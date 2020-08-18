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Новости Революция в Беларуси
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МТЗ продолжает сборку и отгрузку техники, несмотря на забастовку

МТЗ продолжает сборку и отгрузку техники, несмотря на забастовку

Минский тракторный завод во вторник продолжает сборку и отгрузку техники в соответствии с планом.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе предприятия, передает Цензор.НЕТ.

"Сборка и отгрузка техники сегодня продолжается", - сказал представитель завода.

Он уточнил, что в понедельник работа завода также не останавливалась. "Вчера было собрано 95 тракторов, отгружено 137 единиц техники. Среднесуточное задание выполнено", - сказал представитель пресс-службы.

На МТЗ подтвердили распространенную ранее в белорусских СМИ информацию, что сотрудники предприятия пишут заявления на отпуск за свой счет, чтобы присоединиться к акциям солидарности. "Но не сказали бы, что это происходит массово", - заметили в пресс-службе.

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Как сообщалось, ряд крупных белорусских предприятий проводит забастовки. В частности, бастует "Беларуськалий", рабочие Минского тракторного завода, Минского автомобильного завода, Минского моторного завода и ряда других предприятий.

Беларусь (7937) забастовка (321)


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Топ комментарии
+4
"...И Ползунов соорудил плохую копию английской машины. Не зря ведь ему говорили, что нужных технологий в России нет. Паровая машина - это не телега, там нужно сопряжение деталей! А Ползунов гордился тем, что у него между поршнем и стенкой цилиндра «палец не пролезает». (!)
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18.08.2020 18:32 Ответить
+3
Если идёт сборка и отгрузка техники, то никакой забастовки нет и в помине.
Поэтому власть диктатора Лукашенко чувствует себя хорошо и срала на такие забастовки и протесты...
Только Майдан с баррикадами, камнями, итд... и реальная остановка предприятий, может повлиять на ситуацию.
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18.08.2020 17:10 Ответить
+2
Это значит только одно - на производстве работает много лишнх людей. Соответственно, "бастующих" можно увольнять без ущерба для производства.
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18.08.2020 16:57 Ответить
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Это значит только одно - на производстве работает много лишнх людей. Соответственно, "бастующих" можно увольнять без ущерба для производства.
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18.08.2020 16:57 Ответить
при соціалістичній економіці завжди так було
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18.08.2020 19:29 Ответить
А бастудни по какому тарифу оплачивать будут?
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18.08.2020 16:59 Ответить
Отпуск за свой счёт, потом увольнение и статья за тунеядство))
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18.08.2020 17:03 Ответить
Я не помню, закон о налогообложении тунеядцев приняли?
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18.08.2020 17:06 Ответить
Не знаю, у по-моему статья за тунеядство ещё с совдепии осталась. У них , кстати, и смертная казнь осталась, так что за госизмену могут и прислонить )))
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18.08.2020 17:14 Ответить
Ну хоть есть разумные люди, а то я уж и правда подумал, что они конвейер остановили.
Что скажет этот дебил букин и его слабоумные собратья из соседней темы про колхозника с бульбой?
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18.08.2020 17:01 Ответить
Какая страна, такая и забастовка. Бульбароссия во всей красе.
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18.08.2020 17:03 Ответить
Если идёт сборка и отгрузка техники, то никакой забастовки нет и в помине.
Поэтому власть диктатора Лукашенко чувствует себя хорошо и срала на такие забастовки и протесты...
Только Майдан с баррикадами, камнями, итд... и реальная остановка предприятий, может повлиять на ситуацию.
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18.08.2020 17:10 Ответить
А куди відправляють трактори? Підтримують парашу, а трактори присилають нам? Ще і роблять нас причетними до своїх проблем, фактично лякають нами, як дітей "бабайкою". То можливо пора відмовитися від їх тракторів, машин, автобусів, тролейбусів і продуктів?
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18.08.2020 17:11 Ответить
процент поставок Белоруских тракторов в Украину с каждым годом сокращается - сказывается технологическая отсталось и наличие на рынке других адекватных зарубежных производителей
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18.08.2020 17:19 Ответить
Сказывается падение сельского хозяйства в Украине.
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18.08.2020 17:26 Ответить
Сказывается то...что трактора беларуссии полное дерьмо...и лучше купить один джон дир...который заменит десять поделок из беларуссии...
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18.08.2020 17:35 Ответить
Ага, прям одновременно и заменит, 10 плугов к нему навесить и дать просраться.
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18.08.2020 17:50 Ответить
ага..., который год урожай пшеницы и семечки подсолнуха рекорды бьет..., вот падения интеллекта у населения - это да..., сказывается
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18.08.2020 17:35 Ответить
Солярку уже арктическую покупаем вместо белорусской . Сейчас ещё мерседесы по цене трёх мазов закупать начнём и вообще заживём.
Кстати , 40% тракторов закупает у них рашка.
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18.08.2020 17:23 Ответить
На тех мазах с завода уже масло течет как из решета....со всех дыр...
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18.08.2020 17:36 Ответить
На кразах ничего не течет? Может потому, что их по пальцам перечитать?
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18.08.2020 17:51 Ответить
"...И Ползунов соорудил плохую копию английской машины. Не зря ведь ему говорили, что нужных технологий в России нет. Паровая машина - это не телега, там нужно сопряжение деталей! А Ползунов гордился тем, что у него между поршнем и стенкой цилиндра «палец не пролезает». (!)
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18.08.2020 18:32 Ответить
https://zvezdapovolzhya.ru/obshestvo/mify-sovetskoy-nauki-intervyu-s-geliem-salahutdinovym-ch2-27-08-2015.html
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18.08.2020 18:34 Ответить
Нет не копию. Машина Ползунова была без вспомогательного гидравлического привода.
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18.08.2020 19:03 Ответить
Але тоді доведеться самим щось починати робити . То напевно якісь заводи треба буде починати будувати , якісь фабрики , чи шо .
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18.08.2020 17:25 Ответить
нє нада. запад нам паможитъ.
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18.08.2020 18:35 Ответить
90% продукции мтз едет за паребрик, конечно будут работать
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18.08.2020 17:27 Ответить
Так в них страйк, чи імітація страйку?
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18.08.2020 18:58 Ответить
 
 