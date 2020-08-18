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Новости Революция в Беларуси
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"Беларуськалий" готовится к полной остановке забоев

Одно из крупнейших предприятий Беларуси "Беларуськалий" готовится остановить работу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя союза горняков Юрия Захарова, информирует Цензор.НЕТ.

"Забои сейчас готовятся к остановке. Идут заключительные работы, подготавливаются к остановке забоев", - цитирует его слова агентство.

Для полной остановки потребуются как минимум сутки, говорится в заметке.

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"Беларуськалий", на шести рудниках которого работают около 16 000 человек, является одним из крупнейших в мире производителей калия и поставщиком удобрений в Китай и Индию, а доходы от его деятельности служат важным источником пополнения госказны Беларуси.

Беларусь (7937) забастовка (321)


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Топ комментарии
+8
Бацьке приближается хана. Лучше б по-хорошему ушёл.
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18.08.2020 15:46 Ответить
+6
Молодцы! Только так!
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18.08.2020 15:46 Ответить
+5
Значит не такая уж и сладкая.
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18.08.2020 16:08 Ответить
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Молодцы! Только так!
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18.08.2020 15:46 Ответить
Вот именно. Пусть мартены загасят, пусть в полях все сгниет, пусть заводы остановят.
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18.08.2020 16:04 Ответить
Бацьке приближается хана. Лучше б по-хорошему ушёл.
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18.08.2020 15:46 Ответить
Если остановят отгрузки и покупатели переключатся на других поставщиков, а Беларуськалий заплатит миллионные неустойки - то это не бацьке хана, а этим самым работягам.
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18.08.2020 16:26 Ответить
А кто спровоцировал? Кто посягнул на демократию!
Вот итальянцы говорят, что они завоевали свою демократию кровью предшественников.
Демократия в стране - первостепенное. Иного пути в цивилизованный мир у них нет. Старый режим их бьёт и убивает. И им молчать?
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18.08.2020 16:32 Ответить
Вилы, шины в руки и вперед, в Минск!
А своими забастовками и хороводами с цветами они ничего не сделают. С голой дупой через месяц будут хороводить.
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18.08.2020 16:35 Ответить
вот зеленский пришел демократическим путем.
это - первостепенно. порохоботы должны молчать в сторонке?
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18.08.2020 19:55 Ответить
А разве они молчат? И строчат (незадаром), и на частные** митинги тусуются.
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18.08.2020 20:40 Ответить
Да они уже неделю не работают, газеты надо читать!
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18.08.2020 15:47 Ответить
А пусть еще годик не работают. Видать сладкая жизнь была при Луке, если столько не работать могут.
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18.08.2020 16:05 Ответить
Значит не такая уж и сладкая.
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18.08.2020 16:08 Ответить
народ - есть власть.. а презик - это слуга народа, а не пахан, строящий из себя царя..
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18.08.2020 15:49 Ответить
Интересно, а как дела на складах не отгруженной продукции? На полгода хватит, или только на квартал? Как там с ценами будет для Украины на калиевые удобрения? Наверное, фермерам понравиться, им один хрен, абы Луку снять, а американского посла назначить.
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18.08.2020 15:50 Ответить
Акакаяразница? Фермеры согласны на все, лишь бы не Лукашенко! 😁
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18.08.2020 15:56 Ответить
Особенно западноукраинские фермеры, они идеалисты, вот когда призыв в армию был в 2014, все плюнули на хозяйство и записались добровольцами, в результате в Тернопольской и Франковской областях процент УБД в населении 0,6 от среднего по Украине.
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18.08.2020 16:24 Ответить
да? а недобор в волнах мобилизации был где? по-моему львовская была лидером по уклонистам..
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18.08.2020 19:58 Ответить
Не может быть, они же патриоты и более всего хотят атаковать Донецк и Севастополь! У них не могло быть уклонистов, т.к. соц. опрос показал, что во Львовской области процент тех, у кого есть близкие родственники и близкие друзья, воевавшие в АТО в 5 раз больше, чем в Одесской. Правда участников боевых действий там вполовину меньший процент, чем в среднем по стране, так это от того, что они в ПС все воевали, 150 000 чел. и все отказались скромно от льгот.
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18.08.2020 20:04 Ответить
"хуже не будет!"
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18.08.2020 16:04 Ответить
Интересно, металл сдадут или затопят вместе с шахтой на зло Лукашенко?
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18.08.2020 15:55 Ответить
Ну, еще перед выборами, же пообещал, в этот раз ему никакой поддержки не оказывать. Вот что то и пошло не так, сам устроил бардак, сам теперь еде вежливо разбираться. Очевидно же.
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18.08.2020 16:00 Ответить
Та пусть все остановят и лапу сосут на радость картавой котлетнице, которая имеет вид, между прочим, выпивающей женщины - посмотрите на ее припухшее, в отеках лицо.
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18.08.2020 16:01 Ответить
На зло бабушке отморозим уши!
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18.08.2020 16:12 Ответить
Конкурент «Беларуськалия» компания "Уралкалий"в пять раз увеличил прибыль
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18.08.2020 16:12 Ответить
Аsd про-тролль, на всех ветках гадит,высмеивает протестующих.
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18.08.2020 16:19 Ответить
Закроют этот калий и всего то делов бастуйте дальше!
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18.08.2020 16:46 Ответить
До новой клубники дотянут, радости мало, появится конкурент по работе в Польше.
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18.08.2020 21:05 Ответить
 
 