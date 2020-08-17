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Новини Коронавірус і карантин
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Самбір із "червоної" зони відмовився посилювати карантин, - міськрада

Самбір із

Самбірська міська рада на Львівщині відмовилася виконувати рішення державної комісії ТЕБ та НС від 13 серпня, яким в цьому місті встановлено червоний - найвищий рівень епідеміологічної небезпеки.

Це рішення місцеві депутати ухвалили в понеділок, 17 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Під час засідання міськради під стінами мерії тривав пікет кількох десятків підприємців з вимогою не забороняти їм працювати.

Своїм рішенням самбірські депутати вирішили, що рішення державної комісії ТЕБ і НС про віднесення Самбора до червоної зони епідеміологічної небезпеки суперечить Конституції, а відтак громадському транспорту та підприємцям, зокрема, зі сфери торгівлі та громадського харчування, дозволили працювати у звичному режимі, але з дотриманням карантинних вимог.

Самбірська міськрада закликала поліцію утриматись від притягнення до відповідальності підприємців, які продовжуватимуть працювати, порушуючи рішення державної комісії ТЕБ і НС.

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Окрім того, депутати прийняли звернення до президента, міністра охорони здоров’я та голови ЛОДА щодо скасування червоного рівня епідеміологічної небезпеки у Cамборі, оскільки вважають, що воно не відповідає реальному стану справ із захворюваністю на Covid-19.

Рішення Самбірської міськрали має затвердити на своєму засіданні міська комісія ТЕБ і НС.

Як повідомлялося, державна комісія ТЕБ і НС 13 серпня вирішила встановити помаранчевий рівень епідемічної небезпеки на всій території Львівської області. Натомість у Самборі встановили червоний, найвищий рівень епіднебезпеки.

Відповідно до цього рішення, у Самборі заборонено працювати закладам культури, харчування, ТРЦ та іншим розважальним закладам, фітнес-центрам і басейнам, дитячим таборам та більшості магазинів.

міськрада (478) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2487)


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Топ коментарі
+17
Зеленский, если честно, между нами, напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых.
То есть, готов принять в любом количестве с любой стороны.

Самбор из "красной" зоны отказался усиливать карантин, - горсовет - Цензор.НЕТ 7633
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17.08.2020 22:23 Відповісти
+10
Зеленый самодур доиграется, что будет как в Беларуси...
Будут посылать его нахрен, как сейчас это делают в Беларуси с лукашенко.
Из за его маниакальной жажды уничтожения работы людям, закрытия всего и вся на вечный карантин...
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17.08.2020 22:18 Відповісти
+10
Браво!!! Пора коронодрочеров и прчих параноиков сдать в дурку, а то они со своим вирусом уничтожат все живое вокруг дебыльными карантинами!
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17.08.2020 22:51 Відповісти
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Респект.
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17.08.2020 22:16 Відповісти
в Одесской области хохма Беляевка красная зона а в 7 км Маяки а в 8 км Теплодар.. вот ссылка на наш сайт и статью... https://dumskaya.net/news/belyaevka-krasnaya-zona-kak-vyzhivayut-zhiteli-e-122753/
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17.08.2020 22:18 Відповісти
Самбір із "червоної" зони відмовився посилювати карантин, - міськрада - Цензор.НЕТ 7337
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17.08.2020 22:37 Відповісти
Конечно, респект. Смелые люди. Пусть кучкуются плотнее. Будет им и Бергамо, и Бразилия
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18.08.2020 07:11 Відповісти
Зеленый самодур доиграется, что будет как в Беларуси...
Будут посылать его нахрен, как сейчас это делают в Беларуси с лукашенко.
Из за его маниакальной жажды уничтожения работы людям, закрытия всего и вся на вечный карантин...
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17.08.2020 22:18 Відповісти
Забили на Стёпу?
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17.08.2020 22:22 Відповісти
Зеленский, если честно, между нами, напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых.
То есть, готов принять в любом количестве с любой стороны.

