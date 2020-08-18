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"Білоруськалій" готується до повної зупинки вибоїв
Одне з найбільших підприємств Білорусі "Білоруськалій" готується зупинити роботу.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на голову спілки гірників Юрія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибої зараз готуються до зупинки. Тривають заключні роботи, готуються до зупинки вибоїв", - цитує його слова агентство.
Для повної зупинки буде потрібна щонайменше доба, йдеться в замітці.
"Білоруськалій", на шести рудниках якого працюють майже 16 000 осіб, є одним з найбільших у світі виробників калію і постачальником добрив у Китай та Індію, а доходи від його діяльності є важливим джерелом поповнення держскарбниці Білорусі.
Топ коментарі
+8 Alion I
показати весь коментар18.08.2020 15:46 Відповісти Посилання
+6 Vladimir Soukhov
показати весь коментар18.08.2020 15:46 Відповісти Посилання
+5 Кофейок
показати весь коментар18.08.2020 16:08 Відповісти Посилання
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Вот итальянцы говорят, что они завоевали свою демократию кровью предшественников.
Демократия в стране - первостепенное. Иного пути в цивилизованный мир у них нет. Старый режим их бьёт и убивает. И им молчать?
А своими забастовками и хороводами с цветами они ничего не сделают. С голой дупой через месяц будут хороводить.
это - первостепенно. порохоботы должны молчать в сторонке?