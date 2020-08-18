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Новости Революция в Беларуси
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"Слуга народа" Ясько предлагает Раде принять Акт свободы Беларуси

Депутат СН, председатель украинской делегации в ПАСЕ Лиза Ясько обещает завтра зарегистрировать в Раде проект постановления под названием "Акт свободы Беларуси".

Об этом она сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Ключевые тезисы:

  1. Президентские выборы в Беларуси не состоялись: их сфальсифицировали.
  2. Александр Лукашенко - нелегитимный и удерживает власть силой.
  3. Сотрудники белорусских правоохранительных органов, отдававшие и выполнявшие преступные приказы, в результате чего пострадали люди, должны быть наказаны.
  4. Украина поддерживает стремление белорусского народа к свободе и демократии.
  5. Украина готова предоставить белорусскому народу гуманитарную помощь, готова принять беженцев, готова помочь им налоговыми льготами", - написала Ясько.

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Депутат обещает зарегистрировать постановление в среду, 19 августа и настаивать на его скорейшем рассмотрении на ближайшей сессии парламента.

Постановление предусматривает, что на граждан Беларуси распространяется статус беженца. Кабмин будет обязан разработать порядок предоставления Беларуси гуманитарной помощи, упростить трудоустройство для белорусов, которые были вынуждены покинуть Родину из-за репрессий.

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Слуга народа Ясько предлагает Раде принять Акт свободы Беларуси 01
Слуга народа Ясько предлагает Раде принять Акт свободы Беларуси 02
Слуга народа Ясько предлагает Раде принять Акт свободы Беларуси 03
Слуга народа Ясько предлагает Раде принять Акт свободы Беларуси 04
Слуга народа Ясько предлагает Раде принять Акт свободы Беларуси 05
Слуга народа Ясько предлагает Раде принять Акт свободы Беларуси 06

Автор: 

Беларусь (7937) ВР (29304) постановление (125) Слуга народа (2638) Елизавета Ясько (78)


