"Слуга народа" Ясько предлагает Раде принять Акт свободы Беларуси

Депутат СН, председатель украинской делегации в ПАСЕ Лиза Ясько обещает завтра зарегистрировать в Раде проект постановления под названием "Акт свободы Беларуси".

Об этом она сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Ключевые тезисы:

Президентские выборы в Беларуси не состоялись: их сфальсифицировали. Александр Лукашенко - нелегитимный и удерживает власть силой. Сотрудники белорусских правоохранительных органов, отдававшие и выполнявшие преступные приказы, в результате чего пострадали люди, должны быть наказаны. Украина поддерживает стремление белорусского народа к свободе и демократии. Украина готова предоставить белорусскому народу гуманитарную помощь, готова принять беженцев, готова помочь им налоговыми льготами", - написала Ясько.

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Депутат обещает зарегистрировать постановление в среду, 19 августа и настаивать на его скорейшем рассмотрении на ближайшей сессии парламента.

Постановление предусматривает, что на граждан Беларуси распространяется статус беженца. Кабмин будет обязан разработать порядок предоставления Беларуси гуманитарной помощи, упростить трудоустройство для белорусов, которые были вынуждены покинуть Родину из-за репрессий.

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