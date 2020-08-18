Мішель Обама назвала Трампа "неправильним" президентом: "Він явно не при собі..."

Колишня перша леді США Мішель Обама виступила з промовою на з'їзді Демократичної партії. Вона назвала чинного президента Трампа "неправильним" і закликала голосувати за Джо Байдена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти" із посиланням на The Guardian.

На думку Обами, Байден зможе об'єднати США і вивести країну з кризи.

"Дозвольте мені бути чесною і зрозумілою, наскільки це можливо. Дональд Трамп - не найкращий президент для нашої країни. У нього було достатньо часу, щоб довести, що він може виконувати свою роботу, але він явно не при собі... Він просто не може бути тим, хто потрібен нам", - підсумувала Обама.

Кандидат у президенти від демократів Джо Байден заявив, що готовий витратити десятки мільярдів доларів на боротьбу з расизмом. Зробить це за умови, що його оберуть президентом країни.

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Президентські вибори в США мають відбутися 3 листопада. Головні суперники: чинний глава Білого Дому Дональд Трамп і колишній віцепрезидент Джо Байден. Відповідно до соцопитувань поки лідирує Байден.