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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко назначил правительство Беларуси

Лукашенко назначил правительство Беларуси

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко утвердил новый состав правительства. Премьер-министр и другие ключевые члены предыдущего правительства сохранили свои должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает БелТА.

Так, премьер-министром был назначен Роман Головченко, который и занимал эту должность ранее. Также остались на своих должностях министр иностранных дел Владимир Макей, министр внутренних дел Юрий Караев, глава Мининформа Игорь Луцкий, министр здравоохранения Владимир Караник.

Отметим, назначение нового состава правительства после выборов определено конституцией Беларуси.

Напомним, правительство Беларуси сложило свои полномочия 17 августа. Ранее Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избирательная комиссия Беларуси заявила, что инаугурация Лукашенко произойдет в течение двух месяцев

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3627)


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Топ комментарии
+13
Лукашенко призначив уряд Білорусі - Цензор.НЕТ 8834
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19.08.2020 21:41 Ответить
+11
Лукашенко назначил правительство Беларуси - Цензор.НЕТ 5462
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19.08.2020 21:18 Ответить
+9
хоча, можливо, для диктатора інавгурація і не потрібна...
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19.08.2020 21:10 Ответить
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А почему в заголовке без кавычек?
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19.08.2020 21:06 Ответить
потому что бла бла бла
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19.08.2020 21:09 Ответить
Лукашенко призначив уряд Білорусі - Цензор.НЕТ 8834
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19.08.2020 21:41 Ответить
"Лукашенко" "назначил" "правительство" "Беларуси"
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19.08.2020 21:09 Ответить
Крайнее слово можно (и нужно) без кавычек. В остальном правильно.
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19.08.2020 21:11 Ответить
лішняя кавичька нє памєшаєт
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19.08.2020 21:13 Ответить
Лишняя - помешает.
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19.08.2020 21:13 Ответить
Особливо, коли її замість апострофа ставлять.
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19.08.2020 21:16 Ответить
И это тоже. Вместо апострофа - это жлобство, я считаю. Выглядит коряво и свидетельствует об ограниченности печатающего.
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19.08.2020 21:17 Ответить
Да потому что он такой же президент с 80% как и Зеленский с 73%
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19.08.2020 21:26 Ответить
Два чобота !))
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19.08.2020 21:38 Ответить
А вы считаете , что те которые переносят протесты на выходные из-за усталости и неважной погоды , способны изменить его намерения?
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19.08.2020 22:15 Ответить
А, как минимум, инаугурация на новый срок для этого не нужна ?
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19.08.2020 21:08 Ответить
Они живут по своей Конституции.
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19.08.2020 21:10 Ответить
Вот именно:

Статья 83. Президент вступает в должность после принесения Присяги следующего содержания...

Ты слышал новую присягу ?
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19.08.2020 21:16 Ответить
Пока не принял присягу новый Президент, кто Президент?
Или этот период страна без Президента?
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19.08.2020 21:33 Ответить
ты тупой от рождения или это специальное кацапское воспитание?
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19.08.2020 21:56 Ответить
хоча, можливо, для диктатора інавгурація і не потрібна...
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19.08.2020 21:10 Ответить
Да положил он на всех с прибором .
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19.08.2020 22:16 Ответить
там уже давненько самодержец, как старший брат
слово - закон
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20.08.2020 00:12 Ответить
а він "інавгурацію" ще не проходив...
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19.08.2020 21:09 Ответить
Какая разница...
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19.08.2020 21:10 Ответить
лукашенко назначил лукашенко - end of story.
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19.08.2020 21:09 Ответить
Быстро, и нет никакого кадрового голода...
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19.08.2020 21:09 Ответить
О, жизнь налаживается.
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19.08.2020 21:11 Ответить
тебе чечи бутылку разрешили вазелином смазать ?
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19.08.2020 21:24 Ответить
Опущенцы только об этом и думают. Собственно, больше и не о чем. Дикий народец...
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19.08.2020 22:37 Ответить
так переставай об этом думать
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19.08.2020 22:40 Ответить
Трудно тебе живётся, такому тупому...
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19.08.2020 22:49 Ответить
... отвечая
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19.08.2020 22:54 Ответить
Хочется крыть, а нечем! Бгг!
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19.08.2020 23:06 Ответить
если нечем - не лезь крыть.

