодо скасування червоного рівня епідеміологічної небезпеки у Cамборі, оскільки вважають, що воно не відповідає реальному стану справ із захворюваністю на Covid-19.
Рішення Самбірської міськрали має затвердити на своєму засіданні міська комісія ТЕБ і НС.
Як повідомлялося, державна комісія ТЕБ і НС 13 серпня вирішила встановити помаранчевий рівень епідемічної небезпеки на всій території Львівської області. Натомість у Самборі встановили червоний, найвищий рівень епіднебезпеки.
Відповідно до цього рішення, у Самборі заборонено працювати закладам культури, харчування, ТРЦ та іншим розважальним закладам, фітнес-центрам і басейнам, дитячим таборам та більшості магазинів.
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Будут посылать его нахрен, как сейчас это делают в Беларуси с лукашенко.
Из за его маниакальной жажды уничтожения работы людям, закрытия всего и вся на вечный карантин...
То есть, готов принять в любом количестве с любой стороны.
Айкосик выкурить или без перерыва снова принять?
Це специальное, особое ИТУ с либеральным режимом содержания осуждённых, в котором отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, силовых структур
Но только сейчас понял суть )))))
Минув рік... Уже й тупі "ЗЕлюки" починають розуміть, що реально державою ВЖЕ починають керувать саме місцеві органи самоуправління і місцеві вибори "кловани" "програють з тріском"...