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Избирательная комиссия Беларуси заявила, что инаугурация Лукашенко произойдет в течение двух месяцев
Инаугурацию захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко планируют провести в течение двух месяцев, дату пока не назначили.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на ЦИК Беларуси
В комментарии ЦИК отмечается: "Конкретную дату определят организаторы. Инаугурация пройдет не позднее чем через два месяца".
Согласно конституции Беларуси "Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного, Верховного и Высшего Хозяйственного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента"
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+15 Vladislav Maximenko
показать весь комментарий19.08.2020 18:54 Ответить Ссылка
+10 KAISERWALD
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+6 Олег Жуковский #466747
показать весь комментарий19.08.2020 19:03 Ответить Ссылка
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https://www.youtube.com/embed/wc6wpEck3DE ....слухаем разам!...
Вы не протяните эти 2 месяца...
ел.
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью Пу учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо - песнь Зеводит,
Налево - сказку говорит.
Там чудеса: ОМОН там бродит,
Тихановская там на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей (Кравчук с кацапами);
Избушка там болотная на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Сожрал Кота и..застрелися..))
🤔
.....адекватного народа стало в разы больше после короновируса, фальсивикации и ментовского беспредела...... Даже ярые сторонники стали проклинать урода.....
....если россия не вмешается- есть шанс....
....
о де ********...
Для этой , иннаугурации , прямо в неё и вставят ...
..
.
Сперва гауляйтер аксенов (на 5 лет), потом его сменил гоцанюк.
Недолго лука будет гауляйтером белорусов, найдут покладистого жополиза и керманича финансовых потоков.