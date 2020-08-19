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Першокласники обов'язково мають пройти медогляд перед 1 вересня, - Ляшко

Першокласники обов'язково мають пройти медогляд перед 1 вересня, - Ляшко

Медичний огляд перед навчальним роком повинні обов'язково пройти тільки першокласники. Всі інші діти проходять медогляд раз на рік.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 19 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Дитина повинна проходити медичний огляд один раз на рік. Цей огляд приблизно прив'язується плюс-мінус два тижні до дня народження. Відповідальність за проходження медичного огляду покладається на батьків. Батьки можуть зв'язатися зі своїм сімейним лікарем і визначити дату проведення медичного огляду", - додав Ляшко.

Також Ляшко закликав перевірити календар щеплень для своєї дитини і свій особистий. За його словами, всі необхідні вакцини зараз є в наявності.

Також читайте: Педагоги не мають проходити медогляди у зв'язку з карантинними обмеженнями, - Степанов

Автор: 

діти (5189) здоров’я (446) школа (2229) медогляд (16) Ляшко Віктор (1519)


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Топ коментарі
+5
Ляшко, а можна норму Закона, которая это регламентирует?

или это просто твоя хотелка?
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19.08.2020 15:47 Відповісти
+4
Опять пустое балабольство. "Должны пройти..." А если не пройдут, то что? То ничего. Это все что нужно знать про законы в Украине.
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19.08.2020 15:51 Відповісти
+3
было бы нормально, если бы очереди не были в больницах - где вся зараза..
у моих на это ушло часов пять..
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19.08.2020 15:51 Відповісти
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Ляшко, а можна норму Закона, которая это регламентирует?

или это просто твоя хотелка?
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19.08.2020 15:47 Відповісти
А что здесь плохого?
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19.08.2020 15:49 Відповісти
было бы нормально, если бы очереди не были в больницах - где вся зараза..
у моих на это ушло часов пять..
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19.08.2020 15:51 Відповісти
А где запись? Очередь выгодна врачам, а не пациентам, тем более у нас пандемия, карантин и тд. Почему очередь? Я , если нужна ребёнку прививка , например, звоню заранее доктору и договариваюсь. Справку делала медицинскую для спорта - тоже договаривалась на время.
Мне кажется, если очереди, тогда, конечно, на фиг она нужна, та справка.
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19.08.2020 15:57 Відповісти
Обычно это - анализы и справка от педиатра. Зрение они у себя в кабинете уже проверяют, зубы тоже смотрят. Если претензий нет, никуда не пошлют. Было, шо к хирургу-ортопеду послали и все - типа - ну хоть к кому-то для галочки.
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19.08.2020 16:02 Відповісти
а что хорошего? лишний раз ЗА СВОЙ СЧЕТ сходи к врачу во время "пандемии"

справшивается, с какой кстати?

чем это предусмотрено?

завтра оно решит что всех нужно вакцинировать от чумы, потом от ещё какой-то придуманой болячки

