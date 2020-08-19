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Координаційна рада обрала президію для передачі влади в Білорусі
Координаційна рада з передачі влади в Білорусі на своєму першому засіданні 19 серпня вибрала членів президії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, до складу президії увійшло сім осіб:
- лауреатка Нобелівської премії, письменниця Світлана Алексієвич,
- ексміністр культури Павло Латушко;
- юристи Лілія Власова і Максим Знак;
- представник МТЗ Сергій Дилевські;
- співголова партії Білоруської християнської демократії Ольга Ковалькова;
- представниця штабу Бабарико Марія Колесникова.
Ольга Ковалькова заявила, що Координаційна рада не ставить собі за мету захоплення влади неконституційним шляхом для забезпечення передачі влади.
"Координаційна рада - єдиний представницький орган білоруського суспільства. Він був створений і діятиме з ініціативи Світлани Тіхановської з метою організації процесу передачі влади і забезпечення консенсусу в суспільстві", - сказала Ковалькова.
За її словами, Координаційна рада діє на основі основних принципів Конституції Республіки Білорусь.
Топ коментарі
+19 Підлога Маккартні
показати весь коментар19.08.2020 16:49 Відповісти Посилання
+17 Рома Маестро
показати весь коментар19.08.2020 16:47 Відповісти Посилання
+11 Підлога Маккартні
показати весь коментар19.08.2020 16:48 Відповісти Посилання
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Интересно же.
"Бабариха" не придумано Пушкиным. Она изредка встречается в литературе вплоть до XIX века.
Значение примерно то же, что в "Сказке". Вредноватая старушка.
Происхождение иногда связывают с "варвар", но вряд ли.
Бабариха - от собственного якобы украинского имени Бабар, то ли тюркского, то ли иранского происхождения, которое рассматривают как фонетический фариант слов бабр, бабур - тигр. Вряд ли. Имя такое, если и существовало, то было редчайшим.
Весьма вероятно, что "Бабариха"- фонетический вариант нецерковного имени-прозвища Боборыка, от основы, означающей рыбу с большой головой.
Другой вариант связывают с "бобылиха", но это возможно только в переносном значении, всё-таки у неё, похоже, были дети. А вот диалектное "боболиха" - неряшливая, грязная старушка - вполне подойдёт.
Вышеприведенная версия Суперанской. Никаких обоснований автор не приводит. Сомнительно.
Известный "грамотный" форумчанин adada связал "бабариха" с гипотетическим баба+арь/арка, каковым словом могли бы называть повитуху. Крайне сомнительно.
Пусть подождут малехо! У нас в Латвии правительство в изгнании тоже ждало 50 лет, и дождалось!
Остановили протесты ))) , для отдыха протестующих )))))))
Если таракан их всех не посадит до того , как они проснуться от своих розово-голубых снов , это будет их очень удачный период в этой кинокомедии
Чтобы там не произошло,будет ещё хуже.