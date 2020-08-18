В Черновицкой области за сутки 172 новых случая COVID-19, - ОГА

Всего с начала пандемии в Черновицкой области выявили 7954 случая коронавируса.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы хотим, чтобы дети ходили в садик, а школы работали, то должны взять под контроль нарастание волны COVID-19. Если не сумеем сделать этого - вернемся к жесткому карантину. Потому что жизнь и здоровье людей является приоритетом в шкале ценностей государства. Поэтому призываю сделать все от нас зависящее, чтобы территория Черновицкой области была как можно дальше от "красной зоны", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Буковину накрывает вторая волна коронавируса - ОГА

По данным ОГА, за 17 вгуста в Черновицкой области выявили 172 новых случая коронавируса. Всего в области выявили 7954 случая коронавируса.



