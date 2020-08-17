Самбор из "красной" зоны отказался усиливать карантин, - горсовет

Самборский городской совет на Львовщине отказалась выполнять решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС от 13 августа, которым в этом городе установлено красный - самый высокий уровень эпидемиологической опасности.

Это решение местные депутаты приняли в понедельник, 17 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Во время заседания горсовета под стенами мэрии проходил пикет нескольких десятков предпринимателей с требованием не запрещать им работать.

Самборские депутаты постановили, что решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС об отнесении Самбора к "красной" зоне эпидемиологической опасности противоречит Конституции.

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Общественному транспорту и предпринимателям, в частности, из сферы торговли и общественного питания, они разрешили работать в обычном режиме, хоть и с соблюдением карантинных требований.

Самборский горсовет призвал полицию воздержаться от привлечения к ответственности предпринимателей, которые будут продолжать работать вопреки решению государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Кроме того, депутаты приняли обращение к президенту, министру здравоохранения и председатель Львовской ОГА с просьбой отменить в Самборе "красный" уровень эпидемиологической опасности.

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Теперь решение горсовета должна утвердить на своем заседании городская комиссия ТЭБ и ЧС.

Как сообщалось, государственная комиссия ТЭБ и ЧС 13 августа решила установить "оранжевый" уровень эпидемической опасности по всей территории Львовской области. В Самборе при этом установили "красный", самый высокий уровень эпидопасности.

Согласно этому решению, в Самборе запрещено работать заведениям культуры, питания, ТРЦ и другим развлекательным заведениям, фитнес-центрам и бассейнам, детским лагерям и большинству магазинов.

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