Лукашенко призначив уряд Білорусі
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, затвердив новий склад уряду. Прем'єр-міністр та інші ключові члени попереднього уряду зберегли свої посади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє БелТА.
Так, прем'єр-міністром було призначено Романа Головченка, який обіймав цю посаду раніше. Також залишилися на своїх посадах міністр закордонних справ Володимир Макей, міністр внутрішніх справ Юрій Караєв, глава Мінінформу Ігор Луцький, міністр охорони здоров'я Володимир Каранік.
Зазначимо, призначення нового складу уряду після виборів визначено конституцією Білорусі.
Нагадаємо, уряд Білорусі склав свої повноваження 17 серпня. Раніше Лукашенко доручив оперативно підготувати документи щодо подальшої роботи уряду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Статья 83. Президент вступает в должность после принесения Присяги следующего содержания...
Ты слышал новую присягу ?
Или этот период страна без Президента?
слово - закон
Ты очень тупой. Настолько тупой, что даже никогда не пытался измерить свой IQ
Мирный революционный протест самая тупая вещь на Земле и кроме Индии нигде не сработал..
не сработал бы и там, но Великобритания в то время решила добровольно отказаться от колоний по многим причинам..
короче Венесуэла - 2.0
митинг в Венесуэле
совок сгнил к тому времени, а Янык в 2004-ом так себе диктатор..
Поздравлять от имени украинского народа и пожимать кровавые руки
І жоден толєрантізЬм не допомагає. Бо ринок, - є ринок. ТолєрантізЬм там ідьот лєсом.
Бо всі знають, що з афронєграми в квартал приходить купа проблем, - кримінал, наркотики, асоціальний спосіб життя.
Никто будет оппозиция и те кто собирался на митинги миллионами - миллиардами..
вот так это работает..
нужно национальное согласие
А украинские холодильники у вас на работе долго работают? А УАЗ, ЗАЗ, КрАЗ у вас на работе не были в ремонте? А трактора ЮМЗ ХТЗ ударно трудятся? А может ЛАЗы вас на работу возят?))) Только картонная порошенковская дрочилка "Богдан"и осталась...
УАЗ круто уже украинский,хотел по умничать и оплошал , ты наверное водилой бобика походу был и он тебя достал