Самбор из "красной" зоны отказался усиливать карантин, - горсовет - Цензор.НЕТ 7633
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17.08.2020 22:23 Відповісти
Браво ! Дуже влучно👍
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17.08.2020 22:28 Відповісти
На фото уже принял
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17.08.2020 22:37 Відповісти
Взгляд задумчивый.
Айкосик выкурить или без перерыва снова принять?
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17.08.2020 22:47 Відповісти
молодцы !
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17.08.2020 22:24 Відповісти
ПОЧЕМУ, блд, они молодцы?! Пол страны идиотов конченных, прости Господи. Путлер оружие психотропное применил, или Чернобыль таки?
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18.08.2020 09:35 Відповісти
молодці, нєх слухати ідіотів ляшка і стєпанова.
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17.08.2020 22:29 Відповісти
Так и надо, в правильном унитарном государстве все делают, что хотят, только ОРДЛО зась!
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17.08.2020 22:31 Відповісти
Подумал, что на мусорской зоне)
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17.08.2020 22:35 Відповісти
Шо таке "красная зона"?
Це специальное, особое ИТУ с либеральным режимом содержания осуждённых, в котором отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, силовых структур
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17.08.2020 22:38 Відповісти
Самбір із "червоної" зони відмовився посилювати карантин, - міськрада - Цензор.НЕТ 8392
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17.08.2020 22:45 Відповісти
Я был как-то в этой Лохвице.
Но только сейчас понял суть )))))
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17.08.2020 22:49 Відповісти
Браво!!! Пора коронодрочеров и прчих параноиков сдать в дурку, а то они со своим вирусом уничтожат все живое вокруг дебыльными карантинами!
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17.08.2020 22:51 Відповісти
Розпад державних інституцій (
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17.08.2020 23:47 Відповісти
Це що чиновники на місцях собі дозволяють? Де субординація і відповідальність? Державі треба жорсткіше реагувати на такі прояви сепаратизму! Одного Донбасу з нас хватить!
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18.08.2020 01:01 Відповісти
Про який сепаратизм ти верзеш, ботяро зелений?
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18.08.2020 07:21 Відповісти
Правильно поступили самборские депутаты. Зебильный карантин противоречит Конституции. Ещё ни один город Украины не выполнил запреты Зеленского.
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18.08.2020 01:40 Відповісти
Каждый из нас презедент говорил зеля значит мы должны защищищать конституцию. Геть узурпторив ковидных.
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18.08.2020 03:55 Відповісти
Більше року тому я писав: "Прийде час, і люди в містах і селах України, побачивши, що "нова влада" тупа, не розуміє нічого і не здатна керувать державою, будуть "класти з прибором" на розпорядження "Блазня" і "блазенят", а реальна влада переходитиме до місцевих громад...".
Минув рік... Уже й тупі "ЗЕлюки" починають розуміть, що реально державою ВЖЕ починають керувать саме місцеві органи самоуправління і місцеві вибори "кловани" "програють з тріском"...
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18.08.2020 07:35 Відповісти
Лікарі (принаймні ті що у МОЗ) не достатньо вправні у матфізиці ( описує процеси передачі інфекції та вірогідність захворіти). Тому для них роблять математичні формули у якійсь школі ЕКОНОМІКИ. Хто чув про успіхи економіки як науки в Україні?
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18.08.2020 04:41 Відповісти
В нас докторів економічних наук по 150-200 штук на рік клепають... Більше тількі докторів технічних наук
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18.08.2020 07:15 Відповісти
Федерализация а то и конфедерация уже проглядывается невооруженным глазом.. И не на уровне регионов или областей и даже районов, а скоро дойдет до уровня поселкового. Ну цЭ такЭ... Все начинается с малого....
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18.08.2020 07:56 Відповісти
Несоответстввие актов Конституции теперь признают депутаты инфицированного дупомыйного маленького региона?! Далеко так зайдет Украина...
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18.08.2020 09:33 Відповісти
 
 