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Новини Революція в Білорусі
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"Слуга народу" Ясько пропонує Раді ухвалити Акт волі Білорусі

Депутат СН, голова української делегації в ПАРЄ Ліза Ясько обіцяє завтра зареєструвати в Раді проєкт постанови під назвою "Акт волі Білорусі".

Про це вона повідомила в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ключові тези:
1. Президентські вибори в Білорусі не відбулися: їх сфальсифіковано.
2. Олександр Лукашенко - нелегітимний і утримує владу силоміць.
3. Співробітники білоруських правохоронних органів, що віддали і виконали злочинні накази, внаслідок чого постраждали люди, мають бути покарані.
4. Україна підтримує прагнення білоруського народу до свободи і демократії.
5. Україна готова надати білоруському народу гуманітарну допомогу, готова прийняти біженців, готова допомогти їм податковими пільгами", - написала Ясько.

Депутат обіцяє зареєструвати постанову в середу, 19 серпня і наполягати на її якнайшвидшому розгляді на найближчій сесії парламенту.

Постанова передбачає, що на громадян Білорусі поширюється статус біженця. Кабмін буде зобов'язаний розробити порядок надання Білорусі гуманітарної допомоги, спростити працевлаштування для білорусів, які були змушені покинути Батьківщину через репресії.

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Слуга народу Ясько пропонує Раді ухвалити Акт волі Білорусі 01


Слуга народу Ясько пропонує Раді ухвалити Акт волі Білорусі 02
Слуга народу Ясько пропонує Раді ухвалити Акт волі Білорусі 03
Слуга народу Ясько пропонує Раді ухвалити Акт волі Білорусі 04
Слуга народу Ясько пропонує Раді ухвалити Акт волі Білорусі 05
Слуга народу Ясько пропонує Раді ухвалити Акт волі Білорусі 06

Білорусь (7987) ВР (15077) постанова (98) Слуга народу (2823) Єлизавета Ясько (79)


