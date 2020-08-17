Самбор из "красной" зоны отказался усиливать карантин, - горсовет
Самборский городской совет на Львовщине отказалась выполнять решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС от 13 августа, которым в этом городе установлено красный - самый высокий уровень эпидемиологической опасности.
Это решение местные депутаты приняли в понедельник, 17 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.
Во время заседания горсовета под стенами мэрии проходил пикет нескольких десятков предпринимателей с требованием не запрещать им работать.
Самборские депутаты постановили, что решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС об отнесении Самбора к "красной" зоне эпидемиологической опасности противоречит Конституции.
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Общественному транспорту и предпринимателям, в частности, из сферы торговли и общественного питания, они разрешили работать в обычном режиме, хоть и с соблюдением карантинных требований.
Самборский горсовет призвал полицию воздержаться от привлечения к ответственности предпринимателей, которые будут продолжать работать вопреки решению государственной комиссии ТЭБ и ЧС.
Кроме того, депутаты приняли обращение к президенту, министру здравоохранения и председатель Львовской ОГА с просьбой отменить в Самборе "красный" уровень эпидемиологической опасности.
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Теперь решение горсовета должна утвердить на своем заседании городская комиссия ТЭБ и ЧС.
Как сообщалось, государственная комиссия ТЭБ и ЧС 13 августа решила установить "оранжевый" уровень эпидемической опасности по всей территории Львовской области. В Самборе при этом установили "красный", самый высокий уровень эпидопасности.
Согласно этому решению, в Самборе запрещено работать заведениям культуры, питания, ТРЦ и другим развлекательным заведениям, фитнес-центрам и бассейнам, детским лагерям и большинству магазинов.
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Будут посылать его нахрен, как сейчас это делают в Беларуси с лукашенко.
Из за его маниакальной жажды уничтожения работы людям, закрытия всего и вся на вечный карантин...
То есть, готов принять в любом количестве с любой стороны.
Айкосик выкурить или без перерыва снова принять?
Це специальное, особое ИТУ с либеральным режимом содержания осуждённых, в котором отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, силовых структур
Но только сейчас понял суть )))))
Минув рік... Уже й тупі "ЗЕлюки" починають розуміть, що реально державою ВЖЕ починають керувать саме місцеві органи самоуправління і місцеві вибори "кловани" "програють з тріском"...