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"Шахтар" у півфіналі Ліги Європи поступився італійському "Інтеру" та покинув турнір

Донецький "Шахтар" крупно поступився міланському "Інтеру" в матчі за вихід у фінал Ліги Європи.

Зустріч відбулася в Дюссельдорфі (Німеччина) на стадіоні "Дюссельдорф Арена" і завершився з рахунком 5:0.

Таким чином, міланці виходять у фінал Ліги Європи, де зустрінуться з "Севільєю". Іспанська команда напередодні перемогла Манчестер Юнайтед (2:1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахтар" розгромив швейцарський "Базель" і вийшов до півфіналу Ліги Європи

Ліга Європи (90) Шахтар (176)


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Топ коментарі
+23
Крупно уступил? Крупно обосрался-будет правильно! Ходили по полю как в первый раз!
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18.08.2020 00:02 Відповісти
+15
Вітаю Інтер із фіналом!
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17.08.2020 23:59 Відповісти
+11
Ничего удивительного. Попалась Шахтёру топ команда, и всё... моментальный пролёт.
Интер унизил Шахтёр и поставил команду Ахметки на своё место.
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18.08.2020 00:07 Відповісти
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Майже всі голи на совісті гравців Шахтаря...
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17.08.2020 23:57 Відповісти
Ще б трішки - і як "Барселона"!
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17.08.2020 23:58 Відповісти
Сравнивать Барсу и Шахту))) как сравнивать сборные Сербии и Испании
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18.08.2020 00:09 Відповісти
Не підрізайте крила мрії - хто ж не хоче відчути себе маленьки розстроєним Мессі з чековою книжкою, з якою можна купити всю Сербію і ще стане на ребрендінг - написати ПТН ХЛО на прапорі
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18.08.2020 00:31 Відповісти
От і добре. Пролетіли "афро-браизльські" сєпари.
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18.08.2020 07:15 Відповісти
ганьба
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17.08.2020 23:59 Відповісти
Вітаю Інтер із фіналом!
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17.08.2020 23:59 Відповісти
шахтар інваліди
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17.08.2020 23:59 Відповісти
деклассировали Шахтер гранды мирового футбола
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18.08.2020 00:01 Відповісти
Крупно уступил? Крупно обосрался-будет правильно! Ходили по полю как в первый раз!
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18.08.2020 00:02 Відповісти
Пятова, Тайсона и Патрика можна уже отпускать в Мариуполь
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18.08.2020 00:02 Відповісти
Лукаку накидал плюх?
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18.08.2020 00:03 Відповісти
Тупо машина
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18.08.2020 00:05 Відповісти
а что делать).. но говорят похудел уже не такой бык
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18.08.2020 00:16 Відповісти
Конте-красавчик. Абсолютно неожиданно сыграл вторым номером. Команда тренерская, потерпела немного, дождалась ошибок и реализовала свои шансы. Ужалят, отойдут и ждут. А мастерства у нас не хватает такую защиту вскрыть. Даже не хватает неприятности доставить. Катаем мяч в 25-30 метрах от ворот. И получаем четвёртый. А у нас Коноплянка выходит, чтоб Интер четвёртый забил. Говорил и буду говорить, что Каштру - это не тренер на таких стадиях ЕК. Не хватает ему класса. 90 минут команда делает то, что не приносит никакого результата. Он даже не попробовал что-то изменить. А вот и пятый. И ответ тем, кто говорил, что с Лукаку справились. С ним не справились, он 3/4 игры был в помощниках и создавал зоны Мартинесу. Пока это было необходимо. Спасибо команде за сезон. Нам есть куда расти. Начиная от генерального директора и заканчивая последним Коноплянкой...(с)
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18.08.2020 00:04 Відповісти
Оч хороший клиент все по делу
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18.08.2020 00:07 Відповісти
Самое печальное в том, что Интер то и не играет на пределе. Вот он - первый, настоящий и топовый соперник Шахтера и сразу такая - деклассация..... это уровень Всего Украинского футбола..
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18.08.2020 00:11 Відповісти
это уровень шахтера
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18.08.2020 12:24 Відповісти
Навряд це вина тренера..
"бразилія" має свої обмеження..

