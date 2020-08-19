Координаційна рада обрала президію для передачі влади в Білорусі

Координаційна рада з передачі влади в Білорусі на своєму першому засіданні 19 серпня вибрала членів президії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, до складу президії увійшло сім осіб:

лауреатка Нобелівської премії, письменниця Світлана Алексієвич,

ексміністр культури Павло Латушко;

юристи Лілія Власова і Максим Знак;

представник МТЗ Сергій Дилевські;

співголова партії Білоруської християнської демократії Ольга Ковалькова;

представниця штабу Бабарико Марія Колесникова.

Ольга Ковалькова заявила, що Координаційна рада не ставить собі за мету захоплення влади неконституційним шляхом для забезпечення передачі влади.

"Координаційна рада - єдиний представницький орган білоруського суспільства. Він був створений і діятиме з ініціативи Світлани Тіхановської з метою організації процесу передачі влади і забезпечення консенсусу в суспільстві", - сказала Ковалькова.

За її словами, Координаційна рада діє на основі основних принципів Конституції Республіки Білорусь.

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