"Білоруськалій" готується до повної зупинки вибоїв

Одне з найбільших підприємств Білорусі "Білоруськалій" готується зупинити роботу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на голову спілки гірників Юрія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибої зараз готуються до зупинки. Тривають заключні роботи, готуються до зупинки вибоїв", - цитує його слова агентство.

Для повної зупинки буде потрібна щонайменше доба, йдеться в замітці.

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"Білоруськалій", на шести рудниках якого працюють майже 16 000 осіб, є одним з найбільших у світі виробників калію і постачальником добрив у Китай та Індію, а доходи від його діяльності є важливим джерелом поповнення держскарбниці Білорусі.