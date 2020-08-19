Україна вийшла з чотирьох авіаційних угод СНД

Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід з чотирьох міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Україна денонсувала угоду про далеке радіонавігаційне забезпечення в Співдружності Незалежних Держав і угоду про практичне використання положень статті 83 bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Також Україна вийшла з угоди про співпрацю в організації та проведенні пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден цивільної авіації та угоди про співпрацю щодо забезпечення захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання.

"Наш уряд продовжує політику виходу із різного роду угод про співробітництво у рамках СНД, тому сьогодні ми денонсуємо, тобто фактично розриваємо угоду про радіонавігаційне забезпечення та угоди, які стосуються цивільної авіації. Україна є частиною міжнародних та двосторонніх договорів у цих сферах, то денонсація таких угод - у першу чергу відповідь на порушення Росією норм міжнародного права, анексію наших територій", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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