Підрозділи армії на західних рубежах приведено в повну бойову готовність, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив, що підрозділи армії республіки на західному кордоні приведені в повну бойову готовність.

Про це він сказав на нараді в Раді Безпеки Білорусі країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На думку Лукашенка, існує скоординована зовнішня загроза щодо Білорусі.

"Ми відреагували на це і розгорнули бойові підрозділи нашої армії на західних рубежах нашої кордону, привели їх в повну бойову готовність. Міністр оборони мені доповів, що все це виконано, і відповідні частини сьогодні готові до виконання своїх зобов'язань", - сказав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військова авіація Білорусі почала польоти в рамках охорони держкордону, - Міноборони РБ