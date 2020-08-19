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Новини Революція в Білорусі
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На білоруському НПЗ "Нафтан" готуються до страйку

На білоруському НПЗ

Працівники білоруського НПЗ ВАТ "Нафтан" (Новополоцьк, Вітебська обл.) можуть оголосити про страйк з 29 серпня, зараз активісти збирають підписи для відкритого звернення до народу Білорусі.

Страйк почнеться, якщо викладені в зверненні вимоги не будуть виконані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як першочергова вимога в зверненні вказана "відставка Олександра Лукашенка з поста президента Республіки Білорусь у зв'язку з втратою довіри". Також прихильники страйку вимагають відставки ЦВК на чолі з Лідією Єрмошиною.

Крім того, учасники протесту вимагають проведення нових виборів президента із залученням міжнародних спостерігачів.

Також читайте: Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів

Начальник відділу реалізації нафтопродуктів Ольга Бритикова повідомила порталу tut.by, що "начальство в цехах просить заводчан не підписувати це звернення, чинить на них тиск і погрожує, що тим самим вони підпишуть собі непродовження контракту".

Як повідомлялося, в Білорусі оголосили про страйк кілька великих промислових підприємств, серед яких МАЗ, МТЗ, БілАЗ, МЗКТ, Білоруськалій.

Автор: 

Білорусь (7987) страйк (208)


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Топ коментарі
+3
При любому селянському повстанні палили маєтки панів, тут більше похоже на повстання балету.
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19.08.2020 16:26 Відповісти
+2
Не здавайтесь ребята!!!! Он вас уничтожит , если вернется!!!! Держитесь!!!!
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19.08.2020 16:25 Відповісти
+2
А при чому Ленін до будівництва заводів американцями, Ленін це звичайний тунеядець, який до 47 років жодного дня не працював. А всі заводи побудовані американцями за намародерене більшовіками в храмах і у дворян майно.
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19.08.2020 16:41 Відповісти
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19.08.2020 16:19 Відповісти
Пора уже определиться,что бастовать нужно против всего кацапского.Шило на мыло и так навяжут.
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19.08.2020 16:21 Відповісти
Бастуют как раз те предприятия которые полностью зависят от рашки.
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19.08.2020 16:23 Відповісти
Какое-то рабоче-крестьянское восстание. Такой контраст с тем что происходило в Украине.
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19.08.2020 16:22 Відповісти
Ну так сябры застряли в 90-х. До сих пор кацапстан любят.
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19.08.2020 16:25 Відповісти
В 90-х было модно любить Запад.
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19.08.2020 16:26 Відповісти
ширнармассы как раз любили рашку
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19.08.2020 16:33 Відповісти
При любому селянському повстанні палили маєтки панів, тут більше похоже на повстання балету.
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19.08.2020 16:26 Відповісти
Тыц😂🌷××
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19.08.2020 16:24 Відповісти
Пример неудачный, потому что доведение ЛАЗа до банкротства чисто кацапская работа агентов Чуркиных
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19.08.2020 16:24 Відповісти
Дякую Колян, це яскравий приклад що з росіянами не можна мати справу, адже вони були власниками заводу.
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19.08.2020 16:27 Відповісти
Не здавайтесь ребята!!!! Он вас уничтожит , если вернется!!!! Держитесь!!!!
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19.08.2020 16:25 Відповісти
Жыве Беларусь!
правда сколько - это вопрос для Путина.
сорри. но мы вам помогать...... Будем!(нафиг нам еще 1000км. вражеской границы то?). Ой....., да, мы вам как спляшем - просто Тварский Копртал будет - хочете посмотреть как я играю без участия Рта и Вани на трубе? Горох есть? А если конфискую?
....
Дзяржитесь, брацья. Против Рашки пойдем все. Если вы не против, конечно.
А пока - вспоминаем шо вы, в 90% говорили о нас.
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19.08.2020 16:26 Відповісти
Янелох явно разжігаєт,і до ворожки не ходи...
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19.08.2020 16:28 Відповісти
Ну не пів століття, але років через 10 зможуть мати мінімалку як в Україні.
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19.08.2020 16:29 Відповісти
Економіка в них не відстала, просто вона заточена під совок, в ********* світі непотрібна, ви ж не користуєтесь сами кращими дисковими телефонами і самими класними керосиновими лампами.
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19.08.2020 16:34 Відповісти
А при чому Ленін до будівництва заводів американцями, Ленін це звичайний тунеядець, який до 47 років жодного дня не працював. А всі заводи побудовані американцями за намародерене більшовіками в храмах і у дворян майно.
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19.08.2020 16:41 Відповісти
Швидше за українську кров, забрали зерно в селян і віддали американцям в оплату за будівництво заводів, до речі той же Дніпрогес це проект Вітте ще за царя, просто там проект не передбачав 100 000 загиблих українців.
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19.08.2020 16:46 Відповісти
Неа кляті комуняки мурувати не вміють. Кляті комуняки нічого не вміють тільки ненавидіти тих всіх які можуть щось своїми руками робити.
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19.08.2020 17:00 Відповісти
А за часів імперії невже інші будували?
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19.08.2020 16:45 Відповісти
Гірше тільки москалям в яких економіки взагалі немає
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19.08.2020 16:35 Відповісти
При яких цінах на нефтьигаз? А тайга пачем? Кітайози хоть в крєпкой валютє платять?
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19.08.2020 16:42 Відповісти
Та це у вас холопів нічого нема, нефтьигаз тільки на папері ваші , тайга вже не ваша, лісапєди китайські, баби ваші тоже вже не ваші, тільки бутилка у вас...а про китайців ви погано не говоріть щоб вони нє нєрвнічалі
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19.08.2020 16:52 Відповісти
как в том анекдоте "Так и вы рассказывайте".
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19.08.2020 16:44 Відповісти
Доказательства должен предоставлять тот кто утверждает. Она никаких джоказательств не приводила. Я тоже могу рассказать об НЛО, с таким же успехом.
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19.08.2020 16:57 Відповісти
Понятно. "Не сотвори себе кумира", как сказано в одной уважаемой книге.
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19.08.2020 17:02 Відповісти
а действительно, какие есть доказательства? Кроме "мамой клянусь"?
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19.08.2020 17:16 Відповісти
Всякое утверждение требует доказательств. "Земля-шар" доказывается очень многими фактами. Тут, слова этой журнализдки (которая кстати много лет примерно вылизывала зад Луке) такжде неплохо подкрепить каким-то материалом, хотя бы фотографиями "наемников" которые заходят в редакцию телеканала. Они ж каждое утро туда заходят? И судя по тому что она сказала "2 самолета", их должно быть человек 200. Она с коллегами-бастующими стоит в пикетах возле здания телерадио. Т.е. эти 200 чужаков должны проходить мимо нее утром и вечером. Пусть сфотает и все, вопросы отпадут.
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19.08.2020 17:29 Відповісти
 
 