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Топ коментарі
+14
Про Україну думай, сосна.
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18.08.2020 18:50 Відповісти
+13
Она кто? Дура или провокатор?
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18.08.2020 18:48 Відповісти
+8
Первый и второй пункт противоречат друг другу, если выборы не состоялись, то Лукашенко пока легитимный, пока нового не выберут, кто-то же должен быть президентом
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18.08.2020 18:56 Відповісти
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Она кто? Дура или провокатор?
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18.08.2020 18:48 Відповісти
Она не в ту партию попала, перехватывает инициативу у Гончаренко.
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18.08.2020 18:50 Відповісти
Потому у запедротов так и бомбануло.
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18.08.2020 20:04 Відповісти
У кого пердаки гореть будут посмотрим в октябре. Что то вы сильно оборзели, плесеневые, Опять как в 14 г. ***** звать будете? Не поможет
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18.08.2020 22:14 Відповісти
Пока ***** только зовут запедроты. Бо нужность Петра они обосновывают страшным-престрашным ******. Кстати, Лука, шоб удержаться во власти тоже выпучил глаза и начал варнякать о "внешнем враге" и шо "без него страна прападьот". Соевая протухшая риторика во всей своей зловонной "красе"...
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18.08.2020 22:37 Відповісти
А что не так? Не так, что она из СН, а не ПЕСа?
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18.08.2020 20:03 Відповісти
Это каламбур или тупость? При чем тут СН и ЕС. Хотя в целом вы правы - она из партии "Стадо недоумков"
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18.08.2020 20:18 Відповісти
Конкретно, что не так в ее проекте постановления? Ответить можешь чы такая зрада, шо кушать не можешь?
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18.08.2020 20:21 Відповісти
Могу но не стану. Объяснять что то зебилам просто тратить время. Обращу внимание только на то, как называется документ. Беларусь, что колония? Шмара из стада недоумков толкает Украину к конфликту с Беларусью
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18.08.2020 22:11 Відповісти
Стоеросина запедротская, ты об "акте магнитского " что-то слыхало?
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18.08.2020 22:41 Відповісти
скажу только - одно. Что вы зеленая шваль та же херня , что и недобитые рыги. только вид сбоку. А теперь сгинь, овца стриженная с баранами не общаюсь
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18.08.2020 23:02 Відповісти
Так и знал, просто был уверен, шо ты обосрешься на этом простейшем вопросе. А теперь целуй в жопу двух "недобитых рыгов" - Петю Патрашенка и Льоху Ганчаренка.
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18.08.2020 23:18 Відповісти
Да это ты поносом дрыщешь. При Пети ваша рыговская шваль на Московии хоронилась, а сейчас Украиной рулят. пойди к рабиновичу в ширинку порыдай, зажоповец
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19.08.2020 05:32 Відповісти
а бульбаросам оно надо?
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18.08.2020 18:49 Відповісти
Про Україну думай, сосна.
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18.08.2020 18:50 Відповісти
Карабельная сосна
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18.08.2020 19:04 Відповісти
в слуге урода красивых женщин нет. Ну ладно, Аллахвердыева, пусть у остальных с*ч*к перд*ки горят
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18.08.2020 19:34 Відповісти
Эта смешная глупость забыла еще один пункт : Украина способна защитить 1000 км границы Украина-Беларусь .
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18.08.2020 18:52 Відповісти
чтоб перебить зашквар с позравлениями Лукашенки "слугами урода" вытащили єту муклу.
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18.08.2020 18:52 Відповісти
Первый и второй пункт противоречат друг другу, если выборы не состоялись, то Лукашенко пока легитимный, пока нового не выберут, кто-то же должен быть президентом
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18.08.2020 18:56 Відповісти
Респект!
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18.08.2020 18:58 Відповісти
Украина готова предоставить белорусскому народу гуманитарную помощь, готова принять беженцев, готова помочь им налоговыми льготами", - написала Ясько.
Готовы помочь всем на свете, лишь бы был не украинец.
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18.08.2020 18:58 Відповісти
А это зелёное дерьмо, представляющее Украину, не готово оказать гуманитарную помощь украинскому народу?
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18.08.2020 18:58 Відповісти
Дамочка на хрена тебе чужой огород если свой запустила бурьянами ?
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18.08.2020 18:58 Відповісти
странный ты...это шо же,зеленый бурьян сам себя выпалывать будет?
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18.08.2020 19:14 Відповісти
а кто ? Ыгочка с Петриком ?
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18.08.2020 19:30 Відповісти
кто сажал-тот и выпалывает...а ты ваще первым должен записаться
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18.08.2020 19:34 Відповісти
Це ж наскільки дурепою треба бути, аби таку маячню пропонувати.
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18.08.2020 19:01 Відповісти
Один вітає Луку, інша не визнає, зелена монобільшість.
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18.08.2020 19:01 Відповісти
не мешай...они на растяжке
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18.08.2020 19:15 Відповісти
Могут так ещё и промежность порвать с той растяжкой.
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18.08.2020 20:06 Відповісти
Украина готова предоставить белорусскому народу гуманитарную помощь, готова принять беженцев, готова помочь им налоговыми льготами"Источник: https://censor.net/n3214532