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Топ комментарии
+14
Про Україну думай, сосна.
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18.08.2020 18:50 Ответить
+13
Она кто? Дура или провокатор?
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18.08.2020 18:48 Ответить
+8
Первый и второй пункт противоречат друг другу, если выборы не состоялись, то Лукашенко пока легитимный, пока нового не выберут, кто-то же должен быть президентом
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18.08.2020 18:56 Ответить
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Она кто? Дура или провокатор?
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18.08.2020 18:48 Ответить
Она не в ту партию попала, перехватывает инициативу у Гончаренко.
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18.08.2020 18:50 Ответить
Потому у запедротов так и бомбануло.
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18.08.2020 20:04 Ответить
У кого пердаки гореть будут посмотрим в октябре. Что то вы сильно оборзели, плесеневые, Опять как в 14 г. ***** звать будете? Не поможет
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18.08.2020 22:14 Ответить
Пока ***** только зовут запедроты. Бо нужность Петра они обосновывают страшным-престрашным ******. Кстати, Лука, шоб удержаться во власти тоже выпучил глаза и начал варнякать о "внешнем враге" и шо "без него страна прападьот". Соевая протухшая риторика во всей своей зловонной "красе"...
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18.08.2020 22:37 Ответить
А что не так? Не так, что она из СН, а не ПЕСа?
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18.08.2020 20:03 Ответить
Это каламбур или тупость? При чем тут СН и ЕС. Хотя в целом вы правы - она из партии "Стадо недоумков"
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18.08.2020 20:18 Ответить
Конкретно, что не так в ее проекте постановления? Ответить можешь чы такая зрада, шо кушать не можешь?
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18.08.2020 20:21 Ответить
Могу но не стану. Объяснять что то зебилам просто тратить время. Обращу внимание только на то, как называется документ. Беларусь, что колония? Шмара из стада недоумков толкает Украину к конфликту с Беларусью
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18.08.2020 22:11 Ответить
Стоеросина запедротская, ты об "акте магнитского " что-то слыхало?
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18.08.2020 22:41 Ответить
скажу только - одно. Что вы зеленая шваль та же херня , что и недобитые рыги. только вид сбоку. А теперь сгинь, овца стриженная с баранами не общаюсь
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18.08.2020 23:02 Ответить
Так и знал, просто был уверен, шо ты обосрешься на этом простейшем вопросе. А теперь целуй в жопу двух "недобитых рыгов" - Петю Патрашенка и Льоху Ганчаренка.
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18.08.2020 23:18 Ответить
Да это ты поносом дрыщешь. При Пети ваша рыговская шваль на Московии хоронилась, а сейчас Украиной рулят. пойди к рабиновичу в ширинку порыдай, зажоповец
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19.08.2020 05:32 Ответить
а бульбаросам оно надо?
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18.08.2020 18:49 Ответить
Про Україну думай, сосна.
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18.08.2020 18:50 Ответить
Карабельная сосна
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18.08.2020 19:04 Ответить
в слуге урода красивых женщин нет. Ну ладно, Аллахвердыева, пусть у остальных с*ч*к перд*ки горят
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18.08.2020 19:34 Ответить
Эта смешная глупость забыла еще один пункт : Украина способна защитить 1000 км границы Украина-Беларусь .
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18.08.2020 18:52 Ответить
чтоб перебить зашквар с позравлениями Лукашенки "слугами урода" вытащили єту муклу.
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18.08.2020 18:52 Ответить
Первый и второй пункт противоречат друг другу, если выборы не состоялись, то Лукашенко пока легитимный, пока нового не выберут, кто-то же должен быть президентом
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18.08.2020 18:56 Ответить
Респект!
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18.08.2020 18:58 Ответить
Украина готова предоставить белорусскому народу гуманитарную помощь, готова принять беженцев, готова помочь им налоговыми льготами", - написала Ясько.
Готовы помочь всем на свете, лишь бы был не украинец.
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18.08.2020 18:58 Ответить
А это зелёное дерьмо, представляющее Украину, не готово оказать гуманитарную помощь украинскому народу?
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18.08.2020 18:58 Ответить
Дамочка на хрена тебе чужой огород если свой запустила бурьянами ?
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18.08.2020 18:58 Ответить
странный ты...это шо же,зеленый бурьян сам себя выпалывать будет?
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18.08.2020 19:14 Ответить
а кто ? Ыгочка с Петриком ?
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18.08.2020 19:30 Ответить
кто сажал-тот и выпалывает...а ты ваще первым должен записаться
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18.08.2020 19:34 Ответить
Це ж наскільки дурепою треба бути, аби таку маячню пропонувати.
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18.08.2020 19:01 Ответить
Один вітає Луку, інша не визнає, зелена монобільшість.
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18.08.2020 19:01 Ответить
не мешай...они на растяжке
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18.08.2020 19:15 Ответить
Могут так ещё и промежность порвать с той растяжкой.
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18.08.2020 20:06 Ответить
Украина готова предоставить белорусскому народу гуманитарную помощь, готова принять беженцев, готова помочь им налоговыми льготами"Источник: https://censor.net/n3214532

