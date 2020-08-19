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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко призначив уряд Білорусі

Лукашенко призначив уряд Білорусі

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, затвердив новий склад уряду. Прем'єр-міністр та інші ключові члени попереднього уряду зберегли свої посади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє БелТА.

Так, прем'єр-міністром було призначено Романа Головченка, який обіймав цю посаду раніше. Також залишилися на своїх посадах міністр закордонних справ Володимир Макей, міністр внутрішніх справ Юрій Караєв, глава Мінінформу Ігор Луцький, міністр охорони здоров'я Володимир Каранік.

Зазначимо, призначення нового складу уряду після виборів визначено конституцією Білорусі.

Нагадаємо, уряд Білорусі склав свої повноваження 17 серпня. Раніше Лукашенко доручив оперативно підготувати документи щодо подальшої роботи уряду.

Читайте також: Координаційна рада обрала президію для передачі влади в Білорусі

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2670)


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Топ коментарі
+13
Лукашенко призначив уряд Білорусі - Цензор.НЕТ 8834
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19.08.2020 21:41 Відповісти
+11
Лукашенко назначил правительство Беларуси - Цензор.НЕТ 5462
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19.08.2020 21:18 Відповісти
+9
хоча, можливо, для диктатора інавгурація і не потрібна...
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19.08.2020 21:10 Відповісти
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А почему в заголовке без кавычек?
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19.08.2020 21:06 Відповісти
потому что бла бла бла
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19.08.2020 21:09 Відповісти
Лукашенко призначив уряд Білорусі - Цензор.НЕТ 8834
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19.08.2020 21:41 Відповісти
"Лукашенко" "назначил" "правительство" "Беларуси"
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19.08.2020 21:09 Відповісти
Крайнее слово можно (и нужно) без кавычек. В остальном правильно.
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19.08.2020 21:11 Відповісти
лішняя кавичька нє памєшаєт
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19.08.2020 21:13 Відповісти
Лишняя - помешает.
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19.08.2020 21:13 Відповісти
Особливо, коли її замість апострофа ставлять.
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19.08.2020 21:16 Відповісти
И это тоже. Вместо апострофа - это жлобство, я считаю. Выглядит коряво и свидетельствует об ограниченности печатающего.
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19.08.2020 21:17 Відповісти
Да потому что он такой же президент с 80% как и Зеленский с 73%
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19.08.2020 21:26 Відповісти
Два чобота !))
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19.08.2020 21:38 Відповісти
А вы считаете , что те которые переносят протесты на выходные из-за усталости и неважной погоды , способны изменить его намерения?
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19.08.2020 22:15 Відповісти
А, как минимум, инаугурация на новый срок для этого не нужна ?
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19.08.2020 21:08 Відповісти
Они живут по своей Конституции.
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19.08.2020 21:10 Відповісти
Вот именно:

Статья 83. Президент вступает в должность после принесения Присяги следующего содержания...

Ты слышал новую присягу ?
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19.08.2020 21:16 Відповісти
Пока не принял присягу новый Президент, кто Президент?
Или этот период страна без Президента?
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19.08.2020 21:33 Відповісти
ты тупой от рождения или это специальное кацапское воспитание?
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19.08.2020 21:56 Відповісти
хоча, можливо, для диктатора інавгурація і не потрібна...
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19.08.2020 21:10 Відповісти
Да положил он на всех с прибором .
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19.08.2020 22:16 Відповісти
там уже давненько самодержец, как старший брат
слово - закон
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20.08.2020 00:12 Відповісти
а він "інавгурацію" ще не проходив...
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19.08.2020 21:09 Відповісти
Какая разница...
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19.08.2020 21:10 Відповісти
лукашенко назначил лукашенко - end of story.
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19.08.2020 21:09 Відповісти
Быстро, и нет никакого кадрового голода...
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19.08.2020 21:09 Відповісти
О, жизнь налаживается.
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19.08.2020 21:11 Відповісти
тебе чечи бутылку разрешили вазелином смазать ?
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19.08.2020 21:24 Відповісти
Опущенцы только об этом и думают. Собственно, больше и не о чем. Дикий народец...
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19.08.2020 22:37 Відповісти
так переставай об этом думать
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19.08.2020 22:40 Відповісти
Трудно тебе живётся, такому тупому...
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19.08.2020 22:49 Відповісти
... отвечая
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19.08.2020 22:54 Відповісти
Хочется крыть, а нечем! Бгг!
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19.08.2020 23:06 Відповісти
если нечем - не лезь крыть.

