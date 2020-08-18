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Мішель Обама назвала Трампа "неправильним" президентом: "Він явно не при собі..."

Мішель Обама назвала Трампа

Колишня перша леді США Мішель Обама виступила з промовою на з'їзді Демократичної партії. Вона назвала чинного президента Трампа "неправильним" і закликала голосувати за Джо Байдена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти" із посиланням на The Guardian.

На думку Обами, Байден зможе об'єднати США і вивести країну з кризи.

"Дозвольте мені бути чесною і зрозумілою, наскільки це можливо. Дональд Трамп - не найкращий президент для нашої країни. У нього було достатньо часу, щоб довести, що він може виконувати свою роботу, але він явно не при собі... Він просто не може бути тим, хто потрібен нам", - підсумувала Обама.

Кандидат у президенти від демократів Джо Байден заявив, що готовий витратити десятки мільярдів доларів на боротьбу з расизмом. Зробить це за умови, що його оберуть президентом країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп наздоганяє Байдена, різниця становить 4%, - опитування CNN

Президентські вибори в США мають відбутися 3 листопада. Головні суперники: чинний глава Білого Дому Дональд Трамп і колишній віцепрезидент Джо Байден. Відповідно до соцопитувань поки лідирує Байден.

Автор: 

Байден Джо (2893) вибори (6727) Обама Мішель (9) США (23623) Трамп Дональд (6326)


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Топ коментарі
+8
Она просто завидует Мелании..
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18.08.2020 08:55 Відповісти
+6
Нелоху, он 43 , а він вже "немного не в себе".
І нічо, живимо поки що.
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18.08.2020 08:44 Відповісти
+6
Просто демократам очень хочется кушать, а бюджетное корыто США так манит. И в борьбе за это корыто все средства хороши, даже если на президента ставят Байдена, уже путающего имена своих сотрудников и членов семьи. На должность вице-президента идет темнокожая расистка, уже объявившая, что в случае их с Байденом победы белым придется не только целовать ноги черным ниггерам. Америка, ты сошла с ума и не заметила этого.
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18.08.2020 08:44 Відповісти
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Как будто это не было ясно с самого начала.
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18.08.2020 08:25 Відповісти
ВерМішель краще сиділаб і мовчала.. За її чоловіка США разом із москалями почали кучу військових конфліктів... І вбили сотні тисяч людей... І вже Трампу прийшлось ці війни розрулювувати
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18.08.2020 08:50 Відповісти
Так і є, але треба зрозуміти мету демократів, не допустити відродження РІ, для цього треба відірвати Україну від россії, тому вони і дали наживку ***** у вигляді Крима, а цей баран повівся, хоча ще пару років до цього не хтів Криму. ***** звичайний байденовець.
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18.08.2020 09:07 Відповісти
Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что готов потратить десятки миллиардов долларов на борьбу с расизмом. Сделает это при условии, что его изберут президентом страны. Источник: https://censor.net/n3214347\\\\\\\\\\\

Я готов накормить всех бомжей котлетами, при условии шо мне выложат миллиард фунтов ст.
Задорнов иногда был прав.
Я готов съездить за пивом при условии шо Вася даст мне велосипед.
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18.08.2020 08:32 Відповісти
После этого заявления, все чернокожие мира празднуют свое величие.
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18.08.2020 08:34 Відповісти
что она хотела от чувака которому под 90 лет.. ?
я вообще не понимаю как можно избирать таких старых пердунов
в таком возрасте любой человек априоре немного не в себе
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18.08.2020 08:37 Відповісти
77 - это не под 90.
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18.08.2020 08:39 Відповісти
Нелоху, он 43 , а він вже "немного не в себе".
І нічо, живимо поки що.
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18.08.2020 08:44 Відповісти
Точно так як призначати головою переговорників в Мінську Кравчука з Фокіним.
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18.08.2020 08:45 Відповісти
так это для того, что бы все там уснули...
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18.08.2020 08:55 Відповісти
Ничего удивительного, он как Кравчук рулит в ТКГ, он бы и страной ещё рулил бы похлеще Трампа.
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18.08.2020 08:49 Відповісти
В Америке президент, руководящий от имени партии и продвигающий политику партии.
Пусть он будет даже малодееспособным - у него коллектив единомышленников, готовящих ему речи, материалы. Это демократия через партии.

