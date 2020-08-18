МТЗ продолжает сборку и отгрузку техники, несмотря на забастовку
Минский тракторный завод во вторник продолжает сборку и отгрузку техники в соответствии с планом.
Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе предприятия, передает Цензор.НЕТ.
"Сборка и отгрузка техники сегодня продолжается", - сказал представитель завода.
Он уточнил, что в понедельник работа завода также не останавливалась. "Вчера было собрано 95 тракторов, отгружено 137 единиц техники. Среднесуточное задание выполнено", - сказал представитель пресс-службы.
На МТЗ подтвердили распространенную ранее в белорусских СМИ информацию, что сотрудники предприятия пишут заявления на отпуск за свой счет, чтобы присоединиться к акциям солидарности. "Но не сказали бы, что это происходит массово", - заметили в пресс-службе.
Как сообщалось, ряд крупных белорусских предприятий проводит забастовки. В частности, бастует "Беларуськалий", рабочие Минского тракторного завода, Минского автомобильного завода, Минского моторного завода и ряда других предприятий.
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Что скажет этот дебил букин и его слабоумные собратья из соседней темы про колхозника с бульбой?
Поэтому власть диктатора Лукашенко чувствует себя хорошо и срала на такие забастовки и протесты...
Только Майдан с баррикадами, камнями, итд... и реальная остановка предприятий, может повлиять на ситуацию.
Кстати , 40% тракторов закупает у них рашка.