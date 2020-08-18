"Шахтар" у півфіналі Ліги Європи поступився італійському "Інтеру" та покинув турнір

Донецький "Шахтар" крупно поступився міланському "Інтеру" в матчі за вихід у фінал Ліги Європи.

Зустріч відбулася в Дюссельдорфі (Німеччина) на стадіоні "Дюссельдорф Арена" і завершився з рахунком 5:0.

Таким чином, міланці виходять у фінал Ліги Європи, де зустрінуться з "Севільєю". Іспанська команда напередодні перемогла Манчестер Юнайтед (2:1).

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