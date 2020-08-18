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Підрозділи армії на західних рубежах приведено в повну бойову готовність, - Лукашенко

Підрозділи армії на західних рубежах приведено в повну бойову готовність, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив, що підрозділи армії республіки на західному кордоні приведені в повну бойову готовність.

Про це він сказав на нараді в Раді Безпеки Білорусі країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На думку Лукашенка, існує скоординована зовнішня загроза щодо Білорусі.

"Ми відреагували на це і розгорнули бойові підрозділи нашої армії на західних рубежах нашої кордону, привели їх в повну бойову готовність. Міністр оборони мені доповів, що все це виконано, і відповідні частини сьогодні готові до виконання своїх зобов'язань", - сказав Лукашенко.

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армія (3783) Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669)


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Топ коментарі
+80
Вот дурачок старый. Не с той стороны окопы копаешь.
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18.08.2020 17:58 Відповісти
+32
Подразделения армии на западных рубежах приведены в полную боевую готовность, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2288
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18.08.2020 18:00 Відповісти
+28
Чергове загострення параної починає зашкалювати !!)))
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18.08.2020 18:05 Відповісти
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А почему на западных рубежах? Аааа, понял, подальше от путина. А то путин пукнет и вся белорусская армия обделается. Эти вояки могут воевать только против своих сограждан.
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18.08.2020 20:26 Відповісти
Долпооб, не с той стороны войска в боеготовность приводишь! От кацапа берегись а не от немца!
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18.08.2020 20:29 Відповісти
Идиот, твой враг на востоке, какое же чучело, ужас
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18.08.2020 21:16 Відповісти
Городок в западно-американской степи. Салун. За столом сидят два ковбоя, местный и приезжий, и пьют виски. Вдруг по улице кто-то проносится на огромной скорости, паля во все стороны из револьверов. В салуне никто и ухом не ведёт. Приезжий местному:
- Билли?
- Да, Гарри?
- Что это было, Билли?
- Это был Неуловимый Джо, Гарри.
- А почему его зовут Неуловимым Джо, Билли?
- Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.
- А почему его никто ещё не поймал, Билли?
- Потому что его никто не ловит, Гарри.
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18.08.2020 21:22 Відповісти
«На Берлин» на танках уже написали?
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18.08.2020 21:32 Відповісти
Окрім вонючої пуцьки і його козломордовської орди Білорусія ні у кого не викликає територіальних слюновиделінь.Білоруси хочуть у Європу,то й нехай собі йдуть,але для обісраного недавно бацьки це-політична смерть,яка позбавляє його влади.Єдина надія залишитьсь на мінському троні-крембл...ка криса,на яку він і справді вельми схожий(такий же рудий,обідраний із хитрою пикою і із такими же ухватками).Бацька для пуцьки також є "дошкою" від потонувшого корабля,схопившись за яку можна ще трохи продержатись на політичних хвилях,які розхитують уже саму паРашку. Ввести напряму війська у Білорусію-зась!Залишиться криса без штанів і утоплять його у вигрібній ямі свої же олгархи,отже ,падлюці, потрібно вичекати,аж поки бацька зі своєю козложополизною братією не заволають:-Пробі,допоможіть нашій країні у протистоянні із НАТО і іншими пройдисвітськими західними державами,введіть свої війська,допоможіть перебити усіх внутрішніх ворогів білоруського народу.Відновіть у нас ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ- і усіх отих крикунів-до стінки! От тоді х-х-хговно і введе п...дарашських вояк під прикриттям,так би мовити раніше обумовлених домовленостей.
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18.08.2020 21:45 Відповісти
он тоже Вейшнории боится
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19.08.2020 00:39 Відповісти
Сверху ещё посмотри, там, с космоса тоже угроза, с Альфа цинтавры только, что сообщили о твоей нелигитимности!
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19.08.2020 01:09 Відповісти
Параноїк! Хворий адійот!
Броня крєпка і танкі бацькі бистри.
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19.08.2020 01:15 Відповісти
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