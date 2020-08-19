Первоклассники обязательно должны пройти медосмотр перед 1 сентября, - Ляшко
Медицинский осмотр перед учебным годом должны обязательно пройти только первоклассники. Все остальные дети должны проходить медосмотр раз в год.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга 19 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Ребенок должен проходить медицинский осмотр один раз в год. Этот осмотр примерно привязывается плюс-минус две недели к дню рождения. Ответственность за прохождение медицинского осмотра возлагается на родителей. Родители могут связаться со своим семейным врачом и определить дату проведения медицинского осмотра" , - добавил Ляшко.
Также Ляшко призвал проверить календарь прививок для своего ребенка и свой личный. По его словам, все необходимые вакцины сейчас есть в наличии.
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или это просто твоя хотелка?
у моих на это ушло часов пять..
Мне кажется, если очереди, тогда, конечно, на фиг она нужна, та справка.
справшивается, с какой кстати?
чем это предусмотрено?
завтра оно решит что всех нужно вакцинировать от чумы, потом от ещё какой-то придуманой болячки
есть необходимость - детально обоснуй, проведи исследования, покажи выводы спецов, потом пропусти через Раду и только тогда требуй
Вот слышала постоянно от одной дамы -преподавателя, как она обращается к детям -' Немедленно поклади на место!! '
Ну, что толку, если ее проверить на инфекции?
Мало ли что 'было раньше'
Я считаю, что проверять учителей, нонсенс и лишняя проблема для государства
Пусть проверяются раз в году сами, если работать хотят
он же вещает про первоклашек, которые и так при приёме документов подают форму 086, а теперь должны еще раз тулить к врачам
едь подальше, если увернешься от большинства ударов.
кричи про булемию, гуддинг и болтание от карантина и до обеда.
нос не вправляй - добавят.(трандюлей)