Подразделения армии на западных рубежах приведены в полную боевую готовность, - Лукашенко
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что подразделения армии республики на западной границе приведены в полную боевую готовность.
Об этом он сказал на совещании в Совбезе Беларуси страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По мнению Лукашенко, существует скоординированная внешняя угроза в отношении Беларуси.
"Мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено, и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств", - сказал Лукашенко.
Также на Цензор.НЕТ: Военная авиация Беларуси начала полеты в рамках охраны госграницы, - Минобороны РБ
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Билли?
- Да, Гарри?
- Что это было, Билли?
- Это был Неуловимый Джо, Гарри.
- А почему его зовут Неуловимым Джо, Билли?
- Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.
- А почему его никто ещё не поймал, Билли?
- Потому что его никто не ловит, Гарри.
Броня крєпка і танкі бацькі бистри.