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2014) Футбольний матч Бразилія - Німеччина (2014) - Вікіпедія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2014)


https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F+7+1&rlz=1C1GGRV_enUA914UA914&oq=%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F&aqs=chrome.1.69i57j0l6.11069j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OJUO2TiwKfQJ:https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2587_%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%258F_%25E2%2580%2594_%25D0%259D%25D1%2596%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2587%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0_(2014)+&cd=10&hl=uk&ct=clnk&gl=ua https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enUA914UA914&q=related:https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2587_%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%258F_%25E2%2580%2594_%25D0%259D%25D1%2596%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2587%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0_(2014)+%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F+7+1&sa=X&ved=2ahUKEwirq46Bj6TrAhXuwosKHQNbAusQHzAJegQIAxAH

Однак матч в Белу-Оризонті закінчився шокуючою поразкою Бразилії з рахунком 1:7, причому Німеччина ще до перерви вела 5:0
Випадковість?.
Ні.--------------

Гра Шахтаря просто застаріла.. ти можеш "показувати клас",громити базелі і решту європейських середнячків,але попадаєш на команду розумну і просто з швидше думаючими гравцями -і ОТРИМУЙ 5-0...
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18.08.2020 09:27 Відповісти
Если вы не знаете, что такое "полная жоп@", то посмотрите этот матч...
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18.08.2020 00:05 Відповісти
Полная жопа это байерн против барсы
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18.08.2020 00:11 Відповісти
"Не моя проблема, що атакуючий стиль Шахтаря не зручний для Інтера" - Каштру

