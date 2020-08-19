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Новости Революция в Беларуси
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Координационный совет избрал президиум для передачи власти в Беларуси

Координационный совет избрал президиум для передачи власти в Беларуси

Координационный совет по передаче власти в Беларуси на своем первом заседании 19 августа выбрал членов президиума.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в состав президиума вошли семь человек:

  • лауреат Нобелевской премии, писательница Светлана Алексиевич,
  • экс-министр культуры Павел Латушко;
  • юристы Лилия Власова и Максим Знак;
  • представитель МТЗ Сергей Дылевский;
  • сопредседатель партии Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова;
  • представительница штаба Бабарико Мария Колесникова.

Ольга Ковалькова заявила, что Координационный совет не ставит своей целью захват власти неконституционным путем для обеспечения передачи власти.

"Координационный совет - единственный представительный орган белорусского общества. Он был создан и будет действовать по инициативе Светланы Тихановской с целью организации процесса передачи власти и обеспечения консенсуса в обществе", - сказала Ковалькова.
По ее словам, Координационный совет действует на основе основных принципов Конституции Республики Беларусь.

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Автор: 

Беларусь (7937) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+19
Выборы в Беларуси показали, что Лукашенко осталось править считанные десятилетия.
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19.08.2020 16:49 Ответить
+17
Координационный совет принял решение: продолжать брожения по улицам городов Беларуси с лозунгами "УХОДИ!", "МЫ НЕ РАБЫ!", "РАБЫ НЕ МЫ!" и т.д., до тех пор - пока тиран Лукашенко не умрет своей смертью от старости!!!
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19.08.2020 16:47 Ответить
+11
Мне это напоминает Венесуэлу: Доброго старину Мадуро и амбициозного нового лидера Гуайдо, у которого нихт не получилось и водитель автобуса до сих пор презедент там
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19.08.2020 16:48 Ответить
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Цирк продолжается?
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19.08.2020 16:45 Ответить
Мне это напоминает Венесуэлу: Доброго старину Мадуро и амбициозного нового лидера Гуайдо, у которого нихт не получилось и водитель автобуса до сих пор презедент там
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19.08.2020 16:48 Ответить
Параллельная реальность.
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19.08.2020 16:45 Ответить
А Бацка в курсе?
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19.08.2020 16:45 Ответить
Жених-согласен,родственники-тоже,а вот невеста...Плохо воспитываем молодежь.
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19.08.2020 16:48 Ответить
Координаційна рада обрала президію для передачі влади в Білорусі - Цензор.НЕТ 6094
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19.08.2020 17:03 Ответить
Так бацька ж, вроде, сказал, хер вам, а не власть?
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19.08.2020 16:46 Ответить
Координационный совет принял решение: продолжать брожения по улицам городов Беларуси с лозунгами "УХОДИ!", "МЫ НЕ РАБЫ!", "РАБЫ НЕ МЫ!" и т.д., до тех пор - пока тиран Лукашенко не умрет своей смертью от старости!!!
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19.08.2020 16:47 Ответить
Выборы в Беларуси показали, что Лукашенко осталось править считанные десятилетия.
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19.08.2020 16:49 Ответить
😂😂😂
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19.08.2020 16:58 Ответить
"Карл у Клары украл коралы"...
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19.08.2020 17:03 Ответить
Теперь вы понимаете кацапское "чё там у хохлов?"

