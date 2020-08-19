РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9291 посетитель онлайн
Новости
4 257 24

Первоклассники обязательно должны пройти медосмотр перед 1 сентября, - Ляшко

Первоклассники обязательно должны пройти медосмотр перед 1 сентября, - Ляшко

Медицинский осмотр перед учебным годом должны обязательно пройти только первоклассники. Все остальные дети должны проходить медосмотр раз в год.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга 19 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Ребенок должен проходить медицинский осмотр один раз в год. Этот осмотр примерно привязывается плюс-минус две недели к дню рождения.  Ответственность за прохождение медицинского осмотра возлагается на родителей. Родители могут связаться со своим семейным врачом и определить дату проведения медицинского осмотра" , - добавил Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 выявили у 121 ребенка и 105 медработников. Это у нас абсолютный антирекорд, - Степанов

Также Ляшко призвал проверить календарь прививок для своего ребенка и свой личный. По его словам, все необходимые вакцины сейчас есть в наличии.

Автор: 

дети (6613) здоровье (1388) школа (3024) медосмотр (22) Ляшко Виктор (1366)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Ляшко, а можна норму Закона, которая это регламентирует?

или это просто твоя хотелка?
показать весь комментарий
19.08.2020 15:47 Ответить
+4
Опять пустое балабольство. "Должны пройти..." А если не пройдут, то что? То ничего. Это все что нужно знать про законы в Украине.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:51 Ответить
+3
было бы нормально, если бы очереди не были в больницах - где вся зараза..
у моих на это ушло часов пять..
показать весь комментарий
19.08.2020 15:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ляшко, а можна норму Закона, которая это регламентирует?

или это просто твоя хотелка?
показать весь комментарий
19.08.2020 15:47 Ответить
А что здесь плохого?
показать весь комментарий
19.08.2020 15:49 Ответить
было бы нормально, если бы очереди не были в больницах - где вся зараза..
у моих на это ушло часов пять..
показать весь комментарий
19.08.2020 15:51 Ответить
А где запись? Очередь выгодна врачам, а не пациентам, тем более у нас пандемия, карантин и тд. Почему очередь? Я , если нужна ребёнку прививка , например, звоню заранее доктору и договариваюсь. Справку делала медицинскую для спорта - тоже договаривалась на время.
Мне кажется, если очереди, тогда, конечно, на фиг она нужна, та справка.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:57 Ответить
Обычно это - анализы и справка от педиатра. Зрение они у себя в кабинете уже проверяют, зубы тоже смотрят. Если претензий нет, никуда не пошлют. Было, шо к хирургу-ортопеду послали и все - типа - ну хоть к кому-то для галочки.
показать весь комментарий
19.08.2020 16:02 Ответить
а что хорошего? лишний раз ЗА СВОЙ СЧЕТ сходи к врачу во время "пандемии"

справшивается, с какой кстати?

чем это предусмотрено?

завтра оно решит что всех нужно вакцинировать от чумы, потом от ещё какой-то придуманой болячки

