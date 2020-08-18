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Мишель Обама назвала Трампа "неправильным" президентом: "Он явно не в себе…"

Мишель Обама назвала Трампа

Бывшая первая леди США Мишель Обама выступила с речью на съезде Демократической партии. Она назвала действующего президента Трампа "неправильным" и призвала голосовать за Джо Байдена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщаеют "Факты " со ссылкой The Guardian.

По мнению Обамы, Байден сможет объединить США и вывести страну из кризиса.

"Позвольте мне быть честной и понятной, насколько это возможно. Дональд Трамп - не лучший президент для нашей страны. У него было достаточно времени, чтобы доказать, что он может выполнять свою работу, но он явно не в себе … Он просто не может быть тем, кто нужен нам", - подытожила Обама.

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что готов потратить десятки миллиардов долларов на борьбу с расизмом. Сделает это при условии, что его изберут президентом страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп догоняет Байдена, разница составляет 4%, - опрос CNN

Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября. Главные соперники: действующий глава Белого Дома Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден. Согласно соцопросам пока лидирует Байден.

Байден Джо (2795) выборы (24766) Обама Мишель (23) США (27341) Трамп Дональд (5860)


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Топ комментарии
+8
Она просто завидует Мелании..
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18.08.2020 08:55 Ответить
+6
Нелоху, он 43 , а він вже "немного не в себе".
І нічо, живимо поки що.
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18.08.2020 08:44 Ответить
+6
Просто демократам очень хочется кушать, а бюджетное корыто США так манит. И в борьбе за это корыто все средства хороши, даже если на президента ставят Байдена, уже путающего имена своих сотрудников и членов семьи. На должность вице-президента идет темнокожая расистка, уже объявившая, что в случае их с Байденом победы белым придется не только целовать ноги черным ниггерам. Америка, ты сошла с ума и не заметила этого.
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18.08.2020 08:44 Ответить
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Как будто это не было ясно с самого начала.
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18.08.2020 08:25 Ответить
ВерМішель краще сиділаб і мовчала.. За її чоловіка США разом із москалями почали кучу військових конфліктів... І вбили сотні тисяч людей... І вже Трампу прийшлось ці війни розрулювувати
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18.08.2020 08:50 Ответить
Так і є, але треба зрозуміти мету демократів, не допустити відродження РІ, для цього треба відірвати Україну від россії, тому вони і дали наживку ***** у вигляді Крима, а цей баран повівся, хоча ще пару років до цього не хтів Криму. ***** звичайний байденовець.
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18.08.2020 09:07 Ответить
Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что готов потратить десятки миллиардов долларов на борьбу с расизмом. Сделает это при условии, что его изберут президентом страны. Источник: https://censor.net/n3214347\\\\\\\\\\\

Я готов накормить всех бомжей котлетами, при условии шо мне выложат миллиард фунтов ст.
Задорнов иногда был прав.
Я готов съездить за пивом при условии шо Вася даст мне велосипед.
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18.08.2020 08:32 Ответить
После этого заявления, все чернокожие мира празднуют свое величие.
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18.08.2020 08:34 Ответить
что она хотела от чувака которому под 90 лет.. ?
я вообще не понимаю как можно избирать таких старых пердунов
в таком возрасте любой человек априоре немного не в себе
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18.08.2020 08:37 Ответить
77 - это не под 90.
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18.08.2020 08:39 Ответить
Нелоху, он 43 , а він вже "немного не в себе".
І нічо, живимо поки що.
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18.08.2020 08:44 Ответить
Точно так як призначати головою переговорників в Мінську Кравчука з Фокіним.
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18.08.2020 08:45 Ответить
так это для того, что бы все там уснули...
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18.08.2020 08:55 Ответить
Ничего удивительного, он как Кравчук рулит в ТКГ, он бы и страной ещё рулил бы похлеще Трампа.
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18.08.2020 08:49 Ответить
В Америке президент, руководящий от имени партии и продвигающий политику партии.
Пусть он будет даже малодееспособным - у него коллектив единомышленников, готовящих ему речи, материалы. Это демократия через партии.

На Московии диктатура одного человека - в усмерть перепуганого маразматика.
Все ждут смерти пахана. Пахан сдохнет - после кровавого "конкурса" самовыберется новый пахан. Слабый волк не может быть вожаком на московии. Сожрут.
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27.12.2020 09:40 Ответить
Там у вас демократія,тому виберуть кого люди вважають потрібним,а не того кого хоче Мішель...Боротьбу з расизмом потрібно починати з реакції на приниження чорношкірою жінкою,дружиною колишнього чорношкірого високопосадовця,білошкірого чоловіка,президента країни ...Якщо вони зневажають так першу особу,чоловічої статті,з іншим кольором шкіри,то решта точно потребують захисту від тотальної агресії афроамериканців.
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18.08.2020 08:39 Ответить
Это неправильный перевод. Она сказала "он явно не справляется со своими обязанностями":


Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more
than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in
over his head. He cannot meet this moment. He simply cannot be who we
need him to be for us. It is what it is
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18.08.2020 08:40 Ответить
Да и "неправильный президент" тоже, по сути, дословный перевод. Лучше было бы перевести как "не тот президент, который нужен нашей стране".
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18.08.2020 08:49 Ответить
Будьте проще - он явно не способен или адаптивный вариант ему это не по плечу
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18.08.2020 08:52 Ответить
Можно и так
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18.08.2020 08:55 Ответить
вариантов перевода масса, а вот передать ту нотку, которая вложена в фразу. УУУ это надо прожить ТАМ и набраться ИХНИХ) нюансов, ну и естессно быть в теме, жутики.
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18.08.2020 09:05 Ответить
Кстати, последняя ее фраза (It is what it is - Имеем что имеем) не переведена. А она потроллила Трампа. Дело в том, что это одно из его любимых изречений. Над этим стебались уже много раз американские комики, теперь дошел черед и до жен экс-президентов...
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18.08.2020 08:53 Ответить
"он явно загнал себя в ловушку" - he is clearly inover his head
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18.08.2020 12:16 Ответить
Необычный вариант
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18.08.2020 12:29 Ответить
А твій був правільним?
Світ увійшов в полосу неправильних президентів.
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18.08.2020 08:42 Ответить
Просто демократам очень хочется кушать, а бюджетное корыто США так манит. И в борьбе за это корыто все средства хороши, даже если на президента ставят Байдена, уже путающего имена своих сотрудников и членов семьи. На должность вице-президента идет темнокожая расистка, уже объявившая, что в случае их с Байденом победы белым придется не только целовать ноги черным ниггерам. Америка, ты сошла с ума и не заметила этого.
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18.08.2020 08:44 Ответить
Америка и заходила на ум (сошла с ума), но как то справляется, что удивительно)
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18.08.2020 09:08 Ответить
не заходила
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18.08.2020 09:08 Ответить
Она просто завидует Мелании..
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18.08.2020 08:55 Ответить
Мишель икона . Мелании до неё как до луны.
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18.08.2020 13:07 Ответить
Потрудитесь объяснить - в чём же?
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18.08.2020 21:52 Ответить
Рейтинг Мишель и Мелании, разве этого недостаточно?
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19.08.2020 12:42 Ответить
То она не видела, как некоторые президенты долбят членом на рояле
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18.08.2020 09:14 Ответить
А рояль это Свинарчуки.
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18.08.2020 09:33 Ответить
Всё правильно говорит Мишель Обама. Белые должны работать на афроамериканцев,ведь их предки были рабами.
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18.08.2020 09:35 Ответить
Це що, Люся з тональним кремом перебрала?
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18.08.2020 12:00 Ответить
 
 