Мишель Обама назвала Трампа "неправильным" президентом: "Он явно не в себе…"

Бывшая первая леди США Мишель Обама выступила с речью на съезде Демократической партии. Она назвала действующего президента Трампа "неправильным" и призвала голосовать за Джо Байдена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщаеют "Факты " со ссылкой The Guardian.

По мнению Обамы, Байден сможет объединить США и вывести страну из кризиса.

"Позвольте мне быть честной и понятной, насколько это возможно. Дональд Трамп - не лучший президент для нашей страны. У него было достаточно времени, чтобы доказать, что он может выполнять свою работу, но он явно не в себе … Он просто не может быть тем, кто нужен нам", - подытожила Обама.

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что готов потратить десятки миллиардов долларов на борьбу с расизмом. Сделает это при условии, что его изберут президентом страны.

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Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября. Главные соперники: действующий глава Белого Дома Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден. Согласно соцопросам пока лидирует Байден.