Ты очень тупой. Настолько тупой, что даже никогда не пытался измерить свой IQ
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19.08.2020 23:10 Відповісти
Лукашенко назначил правительство Беларуси - Цензор.НЕТ 137
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19.08.2020 21:11 Відповісти
А чем твой клоун за которого ты тут топил аж усерался лутше таракана??
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19.08.2020 21:15 Відповісти
Лукашенко назначил правительство Беларуси - Цензор.НЕТ 5462
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19.08.2020 21:18 Відповісти
Малорос ? ..А чим твій ***** впливає на *бацьку * !?
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19.08.2020 21:29 Відповісти
прет как танк...
Мирный революционный протест самая тупая вещь на Земле и кроме Индии нигде не сработал..
не сработал бы и там, но Великобритания в то время решила добровольно отказаться от колоний по многим причинам..
короче Венесуэла - 2.0

митинг в Венесуэле

Лукашенко назначил правительство Беларуси - Цензор.НЕТ 203
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19.08.2020 21:12 Відповісти
В Украине в 2004 году сработал, в Чехословакии в 1989, в ГДР в 1990, когда Берлинская стена упала. Да много где сработал.
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19.08.2020 21:17 Відповісти
там не было диктатуры, а власть почти не сопротивлялась..
совок сгнил к тому времени, а Янык в 2004-ом так себе диктатор..
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19.08.2020 21:23 Відповісти
Прочитай о ГДР и ихней секретной службе "Штази". Янык в 2004 был лишь премьером. Все решал тогда Кучма, это правда.
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19.08.2020 21:27 Відповісти
Лукашенко водил по губам твоим мирным протестантам, и надо сказать весьма успешно, а ещё дубинами их бил, а они потом селфи с ОМОНом делали..
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19.08.2020 21:24 Відповісти
все в Божьих руках
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20.08.2020 00:13 Відповісти
А тем временем ЗЕ клоун засобирался на инавгурацию легитимного бульбафюрера-диктатора
Поздравлять от имени украинского народа и пожимать кровавые руки
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19.08.2020 21:12 Відповісти
ПаРашкинцы в своих влажных мечтах...


Лукашенко назначил правительство Беларуси - Цензор.НЕТ 8812
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19.08.2020 21:14 Відповісти
Пряников этот придурковатый не хочет свою страну сделать "пригодной для жизни"? И Канада, и Норвегия, и та же Аляска в составе США имеют такие же или более суровые климатические условия, а живут на порядок лучше... Ну и опять же впусти кацапа за стол, а тот потом копыта на стол:"путен ввиди и памаги, бо руцких притесняют". . Размечтались набутылочники о молочных реках, кисельных берегах...
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19.08.2020 21:39 Відповісти
Раньше они любили на пенсии в Украине жить, особенно на юге....а потом "Пукин введи"...
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19.08.2020 21:41 Відповісти
Так отож. Гнать этих свинособак сраным веником.
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19.08.2020 21:42 Відповісти
Россияне, переселяясь на чужие территории понижают её "нормальность" с 5 на 0 по 5-бальной шкале!
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19.08.2020 22:40 Відповісти
Це дуже схоже на те, як відбувається в ЮеСЕй, - квартири і будинки в будь-якому кварталі негайно падають в ціні, як тільки там починають селитися негри.
І жоден толєрантізЬм не допомагає. Бо ринок, - є ринок. ТолєрантізЬм там ідьот лєсом.
Бо всі знають, що з афронєграми в квартал приходить купа проблем, - кримінал, наркотики, асоціальний спосіб життя.
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20.08.2020 00:27 Відповісти
упустила шанс? набуя нам в україні ваші срані емігранти?.. сидіть в мошкандії та сріть собі під ноги там
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20.08.2020 01:32 Відповісти
Це якась ганьба. Що ж ви наробили, зебiли.
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19.08.2020 21:14 Відповісти
Так , шо наробили то наробили . Слово не воробей , из цитаты не вычеркнешь : " ... - все можливо . " . ))
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19.08.2020 21:25 Відповісти
хтось в когось хоче вкрасти булаву - не лукан часом крисуе?
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19.08.2020 21:15 Відповісти
назначить колю приемником, вот его основная задача, решение которой он и хочет найти )
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19.08.2020 21:16 Відповісти
U nego netu prav naznacat pravitelstvo poskolku on nikto.
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19.08.2020 21:17 Відповісти
Самозванець.
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19.08.2020 21:19 Відповісти
если он подавит протесты, уже скоро я думаю - то он докажет что сильный и умелый Диктатор

