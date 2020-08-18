Мішель Обама назвала Трампа "неправильним" президентом: "Він явно не при собі..."
Колишня перша леді США Мішель Обама виступила з промовою на з'їзді Демократичної партії. Вона назвала чинного президента Трампа "неправильним" і закликала голосувати за Джо Байдена.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти" із посиланням на The Guardian.
На думку Обами, Байден зможе об'єднати США і вивести країну з кризи.
"Дозвольте мені бути чесною і зрозумілою, наскільки це можливо. Дональд Трамп - не найкращий президент для нашої країни. У нього було достатньо часу, щоб довести, що він може виконувати свою роботу, але він явно не при собі... Він просто не може бути тим, хто потрібен нам", - підсумувала Обама.
Кандидат у президенти від демократів Джо Байден заявив, що готовий витратити десятки мільярдів доларів на боротьбу з расизмом. Зробить це за умови, що його оберуть президентом країни.
Президентські вибори в США мають відбутися 3 листопада. Головні суперники: чинний глава Білого Дому Дональд Трамп і колишній віцепрезидент Джо Байден. Відповідно до соцопитувань поки лідирує Байден.
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Я готов накормить всех бомжей котлетами, при условии шо мне выложат миллиард фунтов ст.
Задорнов иногда был прав.
Я готов съездить за пивом при условии шо Вася даст мне велосипед.
я вообще не понимаю как можно избирать таких старых пердунов
в таком возрасте любой человек априоре немного не в себе
І нічо, живимо поки що.
Пусть он будет даже малодееспособным - у него коллектив единомышленников, готовящих ему речи, материалы. Это демократия через партии.
На Московии диктатура одного человека - в усмерть перепуганого маразматика.
Все ждут смерти пахана. Пахан сдохнет - после кровавого "конкурса" самовыберется новый пахан. Слабый волк не может быть вожаком на московии. Сожрут.
Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more
than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in
over his head. He cannot meet this moment. He simply cannot be who we
need him to be for us. It is what it is
Світ увійшов в полосу неправильних президентів.