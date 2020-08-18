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Новини Революція в Білорусі
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МТЗ продовжує збирання і відвантаження техніки попри страйк

МТЗ продовжує збирання і відвантаження техніки попри страйк

Мінський тракторний завод у вівторок продовжує збирання і відвантаження техніки відповідно до плану.

Про це повідомили агентству "Интерфакс-Запад" у пресслужбі підприємства, передає Цензор.НЕТ.

"Збирання і відвантаження техніки сьогодні триває", - сказав представник заводу.

Він уточнив, що в понеділок робота заводу також не зупинялася. "Вчора було зібрано 95 тракторів, відвантажено 137 одиниць техніки. Середньодобове завдання виконано", - сказав представник пресслужби.

На МТЗ підтвердили поширену раніше в білоруських ЗМІ інформацію, що співробітники підприємства пишуть заяви на відпустку за власний рахунок, щоб приєднатися до акцій солідарності. "Але не сказали б, що це відбувається масово", - зауважили в пресслужбі.

Також читайте: "Білоруськалій" готується до повної зупинки вибоїв

Як повідомлялося, кілька великих білоруських підприємств проводить страйки. Зокрема, страйкує "Білоруськалій", робочі Мінського тракторного заводу, Мінського автомобільного заводу, Мінського моторного заводу і низки інших підприємств.

Автор: 

Білорусь (7987) страйк (208)


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Топ коментарі
+4
"...И Ползунов соорудил плохую копию английской машины. Не зря ведь ему говорили, что нужных технологий в России нет. Паровая машина - это не телега, там нужно сопряжение деталей! А Ползунов гордился тем, что у него между поршнем и стенкой цилиндра «палец не пролезает». (!)
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18.08.2020 18:32 Відповісти
+3
Если идёт сборка и отгрузка техники, то никакой забастовки нет и в помине.
Поэтому власть диктатора Лукашенко чувствует себя хорошо и срала на такие забастовки и протесты...
Только Майдан с баррикадами, камнями, итд... и реальная остановка предприятий, может повлиять на ситуацию.
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18.08.2020 17:10 Відповісти
+2
Это значит только одно - на производстве работает много лишнх людей. Соответственно, "бастующих" можно увольнять без ущерба для производства.
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18.08.2020 16:57 Відповісти
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Это значит только одно - на производстве работает много лишнх людей. Соответственно, "бастующих" можно увольнять без ущерба для производства.
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18.08.2020 16:57 Відповісти
при соціалістичній економіці завжди так було
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18.08.2020 19:29 Відповісти
А бастудни по какому тарифу оплачивать будут?
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18.08.2020 16:59 Відповісти
Отпуск за свой счёт, потом увольнение и статья за тунеядство))
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18.08.2020 17:03 Відповісти
Я не помню, закон о налогообложении тунеядцев приняли?
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18.08.2020 17:06 Відповісти
Не знаю, у по-моему статья за тунеядство ещё с совдепии осталась. У них , кстати, и смертная казнь осталась, так что за госизмену могут и прислонить )))
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18.08.2020 17:14 Відповісти
Ну хоть есть разумные люди, а то я уж и правда подумал, что они конвейер остановили.
Что скажет этот дебил букин и его слабоумные собратья из соседней темы про колхозника с бульбой?
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18.08.2020 17:01 Відповісти
Какая страна, такая и забастовка. Бульбароссия во всей красе.
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18.08.2020 17:03 Відповісти
Если идёт сборка и отгрузка техники, то никакой забастовки нет и в помине.
Поэтому власть диктатора Лукашенко чувствует себя хорошо и срала на такие забастовки и протесты...
Только Майдан с баррикадами, камнями, итд... и реальная остановка предприятий, может повлиять на ситуацию.
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18.08.2020 17:10 Відповісти
А куди відправляють трактори? Підтримують парашу, а трактори присилають нам? Ще і роблять нас причетними до своїх проблем, фактично лякають нами, як дітей "бабайкою". То можливо пора відмовитися від їх тракторів, машин, автобусів, тролейбусів і продуктів?
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18.08.2020 17:11 Відповісти
процент поставок Белоруских тракторов в Украину с каждым годом сокращается - сказывается технологическая отсталось и наличие на рынке других адекватных зарубежных производителей
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18.08.2020 17:19 Відповісти
Сказывается падение сельского хозяйства в Украине.
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18.08.2020 17:26 Відповісти
Сказывается то...что трактора беларуссии полное дерьмо...и лучше купить один джон дир...который заменит десять поделок из беларуссии...
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18.08.2020 17:35 Відповісти
Ага, прям одновременно и заменит, 10 плугов к нему навесить и дать просраться.
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18.08.2020 17:50 Відповісти
ага..., который год урожай пшеницы и семечки подсолнуха рекорды бьет..., вот падения интеллекта у населения - это да..., сказывается
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18.08.2020 17:35 Відповісти
Солярку уже арктическую покупаем вместо белорусской . Сейчас ещё мерседесы по цене трёх мазов закупать начнём и вообще заживём.
Кстати , 40% тракторов закупает у них рашка.
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18.08.2020 17:23 Відповісти
На тех мазах с завода уже масло течет как из решета....со всех дыр...
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18.08.2020 17:36 Відповісти
На кразах ничего не течет? Может потому, что их по пальцам перечитать?
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18.08.2020 17:51 Відповісти
"...И Ползунов соорудил плохую копию английской машины. Не зря ведь ему говорили, что нужных технологий в России нет. Паровая машина - это не телега, там нужно сопряжение деталей! А Ползунов гордился тем, что у него между поршнем и стенкой цилиндра «палец не пролезает». (!)
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18.08.2020 18:32 Відповісти
https://zvezdapovolzhya.ru/obshestvo/mify-sovetskoy-nauki-intervyu-s-geliem-salahutdinovym-ch2-27-08-2015.html
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18.08.2020 18:34 Відповісти
Нет не копию. Машина Ползунова была без вспомогательного гидравлического привода.
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18.08.2020 19:03 Відповісти
Але тоді доведеться самим щось починати робити . То напевно якісь заводи треба буде починати будувати , якісь фабрики , чи шо .
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18.08.2020 17:25 Відповісти
нє нада. запад нам паможитъ.
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18.08.2020 18:35 Відповісти
90% продукции мтз едет за паребрик, конечно будут работать
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18.08.2020 17:27 Відповісти
Так в них страйк, чи імітація страйку?
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18.08.2020 18:58 Відповісти
 
 