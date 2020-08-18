Мишель Обама назвала Трампа "неправильным" президентом: "Он явно не в себе…"
Бывшая первая леди США Мишель Обама выступила с речью на съезде Демократической партии. Она назвала действующего президента Трампа "неправильным" и призвала голосовать за Джо Байдена.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщаеют "Факты " со ссылкой The Guardian.
По мнению Обамы, Байден сможет объединить США и вывести страну из кризиса.
"Позвольте мне быть честной и понятной, насколько это возможно. Дональд Трамп - не лучший президент для нашей страны. У него было достаточно времени, чтобы доказать, что он может выполнять свою работу, но он явно не в себе … Он просто не может быть тем, кто нужен нам", - подытожила Обама.
Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что готов потратить десятки миллиардов долларов на борьбу с расизмом. Сделает это при условии, что его изберут президентом страны.
Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября. Главные соперники: действующий глава Белого Дома Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден. Согласно соцопросам пока лидирует Байден.
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Я готов накормить всех бомжей котлетами, при условии шо мне выложат миллиард фунтов ст.
Задорнов иногда был прав.
Я готов съездить за пивом при условии шо Вася даст мне велосипед.
я вообще не понимаю как можно избирать таких старых пердунов
в таком возрасте любой человек априоре немного не в себе
І нічо, живимо поки що.
Пусть он будет даже малодееспособным - у него коллектив единомышленников, готовящих ему речи, материалы. Это демократия через партии.
На Московии диктатура одного человека - в усмерть перепуганого маразматика.
Все ждут смерти пахана. Пахан сдохнет - после кровавого "конкурса" самовыберется новый пахан. Слабый волк не может быть вожаком на московии. Сожрут.
Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more
than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in
over his head. He cannot meet this moment. He simply cannot be who we
need him to be for us. It is what it is
Світ увійшов в полосу неправильних президентів.