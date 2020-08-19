Координационный совет избрал президиум для передачи власти в Беларуси

Координационный совет по передаче власти в Беларуси на своем первом заседании 19 августа выбрал членов президиума.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в состав президиума вошли семь человек:

лауреат Нобелевской премии, писательница Светлана Алексиевич,

экс-министр культуры Павел Латушко;

юристы Лилия Власова и Максим Знак;

представитель МТЗ Сергей Дылевский;

сопредседатель партии Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова;

представительница штаба Бабарико Мария Колесникова.

Ольга Ковалькова заявила, что Координационный совет не ставит своей целью захват власти неконституционным путем для обеспечения передачи власти.

"Координационный совет - единственный представительный орган белорусского общества. Он был создан и будет действовать по инициативе Светланы Тихановской с целью организации процесса передачи власти и обеспечения консенсуса в обществе", - сказала Ковалькова.

По ее словам, Координационный совет действует на основе основных принципов Конституции Республики Беларусь.

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