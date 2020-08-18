"Слуга народу" Ясько пропонує Раді ухвалити Акт волі Білорусі

Депутат СН, голова української делегації в ПАРЄ Ліза Ясько обіцяє завтра зареєструвати в Раді проєкт постанови під назвою "Акт волі Білорусі".

Про це вона повідомила в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ключові тези:

1. Президентські вибори в Білорусі не відбулися: їх сфальсифіковано.

2. Олександр Лукашенко - нелегітимний і утримує владу силоміць.

3. Співробітники білоруських правохоронних органів, що віддали і виконали злочинні накази, внаслідок чого постраждали люди, мають бути покарані.

4. Україна підтримує прагнення білоруського народу до свободи і демократії.

5. Україна готова надати білоруському народу гуманітарну допомогу, готова прийняти біженців, готова допомогти їм податковими пільгами", - написала Ясько.

Депутат обіцяє зареєструвати постанову в середу, 19 серпня і наполягати на її якнайшвидшому розгляді на найближчій сесії парламенту.

Постанова передбачає, що на громадян Білорусі поширюється статус біженця. Кабмін буде зобов'язаний розробити порядок надання Білорусі гуманітарної допомоги, спростити працевлаштування для білорусів, які були змушені покинути Батьківщину через репресії.

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