Що що? За які кошти? В нас в самих гірша ситуація ніж в Білорусі.
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18.08.2020 19:01 Відповісти
В середу літак з гуманітаркою летить в Бейрут, наступний рейс в Мінськ.
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18.08.2020 19:02 Відповісти
Офісу Генерального прокурора збирати інформацію про порушення прав людини в Біларусі? А це входить в його компетенцію, засмерділо Слідкомом московитів.
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18.08.2020 19:04 Відповісти
Нечего лезть в чужой колхоз со своим Уставом.
Разберитесь у себя. Помни басню Крылова -" Мартышка и зеркало ".
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18.08.2020 19:05 Відповісти
А ще можно на галёрке в Раде,для почётных гостей,разместить Правительство сябров в изгнании.Поставить их на довольствие,наделить правом голоса
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18.08.2020 19:06 Відповісти
https://censor.net/ua/user/87624 Ну і навіщо підказувати?
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18.08.2020 19:48 Відповісти
Ви добре дивіться білоруси,кого ви хочете привести до влади.Щоб в критичні моменти не привели зовсім недолугих керівників.А то ви хочете Тіхановську зробити президентом,яка була вчителькою іноземних мов і ніякого політичного досвіду немає,а ще вона проросійська,а не проєвропейська.Тоді вашу Білорусь,вже повністю захоплять без війни московити.
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18.08.2020 19:08 Відповісти
В нас сотні тисяч безробітних людей,через недолугість влади залишилось.В Білорусі цього не було.
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18.08.2020 19:10 Відповісти
дитинко, не лізь поперед батьки (тай бацьки теж)))))... у пекло !
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18.08.2020 19:11 Відповісти
Не можна,дівчаток та й хлопчиків,без досвіду пускати до високих кабінетів.Що би було,якби таких обрали в керівництво в 2014 році? Де би була Україна?
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18.08.2020 19:13 Відповісти
Тоді ще не було кадрового голоду, на державних посадах були люди з досвідом. Інша справа якби на їх місці були якісь дурачки.
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18.08.2020 20:09 Відповісти
...блин, кто-нибудь, позовите уже взрослых - эти детишки уже ***********
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18.08.2020 19:17 Відповісти
Ці слуги відірвані від реальності.В Україні війна,це Європейські країни можуть собі щось дозволити.А Україна ні.
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18.08.2020 19:18 Відповісти
Нєкрасіва дєвачка ясько з квадратною пикою зачитує хрєнь, яку їй написав фсб-шний агент єрмак.
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18.08.2020 19:19 Відповісти
ну да для тебя эталон красоты это машка захарова зарыганый парик
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18.08.2020 19:46 Відповісти
Ясько, це ти, петеушниця зелена?!))) Пєрєлогінься! А маньку захєрову собі в сраку запхай! Разом із забльованою перукою!)
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18.08.2020 19:54 Відповісти
Ні,шось мені здаєтся що це від тебе зебілятиною тхне)
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18.08.2020 19:59 Відповісти
То тобі від твого бубачьки гімном тхне)
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18.08.2020 20:04 Відповісти
нє приписуй то лайно мені
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18.08.2020 20:13 Відповісти
языкоммолоть не шины палитт.
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18.08.2020 19:58 Відповісти
А може прийняти акт про свободу Антоненка, Кузьменко, Дугарь і інших патріотів?
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18.08.2020 20:03 Відповісти
Навіщо?! Просто цирк-95 командірувати на ростов з гастролями. І все стане на свої місця, а зелений морок розвієцця.
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18.08.2020 20:11 Відповісти
Ну шо сказать тут можно. Стадо тупых запедротов набросилось на Ясько, несмотря на то, что она предложила очень правильное и своевременное постановление. В чем зрада, ********* придурашенные?
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18.08.2020 20:09 Відповісти
Так там лишь бы что. Если бы не предложили - то хором бы волали 'почему молчат'
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18.08.2020 20:17 Відповісти
https://censor.net/ua/user/58800 Зрада в тому,що в нас ситуація в дупі.За себе потрібно думати.
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18.08.2020 20:23 Відповісти
Коли ми хочемо, щоб наші сусіди стали вільним народом, то ми думаєм і про себе в тому числі. Чи ти цього не здатен осягнути? Далі. Де саме ситуація в дупі? Чому ти вирішив, що вона більше в дупі, ніж шість чи два роки тому?
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18.08.2020 20:29 Відповісти
https://censor.net/ua/user/58800 Так ми собі повинні допомагати.а не лізти поперед батька.Економіка накрилася,ще до цієї епідемії і продовжує накриватися.В Білорусі цього не було.
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18.08.2020 20:38 Відповісти
Де саме "економіка накрилась"? В мене у Львові новобудови ростуть, як гриби, а дороги та пішохідні доріжки по цілому місту ремонтують та роблять нові, як зварйовані. Що саме і де накрилось?
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18.08.2020 21:23 Відповісти
https://censor.net/user/58800 Нехай буде так.
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18.08.2020 21:24 Відповісти
А не треба лізти в чужу державу, коли своєю керувати розуму не вистачає.
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18.08.2020 20:12 Відповісти
Ось воно шо, он в чому зрада... Спочатку прикукушені ******* волають :"А, зра-ада зрадна, всьо пропало. Украіна до сих пір не висловила свою чітку позицію по Білорусі. Зільоний клован всіх зрадив, продався *****, всьо пропало". Коли пропонується прийняти чітку артикульовану постанову, то запедроти чи лахта (я вже іх розрізнити не можу) знову вилазять з вереском з конопель :"А-а-а, зра-ада! Треба займатися своєю країною, а не чужою". Змушений поставити риторичне запитання - у вас з головою все в порядку. Бо бачу, що ні...
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18.08.2020 20:35 Відповісти
Так МЗС вже висловило позицію України. Що ще треба?
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19.08.2020 03:48 Відповісти
 
 