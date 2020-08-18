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Новини Революція в Білорусі
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"Білоруськалій" готується до повної зупинки вибоїв

Одне з найбільших підприємств Білорусі "Білоруськалій" готується зупинити роботу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на голову спілки гірників Юрія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибої зараз готуються до зупинки. Тривають заключні роботи, готуються до зупинки вибоїв", - цитує його слова агентство.

Для повної зупинки буде потрібна щонайменше доба, йдеться в замітці.

Також читайте: Шахтарі підприємства "Білоруськалій" зібралися на мітинг, де оголосили про безстроковий страйк

"Білоруськалій", на шести рудниках якого працюють майже 16 000 осіб, є одним з найбільших у світі виробників калію і постачальником добрив у Китай та Індію, а доходи від його діяльності є важливим джерелом поповнення держскарбниці Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7987) страйк (208)


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Топ коментарі
+8
Бацьке приближается хана. Лучше б по-хорошему ушёл.
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18.08.2020 15:46 Відповісти
+6
Молодцы! Только так!
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18.08.2020 15:46 Відповісти
+5
Значит не такая уж и сладкая.
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18.08.2020 16:08 Відповісти
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Молодцы! Только так!
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18.08.2020 15:46 Відповісти
Вот именно. Пусть мартены загасят, пусть в полях все сгниет, пусть заводы остановят.
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18.08.2020 16:04 Відповісти
Бацьке приближается хана. Лучше б по-хорошему ушёл.
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18.08.2020 15:46 Відповісти
Если остановят отгрузки и покупатели переключатся на других поставщиков, а Беларуськалий заплатит миллионные неустойки - то это не бацьке хана, а этим самым работягам.
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18.08.2020 16:26 Відповісти
А кто спровоцировал? Кто посягнул на демократию!
Вот итальянцы говорят, что они завоевали свою демократию кровью предшественников.
Демократия в стране - первостепенное. Иного пути в цивилизованный мир у них нет. Старый режим их бьёт и убивает. И им молчать?
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18.08.2020 16:32 Відповісти
Вилы, шины в руки и вперед, в Минск!
А своими забастовками и хороводами с цветами они ничего не сделают. С голой дупой через месяц будут хороводить.
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18.08.2020 16:35 Відповісти
вот зеленский пришел демократическим путем.
это - первостепенно. порохоботы должны молчать в сторонке?
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18.08.2020 19:55 Відповісти
А разве они молчат? И строчат (незадаром), и на частные** митинги тусуются.
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18.08.2020 20:40 Відповісти
Да они уже неделю не работают, газеты надо читать!
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18.08.2020 15:47 Відповісти
А пусть еще годик не работают. Видать сладкая жизнь была при Луке, если столько не работать могут.
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18.08.2020 16:05 Відповісти
Значит не такая уж и сладкая.
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18.08.2020 16:08 Відповісти
народ - есть власть.. а презик - это слуга народа, а не пахан, строящий из себя царя..
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18.08.2020 15:49 Відповісти
Интересно, а как дела на складах не отгруженной продукции? На полгода хватит, или только на квартал? Как там с ценами будет для Украины на калиевые удобрения? Наверное, фермерам понравиться, им один хрен, абы Луку снять, а американского посла назначить.
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18.08.2020 15:50 Відповісти
Акакаяразница? Фермеры согласны на все, лишь бы не Лукашенко! 😁
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18.08.2020 15:56 Відповісти
Особенно западноукраинские фермеры, они идеалисты, вот когда призыв в армию был в 2014, все плюнули на хозяйство и записались добровольцами, в результате в Тернопольской и Франковской областях процент УБД в населении 0,6 от среднего по Украине.
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18.08.2020 16:24 Відповісти
да? а недобор в волнах мобилизации был где? по-моему львовская была лидером по уклонистам..
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18.08.2020 19:58 Відповісти
Не может быть, они же патриоты и более всего хотят атаковать Донецк и Севастополь! У них не могло быть уклонистов, т.к. соц. опрос показал, что во Львовской области процент тех, у кого есть близкие родственники и близкие друзья, воевавшие в АТО в 5 раз больше, чем в Одесской. Правда участников боевых действий там вполовину меньший процент, чем в среднем по стране, так это от того, что они в ПС все воевали, 150 000 чел. и все отказались скромно от льгот.
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18.08.2020 20:04 Відповісти
"хуже не будет!"
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18.08.2020 16:04 Відповісти
Интересно, металл сдадут или затопят вместе с шахтой на зло Лукашенко?
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18.08.2020 15:55 Відповісти
Ну, еще перед выборами, же пообещал, в этот раз ему никакой поддержки не оказывать. Вот что то и пошло не так, сам устроил бардак, сам теперь еде вежливо разбираться. Очевидно же.
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18.08.2020 16:00 Відповісти
Та пусть все остановят и лапу сосут на радость картавой котлетнице, которая имеет вид, между прочим, выпивающей женщины - посмотрите на ее припухшее, в отеках лицо.
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18.08.2020 16:01 Відповісти
На зло бабушке отморозим уши!
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18.08.2020 16:12 Відповісти
Конкурент «Беларуськалия» компания "Уралкалий"в пять раз увеличил прибыль
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18.08.2020 16:12 Відповісти
Аsd про-тролль, на всех ветках гадит,высмеивает протестующих.
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18.08.2020 16:19 Відповісти
Закроют этот калий и всего то делов бастуйте дальше!
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18.08.2020 16:46 Відповісти
До новой клубники дотянут, радости мало, появится конкурент по работе в Польше.
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18.08.2020 21:05 Відповісти
 
 