Первоклассники обязательно должны пройти медосмотр перед 1 сентября, - Ляшко

Медицинский осмотр перед учебным годом должны обязательно пройти только первоклассники. Все остальные дети должны проходить медосмотр раз в год.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга 19 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Ребенок должен проходить медицинский осмотр один раз в год. Этот осмотр примерно привязывается плюс-минус две недели к дню рождения. Ответственность за прохождение медицинского осмотра возлагается на родителей. Родители могут связаться со своим семейным врачом и определить дату проведения медицинского осмотра" , - добавил Ляшко.

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Также Ляшко призвал проверить календарь прививок для своего ребенка и свой личный. По его словам, все необходимые вакцины сейчас есть в наличии.