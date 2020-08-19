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Україна вийшла з чотирьох авіаційних угод СНД

Україна вийшла з чотирьох авіаційних угод СНД

Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід з чотирьох міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Україна денонсувала угоду про далеке радіонавігаційне забезпечення в Співдружності Незалежних Держав і угоду про практичне використання положень статті 83 bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Також Україна вийшла з угоди про співпрацю в організації та проведенні пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден цивільної авіації та угоди про співпрацю щодо забезпечення захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання.

"Наш уряд продовжує політику виходу із різного роду угод про співробітництво у рамках СНД, тому сьогодні ми денонсуємо, тобто фактично розриваємо угоду про радіонавігаційне забезпечення та угоди, які стосуються цивільної авіації. Україна є частиною міжнародних та двосторонніх договорів у цих сферах, то денонсація таких угод - у першу чергу відповідь на порушення Росією норм міжнародного права, анексію наших територій", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ініціює відмову України від участі у створенні і діяльності Антитерористичного центру СНД

Автор: 

авіація (4198) Кабмін (14193) СНД (163) угода (689) Шмигаль Денис (4686)


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Топ коментарі
+8
Правильно: СНГ - Союз Несостоявшихся Государств.
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19.08.2020 16:09 Відповісти
+3
Таки шість років пройшло...
😁
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19.08.2020 16:09 Відповісти
+3
Украинцы выросли от кормления их крошками. Убирайте эту хрень всю и сразу ! - Дерьмо же - это снг !
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19.08.2020 16:17 Відповісти
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Таки шість років пройшло...
😁
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19.08.2020 16:09 Відповісти
Правильно: СНГ - Союз Несостоявшихся Государств.
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19.08.2020 16:09 Відповісти
как там у Чацкого: "В Москву я больше не ездун!"
Стоп... или "не ездец"? Нет, наверное все-таки "не ездок"
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19.08.2020 16:10 Відповісти
зебилов заботливо кормят "выходом" из каких-то Богом забытых соглашений с русней.
На фоне слива Украины кравчуками и дерьмаками.
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19.08.2020 16:14 Відповісти
чому патріоти не вийшли з договорів з рашкою, не понятно
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19.08.2020 16:21 Відповісти
Ну как почему? Некогда было: руки жали, обнимались, рейтингами хвастались.
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19.08.2020 16:23 Відповісти
Украинцы выросли от кормления их крошками. Убирайте эту хрень всю и сразу ! - Дерьмо же - это снг !
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19.08.2020 16:17 Відповісти
После того что стало ясно что "дружба с рашкой ничего хорошего не приносит", а является полной жопой для её участников, стал вопрос - а не пора ли нам вылазить с этой жопы что бы иметь возможность поддать этой жопе носком.
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19.08.2020 16:37 Відповісти
Ні хіра собі "атвєт" - сьогодні 19 серпня 2020 року!
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19.08.2020 16:53 Відповісти
Сколько ненужных и бестолковых соглашений подписали с россией эти недоросли типа: кравчук, кучма, видный Пчеловод и ворюга шапок- янукович! Но боюсь, что эти старпёры Кравчук и фокин, вместе с нашим третьесортным клоуном и вором Ермаком, перещеголяют всех по негативу и уже к концу этого года подпишут такую хрень по ОРДЛО, что все ахнут!!
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19.08.2020 20:00 Відповісти
давно пора. выйти из СНГ
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19.08.2020 20:48 Відповісти
А можно состоять и преднамеренно саботировать его деятельность.
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20.08.2020 01:15 Відповісти
 
 