есть необходимость - детально обоснуй, проведи исследования, покажи выводы спецов, потом пропусти через Раду и только тогда требуй
показать весь комментарий
19.08.2020 15:58 Ответить
Так в этом то и весь прикол. Учителям за медосмотр должно заплатить государство, а не это денег нет. Значится проходить не нужно. А дети будут проходить за счет кошелька родителей. А это как говорят в Одессе .....
показать весь комментарий
19.08.2020 16:01 Ответить
Я считаю иначе. Детям медосмотр нужен. Зрение, осанка, анализ крови общий и тд- нуждаются в мониторинге. Но нужно, чтобы медики заезжали в школу и делали все это по месту. Так , к тому же, не будет коррупции, связанной с покупкой справки. А то привыкли сидеть задницей по кабинетам и очереди создавать. Да ещё и часто карманы оттопырены. Все мы знакомы с реальностью, когда не хочешь сидеть в очереди, а нет таких идиотов , которым это нравится, тогда плати за справку. Просто надоело, тут полностью согласна.
показать весь комментарий
19.08.2020 16:06 Ответить
Медикам нафиг не нужен этот профосмотр! Это обуза! Никто не смотрит внимательно, потому что бесплатно! Толку ни медикам , ни детям нет! Я пропустил в прошлом году осмотр двум детям и ничего -- не выгнали со школы!
показать весь комментарий
19.08.2020 16:41 Ответить
Плохо то, что совсем не проходят медосмотр учителя, т.к. типа сейчас карантин. А для учеников значит не карантин? Шиза косит зеленые ряды уже не кроясь.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:59 Ответить
Пусть за учителей переживают сами учителя или их профсоюзы. Я бы их ещё проверяла у психологов - могут ли они вообще работать с детьми. Так как часто, это просто самоутверждающиеся истерички с завышенным самомнением о своей образованности , а, по сути, совок совком- за очень редким исключением
показать весь комментарий
19.08.2020 16:10 Ответить
А сказать то что по существу хотела? Т.е. если в твоем классе будет учитель, разносящий любую заразу, то все нормально? Пусть сеет? Или кроме ковида больше заразных болезней нет?
показать весь комментарий
19.08.2020 16:45 Ответить
Главное, чтобы в столовой не были 'разносчики заразы', как вы говорите. А так, исходя из вашей логики, родителей тоже следует проверить на всякие инфекции, а то, мало ли что. Пределов идеям нет.

Вот слышала постоянно от одной дамы -преподавателя, как она обращается к детям -' Немедленно поклади на место!! '
Ну, что толку, если ее проверить на инфекции?
показать весь комментарий
19.08.2020 17:22 Ответить
Работники столовой и пищеблока тоже должны проходить медосмотры. Как и учителя. Так было всегда. И родители контактируют только со своими детьми, а преподаватель в течение дня контактирует минимум с 4-5 классами учеников.
показать весь комментарий
19.08.2020 17:28 Ответить
Вы даже не представляете, что родители тоже контактируют. Когда в школу приходу, на мне всегда 'виснет' полкласса.
Мало ли что 'было раньше'
Я считаю, что проверять учителей, нонсенс и лишняя проблема для государства
Пусть проверяются раз в году сами, если работать хотят
показать весь комментарий
19.08.2020 17:36 Ответить
Те. государству безопасность детей в школе не нужна? А кому тогда она нужна? И в карантин посторонним заходить в классы запрещено.
показать весь комментарий
19.08.2020 18:30 Ответить
Согласно приказу Министерства охраны здоровья населения Украины №682 от 16.08.2010 г., отныне каждый школьник перед началом учебного года должен предоставить в школу справку формы 086
показать весь комментарий
19.08.2020 15:55 Ответить
этого вполне достаточно

он же вещает про первоклашек, которые и так при приёме документов подают форму 086, а теперь должны еще раз тулить к врачам
показать весь комментарий
19.08.2020 16:00 Ответить
зайди в 10-й класс, не забудь привести реанимационную бригаду.
едь подальше, если увернешься от большинства ударов.
кричи про булемию, гуддинг и болтание от карантина и до обеда.
нос не вправляй - добавят.(трандюлей)
показать весь комментарий
19.08.2020 15:50 Ответить
Опять пустое балабольство. "Должны пройти..." А если не пройдут, то что? То ничего. Это все что нужно знать про законы в Украине.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:51 Ответить
Першокласники обов'язково мають пройти медогляд перед 1 вересня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5308
показать весь комментарий
19.08.2020 16:04 Ответить
что бы в больнице все дружно подхватили какую-то гадость и растащили по домам...
показать весь комментарий
19.08.2020 16:29 Ответить
Ответственность за прохождение медицинского осмотра возлагается на родителей. ------- и после этого заявления он себя считает врачём? Вот в этом и кроется вся эта борьба нанайских мальчиков в реформированной медицине Украины. Одной дуры сдыхались - двух дураков поставили на её место.
показать весь комментарий
19.08.2020 17:26 Ответить
Проходим каждый год. В этом году шкалы не хватило рост деточке измерить, весов и в помине нет, в общем пришли, на нас посмотрели, записали что нужно, и все, вот вам и медосмотр, перевод бумаги и времени доктора.
показать весь комментарий
19.08.2020 21:37 Ответить
 
 