Шахтер был самым легким соперником Интера !!! За матч - ОДИН удар в створ Интера. ПЗДЦ
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18.08.2020 00:37 Відповісти
И как ни прискорбно это лучший клуб восточной Европы остальные о полуфинале могут лишь мечтать
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18.08.2020 00:05 Відповісти
В Европе в футбол играют только в Англии, Испании, Германии, Италии и Франции.
Другим странам ловить нечего, только статисты.
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18.08.2020 00:10 Відповісти
Анекдот:
У армянского радио спрашивают-почему у футболистов короткие трусы,а у хокеистов длинные?
Армянское радио подумало и ответило-Потому шо в хокей играют настоящие музчины.
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18.08.2020 00:37 Відповісти
Португалія
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18.08.2020 00:40 Відповісти
И когда в последний раз португальские клубы брали Еврокубки? Доходили до финала?
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18.08.2020 01:01 Відповісти
Ничего удивительного. Попалась Шахтёру топ команда, и всё... моментальный пролёт.
Интер унизил Шахтёр и поставил команду Ахметки на своё место.
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18.08.2020 00:07 Відповісти
Причем в лиге ещё далеко не топ состав.
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18.08.2020 00:23 Відповісти
А в Северной Корее им бы ноги поломали за такое.
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18.08.2020 00:07 Відповісти
😂😂😂👍
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18.08.2020 00:39 Відповісти
Безвольна, залякана команда. Великі претензії до тренера (стратегія ні в дугу, або злив)?)), незрозуміла гра гравців (без командної швидкості) і, цілком, закономірний результат (по грі на контору?!)))) Риготиння *** східної барси. Краще вже туди не лізьте, не обс...ся.
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18.08.2020 00:10 Відповісти
Шкода-просрали! По фатку: Вболіваю за Д.К.!
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18.08.2020 00:11 Відповісти
Бесславные ублюдки
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18.08.2020 00:12 Відповісти
неа,не проиграл...то васточнойевропэйська бурселона смоктанула на повни груды.
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18.08.2020 00:13 Відповісти
Когда-то и Барселона смоктануть должна была. Это футбол.
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18.08.2020 00:18 Відповісти
Палкин: Я считаю, мы показываем более красивый и атакующий футбол, чем Интер
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18.08.2020 00:22 Відповісти
а шо кто-то ставил на шахтёр ?
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18.08.2020 00:15 Відповісти
озвучили прогноз украинских болельщиков и было 50/50
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18.08.2020 00:18 Відповісти
украинские болельщики большие оптимисты
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18.08.2020 00:19 Відповісти
Просто патриотизм украинских болельщиков "крупно уступил" перед профессионализмом соперника...
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18.08.2020 00:28 Відповісти
и просто бразильским игрокам шахтёра глубоко насрать на "патриотизм" Украинских болельщиков - нах напрягаться бабло и так получат...
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18.08.2020 07:34 Відповісти
сам Шахтёр поставил не на себя
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18.08.2020 09:08 Відповісти
Срочно! Обращение ко всем беларусам! Будьте бдительны, не поддавайтесь на манипуляции. На Youtube появился ФСБшный персонаж, который представился беларусом, ветераном спецназа Французского легиона. Его канал финансируется из бюджета РФ - Наблюдается высокая активность ольгинских троллей задача которых сформировать у беларусов анти-демократичное мнение и рассорить народ Беларуси с народами Украины, Польши, Литвы. Распространяйте эту информацию в интернете ибо сражение перекочевало из улиц в просторы интернета. https://www.youtube.com/watch?v=wglsa498Rbk&t=1s
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18.08.2020 00:17 Відповісти
насрать
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18.08.2020 01:03 Відповісти
По барабану.
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18.08.2020 00:22 Відповісти
Какая бооль, какая бо́ооль. Аргентина Ямайка 5 - 0. Бананов обезьянам Ахметки.
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18.08.2020 00:25 Відповісти
Ніякого загострення в грі і швидких контратак не було. Кривцо і Степаненко деревяні. А бразильцям лише б з мячом побігати.
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18.08.2020 00:36 Відповісти
маємо те,що маємо.. (
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18.08.2020 09:29 Відповісти
«Интер» разгромил «Шахтер» со счётом пятов ноль.
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18.08.2020 00:44 Відповісти
Змініть в назві на обіср...ся.
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18.08.2020 00:45 Відповісти
не все Ахметка может купить..
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18.08.2020 00:47 Відповісти
Но всё может продать! Я, думаю, классика договорняка-иначе не объяснить хождение зомби по полю!
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18.08.2020 08:46 Відповісти
невже знову договорняк?
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18.08.2020 01:11 Відповісти
Договорняк, однозначно))))... Після Барси - на другому місці (теж ловко обхез...сь). Згадуються, ще 0:7 від тієї ж Бундесятини, ну то таке... Лягаємо спатки, з задоволенням?!!!
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18.08.2020 01:42 Відповісти
а есть ещё шахты, из которых "шахтеры"?
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18.08.2020 01:56 Відповісти
Смешно читать. Клуб дошел до полуфинала крупного европейского турнира, а его так обси...т Интер показал Шахтеру на его место? Да, блин, если это место - полуфинал Лиги Европы, это же реально круто
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18.08.2020 02:05 Відповісти
Легко прогнозована, очікувана, гарантована поразка. Навіть не ганебна і не принизлива, а закономірний результат фальшивої "величі" та повністю безпідставної пихи, величного фейку, організованого сервільними засобами мас-медіа, федерацією та суддями в Україні на догоду однієї Ахякої людини.
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18.08.2020 06:15 Відповісти
Это позор будто у игроков Интера 3 ноги 3 руки а наши будто из прошлого века ...даже не хотели выигрывать .,мож Интер дал Рыжему картежнику 5 лямов и все ...наши особо и не рыгали в матче
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18.08.2020 02:51 Відповісти
Никогда не смотрел эту Лигу Европы. Турнир неудачников.
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18.08.2020 04:58 Відповісти
Смотри чемпионат Крыма. Вот там звезда на звезде
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18.08.2020 05:33 Відповісти
Хорошее настроение гарантировано на целый день. Спасибо Интеру)))
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18.08.2020 06:11 Відповісти
А що, хтось сподівався, що в фінал вийдуть? І так успіх - полуфінал.
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18.08.2020 06:57 Відповісти
здається вчора перед матчем шахта напилася гальмівної рідини
а до ніг були прикручені невидимі гирі
гра шахти вчора нагадувала мені гру ДК останні кілька років
ставте на Севіллю, вона візьме Лігу
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18.08.2020 07:10 Відповісти
Какая боль.. какая боль Интер- Шахтер 5-0 .. да именно по этому.. а не из за проигрыша. То что "Интер" самая неудобная для Шахтера команда в полуфинале было ясно с самого начала.., и это только 1. Во вторых Интер входит в круг топ команд.., все таки нынешний серебряный призер Италии и не нужно даже сравнивать с 1 местом в Украине. В третьих Чемпионат Италии и Украины это как небо и земля. Там Милан, Ювентус, Лацио, Рома, Наполи , Аталанта и т.д. А у нас Колос, Ингулец, Рух, Минай и развалившаяся " верхушка" То что Шахтер может пройти Интер даже теоретически выглядело сомнительно, поэтому проигрыш был предопределен.. но не счет. ( в этом то и беда) Игра была честно полный отстой. Шахтер "играл" как будто на тренировочном спарринге, нехотя в разминочном стиле ( такое ощущение что главной заботой было много не пропустить., что в итоге все равно не получилось) При этом создали у ворот соперника 2 от силы 3 полу момента, зато совершили массу ошибок 4 из которых привели к голам, а еще в 3-4 спас Пятов или просто Интреру уже " не надо было" Такое ощущение что игроки Шахтера и их тренер подумали что схватили " бога за бороду", после последних побед и возомнили себя "грандом".. Вот их и опустили на землю ( вместе с болельщиками), показав кто есть кто. В общем сезон для Шахтера был удачным, полуфинал Лиги Европы это тот потолок который Шахтер и достиг ( благодаря удачному жребию, и порой удаче ну и игре конечно) Все бы ничего и даже это заранее известное поражение.. Но вот игра и счет это конечно не "жирная точка" по итогам сезона.. а коровья лепешка в которую попали обоими ногами. Играть нужно до конца при любом раскладе, а не опускать руки и превращать игру в цирк ( хотя Барса вон тоже далеко не ушла в этом но там как то все таки решили принять меры) Поэтому хотелось бы поздравить Шахтер с удачным сезоном но как то рука не поднимается после вчерашнего непотребства. Кстати Интер вчера по факту тоже ни чего не показал, просто категории разные ну и Шахтер показал уровень Агробизнеса. Ну что всех нас с новым сезоном который начинается через 3 дня. А Севилье вновь взять кубок Лиги Европы и отомстить Интеру за ляпас Шахтеру..
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18.08.2020 07:37 Відповісти
Нічого..
Шахта ще повоює..
У наступній Лізі Європи..

