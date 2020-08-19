На белорусском НПЗ "Нафтан" готовятся к забастовке
Работники белорусского НПЗ ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) могут объявить о забастовке с 29 августа, в настоящее время активисты собирают подписи для открытого обращения к народу Беларуси.
Забастовка начнется, если содержащиеся в обращении требования не будут выполнены, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В качестве первоочередного требования в обращении указана "отставка Александра Лукашенко с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия". Также сторонники забастовки требуют отставки ЦИК во главе с Лидией Ермошиной.
Кроме того, протестующие требуют проведение новых выборов президента с привлечением международных наблюдателей.
Начальник отдела реализации нефтепродуктов Ольга Бритикова сообщила порталу tut.by, что "начальство в цехах просит заводчан не подписывать это обращение, оказывает на них давление и угрожает, что тем самым они подпишут себе непродление контракта".
Как сообщалось, в Беларуси объявили о забастовке ряд крупных промышленных предприятий, в том числе МАЗ, МТЗ, БелАЗ, МЗКТ, Беларуськалий.
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правда сколько - это вопрос для Путина.
сорри. но мы вам помогать...... Будем!(нафиг нам еще 1000км. вражеской границы то?). Ой....., да, мы вам как спляшем - просто Тварский Копртал будет - хочете посмотреть как я играю без участия Рта и Вани на трубе? Горох есть? А если конфискую?
....
Дзяржитесь, брацья. Против Рашки пойдем все. Если вы не против, конечно.
А пока - вспоминаем шо вы, в 90% говорили о нас.