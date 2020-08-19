На білоруському НПЗ "Нафтан" готуються до страйку
Працівники білоруського НПЗ ВАТ "Нафтан" (Новополоцьк, Вітебська обл.) можуть оголосити про страйк з 29 серпня, зараз активісти збирають підписи для відкритого звернення до народу Білорусі.
Страйк почнеться, якщо викладені в зверненні вимоги не будуть виконані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як першочергова вимога в зверненні вказана "відставка Олександра Лукашенка з поста президента Республіки Білорусь у зв'язку з втратою довіри". Також прихильники страйку вимагають відставки ЦВК на чолі з Лідією Єрмошиною.
Крім того, учасники протесту вимагають проведення нових виборів президента із залученням міжнародних спостерігачів.
Начальник відділу реалізації нафтопродуктів Ольга Бритикова повідомила порталу tut.by, що "начальство в цехах просить заводчан не підписувати це звернення, чинить на них тиск і погрожує, що тим самим вони підпишуть собі непродовження контракту".
Як повідомлялося, в Білорусі оголосили про страйк кілька великих промислових підприємств, серед яких МАЗ, МТЗ, БілАЗ, МЗКТ, Білоруськалій.
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правда сколько - это вопрос для Путина.
сорри. но мы вам помогать...... Будем!(нафиг нам еще 1000км. вражеской границы то?). Ой....., да, мы вам как спляшем - просто Тварский Копртал будет - хочете посмотреть как я играю без участия Рта и Вани на трубе? Горох есть? А если конфискую?
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Дзяржитесь, брацья. Против Рашки пойдем все. Если вы не против, конечно.
А пока - вспоминаем шо вы, в 90% говорили о нас.