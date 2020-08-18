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"Беларуськалий" готовится к полной остановке забоев
Одно из крупнейших предприятий Беларуси "Беларуськалий" готовится остановить работу.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя союза горняков Юрия Захарова, информирует Цензор.НЕТ.
"Забои сейчас готовятся к остановке. Идут заключительные работы, подготавливаются к остановке забоев", - цитирует его слова агентство.
Для полной остановки потребуются как минимум сутки, говорится в заметке.
"Беларуськалий", на шести рудниках которого работают около 16 000 человек, является одним из крупнейших в мире производителей калия и поставщиком удобрений в Китай и Индию, а доходы от его деятельности служат важным источником пополнения госказны Беларуси.
Топ комментарии
+8 Alion I
показать весь комментарий18.08.2020 15:46 Ответить Ссылка
+6 Vladimir Soukhov
показать весь комментарий18.08.2020 15:46 Ответить Ссылка
+5 Кофейок
показать весь комментарий18.08.2020 16:08 Ответить Ссылка
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Вот итальянцы говорят, что они завоевали свою демократию кровью предшественников.
Демократия в стране - первостепенное. Иного пути в цивилизованный мир у них нет. Старый режим их бьёт и убивает. И им молчать?
А своими забастовками и хороводами с цветами они ничего не сделают. С голой дупой через месяц будут хороводить.
это - первостепенно. порохоботы должны молчать в сторонке?