В Черновицкой области за сутки 154 новых случая COVID-19, - ОГА

Всего с начала пандемии в Черновицкой области выявили 8 108 случаев коронавируса.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"Человеческая жизнь - самая большая ценность. В борьбе с коронавирусом мы уже потеряли 243 буковинцев. Достаточна ли эта цифра, чтобы понять серьезность ситуации? Судя по ежедневным высоким показателям заболеваемости - нет. Поэтому снова должен подчеркивать - не надейтесь на везение, не тешьте себя мыслью, что вирус обойдет вас и вашу семью. Лучше сделайте все необходимое, чтобы обезопасить себя", - рассказал он.

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По данным ОГА, за 18 августа в Черновицкой области выявили 154 новых случая коронавируса. Всего в области выявили 8 108 случаев коронавируса.



