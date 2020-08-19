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Координационный совет избрал президиум для передачи власти в Беларуси
Координационный совет по передаче власти в Беларуси на своем первом заседании 19 августа выбрал членов президиума.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в состав президиума вошли семь человек:
- лауреат Нобелевской премии, писательница Светлана Алексиевич,
- экс-министр культуры Павел Латушко;
- юристы Лилия Власова и Максим Знак;
- представитель МТЗ Сергей Дылевский;
- сопредседатель партии Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова;
- представительница штаба Бабарико Мария Колесникова.
Ольга Ковалькова заявила, что Координационный совет не ставит своей целью захват власти неконституционным путем для обеспечения передачи власти.
"Координационный совет - единственный представительный орган белорусского общества. Он был создан и будет действовать по инициативе Светланы Тихановской с целью организации процесса передачи власти и обеспечения консенсуса в обществе", - сказала Ковалькова.
По ее словам, Координационный совет действует на основе основных принципов Конституции Республики Беларусь.
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Интересно же.
"Бабариха" не придумано Пушкиным. Она изредка встречается в литературе вплоть до XIX века.
Значение примерно то же, что в "Сказке". Вредноватая старушка.
Происхождение иногда связывают с "варвар", но вряд ли.
Бабариха - от собственного якобы украинского имени Бабар, то ли тюркского, то ли иранского происхождения, которое рассматривают как фонетический фариант слов бабр, бабур - тигр. Вряд ли. Имя такое, если и существовало, то было редчайшим.
Весьма вероятно, что "Бабариха"- фонетический вариант нецерковного имени-прозвища Боборыка, от основы, означающей рыбу с большой головой.
Другой вариант связывают с "бобылиха", но это возможно только в переносном значении, всё-таки у неё, похоже, были дети. А вот диалектное "боболиха" - неряшливая, грязная старушка - вполне подойдёт.
Вышеприведенная версия Суперанской. Никаких обоснований автор не приводит. Сомнительно.
Известный "грамотный" форумчанин adada связал "бабариха" с гипотетическим баба+арь/арка, каковым словом могли бы называть повитуху. Крайне сомнительно.
Пусть подождут малехо! У нас в Латвии правительство в изгнании тоже ждало 50 лет, и дождалось!
Остановили протесты ))) , для отдыха протестующих )))))))
Если таракан их всех не посадит до того , как они проснуться от своих розово-голубых снов , это будет их очень удачный период в этой кинокомедии
Чтобы там не произошло,будет ещё хуже.