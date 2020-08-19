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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області за добу 154 нові випадки COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за добу 154 нові випадки COVID-19, - ОДА

Загалом від початку пандемії в Чернівецькій області виявили 8108 випадків коронавірусу.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Людське життя – найбільша цінність. Натомість у боротьбі з коронавірусом ми вже втратили 243 буковинців. Чи достатня це цифра, аби зрозуміти серйозність ситуації? Судячи зі щоденних високих показників захворюваності – ні. Тому знову мушу наголошувати – не сподівайтеся на везіння, не тіште себе думкою, що вірус обмине вас і вашу родину. Краще зробіть усе необхідне, щоб убезпечити себе", - розповів він.

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За даними ОДА, за 18 серпня в Чернівецькій області виявили 154 нові випадки коронавірусу. Загалом в області виявили 8108 випадків коронавірусу.

У Чернівецькій області за добу 154 нові випадки COVID-19, - ОДА 01
У Чернівецькій області за добу 154 нові випадки COVID-19, - ОДА 02

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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