Ты очень тупой. Настолько тупой, что даже никогда не пытался измерить свой IQ
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19.08.2020 23:10 Ответить
Лукашенко назначил правительство Беларуси - Цензор.НЕТ 137
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19.08.2020 21:11 Ответить
А чем твой клоун за которого ты тут топил аж усерался лутше таракана??
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19.08.2020 21:15 Ответить
Лукашенко назначил правительство Беларуси - Цензор.НЕТ 5462
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19.08.2020 21:18 Ответить
Малорос ? ..А чим твій ***** впливає на *бацьку * !?
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19.08.2020 21:29 Ответить
прет как танк...
Мирный революционный протест самая тупая вещь на Земле и кроме Индии нигде не сработал..
не сработал бы и там, но Великобритания в то время решила добровольно отказаться от колоний по многим причинам..
короче Венесуэла - 2.0

митинг в Венесуэле

Лукашенко назначил правительство Беларуси - Цензор.НЕТ 203
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19.08.2020 21:12 Ответить
В Украине в 2004 году сработал, в Чехословакии в 1989, в ГДР в 1990, когда Берлинская стена упала. Да много где сработал.
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19.08.2020 21:17 Ответить
там не было диктатуры, а власть почти не сопротивлялась..
совок сгнил к тому времени, а Янык в 2004-ом так себе диктатор..
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19.08.2020 21:23 Ответить
Прочитай о ГДР и ихней секретной службе "Штази". Янык в 2004 был лишь премьером. Все решал тогда Кучма, это правда.
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19.08.2020 21:27 Ответить
Лукашенко водил по губам твоим мирным протестантам, и надо сказать весьма успешно, а ещё дубинами их бил, а они потом селфи с ОМОНом делали..
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19.08.2020 21:24 Ответить
все в Божьих руках
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20.08.2020 00:13 Ответить
А тем временем ЗЕ клоун засобирался на инавгурацию легитимного бульбафюрера-диктатора
Поздравлять от имени украинского народа и пожимать кровавые руки
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19.08.2020 21:12 Ответить
ПаРашкинцы в своих влажных мечтах...


Лукашенко назначил правительство Беларуси - Цензор.НЕТ 8812
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19.08.2020 21:14 Ответить
Пряников этот придурковатый не хочет свою страну сделать "пригодной для жизни"? И Канада, и Норвегия, и та же Аляска в составе США имеют такие же или более суровые климатические условия, а живут на порядок лучше... Ну и опять же впусти кацапа за стол, а тот потом копыта на стол:"путен ввиди и памаги, бо руцких притесняют". . Размечтались набутылочники о молочных реках, кисельных берегах...
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19.08.2020 21:39 Ответить
Раньше они любили на пенсии в Украине жить, особенно на юге....а потом "Пукин введи"...
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19.08.2020 21:41 Ответить
Так отож. Гнать этих свинособак сраным веником.
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19.08.2020 21:42 Ответить
Россияне, переселяясь на чужие территории понижают её "нормальность" с 5 на 0 по 5-бальной шкале!
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19.08.2020 22:40 Ответить
Це дуже схоже на те, як відбувається в ЮеСЕй, - квартири і будинки в будь-якому кварталі негайно падають в ціні, як тільки там починають селитися негри.
І жоден толєрантізЬм не допомагає. Бо ринок, - є ринок. ТолєрантізЬм там ідьот лєсом.
Бо всі знають, що з афронєграми в квартал приходить купа проблем, - кримінал, наркотики, асоціальний спосіб життя.
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20.08.2020 00:27 Ответить
упустила шанс? набуя нам в україні ваші срані емігранти?.. сидіть в мошкандії та сріть собі під ноги там
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20.08.2020 01:32 Ответить
Це якась ганьба. Що ж ви наробили, зебiли.
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19.08.2020 21:14 Ответить
Так , шо наробили то наробили . Слово не воробей , из цитаты не вычеркнешь : " ... - все можливо . " . ))
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19.08.2020 21:25 Ответить
хтось в когось хоче вкрасти булаву - не лукан часом крисуе?
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19.08.2020 21:15 Ответить
назначить колю приемником, вот его основная задача, решение которой он и хочет найти )
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19.08.2020 21:16 Ответить
U nego netu prav naznacat pravitelstvo poskolku on nikto.
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19.08.2020 21:17 Ответить
Самозванець.
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19.08.2020 21:19 Ответить
если он подавит протесты, уже скоро я думаю - то он докажет что сильный и умелый Диктатор