За вихід у півфінал..
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18.08.2020 09:31 Відповісти
Белорусская ЦИК поздравила Шахтёр с убедительной победой.
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18.08.2020 07:46 Відповісти
Що цікаво і показово-в коментах ні одного доброго слова про цей ахметівський зброд сепарів і бразильців
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18.08.2020 07:51 Відповісти
А какие хвалебные оды лились после Базеля ... быстро переобулись...
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18.08.2020 13:53 Відповісти
Аргентина - Ямайка 5:0
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18.08.2020 08:05 Відповісти
К Украине это никакого отношения не имеет, просто одна сборная мира обыграла другую, недоделаную, собраную из фавел за ломовые деньги сборную бразилии. А Украина там не при чем.
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18.08.2020 09:03 Відповісти
на цьому "Святі футболу" (без глядачів) було присутніх кілька українців..
(Степаненко -українське призвіще)
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18.08.2020 09:33 Відповісти
Наверное легионер.
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18.08.2020 15:38 Відповісти
ну дык не тот хвасон жыж. со слабыми кроты сильны, доооо.
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18.08.2020 09:08 Відповісти
Молодец Итнер!!! Показал черноопым их место.
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18.08.2020 09:11 Відповісти
особенно отличился забивший два гола чернопопый Лукаку
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18.08.2020 11:38 Відповісти
Пре-лест-но! Шахтер - дешевка! Как детей...
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18.08.2020 09:17 Відповісти
Не, ну мне нравится эта радость по поводу пролета Шахтера. Это для вас они "команда Ахметки", "кроты" и т.д. А в Европе всем срать, кто такой Ахметка и где тот Донецк. В Европе они представляют Украину. И набирают очки в украинский рейтинг, между прочим.
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18.08.2020 10:02 Відповісти
а я доволен, опустили шахту на Землю. Жаль мало наколотили
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18.08.2020 12:25 Відповісти
особенно в этой игре набрались очков хорошо...
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18.08.2020 13:55 Відповісти
Што-та я не слышу эксперта-антидинамовца Леоненко....
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18.08.2020 15:57 Відповісти
 
 