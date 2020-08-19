УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13202 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 787 34

Міста із "червоної" зони, які відмовляються посилювати карантин, перевірить поліція, - Немчінов

Міста із

Поліція проведе перевірки дій місцевої влади, які відмовилися посилювати карантинні обмеження в населених пунктах, які потрапили до "червоної" зони.

Про це заявив за підсумками засідання Державної комісії з ТЕБ та НС міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Була надана інформація щодо накладання адмінпротоколів та реалізації постанови КМУ про запровадження адаптивного карантину. Держкомісія висловила велике занепокоєння рішеннями окремих територіальних ТЕБ і НС, які не запроваджують ті чи інші зони, що визначені згідно з адаптивним карантином, зокрема "червону" зону в деяких містах", - сказав Немчінов.

У цьому зв'язку, зазначив він, Держкомісія доручила Національній поліції та ДСНС провести відповідну аналітичну роботу і доповісти на найближчому засіданні комісії щодо таких протиправних дій.

Читайте також: Колективний імунітет не допоможе побороти коронавірус, - ВООЗ

Автор: 

карантин (18172) Нацполіція (15329) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
в "червону зону" попадуть міста де партія зе-л@йна має нульовий рейтинг і не проходить (а точніше, іде-НА) на місцевих виборах?
показати весь коментар
19.08.2020 13:51 Відповісти
+14
24 августа люди собираются в Киеве на Марш Ветеранов. Власть очень боится, хочет закрыть города
показати весь коментар
19.08.2020 14:20 Відповісти
+10
Уже один, теперь ростовчанин, пугал украинцев полицией.
показати весь коментар
19.08.2020 13:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
знайшлася робота для "орлов авакова"
показати весь коментар
19.08.2020 13:50 Відповісти
спробуюить переплюнути бел-омон!
показати весь коментар
19.08.2020 13:52 Відповісти
Вышел на улицу без защитной маски
Получи в анус дубину без смазки
показати весь коментар
19.08.2020 13:58 Відповісти
24 августа люди собираются в Киеве на Марш Ветеранов. Власть очень боится, хочет закрыть города
показати весь коментар
19.08.2020 14:20 Відповісти
Згоден.
Про це я написав ще два тижні тому..
показати весь коментар
19.08.2020 14:53 Відповісти
Орлы в москву сбежали,остались цыплята.
показати весь коментар
19.08.2020 15:58 Відповісти
в мацквабад дристанули бєркутани всраті
показати весь коментар
19.08.2020 16:03 Відповісти
А что,в менты когда то шли работать умные одаренные интеллектуалы?
показати весь коментар
19.08.2020 16:23 Відповісти
от прямо містами займеться, чи як?
показати весь коментар
19.08.2020 13:51 Відповісти
в "червону зону" попадуть міста де партія зе-л@йна має нульовий рейтинг і не проходить (а точніше, іде-НА) на місцевих виборах?
показати весь коментар
19.08.2020 13:51 Відповісти
тогда в "червону зону" попадает практически ВСЯ Украина.
показати весь коментар
19.08.2020 14:32 Відповісти
Где то так и будет. Власть коломойша не отдаст без боя.
показати весь коментар
19.08.2020 17:58 Відповісти
а наскільки це законно..?
показати весь коментар
19.08.2020 13:52 Відповісти
Городами ... займется полиция
Всех посадят!
показати весь коментар
19.08.2020 13:55 Відповісти
прямо, городами?!
Да ладно, в полиции уже почти не осталось рядовых сотрудников, чтоб городами заниматься!
Толковые уволились, среди новых дураков нет, с таким-то руководством и отношением.
Гаспада ахвицеры напрягаться не могут.