Никто будет оппозиция и те кто собирался на митинги миллионами - миллиардами..
вот так это работает..
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19.08.2020 21:20 Відповісти
Nu da jesli podavit,no on uze idiot pod sankciji licno on
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19.08.2020 21:23 Відповісти
U nas on uze pod sankciji,dumaju skoro i vo vsiom ES
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19.08.2020 21:25 Відповісти
33 celoveka popali pod sankciji v tom cysle i samozvanec
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19.08.2020 21:28 Відповісти
Дзякуй,процветание Литуве!!!
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19.08.2020 22:19 Відповісти
подавить может, а управлять этим народом уже не сможет
нужно национальное согласие
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20.08.2020 00:17 Відповісти
А кто он такой чтоб назначать правительство?
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19.08.2020 21:17 Відповісти
"Аз есмь царь". (С)
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19.08.2020 21:18 Відповісти
"Аз есмь" в кремлі сидить, а це його васал, удельний князьок !!)))
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19.08.2020 21:47 Відповісти
Войско взбунтовалось,говорят -царь не настоящий.
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19.08.2020 22:13 Відповісти
Лукашенко назначил правительство Беларуси - Цензор.НЕТ 3261
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19.08.2020 21:18 Відповісти
И как оно будет называться? Минская Хунта?
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19.08.2020 21:19 Відповісти
Во главе с Тараканом
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19.08.2020 21:19 Відповісти
Все протесты до одного места! Ходят, цветочки раздают беркутне... Ну, ничего, лет через 5 попробуют ещё раз бунтовать.. Мирный протест, мля...
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19.08.2020 21:21 Відповісти
СТавлю на то шо Лукашенко останеца президентом. И это отлично, в первую очередь для Украины, во вторую для самой Беларуси.. Любой другой на его месте сразу сольёт ***** всё полностью...Уйдёт Лукашенко и за пару месяцев будет губерния Беларусь в составе РФии - это точно.
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19.08.2020 21:22 Відповісти
Опять за рыбу гроши... Как же надоели эти пророки, решающие за других, что им лучше...
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19.08.2020 21:32 Відповісти
Даже, если и не уйдет, все равно будет Белорусский федеральный округ
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20.08.2020 09:46 Відповісти
Лукашенко президент и им останется хоть все усритесь от беспомощности. Это вам не овощ перепуганный. И Китай первым его поддержит даже если рашка кинет
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19.08.2020 21:29 Відповісти
А толку бути президентом для Китаю, не будучі їм для більшості біларусів.
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19.08.2020 21:43 Відповісти
Так иди его в попу поцелуй стань на колени и выслужись раб и не засерай форум своими высказываниями да не забудь у себя на заднице сделать тату его и ***** мразь совковая
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19.08.2020 22:43 Відповісти
Ладно живи эуропеэц в зад толерантный...
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19.08.2020 22:50 Відповісти
Ты опозорился с уазом, а это уже не смешно да думай когда пишешь ,туда ещё надо было засунуть ЗИЛ и ГАЗ
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19.08.2020 23:07 Відповісти
https://censor.net/user/410710

А украинские холодильники у вас на работе долго работают? А УАЗ, ЗАЗ, КрАЗ у вас на работе не были в ремонте? А трактора ЮМЗ ХТЗ ударно трудятся? А может ЛАЗы вас на работу возят?))) Только картонная порошенковская дрочилка "Богдан"и осталась...

УАЗ круто уже украинский,хотел по умничать и оплошал , ты наверное водилой бобика походу был и он тебя достал
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19.08.2020 23:13 Відповісти
Лукашенко призначив уряд Білорусі - Цензор.НЕТ 9803
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19.08.2020 21:34 Відповісти
У этого преступника куча бабла , так что это лишь воображения народа ,которому так бы хотелось, на крайняк будет жить на рублёвке соседом яныка или в подобном месте у азера туркменского падишаха или казаха назарбеева и балдеть от красивой жизни, тратя наворованные деньги у своего же народа
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19.08.2020 23:19 Відповісти
А 10% безмозглой подсадкой курицы расейских олигархов- цэ просто весь народ Беларуси...Гуайдо в миниатюре)
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19.08.2020 21:49 Відповісти
и немного пошевелил усами.... не на роже
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19.08.2020 22:19 Відповісти
Если белорусам сейчас не удастся скинуть Лукашенко,страну ждёт судьба КНДР.Лука не простит протестующим унижения и устроит белорусам новый 37 год.Его цель-установить в стране квазимонархию по образцу КНДР и передать власть младшему сыну. Он пойдёт на всё. (Игорь Эйдман)
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19.08.2020 22:44 Відповісти
Режим Пол-пота Беларусии грозит, 2/3 было уничтожено тогда.
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19.08.2020 22:50 Відповісти
Революція, яка не вдалась це вже називається - заколот і наступає реакція. А щоб не посадили до в'язниці протестанців будуть масово вербувати у добровільних стукачів КДБ. Тому революція відміняється, завдякі тупій опозиції, яка курячі мізки чомусь зробила світочом нації. Могли б повчитись на Україні коли революція вдалась а прогноз щодо вторгнення РФ ні, тому трчинови тупо здали і Крим і всю зброю, флот ворогу.
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20.08.2020 06:57 Відповісти
это те терпилы что стоят по стойке смирно на совещании )генсек бульбащенко
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20.08.2020 07:42 Відповісти
 
 