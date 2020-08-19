Украина вышла из четырех авиационных соглашений СНГ

Кабинет министров принял решение о выходе из четырех международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Украина денонсировала соглашение о дальнем радионавигационном обеспечении в Содружестве Независимых Государств и соглашение о практическом использовании положений статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации.

Также Украина вышла из соглашения о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации и соглашения о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.

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"Наше правительство продолжает политику выхода из разного рода соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ, поэтому сегодня мы денонсируем, то есть фактически расторгаем договор о радионавигационном обеспечении и соглашения, касающиеся гражданской авиации. Украина является частью международных и двусторонних договоров в этих сферах, а денонсация таких соглашений - в первую очередь ответ на нарушение Россией норм международного права, аннексию наших территорий", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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