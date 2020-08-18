МТЗ продовжує збирання і відвантаження техніки попри страйк

Мінський тракторний завод у вівторок продовжує збирання і відвантаження техніки відповідно до плану.

Про це повідомили агентству "Интерфакс-Запад" у пресслужбі підприємства, передає Цензор.НЕТ.

"Збирання і відвантаження техніки сьогодні триває", - сказав представник заводу.

Він уточнив, що в понеділок робота заводу також не зупинялася. "Вчора було зібрано 95 тракторів, відвантажено 137 одиниць техніки. Середньодобове завдання виконано", - сказав представник пресслужби.

На МТЗ підтвердили поширену раніше в білоруських ЗМІ інформацію, що співробітники підприємства пишуть заяви на відпустку за власний рахунок, щоб приєднатися до акцій солідарності. "Але не сказали б, що це відбувається масово", - зауважили в пресслужбі.

Також читайте: "Білоруськалій" готується до повної зупинки вибоїв

Як повідомлялося, кілька великих білоруських підприємств проводить страйки. Зокрема, страйкує "Білоруськалій", робочі Мінського тракторного заводу, Мінського автомобільного заводу, Мінського моторного заводу і низки інших підприємств.