Першокласники обов'язково мають пройти медогляд перед 1 вересня, - Ляшко

Медичний огляд перед навчальним роком повинні обов'язково пройти тільки першокласники. Всі інші діти проходять медогляд раз на рік.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 19 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Дитина повинна проходити медичний огляд один раз на рік. Цей огляд приблизно прив'язується плюс-мінус два тижні до дня народження. Відповідальність за проходження медичного огляду покладається на батьків. Батьки можуть зв'язатися зі своїм сімейним лікарем і визначити дату проведення медичного огляду", - додав Ляшко.

Також Ляшко закликав перевірити календар щеплень для своєї дитини і свій особистий. За його словами, всі необхідні вакцини зараз є в наявності.

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