МТЗ продолжает сборку и отгрузку техники, несмотря на забастовку

Минский тракторный завод во вторник продолжает сборку и отгрузку техники в соответствии с планом.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе предприятия, передает Цензор.НЕТ.

"Сборка и отгрузка техники сегодня продолжается", - сказал представитель завода.

Он уточнил, что в понедельник работа завода также не останавливалась. "Вчера было собрано 95 тракторов, отгружено 137 единиц техники. Среднесуточное задание выполнено", - сказал представитель пресс-службы.

На МТЗ подтвердили распространенную ранее в белорусских СМИ информацию, что сотрудники предприятия пишут заявления на отпуск за свой счет, чтобы присоединиться к акциям солидарности. "Но не сказали бы, что это происходит массово", - заметили в пресс-службе.

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Как сообщалось, ряд крупных белорусских предприятий проводит забастовки. В частности, бастует "Беларуськалий", рабочие Минского тракторного завода, Минского автомобильного завода, Минского моторного завода и ряда других предприятий.