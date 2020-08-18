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Новости Революция в Беларуси
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Совбез ООН рассмотрел ситуацию в Беларуси

Совбез ООН рассмотрел ситуацию в Беларуси

Эстония как непостоянный член Совета безопасности ООН и США инициировали обсуждение в СБ ООН ситуации в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

"Сегодня, 18 августа, по инициативе Эстонии и США в Совете безопасности ООН был рассмотрен вопрос о ситуации в Беларуси и ее воздействия на мир и безопасность в Европе", - говорится в информации.

Представлявший Эстонию глава МИД Урмас Рейнсалу высказал в своем выступлении глубокую озабоченность чрезмерным применением силы властями Беларуси в отношении мирных митингующих.

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По словам Рейнсалу, настало время поднять этот вопрос на заседании Совета безопасности ООН. "Совет безопасности обязан предотвращать насильственные конфликты. Поэтому раннее предостережение и усиление информированности является нашим долгом", считает глава МИД.

По его словам, в Беларуси "итоги выборов фальсифицированы, независимых наблюдателей на них не было. Мы видели в ряде государств мира, что происходит, когда свободные и четные выборы проваливаются и не принимается во внимание оправданное недовольство людей".

Рейнсалу отметил, что "любое внешнее вмешательство в Беларуси угрожает миру и безопасности как в самой Белоруссии, так и шире, в регионе"

Он предложил, чтобы представитель ООН выступал в Совбезе регулярно с обзорами о ситуации в Белоруссии.

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"Эстония продолжит внимательно наблюдать за происходящим в Белоруссии и при необходимости различными и самыми подходящими способами будет поддерживать внимание Совета безопасности", - пообещал Рейнсмалу.

Во вторник правительство Эстонии выступило с заявлением, в котором не признало результатов президентских выборов в Беларуси и отметило, что Александр Лукашенко лишился своего мандата из-за фальсификации результатов президентских выборов. Таллин призвал провести в Беларуси новые выборы.

О намерении поднять вопрос о Беларуси в понедельник сообщила президент Керсти Кальюлайд после видеоконференции с главами Латвии Эгилсом Левитсом, Литвы Гитанасом Науседой  и Польши Анджеем Дудой.

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Автор: 

Беларусь (7937) Эстония (1466) Совбез ООН (1130)


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Топ комментарии
+5
Очень символичное фото!
Эффективность деятельности совета безопастности ООН, сопоставима с эффективностью деятельности пустых кресел, запечатленных на этом фото.
Структура, которая себя изжила и без серьезной реформы, это всего лишь кормушка для бездельников-чинуш.
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18.08.2020 21:35 Ответить
+4
Приблизно як Ічкерія, Кадирову так скажеш?
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18.08.2020 21:42 Ответить
+4
Откуда кацапу знать, что такое постоянный и непостоянный член. У них слово член сразу ассоциируется с гинеталиями, а вЯличие не даётЬ с этим разобраться
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18.08.2020 22:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Приблизно як Ічкерія, Кадирову так скажеш?
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18.08.2020 21:42 Ответить
Пора бы знать, что в СовБезе всего 5 постоянных членов. Остальные 10 на ротации.
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18.08.2020 21:49 Ответить
Откуда кацапу знать, что такое постоянный и непостоянный член. У них слово член сразу ассоциируется с гинеталиями, а вЯличие не даётЬ с этим разобраться
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18.08.2020 22:08 Ответить
у них непостоянный член-это кто нить на стороне
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18.08.2020 22:28 Ответить
Непостоянные члены на ротации на 2 года. 5 постоянных
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18.08.2020 22:06 Ответить
Очень символичное фото!
Эффективность деятельности совета безопастности ООН, сопоставима с эффективностью деятельности пустых кресел, запечатленных на этом фото.
Структура, которая себя изжила и без серьезной реформы, это всего лишь кормушка для бездельников-чинуш.
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18.08.2020 21:35 Ответить
Совбез ООН рассмотрел ситуацию в Беларуси и высказал "свою озабоченность", как Лига Наций в 1939 году с Финляндией. Ну-ну.
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18.08.2020 21:52 Ответить
"Совбез ООН рассмотрел ситуацию в Беларуси" и ....Лига Наций 1939 при кацапско-финской войне, ой простите это теперешний ООН.
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18.08.2020 22:11 Ответить
если и сейчас до глубоких озаботов не доходит что кацапские танки станут ещё ближе к ним то грош цена этим ООНам и НАТАм.
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18.08.2020 22:12 Ответить
Про Мали не забыли? Там переворот
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19.08.2020 00:20 Ответить
 
 