Подразделения армии на западных рубежах приведены в полную боевую готовность, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что подразделения армии республики на западной границе приведены в полную боевую готовность.

Об этом он сказал на совещании в Совбезе Беларуси страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По мнению Лукашенко, существует скоординированная внешняя угроза в отношении Беларуси.

"Мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено, и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств", - сказал Лукашенко.

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