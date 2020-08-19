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Украина вышла из четырех авиационных соглашений СНГ

Украина вышла из четырех авиационных соглашений СНГ

Кабинет министров принял решение о выходе из четырех международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Украина денонсировала соглашение о дальнем радионавигационном обеспечении в Содружестве Независимых Государств и соглашение о практическом использовании положений статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации.

Также Украина вышла из соглашения о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации и соглашения о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина прекращает сотрудничество с Россией в сфере культуры, - решение правительства

"Наше правительство продолжает политику выхода из разного рода соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ, поэтому сегодня мы денонсируем, то есть фактически расторгаем договор о радионавигационном обеспечении и соглашения, касающиеся гражданской авиации. Украина является частью международных и двусторонних договоров в этих сферах, а денонсация таких соглашений - в первую очередь ответ на нарушение Россией норм международного права, аннексию наших территорий", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский инициирует отказ Украины от участия в создании и деятельности Антитеррористического центра СНГ

Автор: 

авиация (2874) Кабмин (14045) СНГ (426) соглашение (1356) Шмыгаль Денис (2746)


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Топ комментарии
+8
Правильно: СНГ - Союз Несостоявшихся Государств.
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19.08.2020 16:09 Ответить
+3
Таки шість років пройшло...
😁
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19.08.2020 16:09 Ответить
+3
Украинцы выросли от кормления их крошками. Убирайте эту хрень всю и сразу ! - Дерьмо же - это снг !
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19.08.2020 16:17 Ответить
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Таки шість років пройшло...
😁
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19.08.2020 16:09 Ответить
Правильно: СНГ - Союз Несостоявшихся Государств.
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19.08.2020 16:09 Ответить
как там у Чацкого: "В Москву я больше не ездун!"
Стоп... или "не ездец"? Нет, наверное все-таки "не ездок"
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19.08.2020 16:10 Ответить
зебилов заботливо кормят "выходом" из каких-то Богом забытых соглашений с русней.
На фоне слива Украины кравчуками и дерьмаками.
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19.08.2020 16:14 Ответить
чому патріоти не вийшли з договорів з рашкою, не понятно
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19.08.2020 16:21 Ответить
Ну как почему? Некогда было: руки жали, обнимались, рейтингами хвастались.
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19.08.2020 16:23 Ответить
Украинцы выросли от кормления их крошками. Убирайте эту хрень всю и сразу ! - Дерьмо же - это снг !
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19.08.2020 16:17 Ответить
После того что стало ясно что "дружба с рашкой ничего хорошего не приносит", а является полной жопой для её участников, стал вопрос - а не пора ли нам вылазить с этой жопы что бы иметь возможность поддать этой жопе носком.
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19.08.2020 16:37 Ответить
Ні хіра собі "атвєт" - сьогодні 19 серпня 2020 року!
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19.08.2020 16:53 Ответить
Сколько ненужных и бестолковых соглашений подписали с россией эти недоросли типа: кравчук, кучма, видный Пчеловод и ворюга шапок- янукович! Но боюсь, что эти старпёры Кравчук и фокин, вместе с нашим третьесортным клоуном и вором Ермаком, перещеголяют всех по негативу и уже к концу этого года подпишут такую хрень по ОРДЛО, что все ахнут!!
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19.08.2020 20:00 Ответить
давно пора. выйти из СНГ
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19.08.2020 20:48 Ответить
А можно состоять и преднамеренно саботировать его деятельность.
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20.08.2020 01:15 Ответить
 
 