Що що? За які кошти? В нас в самих гірша ситуація ніж в Білорусі.
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18.08.2020 19:01 Ответить
В середу літак з гуманітаркою летить в Бейрут, наступний рейс в Мінськ.
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18.08.2020 19:02 Ответить
Офісу Генерального прокурора збирати інформацію про порушення прав людини в Біларусі? А це входить в його компетенцію, засмерділо Слідкомом московитів.
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18.08.2020 19:04 Ответить
Нечего лезть в чужой колхоз со своим Уставом.
Разберитесь у себя. Помни басню Крылова -" Мартышка и зеркало ".
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18.08.2020 19:05 Ответить
А ще можно на галёрке в Раде,для почётных гостей,разместить Правительство сябров в изгнании.Поставить их на довольствие,наделить правом голоса
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18.08.2020 19:06 Ответить
https://censor.net/ua/user/87624 Ну і навіщо підказувати?
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18.08.2020 19:48 Ответить
Ви добре дивіться білоруси,кого ви хочете привести до влади.Щоб в критичні моменти не привели зовсім недолугих керівників.А то ви хочете Тіхановську зробити президентом,яка була вчителькою іноземних мов і ніякого політичного досвіду немає,а ще вона проросійська,а не проєвропейська.Тоді вашу Білорусь,вже повністю захоплять без війни московити.
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18.08.2020 19:08 Ответить
В нас сотні тисяч безробітних людей,через недолугість влади залишилось.В Білорусі цього не було.
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18.08.2020 19:10 Ответить
дитинко, не лізь поперед батьки (тай бацьки теж)))))... у пекло !
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18.08.2020 19:11 Ответить
Не можна,дівчаток та й хлопчиків,без досвіду пускати до високих кабінетів.Що би було,якби таких обрали в керівництво в 2014 році? Де би була Україна?
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18.08.2020 19:13 Ответить
Тоді ще не було кадрового голоду, на державних посадах були люди з досвідом. Інша справа якби на їх місці були якісь дурачки.
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18.08.2020 20:09 Ответить
...блин, кто-нибудь, позовите уже взрослых - эти детишки уже ***********
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18.08.2020 19:17 Ответить
Ці слуги відірвані від реальності.В Україні війна,це Європейські країни можуть собі щось дозволити.А Україна ні.
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18.08.2020 19:18 Ответить
Нєкрасіва дєвачка ясько з квадратною пикою зачитує хрєнь, яку їй написав фсб-шний агент єрмак.
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18.08.2020 19:19 Ответить
ну да для тебя эталон красоты это машка захарова зарыганый парик
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18.08.2020 19:46 Ответить
Ясько, це ти, петеушниця зелена?!))) Пєрєлогінься! А маньку захєрову собі в сраку запхай! Разом із забльованою перукою!)
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18.08.2020 19:54 Ответить
Ні,шось мені здаєтся що це від тебе зебілятиною тхне)
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18.08.2020 19:59 Ответить
То тобі від твого бубачьки гімном тхне)
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18.08.2020 20:04 Ответить
нє приписуй то лайно мені
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18.08.2020 20:13 Ответить
языкоммолоть не шины палитт.
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18.08.2020 19:58 Ответить
А може прийняти акт про свободу Антоненка, Кузьменко, Дугарь і інших патріотів?
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18.08.2020 20:03 Ответить
Навіщо?! Просто цирк-95 командірувати на ростов з гастролями. І все стане на свої місця, а зелений морок розвієцця.
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18.08.2020 20:11 Ответить
Ну шо сказать тут можно. Стадо тупых запедротов набросилось на Ясько, несмотря на то, что она предложила очень правильное и своевременное постановление. В чем зрада, ********* придурашенные?
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18.08.2020 20:09 Ответить
Так там лишь бы что. Если бы не предложили - то хором бы волали 'почему молчат'
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18.08.2020 20:17 Ответить
https://censor.net/ua/user/58800 Зрада в тому,що в нас ситуація в дупі.За себе потрібно думати.
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18.08.2020 20:23 Ответить
Коли ми хочемо, щоб наші сусіди стали вільним народом, то ми думаєм і про себе в тому числі. Чи ти цього не здатен осягнути? Далі. Де саме ситуація в дупі? Чому ти вирішив, що вона більше в дупі, ніж шість чи два роки тому?
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18.08.2020 20:29 Ответить
https://censor.net/ua/user/58800 Так ми собі повинні допомагати.а не лізти поперед батька.Економіка накрилася,ще до цієї епідемії і продовжує накриватися.В Білорусі цього не було.
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18.08.2020 20:38 Ответить
Де саме "економіка накрилась"? В мене у Львові новобудови ростуть, як гриби, а дороги та пішохідні доріжки по цілому місту ремонтують та роблять нові, як зварйовані. Що саме і де накрилось?
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18.08.2020 21:23 Ответить
https://censor.net/user/58800 Нехай буде так.
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18.08.2020 21:24 Ответить
А не треба лізти в чужу державу, коли своєю керувати розуму не вистачає.
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18.08.2020 20:12 Ответить
Ось воно шо, он в чому зрада... Спочатку прикукушені ******* волають :"А, зра-ада зрадна, всьо пропало. Украіна до сих пір не висловила свою чітку позицію по Білорусі. Зільоний клован всіх зрадив, продався *****, всьо пропало". Коли пропонується прийняти чітку артикульовану постанову, то запедроти чи лахта (я вже іх розрізнити не можу) знову вилазять з вереском з конопель :"А-а-а, зра-ада! Треба займатися своєю країною, а не чужою". Змушений поставити риторичне запитання - у вас з головою все в порядку. Бо бачу, що ні...
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18.08.2020 20:35 Ответить
Так МЗС вже висловило позицію України. Що ще треба?
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19.08.2020 03:48 Ответить
 
 