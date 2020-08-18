Підрозділи армії на західних рубежах приведено в повну бойову готовність, - Лукашенко
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив, що підрозділи армії республіки на західному кордоні приведені в повну бойову готовність.
Про це він сказав на нараді в Раді Безпеки Білорусі країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
На думку Лукашенка, існує скоординована зовнішня загроза щодо Білорусі.
"Ми відреагували на це і розгорнули бойові підрозділи нашої армії на західних рубежах нашої кордону, привели їх в повну бойову готовність. Міністр оборони мені доповів, що все це виконано, і відповідні частини сьогодні готові до виконання своїх зобов'язань", - сказав Лукашенко.
Топ коментарі
+80 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар18.08.2020 17:58 Відповісти Посилання
+32 саша паламарчук
показати весь коментар18.08.2020 18:00 Відповісти Посилання
+28 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар18.08.2020 18:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Билли?
- Да, Гарри?
- Что это было, Билли?
- Это был Неуловимый Джо, Гарри.
- А почему его зовут Неуловимым Джо, Билли?
- Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.
- А почему его никто ещё не поймал, Билли?
- Потому что его никто не ловит, Гарри.
Броня крєпка і танкі бацькі бистри.