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Новости Революция в Беларуси
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На белорусском НПЗ "Нафтан" готовятся к забастовке

На белорусском НПЗ

Работники белорусского НПЗ ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) могут объявить о забастовке с 29 августа, в настоящее время активисты собирают подписи для открытого обращения к народу Беларуси.

Забастовка начнется, если содержащиеся в обращении требования не будут выполнены, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

В качестве первоочередного требования в обращении указана "отставка Александра Лукашенко с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия". Также сторонники забастовки требуют отставки ЦИК во главе с Лидией Ермошиной.

Кроме того, протестующие требуют проведение новых выборов президента с привлечением международных наблюдателей.

Начальник отдела реализации нефтепродуктов Ольга Бритикова сообщила порталу tut.by, что "начальство в цехах просит заводчан не подписывать это обращение, оказывает на них давление и угрожает, что тем самым они подпишут себе непродление контракта".

Как сообщалось, в Беларуси объявили о забастовке ряд крупных промышленных предприятий, в том числе МАЗ, МТЗ, БелАЗ, МЗКТ, Беларуськалий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко поручил КГБ выявлять организаторов протестов

Автор: 

Беларусь (7937) забастовка (321)


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Топ комментарии
+3
При любому селянському повстанні палили маєтки панів, тут більше похоже на повстання балету.
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19.08.2020 16:26 Ответить
+2
Не здавайтесь ребята!!!! Он вас уничтожит , если вернется!!!! Держитесь!!!!
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19.08.2020 16:25 Ответить
+2
А при чому Ленін до будівництва заводів американцями, Ленін це звичайний тунеядець, який до 47 років жодного дня не працював. А всі заводи побудовані американцями за намародерене більшовіками в храмах і у дворян майно.
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19.08.2020 16:41 Ответить
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19.08.2020 16:19 Ответить
Пора уже определиться,что бастовать нужно против всего кацапского.Шило на мыло и так навяжут.
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19.08.2020 16:21 Ответить
Бастуют как раз те предприятия которые полностью зависят от рашки.
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19.08.2020 16:23 Ответить
Какое-то рабоче-крестьянское восстание. Такой контраст с тем что происходило в Украине.
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19.08.2020 16:22 Ответить
Ну так сябры застряли в 90-х. До сих пор кацапстан любят.
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19.08.2020 16:25 Ответить
В 90-х было модно любить Запад.
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19.08.2020 16:26 Ответить
ширнармассы как раз любили рашку
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19.08.2020 16:33 Ответить
При любому селянському повстанні палили маєтки панів, тут більше похоже на повстання балету.
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19.08.2020 16:26 Ответить
Тыц😂🌷××
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19.08.2020 16:24 Ответить
Пример неудачный, потому что доведение ЛАЗа до банкротства чисто кацапская работа агентов Чуркиных
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19.08.2020 16:24 Ответить
Дякую Колян, це яскравий приклад що з росіянами не можна мати справу, адже вони були власниками заводу.
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19.08.2020 16:27 Ответить
Не здавайтесь ребята!!!! Он вас уничтожит , если вернется!!!! Держитесь!!!!
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19.08.2020 16:25 Ответить
Жыве Беларусь!
правда сколько - это вопрос для Путина.
сорри. но мы вам помогать...... Будем!(нафиг нам еще 1000км. вражеской границы то?). Ой....., да, мы вам как спляшем - просто Тварский Копртал будет - хочете посмотреть как я играю без участия Рта и Вани на трубе? Горох есть? А если конфискую?
....
Дзяржитесь, брацья. Против Рашки пойдем все. Если вы не против, конечно.
А пока - вспоминаем шо вы, в 90% говорили о нас.
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19.08.2020 16:26 Ответить
Янелох явно разжігаєт,і до ворожки не ходи...
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19.08.2020 16:28 Ответить
Ну не пів століття, але років через 10 зможуть мати мінімалку як в Україні.
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19.08.2020 16:29 Ответить
Економіка в них не відстала, просто вона заточена під совок, в ********* світі непотрібна, ви ж не користуєтесь сами кращими дисковими телефонами і самими класними керосиновими лампами.
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19.08.2020 16:34 Ответить
А при чому Ленін до будівництва заводів американцями, Ленін це звичайний тунеядець, який до 47 років жодного дня не працював. А всі заводи побудовані американцями за намародерене більшовіками в храмах і у дворян майно.
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19.08.2020 16:41 Ответить
Швидше за українську кров, забрали зерно в селян і віддали американцям в оплату за будівництво заводів, до речі той же Дніпрогес це проект Вітте ще за царя, просто там проект не передбачав 100 000 загиблих українців.
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19.08.2020 16:46 Ответить
Неа кляті комуняки мурувати не вміють. Кляті комуняки нічого не вміють тільки ненавидіти тих всіх які можуть щось своїми руками робити.
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19.08.2020 17:00 Ответить
А за часів імперії невже інші будували?
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19.08.2020 16:45 Ответить
Гірше тільки москалям в яких економіки взагалі немає
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19.08.2020 16:35 Ответить
При яких цінах на нефтьигаз? А тайга пачем? Кітайози хоть в крєпкой валютє платять?
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19.08.2020 16:42 Ответить
Та це у вас холопів нічого нема, нефтьигаз тільки на папері ваші , тайга вже не ваша, лісапєди китайські, баби ваші тоже вже не ваші, тільки бутилка у вас...а про китайців ви погано не говоріть щоб вони нє нєрвнічалі
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19.08.2020 16:52 Ответить
как в том анекдоте "Так и вы рассказывайте".
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19.08.2020 16:44 Ответить
Доказательства должен предоставлять тот кто утверждает. Она никаких джоказательств не приводила. Я тоже могу рассказать об НЛО, с таким же успехом.
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19.08.2020 16:57 Ответить
Понятно. "Не сотвори себе кумира", как сказано в одной уважаемой книге.
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19.08.2020 17:02 Ответить
а действительно, какие есть доказательства? Кроме "мамой клянусь"?
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19.08.2020 17:16 Ответить
Всякое утверждение требует доказательств. "Земля-шар" доказывается очень многими фактами. Тут, слова этой журнализдки (которая кстати много лет примерно вылизывала зад Луке) такжде неплохо подкрепить каким-то материалом, хотя бы фотографиями "наемников" которые заходят в редакцию телеканала. Они ж каждое утро туда заходят? И судя по тому что она сказала "2 самолета", их должно быть человек 200. Она с коллегами-бастующими стоит в пикетах возле здания телерадио. Т.е. эти 200 чужаков должны проходить мимо нее утром и вечером. Пусть сфотает и все, вопросы отпадут.
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19.08.2020 17:29 Ответить
 
 