На білоруському НПЗ "Нафтан" готуються до страйку

Працівники білоруського НПЗ ВАТ "Нафтан" (Новополоцьк, Вітебська обл.) можуть оголосити про страйк з 29 серпня, зараз активісти збирають підписи для відкритого звернення до народу Білорусі.

Страйк почнеться, якщо викладені в зверненні вимоги не будуть виконані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як першочергова вимога в зверненні вказана "відставка Олександра Лукашенка з поста президента Республіки Білорусь у зв'язку з втратою довіри". Також прихильники страйку вимагають відставки ЦВК на чолі з Лідією Єрмошиною.

Крім того, учасники протесту вимагають проведення нових виборів президента із залученням міжнародних спостерігачів.

Також читайте: Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів

Начальник відділу реалізації нафтопродуктів Ольга Бритикова повідомила порталу tut.by, що "начальство в цехах просить заводчан не підписувати це звернення, чинить на них тиск і погрожує, що тим самим вони підпишуть собі непродовження контракту".

Як повідомлялося, в Білорусі оголосили про страйк кілька великих промислових підприємств, серед яких МАЗ, МТЗ, БілАЗ, МЗКТ, Білоруськалій.