У нас в областном центре, например, патрульные с глаз практически исчезли.
Шастают, в основном, муниципалы, выписывая штрафы за парковку.
показати весь коментар
19.08.2020 13:55 Відповісти
А Бубочкой, который злостно отказывается носить маску в общественных местах, полиция займется?!!
показати весь коментар
19.08.2020 13:56 Відповісти
Міста із "червоної" зони, які відмовляються посилювати карантин, перевірить поліція, - Немчінов - Цензор.НЕТ 6623
показати весь коментар
19.08.2020 14:09 Відповісти
Уже один, теперь ростовчанин, пугал украинцев полицией.
показати весь коментар
19.08.2020 13:57 Відповісти
Хороший мусор дохлый мусор
показати весь коментар
19.08.2020 13:59 Відповісти
Дыбилизм крепчает
показати весь коментар
19.08.2020 13:59 Відповісти
Таке враження що народ незабаром буде знищувати цю поліцію. Злочинне угруповання під керівництвом злочинців..Перші порушники, дармоеди і трутні..все що можна сказати про полюцію..Сабаков керує..
показати весь коментар
19.08.2020 14:00 Відповісти
Вообще не в адеквате. Люди после прошлого карантина в долгах. Новый карантин всех добьет. У власти полные дебилы. Хуже в Украине власти еще не было. Полное беспросветное дно....
показати весь коментар
19.08.2020 14:09 Відповісти
очередное бла-бла-бла
показати весь коментар
19.08.2020 14:13 Відповісти
А что же вы не занимались в 14 году Севастополем, Донецком, Луганском и т. д. ******? А потому что воевать против своего народа и давить мелкий бизнес всегда легче не так ли?
показати весь коментар
19.08.2020 14:42 Відповісти
Так это вопрос к предыдущей власти во главе с Петей
показати весь коментар
19.08.2020 15:48 Відповісти
Нарушать конституцию ковидная мафия будет с помощью полиции.Сначала черезвычайное положение а потом свои дурацкие распоряжнния.Население может защищать законы и конституцию от узурпаторов и обьявлять их вне закона.
показати весь коментар
19.08.2020 15:10 Відповісти
Тут таке діло...
https://radiotrek.rv.ua/news/karantynu_bilshe_ne_bude_u_vooz_zrobyly_vazhlyvu_zayavu_255024.html
показати весь коментар
19.08.2020 15:59 Відповісти
Городами из "красной" зоны, которые отказываются усиливать карантин, займется полиция.... под консультацией минских ментов-садистов... Типо, аваков невдомёк чем это заканчивается.
показати весь коментар
19.08.2020 16:00 Відповісти
А от ще гарна стаття...
https://kungurov.livejournal.com/275614.html
І на закуску...
https://swprs.org/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-19/#latest
показати весь коментар
19.08.2020 16:32 Відповісти
Городами из "красной" зоны, которые отказываются усиливать карантин, займется полиция.... под консультацией минских ментов-садистов.., https://www.youtube.com/watch?v=YV9IioNdEyo авакову, типо, невдомёк чем это заканчивается.
показати весь коментар
19.08.2020 16:45 Відповісти
На основі яких законодавчих норм?
показати весь коментар
19.08.2020 19:40 Відповісти
определенные в соответствии с адаптивным каротиномИсточник: https://censor.net/n3214692
**********
Каротін? В смислє?
Шо таке каротін , - знаю. А шо то є "адаптівний каротін"?
Вони насильно змушують людей жерти моркву? В чому "адаптівность" каротіна?
Ви там шо, ї...лись конкрєтно?

Міста із "червоної" зони, які відмовляються посилювати карантин, перевірить поліція, - Немчінов - Цензор.НЕТ 1438
показати весь коментар
19.08.2020 19:46 Відповісти
Примусове споживання моркви неприпустиме і порушує Всесвітню Декларацію прав людини!

Міста із "червоної" зони, які відмовляються посилювати карантин, перевірить поліція, - Немчінов - Цензор.НЕТ 3566
показати весь коментар
19.08.2020 20:12 Відповісти
 
 