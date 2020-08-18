Совбез ООН рассмотрел ситуацию в Беларуси

Эстония как непостоянный член Совета безопасности ООН и США инициировали обсуждение в СБ ООН ситуации в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

"Сегодня, 18 августа, по инициативе Эстонии и США в Совете безопасности ООН был рассмотрен вопрос о ситуации в Беларуси и ее воздействия на мир и безопасность в Европе", - говорится в информации.

Представлявший Эстонию глава МИД Урмас Рейнсалу высказал в своем выступлении глубокую озабоченность чрезмерным применением силы властями Беларуси в отношении мирных митингующих.

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По словам Рейнсалу, настало время поднять этот вопрос на заседании Совета безопасности ООН. "Совет безопасности обязан предотвращать насильственные конфликты. Поэтому раннее предостережение и усиление информированности является нашим долгом", считает глава МИД.

По его словам, в Беларуси "итоги выборов фальсифицированы, независимых наблюдателей на них не было. Мы видели в ряде государств мира, что происходит, когда свободные и четные выборы проваливаются и не принимается во внимание оправданное недовольство людей".

Рейнсалу отметил, что "любое внешнее вмешательство в Беларуси угрожает миру и безопасности как в самой Белоруссии, так и шире, в регионе"

Он предложил, чтобы представитель ООН выступал в Совбезе регулярно с обзорами о ситуации в Белоруссии.

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"Эстония продолжит внимательно наблюдать за происходящим в Белоруссии и при необходимости различными и самыми подходящими способами будет поддерживать внимание Совета безопасности", - пообещал Рейнсмалу.

Во вторник правительство Эстонии выступило с заявлением, в котором не признало результатов президентских выборов в Беларуси и отметило, что Александр Лукашенко лишился своего мандата из-за фальсификации результатов президентских выборов. Таллин призвал провести в Беларуси новые выборы.

О намерении поднять вопрос о Беларуси в понедельник сообщила президент Керсти Кальюлайд после видеоконференции с главами Латвии Эгилсом Левитсом, Литвы Гитанасом Науседой и Польши Анджеем Дудой.

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