Радбез ООН розглянув ситуацію в Білорусі

Естонія як непостійний член Ради безпеки ООН і США ініціювали обговорення в РБ ООН ситуації в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили "Інтерфаксу" в пресслужбі МЗС Естонії.

"Сьогодні, 18 серпня, з ініціативи Естонії та США в Раді безпеки ООН було розглянуто питання про ситуацію в Білорусі і її вплив на мир і безпеку в Європі".

Глава МЗС Урмас Рейнсалу, що представляв Естонію, висловив у своєму зверненні глибоку заклопотаність надмірним застосуванням сили владою Білорусі щодо мирних мітингувальників.

За словами Рейнсалу, настав час порушити це питання на засіданні Ради безпеки ООН. "Рада безпеки зобов'язана запобігати насильницьким конфліктам. Тому раннє застереження і посилення інформованості є нашим обов'язком", вважає глава МЗС.

За його словами, в Білорусі "підсумки виборів сфальсифіковані, незалежних спостерігачів на них не було. Ми бачили в низці держав світу, що відбувається, коли вільні і чесні вибори провалюються і не береться до уваги виправдане невдоволення людей".

Рейнсалу зазначив, що "будь-яке зовнішнє втручання в Білорусі загрожує миру і безпеці як у самій Білорусі, так і ширше, в регіоні".

Він запропонував, щоб представник ООН виступав у Радбезі регулярно з оглядами про ситуацію в Білорусі.

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"Естонія продовжить уважно спостерігати за тим, що відбувається в Білорусі і в разі необхідності різними і найбільш підходящими способами підтримуватиме увагу Ради безпеки", - пообіцяв Рейнсалу.

У вівторок уряд Естонії виступив із заявою, в якому не визнав результатів президентських виборів в Білорусі і зазначив, що Олександр Лукашенко позбувся свого мандата через фальсифікації результатів президентських виборів. Таллінн закликав провести в Білорусі нові вибори.

Про намір порушити питання стосовно Білорусі в понеділок повідомила президент Керсті Кальюлайд після відеоконференції з главами Латвії Егілсом Левітсом, Литви Гітанасом Науседою і Польщі Анджеєм Дудою .