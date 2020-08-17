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Новости Коронавирус и карантин
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Самбор из "красной" зоны отказался усиливать карантин, - горсовет

Самбор из

Самборский городской совет на Львовщине отказалась выполнять решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС от 13 августа, которым в этом городе установлено красный - самый высокий уровень эпидемиологической опасности.

Это решение местные депутаты приняли в понедельник, 17 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Во время заседания горсовета под стенами мэрии проходил пикет нескольких десятков предпринимателей с требованием не запрещать им работать.

Самборские депутаты постановили, что решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС об отнесении Самбора к "красной" зоне эпидемиологической опасности противоречит Конституции.

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Общественному транспорту и предпринимателям, в частности, из сферы торговли и общественного питания, они разрешили работать в обычном режиме, хоть и с соблюдением карантинных требований.

Самборский горсовет призвал полицию воздержаться от привлечения к ответственности предпринимателей, которые будут продолжать работать вопреки решению государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Кроме того, депутаты приняли обращение к президенту, министру здравоохранения и председатель Львовской ОГА с просьбой отменить в Самборе "красный" уровень эпидемиологической опасности.

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Теперь решение горсовета должна утвердить на своем заседании городская комиссия ТЭБ и ЧС.

Как сообщалось, государственная комиссия ТЭБ и ЧС 13 августа решила установить "оранжевый" уровень эпидемической опасности по всей территории Львовской области. В Самборе при этом установили "красный", самый высокий уровень эпидопасности.

Согласно этому решению, в Самборе запрещено работать заведениям культуры, питания, ТРЦ и другим развлекательным заведениям, фитнес-центрам и бассейнам, детским лагерям и большинству магазинов.

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Автор: 

горсовет (667) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2958)


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Топ комментарии
+17
Зеленский, если честно, между нами, напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых.
То есть, готов принять в любом количестве с любой стороны.

Самбор из "красной" зоны отказался усиливать карантин, - горсовет - Цензор.НЕТ 7633
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17.08.2020 22:23 Ответить
+10
Зеленый самодур доиграется, что будет как в Беларуси...
Будут посылать его нахрен, как сейчас это делают в Беларуси с лукашенко.
Из за его маниакальной жажды уничтожения работы людям, закрытия всего и вся на вечный карантин...
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17.08.2020 22:18 Ответить
+10
Браво!!! Пора коронодрочеров и прчих параноиков сдать в дурку, а то они со своим вирусом уничтожат все живое вокруг дебыльными карантинами!
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17.08.2020 22:51 Ответить
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Респект.
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17.08.2020 22:16 Ответить
в Одесской области хохма Беляевка красная зона а в 7 км Маяки а в 8 км Теплодар.. вот ссылка на наш сайт и статью... https://dumskaya.net/news/belyaevka-krasnaya-zona-kak-vyzhivayut-zhiteli-e-122753/
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17.08.2020 22:18 Ответить
Самбір із "червоної" зони відмовився посилювати карантин, - міськрада - Цензор.НЕТ 7337
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17.08.2020 22:37 Ответить
Конечно, респект. Смелые люди. Пусть кучкуются плотнее. Будет им и Бергамо, и Бразилия
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18.08.2020 07:11 Ответить
Зеленый самодур доиграется, что будет как в Беларуси...
Будут посылать его нахрен, как сейчас это делают в Беларуси с лукашенко.
Из за его маниакальной жажды уничтожения работы людям, закрытия всего и вся на вечный карантин...
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17.08.2020 22:18 Ответить
Забили на Стёпу?
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17.08.2020 22:22 Ответить
Зеленский, если честно, между нами, напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых.
То есть, готов принять в любом количестве с любой стороны.

Самбор из "красной" зоны отказался усиливать карантин, - горсовет - Цензор.НЕТ 7633
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17.08.2020 22:23 Ответить
Браво ! Дуже влучно👍
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17.08.2020 22:28 Ответить
На фото уже принял
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17.08.2020 22:37 Ответить
Взгляд задумчивый.
Айкосик выкурить или без перерыва снова принять?
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17.08.2020 22:47 Ответить
молодцы !
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17.08.2020 22:24 Ответить
ПОЧЕМУ, блд, они молодцы?! Пол страны идиотов конченных, прости Господи. Путлер оружие психотропное применил, или Чернобыль таки?
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18.08.2020 09:35 Ответить
молодці, нєх слухати ідіотів ляшка і стєпанова.
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17.08.2020 22:29 Ответить
Так и надо, в правильном унитарном государстве все делают, что хотят, только ОРДЛО зась!
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17.08.2020 22:31 Ответить
Подумал, что на мусорской зоне)
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17.08.2020 22:35 Ответить
Шо таке "красная зона"?
Це специальное, особое ИТУ с либеральным режимом содержания осуждённых, в котором отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, силовых структур
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17.08.2020 22:38 Ответить
Самбір із "червоної" зони відмовився посилювати карантин, - міськрада - Цензор.НЕТ 8392
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17.08.2020 22:45 Ответить
Я был как-то в этой Лохвице.
Но только сейчас понял суть )))))
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17.08.2020 22:49 Ответить
Браво!!! Пора коронодрочеров и прчих параноиков сдать в дурку, а то они со своим вирусом уничтожат все живое вокруг дебыльными карантинами!
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17.08.2020 22:51 Ответить
Розпад державних інституцій (
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17.08.2020 23:47 Ответить
Це що чиновники на місцях собі дозволяють? Де субординація і відповідальність? Державі треба жорсткіше реагувати на такі прояви сепаратизму! Одного Донбасу з нас хватить!
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18.08.2020 01:01 Ответить
Про який сепаратизм ти верзеш, ботяро зелений?
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18.08.2020 07:21 Ответить
Правильно поступили самборские депутаты. Зебильный карантин противоречит Конституции. Ещё ни один город Украины не выполнил запреты Зеленского.
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18.08.2020 01:40 Ответить
Каждый из нас презедент говорил зеля значит мы должны защищищать конституцию. Геть узурпторив ковидных.
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18.08.2020 03:55 Ответить
Більше року тому я писав: "Прийде час, і люди в містах і селах України, побачивши, що "нова влада" тупа, не розуміє нічого і не здатна керувать державою, будуть "класти з прибором" на розпорядження "Блазня" і "блазенят", а реальна влада переходитиме до місцевих громад...".
Минув рік... Уже й тупі "ЗЕлюки" починають розуміть, що реально державою ВЖЕ починають керувать саме місцеві органи самоуправління і місцеві вибори "кловани" "програють з тріском"...
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18.08.2020 07:35 Ответить
Лікарі (принаймні ті що у МОЗ) не достатньо вправні у матфізиці ( описує процеси передачі інфекції та вірогідність захворіти). Тому для них роблять математичні формули у якійсь школі ЕКОНОМІКИ. Хто чув про успіхи економіки як науки в Україні?
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18.08.2020 04:41 Ответить
В нас докторів економічних наук по 150-200 штук на рік клепають... Більше тількі докторів технічних наук
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18.08.2020 07:15 Ответить
Федерализация а то и конфедерация уже проглядывается невооруженным глазом.. И не на уровне регионов или областей и даже районов, а скоро дойдет до уровня поселкового. Ну цЭ такЭ... Все начинается с малого....
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18.08.2020 07:56 Ответить
Несоответстввие актов Конституции теперь признают депутаты инфицированного дупомыйного маленького региона?! Далеко так зайдет Украина...
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18.08.2020 09:33 Ответить
 
 