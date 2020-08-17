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Новости Революция в Беларуси
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Шахтеры предприятия "Беларуськалий" собрались на митинг, где объявили о бессрочной забастовке

Шахтеры предприятия

Солигорские шахтёры в ходе митинга объявили о бессрочной забастовке и призвали власти признать итоги президентских выборов недействительными.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает портал tut.by.

"Как прозвучало со сцены, сотрудники "Беларуськалия" будут приходить на работу как положено, но работать не будут", - говорится в сообщении tut.by.

По данным портала, к шести часам вечера на центральную площадь Солигорска стали приходить местные жители с бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами и плакатами. Среди них - "Саша, если любишь - отпусти".

Как отмечается в сообщении, в понедельник сотрудники "Беларуськалия" объявили о забастовке, и днем работа всех шахт была остановлена. "Сейчас на площади представители стачкома собирают подписи, чтобы официально уведомить руководство о забастовке", - сообщает tut.by.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники белорусской ТРК "Гродно" анонсировали забастовку и озвучили требования

Автор: 

Беларусь (7937) забастовка (321) шахтеры (656)


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Топ комментарии
+26
білоруси, памятайте: картопля прекрасна с укропом, а не з колорадом
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17.08.2020 21:05 Ответить
+18
Митинги можно игнорировать, а забастовки нет.
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17.08.2020 21:05 Ответить
+16
Шахтеры предприятия "Белоруськалий" собрались на митинг, где объявили о бессрочной забастовке - Цензор.НЕТ 4780
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17.08.2020 21:09 Ответить
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Шахтеров много всяких, те, которые объявили о забастовке, кем то были уполномочены говорить за всех? Большинство подписалось за забастовку, или нет?
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17.08.2020 22:01 Ответить
А кто сказал что кто то подписался за всех? Кто не хочет-не бастует. Их еще не били просто.
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17.08.2020 22:02 Ответить
Тем, кто тут очень переживает о заводах, хочу еще раз повторить: все наши работающие заводы производят устаревший хлам, который никуда не продается. А если и продается, то им спускают план произвести гораздо больше, чем требует рынок, ради валовых показателей и дутого роста. Товар гниет на складах. Оборотка вымывается. Для ее пополнения берутся кредиты. Даже на зарплату. Но надо платить проценты. Долговая кабала нарастает. Все это пока закрывалось внешними кредитами. В основном российскими. Хотя рашка дает под 7% а европа под 2 и меньше. То есть налицо колониальное вытягивание средств из страны.
Итого: чем меньше проработают такое заводы-тем меньше убытков стране. Это экономика а не эмоции.
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17.08.2020 22:07 Ответить
Ну ты пупсик, кидающих зажигательные смеси на улицах бить нельзя, а не желающих бастовать шахтеров можно и вообще ты - Бог, решающий судьбы мира, а не простой ... и ...!
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17.08.2020 22:08 Ответить
Ни одной зажигательной смеси ни в одном городе не было брошено. Ни одной!
А вот на рашанских сайтах это муссируется постоянно. Ты спалился, бот!
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17.08.2020 22:17 Ответить
А откуда тебе знать? Лука официально объявил? Однако пох, бросали бутылки или всего лишь булыжники, твоя логика остается той же: любой уголовник имеет право убивать ментов, если США+ЕС решили снять Луку с должности.
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17.08.2020 22:28 Ответить
А сколько ментов убили?
А почему и когда начали бросать?
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17.08.2020 22:34 Ответить
Какая разница? Покушение на жизнь мента тоже тяжелая уголовщина, а почему бандиты пытаются кого то покалечить или убить мне пох, их ничто не оправдывает.
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17.08.2020 22:43 Ответить
Это никакие не менты (или как раз менты) - это преступная группировка в погонах, творящая беззаконие.
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18.08.2020 00:16 Ответить
Где нибудь в мире есть менты, 100% соблюдающие все законы? Что там в Штатах? Из за чего бунт? Ты лучше разберись с соблюдением законности "мирными демонстрантами", или некоторым гражданам дозволено нарушать закон, а другим - не дозволено?
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18.08.2020 10:16 Ответить
Люди не думають як обрати інший суспільно-державний устрій. Глибокий совок : "Який генсек кпсс буде кращий", "Бєрія чи Сталін ?"
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17.08.2020 23:00 Ответить
Шахтері хочуть, щоб шахти позакривали і щоб не було роботи в країні? Оце довбні!
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18.08.2020 01:15 Ответить
?
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18.08.2020 02:36 Ответить
З тебе такий "учитель", як з мене - балерина... Якщо шахти нерентабельні, то їх і так, і так варто закривать... Однак, чи багато у Білорусі енергоресурсів? Небагато... Трохи бурого вугілля і торф... І ВСЕ... Решта - імпорт... Так що шахти вугільні закривать ніхто не буде... Далі - в Білорусі бідні грунти, і без інтенсивного живлення мінеральними добривами родючість їх різко впаде. Значить, калійні шахти теж потрібні Білорусі... А це означає, що шахти і шахтарі Білорусі необхідні... То який сенс їх "закривать"? А страйк б"є не по єкономіці, в першу чергу, а по владі, бо шахти державні, і вони прибуток дають державі, якою ця влада і розпоряджається... І якщо влада не піде на реформи, то завтра вони опиняться перед економічною кризою...
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18.08.2020 05:25 Ответить
Особливо "цікаво" читати різню ахінею від тих, хто поняття не має про що пише! Вчи матчасть іне будеш таким тупим виглядати своїми дописами!)))
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18.08.2020 18:45 Ответить
Ну, покажи нам свою "гостроту"... Повчимося у тебе "уму-розуму"... А поки що я в твоєму, "жирно написаному" коментарі бачу лише "ображений пердь!", нічим не підкріплений...
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18.08.2020 19:43 Ответить
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