Интересно же.
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19.08.2020 16:47 Ответить
Описывая впоследствии свое пребывание в сумасшедшем доме, Швейк отзывался об этом учреждении с необычайной похвалой. - По правде сказать, я не знаю, почему эти сумасшедшие сердятся, что их там держат. Там разрешается ползать нагишом по полу, выть шакалом, беситься и кусаться. Если бы кто-нибудь проделал то же самое на улице, так прохожие диву бы дались. Но там это - самая обычная вещь. Там такая свобода, которая и социалистам не снилась. Там можно выдавать себя и за бога, и за божью матерь, и за папу римского, и за английского короля, и за государя императора, и за святого Вацлава.
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19.08.2020 16:48 Ответить
Как дети . На востоке - ху@ло . Дай Бог , чтобы ваш "донбасс" не был размером с Беларусь .
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19.08.2020 16:53 Ответить
и заметьте - для передачи власти... а не для подготовки к новым выборам (с наблюдателями)
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19.08.2020 16:54 Ответить
Тобто і нова влада не буде легитимною🤗
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19.08.2020 17:09 Ответить
і ще, як такі діі узгодити законодавчо? чи є в Конституції Беларусі, чи ще де... згадка про передачу власті... і на основі чого?
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19.08.2020 17:17 Ответить
Пусть отпразднуют это событие самым большим в истории Беларуси хороводом с цветами на улицах Минска.
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19.08.2020 16:55 Ответить
Вони що,всерьйоз вважають,що гнида-лука от так запросто візьме,та і віддасть владу? Ну тоді вони зовсім несповна розуму.
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19.08.2020 16:56 Ответить
А если серьезно - этот совет сможет реально иметь вес, если из него смогут руководить забастовками по всей Белоруси. Тогда это будет реальная сила. В этой стране только такие методы действуют - забастовочные. Это тихо, мирно, без жертв. омон же не будет ходить по квартирам и выганять людей на работу.
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19.08.2020 17:00 Ответить
Забастовка это когда заводы не работают а то у вас и забастовка и работающий завод! какая нафиг это забастовка это какой то цирк! а работать да никого заставлять не будут! что есть будут бастующие черз 1-3 месяца! Зарплату то они не получат!!
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19.08.2020 17:02 Ответить
Это что то типа правительство в изгнании!! типа как польское после второй мировой!! Сидели вроде в Англии и что то там принимали в то время как СССР правил в Польше!! Все конечно круто но за чей счет банкет!!
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19.08.2020 17:01 Ответить
В изгнании - это за пределами. А они - в Беларуси.
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19.08.2020 17:03 Ответить
Тихановская в биларуси? вроде писали что она выехала!!
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19.08.2020 17:04 Ответить
Они там сидели, пока не задолбали Черчилля своей назойливостью, он посадил их в самолет, летчику шепнул захватить парашют, предупредил Рузвельта и утопил нах в море.
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19.08.2020 17:06 Ответить
А потом передали власть Леху Валенсе ,правда Валенса стал Президентом и без их помощи .
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19.08.2020 17:12 Ответить
У них основные предприятия государственные. Это больно бьет по тараканам
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19.08.2020 17:02 Ответить
Бабарико?
"Бабариха" не придумано Пушкиным. Она изредка встречается в литературе вплоть до XIX века.
Значение примерно то же, что в "Сказке". Вредноватая старушка.
Происхождение иногда связывают с "варвар", но вряд ли.
Бабариха - от собственного якобы украинского имени Бабар, то ли тюркского, то ли иранского происхождения, которое рассматривают как фонетический фариант слов бабр, бабур - тигр. Вряд ли. Имя такое, если и существовало, то было редчайшим.
Весьма вероятно, что "Бабариха"- фонетический вариант нецерковного имени-прозвища Боборыка, от основы, означающей рыбу с большой головой.
Другой вариант связывают с "бобылиха", но это возможно только в переносном значении, всё-таки у неё, похоже, были дети. А вот диалектное "боболиха" - неряшливая, грязная старушка - вполне подойдёт.
Вышеприведенная версия Суперанской. Никаких обоснований автор не приводит. Сомнительно.
Известный "грамотный" форумчанин adada связал "бабариха" с гипотетическим баба+арь/арка, каковым словом могли бы называть повитуху. Крайне сомнительно.
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19.08.2020 17:07 Ответить
Баба рико (рече)...****** как баба в переводе на ордынский
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19.08.2020 20:15 Ответить
Вони вже були у Трускавці?
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19.08.2020 17:08 Ответить
Правительство в изгнании , ничего страшного.
Пусть подождут малехо! У нас в Латвии правительство в изгнании тоже ждало 50 лет, и дождалось!
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19.08.2020 17:09 Ответить
И в Литве ,Эстонии ,Польше и т.д.
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19.08.2020 17:14 Ответить
Дитячий садок .
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19.08.2020 17:10 Ответить
кто быстрей добежит до засРашки ?
Координаційна рада обрала президію для передачі влади в Білорусі - Цензор.НЕТ 726
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19.08.2020 17:20 Ответить
Они как дети малые )))))
Остановили протесты ))) , для отдыха протестующих )))))))
Если таракан их всех не посадит до того , как они проснуться от своих розово-голубых снов , это будет их очень удачный период в этой кинокомедии
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19.08.2020 17:36 Ответить
Цугцва́нг (нем. Zugzwang «принуждение к ходу») - положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции
Чтобы там не произошло,будет ещё хуже.
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19.08.2020 18:12 Ответить
Удачи вам беларусы. Опасайтесь только скрытых агентов Кремля. Пусть новые выборы у вас не станут торжеством этих агентов, как это произошло в Украине.
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19.08.2020 19:01 Ответить
Если военные присоединятся, то никакой комитет не будет нужен. А если не поддержат, то и стачки в обеденный перерыв не помогут.
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19.08.2020 20:05 Ответить
 
 