Никто будет оппозиция и те кто собирался на митинги миллионами - миллиардами..
вот так это работает..
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19.08.2020 21:20 Ответить
Nu da jesli podavit,no on uze idiot pod sankciji licno on
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19.08.2020 21:23 Ответить
U nas on uze pod sankciji,dumaju skoro i vo vsiom ES
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19.08.2020 21:25 Ответить
33 celoveka popali pod sankciji v tom cysle i samozvanec
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19.08.2020 21:28 Ответить
Дзякуй,процветание Литуве!!!
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19.08.2020 22:19 Ответить
подавить может, а управлять этим народом уже не сможет
нужно национальное согласие
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20.08.2020 00:17 Ответить
А кто он такой чтоб назначать правительство?
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19.08.2020 21:17 Ответить
"Аз есмь царь". (С)
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19.08.2020 21:18 Ответить
"Аз есмь" в кремлі сидить, а це його васал, удельний князьок !!)))
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19.08.2020 21:47 Ответить
Войско взбунтовалось,говорят -царь не настоящий.
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19.08.2020 22:13 Ответить
Лукашенко назначил правительство Беларуси - Цензор.НЕТ 3261
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19.08.2020 21:18 Ответить
И как оно будет называться? Минская Хунта?
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19.08.2020 21:19 Ответить
Во главе с Тараканом
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19.08.2020 21:19 Ответить
Все протесты до одного места! Ходят, цветочки раздают беркутне... Ну, ничего, лет через 5 попробуют ещё раз бунтовать.. Мирный протест, мля...
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19.08.2020 21:21 Ответить
СТавлю на то шо Лукашенко останеца президентом. И это отлично, в первую очередь для Украины, во вторую для самой Беларуси.. Любой другой на его месте сразу сольёт ***** всё полностью...Уйдёт Лукашенко и за пару месяцев будет губерния Беларусь в составе РФии - это точно.
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19.08.2020 21:22 Ответить
Опять за рыбу гроши... Как же надоели эти пророки, решающие за других, что им лучше...
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19.08.2020 21:32 Ответить
Даже, если и не уйдет, все равно будет Белорусский федеральный округ
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20.08.2020 09:46 Ответить
Лукашенко президент и им останется хоть все усритесь от беспомощности. Это вам не овощ перепуганный. И Китай первым его поддержит даже если рашка кинет
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19.08.2020 21:29 Ответить
А толку бути президентом для Китаю, не будучі їм для більшості біларусів.
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19.08.2020 21:43 Ответить
Так иди его в попу поцелуй стань на колени и выслужись раб и не засерай форум своими высказываниями да не забудь у себя на заднице сделать тату его и ***** мразь совковая
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19.08.2020 22:43 Ответить
Ладно живи эуропеэц в зад толерантный...
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19.08.2020 22:50 Ответить
Ты опозорился с уазом, а это уже не смешно да думай когда пишешь ,туда ещё надо было засунуть ЗИЛ и ГАЗ
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19.08.2020 23:07 Ответить
https://censor.net/user/410710

А украинские холодильники у вас на работе долго работают? А УАЗ, ЗАЗ, КрАЗ у вас на работе не были в ремонте? А трактора ЮМЗ ХТЗ ударно трудятся? А может ЛАЗы вас на работу возят?))) Только картонная порошенковская дрочилка "Богдан"и осталась...

УАЗ круто уже украинский,хотел по умничать и оплошал , ты наверное водилой бобика походу был и он тебя достал
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19.08.2020 23:13 Ответить
Лукашенко призначив уряд Білорусі - Цензор.НЕТ 9803
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19.08.2020 21:34 Ответить
У этого преступника куча бабла , так что это лишь воображения народа ,которому так бы хотелось, на крайняк будет жить на рублёвке соседом яныка или в подобном месте у азера туркменского падишаха или казаха назарбеева и балдеть от красивой жизни, тратя наворованные деньги у своего же народа
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19.08.2020 23:19 Ответить
А 10% безмозглой подсадкой курицы расейских олигархов- цэ просто весь народ Беларуси...Гуайдо в миниатюре)
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19.08.2020 21:49 Ответить
и немного пошевелил усами.... не на роже
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19.08.2020 22:19 Ответить
Если белорусам сейчас не удастся скинуть Лукашенко,страну ждёт судьба КНДР.Лука не простит протестующим унижения и устроит белорусам новый 37 год.Его цель-установить в стране квазимонархию по образцу КНДР и передать власть младшему сыну. Он пойдёт на всё. (Игорь Эйдман)
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19.08.2020 22:44 Ответить
Режим Пол-пота Беларусии грозит, 2/3 было уничтожено тогда.
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19.08.2020 22:50 Ответить
Революція, яка не вдалась це вже називається - заколот і наступає реакція. А щоб не посадили до в'язниці протестанців будуть масово вербувати у добровільних стукачів КДБ. Тому революція відміняється, завдякі тупій опозиції, яка курячі мізки чомусь зробила світочом нації. Могли б повчитись на Україні коли революція вдалась а прогноз щодо вторгнення РФ ні, тому трчинови тупо здали і Крим і всю зброю, флот ворогу.
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20.08.2020 06:57 Ответить
это те терпилы что стоят по стойке смирно на совещании )генсек бульбащенко
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20.08.2020 07:42 Ответить
 
 