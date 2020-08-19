Міста із "червоної" зони, які відмовляються посилювати карантин, перевірить поліція, - Немчінов

Поліція проведе перевірки дій місцевої влади, які відмовилися посилювати карантинні обмеження в населених пунктах, які потрапили до "червоної" зони.

Про це заявив за підсумками засідання Державної комісії з ТЕБ та НС міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Була надана інформація щодо накладання адмінпротоколів та реалізації постанови КМУ про запровадження адаптивного карантину. Держкомісія висловила велике занепокоєння рішеннями окремих територіальних ТЕБ і НС, які не запроваджують ті чи інші зони, що визначені згідно з адаптивним карантином, зокрема "червону" зону в деяких містах", - сказав Немчінов.

У цьому зв'язку, зазначив він, Держкомісія доручила Національній поліції та ДСНС провести відповідну аналітичну роботу і доповісти на найближчому засіданні комісії щодо таких протиправних дій.

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