Першокласники обов'язково мають пройти медогляд перед 1 вересня, - Ляшко
Медичний огляд перед навчальним роком повинні обов'язково пройти тільки першокласники. Всі інші діти проходять медогляд раз на рік.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 19 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Дитина повинна проходити медичний огляд один раз на рік. Цей огляд приблизно прив'язується плюс-мінус два тижні до дня народження. Відповідальність за проходження медичного огляду покладається на батьків. Батьки можуть зв'язатися зі своїм сімейним лікарем і визначити дату проведення медичного огляду", - додав Ляшко.
Також Ляшко закликав перевірити календар щеплень для своєї дитини і свій особистий. За його словами, всі необхідні вакцини зараз є в наявності.
Топ коментарі
+5 Виктор Волков #336671
показати весь коментар19.08.2020 15:47 Відповісти Посилання
+4 Vladimir T #345501
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+3 cloud2009 #346452
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или это просто твоя хотелка?
у моих на это ушло часов пять..
Мне кажется, если очереди, тогда, конечно, на фиг она нужна, та справка.
справшивается, с какой кстати?
чем это предусмотрено?
завтра оно решит что всех нужно вакцинировать от чумы, потом от ещё какой-то придуманой болячки
есть необходимость - детально обоснуй, проведи исследования, покажи выводы спецов, потом пропусти через Раду и только тогда требуй
Вот слышала постоянно от одной дамы -преподавателя, как она обращается к детям -' Немедленно поклади на место!! '
Ну, что толку, если ее проверить на инфекции?
Мало ли что 'было раньше'
Я считаю, что проверять учителей, нонсенс и лишняя проблема для государства
Пусть проверяются раз в году сами, если работать хотят
он же вещает про первоклашек, которые и так при приёме документов подают форму 086, а теперь должны еще раз тулить к врачам
едь подальше, если увернешься от большинства ударов.
кричи про булемию, гуддинг и болтание от карантина и до обеда.
нос не вправляй - добавят.(трандюлей)