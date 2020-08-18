"Беларуськалий" готовится к полной остановке забоев

Одно из крупнейших предприятий Беларуси "Беларуськалий" готовится остановить работу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя союза горняков Юрия Захарова, информирует Цензор.НЕТ.

"Забои сейчас готовятся к остановке. Идут заключительные работы, подготавливаются к остановке забоев", - цитирует его слова агентство.

Для полной остановки потребуются как минимум сутки, говорится в заметке.

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"Беларуськалий", на шести рудниках которого работают около 16 000 человек, является одним из крупнейших в мире производителей калия и поставщиком удобрений в Китай и Индию, а доходы от его деятельности служат важным источником пополнения госказны Беларуси.