На Московии диктатура одного человека - в усмерть перепуганого маразматика.
Все ждут смерти пахана. Пахан сдохнет - после кровавого "конкурса" самовыберется новый пахан. Слабый волк не может быть вожаком на московии. Сожрут.
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27.12.2020 09:40 Відповісти
Там у вас демократія,тому виберуть кого люди вважають потрібним,а не того кого хоче Мішель...Боротьбу з расизмом потрібно починати з реакції на приниження чорношкірою жінкою,дружиною колишнього чорношкірого високопосадовця,білошкірого чоловіка,президента країни ...Якщо вони зневажають так першу особу,чоловічої статті,з іншим кольором шкіри,то решта точно потребують захисту від тотальної агресії афроамериканців.
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18.08.2020 08:39 Відповісти
Это неправильный перевод. Она сказала "он явно не справляется со своими обязанностями":


Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more
than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in
over his head. He cannot meet this moment. He simply cannot be who we
need him to be for us. It is what it is
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18.08.2020 08:40 Відповісти
Да и "неправильный президент" тоже, по сути, дословный перевод. Лучше было бы перевести как "не тот президент, который нужен нашей стране".
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18.08.2020 08:49 Відповісти
Будьте проще - он явно не способен или адаптивный вариант ему это не по плечу
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18.08.2020 08:52 Відповісти
Можно и так
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18.08.2020 08:55 Відповісти
вариантов перевода масса, а вот передать ту нотку, которая вложена в фразу. УУУ это надо прожить ТАМ и набраться ИХНИХ) нюансов, ну и естессно быть в теме, жутики.
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18.08.2020 09:05 Відповісти
Кстати, последняя ее фраза (It is what it is - Имеем что имеем) не переведена. А она потроллила Трампа. Дело в том, что это одно из его любимых изречений. Над этим стебались уже много раз американские комики, теперь дошел черед и до жен экс-президентов...
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18.08.2020 08:53 Відповісти
"он явно загнал себя в ловушку" - he is clearly inover his head
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18.08.2020 12:16 Відповісти
Необычный вариант
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18.08.2020 12:29 Відповісти
А твій був правільним?
Світ увійшов в полосу неправильних президентів.
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18.08.2020 08:42 Відповісти
Просто демократам очень хочется кушать, а бюджетное корыто США так манит. И в борьбе за это корыто все средства хороши, даже если на президента ставят Байдена, уже путающего имена своих сотрудников и членов семьи. На должность вице-президента идет темнокожая расистка, уже объявившая, что в случае их с Байденом победы белым придется не только целовать ноги черным ниггерам. Америка, ты сошла с ума и не заметила этого.
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18.08.2020 08:44 Відповісти
Америка и заходила на ум (сошла с ума), но как то справляется, что удивительно)
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18.08.2020 09:08 Відповісти
не заходила
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18.08.2020 09:08 Відповісти
Она просто завидует Мелании..
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18.08.2020 08:55 Відповісти
Мишель икона . Мелании до неё как до луны.
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18.08.2020 13:07 Відповісти
Потрудитесь объяснить - в чём же?
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18.08.2020 21:52 Відповісти
Рейтинг Мишель и Мелании, разве этого недостаточно?
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19.08.2020 12:42 Відповісти
То она не видела, как некоторые президенты долбят членом на рояле
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18.08.2020 09:14 Відповісти
А рояль это Свинарчуки.
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18.08.2020 09:33 Відповісти
Всё правильно говорит Мишель Обама. Белые должны работать на афроамериканцев,ведь их предки были рабами.
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18.08.2020 09:35 Відповісти
Це що, Люся з тональним кремом перебрала?
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18.08.2020 12:00 Відповісти
 
 