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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області за добу 172 нові випадки COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за добу 172 нові випадки COVID-19, - ОДА

Загалом від початку пандемії в Чернівецькій області виявили 7954 випадки коронавірусу.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми хочемо, щоби діти ходили в садочок, а школи працювали, то мусимо взяти під контроль наростання хвилі COVID-19. Якщо не зуміємо зробити цього – повернемося до жорстких карантинних обмежень. Бо життя і здоров’я людей є пріоритетом у шкалі цінностей держави. Тож закликаю зробити все від нас залежне, аби територія Чернівецької області була якомога далі від "червоної зони"", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області за добу 165 нових випадків COVID-19, - ОДА

За даними ОДА, за 17 серпня в Чернівецькій області виявили 172 нові випадки коронавірусу. Загалом в області виявили 7954 випадки коронавірусу.

У Чернівецькій області за добу 172 нові випадки COVID-19, - ОДА 01
У Чернівецькій області за добу 172 нові випадки COVID-19, - ОДА 02

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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