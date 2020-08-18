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Новини Революція в Білорусі
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Радбез ООН розглянув ситуацію в Білорусі

Радбез ООН розглянув ситуацію в Білорусі

Естонія як непостійний член Ради безпеки ООН і США ініціювали обговорення в РБ ООН ситуації в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили "Інтерфаксу" в пресслужбі МЗС Естонії.

"Сьогодні, 18 серпня, з ініціативи Естонії та США в Раді безпеки ООН було розглянуто питання про ситуацію в Білорусі і її вплив на мир і безпеку в Європі".

Глава МЗС Урмас Рейнсалу, що представляв Естонію, висловив у своєму зверненні глибоку заклопотаність надмірним застосуванням сили владою Білорусі щодо мирних мітингувальників.

За словами Рейнсалу, настав час порушити це питання на засіданні Ради безпеки ООН. "Рада безпеки зобов'язана запобігати насильницьким конфліктам. Тому раннє застереження і посилення інформованості є нашим обов'язком", вважає глава МЗС.

За його словами, в Білорусі "підсумки виборів сфальсифіковані, незалежних спостерігачів на них не було. Ми бачили в низці держав світу, що відбувається, коли вільні і чесні вибори провалюються і не береться до уваги виправдане невдоволення людей".

Рейнсалу зазначив, що "будь-яке зовнішнє втручання в Білорусі загрожує миру і безпеці як у самій Білорусі, так і ширше, в регіоні".

Він запропонував, щоб представник ООН виступав у Радбезі регулярно з оглядами про ситуацію в Білорусі.

Також читайте: Естонія порушить у РБ ООН питання про ситуацію в Білорусі

"Естонія продовжить уважно спостерігати за тим, що відбувається в Білорусі і в разі необхідності різними і найбільш підходящими способами підтримуватиме увагу Ради безпеки", - пообіцяв Рейнсалу.

У вівторок уряд Естонії виступив із заявою, в якому не визнав результатів президентських виборів в Білорусі і зазначив, що Олександр Лукашенко позбувся свого мандата через фальсифікації результатів президентських виборів. Таллінн закликав провести в Білорусі нові вибори.

Про намір порушити питання стосовно Білорусі в понеділок повідомила президент Керсті Кальюлайд  після відеоконференції з главами Латвії Егілсом Левітсом, Литви Гітанасом Науседою  і Польщі Анджеєм Дудою .

Білорусь (7987) Естонія (1658) Радбез ООН (876)


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Топ коментарі
+5
Очень символичное фото!
Эффективность деятельности совета безопастности ООН, сопоставима с эффективностью деятельности пустых кресел, запечатленных на этом фото.
Структура, которая себя изжила и без серьезной реформы, это всего лишь кормушка для бездельников-чинуш.
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18.08.2020 21:35 Відповісти
+4
Приблизно як Ічкерія, Кадирову так скажеш?
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18.08.2020 21:42 Відповісти
+4
Откуда кацапу знать, что такое постоянный и непостоянный член. У них слово член сразу ассоциируется с гинеталиями, а вЯличие не даётЬ с этим разобраться
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18.08.2020 22:08 Відповісти
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Приблизно як Ічкерія, Кадирову так скажеш?
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18.08.2020 21:42 Відповісти
Пора бы знать, что в СовБезе всего 5 постоянных членов. Остальные 10 на ротации.
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18.08.2020 21:49 Відповісти
Откуда кацапу знать, что такое постоянный и непостоянный член. У них слово член сразу ассоциируется с гинеталиями, а вЯличие не даётЬ с этим разобраться
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18.08.2020 22:08 Відповісти
у них непостоянный член-это кто нить на стороне
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18.08.2020 22:28 Відповісти
Непостоянные члены на ротации на 2 года. 5 постоянных
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18.08.2020 22:06 Відповісти
Очень символичное фото!
Эффективность деятельности совета безопастности ООН, сопоставима с эффективностью деятельности пустых кресел, запечатленных на этом фото.
Структура, которая себя изжила и без серьезной реформы, это всего лишь кормушка для бездельников-чинуш.
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18.08.2020 21:35 Відповісти
Совбез ООН рассмотрел ситуацию в Беларуси и высказал "свою озабоченность", как Лига Наций в 1939 году с Финляндией. Ну-ну.
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18.08.2020 21:52 Відповісти
"Совбез ООН рассмотрел ситуацию в Беларуси" и ....Лига Наций 1939 при кацапско-финской войне, ой простите это теперешний ООН.
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18.08.2020 22:11 Відповісти
если и сейчас до глубоких озаботов не доходит что кацапские танки станут ещё ближе к ним то грош цена этим ООНам и НАТАм.
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18.08.2020 22:12 Відповісти
Про Мали не забыли? Там переворот
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19.08.2020 00:20 Відповісти
 
 