есть необходимость - детально обоснуй, проведи исследования, покажи выводы спецов, потом пропусти через Раду и только тогда требуй
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19.08.2020 15:58 Відповісти
Так в этом то и весь прикол. Учителям за медосмотр должно заплатить государство, а не это денег нет. Значится проходить не нужно. А дети будут проходить за счет кошелька родителей. А это как говорят в Одессе .....
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19.08.2020 16:01 Відповісти
Я считаю иначе. Детям медосмотр нужен. Зрение, осанка, анализ крови общий и тд- нуждаются в мониторинге. Но нужно, чтобы медики заезжали в школу и делали все это по месту. Так , к тому же, не будет коррупции, связанной с покупкой справки. А то привыкли сидеть задницей по кабинетам и очереди создавать. Да ещё и часто карманы оттопырены. Все мы знакомы с реальностью, когда не хочешь сидеть в очереди, а нет таких идиотов , которым это нравится, тогда плати за справку. Просто надоело, тут полностью согласна.
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19.08.2020 16:06 Відповісти
Медикам нафиг не нужен этот профосмотр! Это обуза! Никто не смотрит внимательно, потому что бесплатно! Толку ни медикам , ни детям нет! Я пропустил в прошлом году осмотр двум детям и ничего -- не выгнали со школы!
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19.08.2020 16:41 Відповісти
Плохо то, что совсем не проходят медосмотр учителя, т.к. типа сейчас карантин. А для учеников значит не карантин? Шиза косит зеленые ряды уже не кроясь.
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19.08.2020 15:59 Відповісти
Пусть за учителей переживают сами учителя или их профсоюзы. Я бы их ещё проверяла у психологов - могут ли они вообще работать с детьми. Так как часто, это просто самоутверждающиеся истерички с завышенным самомнением о своей образованности , а, по сути, совок совком- за очень редким исключением
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19.08.2020 16:10 Відповісти
А сказать то что по существу хотела? Т.е. если в твоем классе будет учитель, разносящий любую заразу, то все нормально? Пусть сеет? Или кроме ковида больше заразных болезней нет?
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19.08.2020 16:45 Відповісти
Главное, чтобы в столовой не были 'разносчики заразы', как вы говорите. А так, исходя из вашей логики, родителей тоже следует проверить на всякие инфекции, а то, мало ли что. Пределов идеям нет.

Вот слышала постоянно от одной дамы -преподавателя, как она обращается к детям -' Немедленно поклади на место!! '
Ну, что толку, если ее проверить на инфекции?
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19.08.2020 17:22 Відповісти
Работники столовой и пищеблока тоже должны проходить медосмотры. Как и учителя. Так было всегда. И родители контактируют только со своими детьми, а преподаватель в течение дня контактирует минимум с 4-5 классами учеников.
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19.08.2020 17:28 Відповісти
Вы даже не представляете, что родители тоже контактируют. Когда в школу приходу, на мне всегда 'виснет' полкласса.
Мало ли что 'было раньше'
Я считаю, что проверять учителей, нонсенс и лишняя проблема для государства
Пусть проверяются раз в году сами, если работать хотят
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19.08.2020 17:36 Відповісти
Те. государству безопасность детей в школе не нужна? А кому тогда она нужна? И в карантин посторонним заходить в классы запрещено.
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19.08.2020 18:30 Відповісти
Согласно приказу Министерства охраны здоровья населения Украины №682 от 16.08.2010 г., отныне каждый школьник перед началом учебного года должен предоставить в школу справку формы 086
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19.08.2020 15:55 Відповісти
этого вполне достаточно

он же вещает про первоклашек, которые и так при приёме документов подают форму 086, а теперь должны еще раз тулить к врачам
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19.08.2020 16:00 Відповісти
зайди в 10-й класс, не забудь привести реанимационную бригаду.
едь подальше, если увернешься от большинства ударов.
кричи про булемию, гуддинг и болтание от карантина и до обеда.
нос не вправляй - добавят.(трандюлей)
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19.08.2020 15:50 Відповісти
Опять пустое балабольство. "Должны пройти..." А если не пройдут, то что? То ничего. Это все что нужно знать про законы в Украине.
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19.08.2020 15:51 Відповісти
Першокласники обов'язково мають пройти медогляд перед 1 вересня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5308
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19.08.2020 16:04 Відповісти
что бы в больнице все дружно подхватили какую-то гадость и растащили по домам...
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19.08.2020 16:29 Відповісти
Ответственность за прохождение медицинского осмотра возлагается на родителей. ------- и после этого заявления он себя считает врачём? Вот в этом и кроется вся эта борьба нанайских мальчиков в реформированной медицине Украины. Одной дуры сдыхались - двух дураков поставили на её место.
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19.08.2020 17:26 Відповісти
Проходим каждый год. В этом году шкалы не хватило рост деточке измерить, весов и в помине нет, в общем пришли, на нас посмотрели, записали что нужно, и все, вот вам и медосмотр, перевод бумаги и времени доктора.
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19.08.2020 21:37 Відповісти
 
 