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Подразделения армии на западных рубежах приведены в полную боевую готовность, - Лукашенко

Подразделения армии на западных рубежах приведены в полную боевую готовность, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что подразделения армии республики на западной границе приведены в полную боевую готовность.

Об этом он сказал на совещании в Совбезе Беларуси страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По мнению Лукашенко, существует скоординированная внешняя угроза в отношении Беларуси.

"Мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено, и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств", - сказал Лукашенко.

Также на Цензор.НЕТ: Военная авиация Беларуси начала полеты в рамках охраны госграницы, - Минобороны РБ

Автор: 

армия (8506) Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626)


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Топ комментарии
+80
Вот дурачок старый. Не с той стороны окопы копаешь.
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18.08.2020 17:58 Ответить
+32
Подразделения армии на западных рубежах приведены в полную боевую готовность, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2288
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18.08.2020 18:00 Ответить
+28
Чергове загострення параної починає зашкалювати !!)))
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18.08.2020 18:05 Ответить
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А почему на западных рубежах? Аааа, понял, подальше от путина. А то путин пукнет и вся белорусская армия обделается. Эти вояки могут воевать только против своих сограждан.
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18.08.2020 20:26 Ответить
Долпооб, не с той стороны войска в боеготовность приводишь! От кацапа берегись а не от немца!
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18.08.2020 20:29 Ответить
Идиот, твой враг на востоке, какое же чучело, ужас
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18.08.2020 21:16 Ответить
Городок в западно-американской степи. Салун. За столом сидят два ковбоя, местный и приезжий, и пьют виски. Вдруг по улице кто-то проносится на огромной скорости, паля во все стороны из револьверов. В салуне никто и ухом не ведёт. Приезжий местному:
- Билли?
- Да, Гарри?
- Что это было, Билли?
- Это был Неуловимый Джо, Гарри.
- А почему его зовут Неуловимым Джо, Билли?
- Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.
- А почему его никто ещё не поймал, Билли?
- Потому что его никто не ловит, Гарри.
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18.08.2020 21:22 Ответить
«На Берлин» на танках уже написали?
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18.08.2020 21:32 Ответить
Окрім вонючої пуцьки і його козломордовської орди Білорусія ні у кого не викликає територіальних слюновиделінь.Білоруси хочуть у Європу,то й нехай собі йдуть,але для обісраного недавно бацьки це-політична смерть,яка позбавляє його влади.Єдина надія залишитьсь на мінському троні-крембл...ка криса,на яку він і справді вельми схожий(такий же рудий,обідраний із хитрою пикою і із такими же ухватками).Бацька для пуцьки також є "дошкою" від потонувшого корабля,схопившись за яку можна ще трохи продержатись на політичних хвилях,які розхитують уже саму паРашку. Ввести напряму війська у Білорусію-зась!Залишиться криса без штанів і утоплять його у вигрібній ямі свої же олгархи,отже ,падлюці, потрібно вичекати,аж поки бацька зі своєю козложополизною братією не заволають:-Пробі,допоможіть нашій країні у протистоянні із НАТО і іншими пройдисвітськими західними державами,введіть свої війська,допоможіть перебити усіх внутрішніх ворогів білоруського народу.Відновіть у нас ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ- і усіх отих крикунів-до стінки! От тоді х-х-хговно і введе п...дарашських вояк під прикриттям,так би мовити раніше обумовлених домовленостей.
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18.08.2020 21:45 Ответить
он тоже Вейшнории боится
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19.08.2020 00:39 Ответить
Сверху ещё посмотри, там, с космоса тоже угроза, с Альфа цинтавры только, что сообщили о твоей нелигитимности!
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19.08.2020 01:09 Ответить
Параноїк! Хворий адійот!
Броня крєпка і танкі бацькі бистри.
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19.08.2020 01:15 Ответить
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