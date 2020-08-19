Избирательная комиссия Беларуси заявила, что инаугурация Лукашенко произойдет в течение двух месяцев

Инаугурацию захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко планируют провести в течение двух месяцев, дату пока не назначили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на ЦИК Беларуси

В комментарии ЦИК отмечается: "Конкретную дату определят организаторы. Инаугурация пройдет не позднее чем через два месяца".

Согласно конституции Беларуси "Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного, Верховного и Высшего Хозяйственного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента"

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