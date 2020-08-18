МТЗ продовжує збирання і відвантаження техніки попри страйк
Мінський тракторний завод у вівторок продовжує збирання і відвантаження техніки відповідно до плану.
Про це повідомили агентству "Интерфакс-Запад" у пресслужбі підприємства, передає Цензор.НЕТ.
"Збирання і відвантаження техніки сьогодні триває", - сказав представник заводу.
Він уточнив, що в понеділок робота заводу також не зупинялася. "Вчора було зібрано 95 тракторів, відвантажено 137 одиниць техніки. Середньодобове завдання виконано", - сказав представник пресслужби.
На МТЗ підтвердили поширену раніше в білоруських ЗМІ інформацію, що співробітники підприємства пишуть заяви на відпустку за власний рахунок, щоб приєднатися до акцій солідарності. "Але не сказали б, що це відбувається масово", - зауважили в пресслужбі.
Як повідомлялося, кілька великих білоруських підприємств проводить страйки. Зокрема, страйкує "Білоруськалій", робочі Мінського тракторного заводу, Мінського автомобільного заводу, Мінського моторного заводу і низки інших підприємств.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Что скажет этот дебил букин и его слабоумные собратья из соседней темы про колхозника с бульбой?
Поэтому власть диктатора Лукашенко чувствует себя хорошо и срала на такие забастовки и протесты...
Только Майдан с баррикадами, камнями, итд... и реальная остановка предприятий, может повлиять на ситуацию.
Кстати , 40% тракторов закупает у них рашка.