Лукашенко назначил правительство Беларуси
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко утвердил новый состав правительства. Премьер-министр и другие ключевые члены предыдущего правительства сохранили свои должности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает БелТА.
Так, премьер-министром был назначен Роман Головченко, который и занимал эту должность ранее. Также остались на своих должностях министр иностранных дел Владимир Макей, министр внутренних дел Юрий Караев, глава Мининформа Игорь Луцкий, министр здравоохранения Владимир Караник.
Отметим, назначение нового состава правительства после выборов определено конституцией Беларуси.
Напомним, правительство Беларуси сложило свои полномочия 17 августа. Ранее Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства.
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Статья 83. Президент вступает в должность после принесения Присяги следующего содержания...
Ты слышал новую присягу ?
Или этот период страна без Президента?
слово - закон
Ты очень тупой. Настолько тупой, что даже никогда не пытался измерить свой IQ
Мирный революционный протест самая тупая вещь на Земле и кроме Индии нигде не сработал..
не сработал бы и там, но Великобритания в то время решила добровольно отказаться от колоний по многим причинам..
короче Венесуэла - 2.0
митинг в Венесуэле
совок сгнил к тому времени, а Янык в 2004-ом так себе диктатор..
Поздравлять от имени украинского народа и пожимать кровавые руки
І жоден толєрантізЬм не допомагає. Бо ринок, - є ринок. ТолєрантізЬм там ідьот лєсом.
Бо всі знають, що з афронєграми в квартал приходить купа проблем, - кримінал, наркотики, асоціальний спосіб життя.
Никто будет оппозиция и те кто собирался на митинги миллионами - миллиардами..
вот так это работает..
нужно национальное согласие
А украинские холодильники у вас на работе долго работают? А УАЗ, ЗАЗ, КрАЗ у вас на работе не были в ремонте? А трактора ЮМЗ ХТЗ ударно трудятся? А может ЛАЗы вас на работу возят?))) Только картонная порошенковская дрочилка "Богдан"и осталась...
УАЗ круто уже украинский,хотел по умничать и оплошал , ты наверное водилой бобика походу был и он тебя достал