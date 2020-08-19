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Новости Революция в Беларуси
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Избирательная комиссия Беларуси заявила, что инаугурация Лукашенко произойдет в течение двух месяцев

Избирательная комиссия Беларуси заявила, что инаугурация Лукашенко произойдет в течение двух месяцев

Инаугурацию захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко планируют провести в течение двух месяцев, дату пока не назначили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на ЦИК Беларуси

В комментарии ЦИК отмечается: "Конкретную дату определят организаторы. Инаугурация пройдет не позднее чем через два месяца".

Согласно конституции Беларуси "Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного, Верховного и Высшего Хозяйственного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко поручил КГБ выявлять организаторов протестов

Автор: 

Беларусь (7937) инаугурация (467) Лукашенко Александр (3627)


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Топ комментарии
+15
В Гааге )))))
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19.08.2020 18:54 Ответить
+10
Избирательная комиссия Беларуси заявила, что инаугурация Лукашенко произойдет в течение двух месяцев - Цензор.НЕТ 8648
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19.08.2020 19:13 Ответить
+6
белорусы профукали свою революцию.., лука останется президентом, 100500.
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19.08.2020 19:03 Ответить
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В Гааге )))))
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19.08.2020 18:54 Ответить
....если доживёт......
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19.08.2020 19:01 Ответить
Избирательная комиссия Беларуси заявила, что инаугурация Лукашенко произойдет в течение двух месяцев - Цензор.НЕТ 8648
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19.08.2020 19:13 Ответить
Прийшли до воріт Вітька Шапкокрада , стукають-стукають, кричать -ВІДЧИНИ! (українською, мо своїх признає) , околіли на ранок... Виходить Вітьок вранці за ворота - "Вот бєднягі, так вєтчіни хателі ... НУ нєт у мєня вєтчіни... "
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19.08.2020 20:07 Ответить
Избирательная комиссия Беларуси заявила, что инаугурация Лукашенко произойдет в течение двух месяцев - Цензор.НЕТ 1162
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19.08.2020 19:30 Ответить
Или в Ростове.
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20.08.2020 07:14 Ответить
надо ставить сцену...
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19.08.2020 18:54 Ответить
с вышками и колючей проволокой ))))
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19.08.2020 18:58 Ответить
..... эшафот..........
https://www.youtube.com/embed/wc6wpEck3DE ....слухаем разам!...
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19.08.2020 19:00 Ответить
Надеюсь туда @бнет метеорит или ворона насрёт 500 кг говна прямо на башню усатому
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19.08.2020 18:55 Ответить
Тебе бы романы писать...
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19.08.2020 19:08 Ответить
Хрен вам!
Вы не протяните эти 2 месяца...
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19.08.2020 18:55 Ответить
Ахаха лука с путиным всех на фалосе верт
ел.
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19.08.2020 18:56 Ответить
Я думаю кремация будет раньше
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19.08.2020 18:56 Ответить
Нах вообще было тратиться на какие-то там "выборы"?! Назначил сам себя и - делов-то.
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19.08.2020 18:56 Ответить
Не так лучше, есть чего вспомнить.
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19.08.2020 19:11 Ответить
І тоді Зе поїде до Луки з офіційним візитом, як і хотів раніше?
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19.08.2020 18:59 Ответить
У Лукоморья дуб Зебильный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью Пу учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо - песнь Зеводит,
Налево - сказку говорит.
Там чудеса: ОМОН там бродит,
Тихановская там на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей (Кравчук с кацапами);
Избушка там болотная на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
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19.08.2020 19:10 Ответить
У Лукоморья Дуб взбесился.
Сожрал Кота и..застрелися..))
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19.08.2020 19:16 Ответить
У цьому випадку кіт усіх з'їсть.
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19.08.2020 19:18 Ответить
Был человек, как человек, но тут на стихи потянуло, вернее на их подобие.
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19.08.2020 19:34 Ответить
Ходи з льодом на лисині. Не поможе, але ходи.
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19.08.2020 19:55 Ответить
нууу... за два месяца столько воды утечет...что может кое-кого и смыть селевым потоком...
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19.08.2020 19:00 Ответить
сегодня начинается символическая ночь, с 19 на 21 августа ). вобщем-то после неё, первый през сссера стал и последним, только тогда в течении 4х месяцев )
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19.08.2020 19:09 Ответить
А Мурий їсть собі та їсть.
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19.08.2020 19:01 Ответить
Короче, как в Крыму...
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19.08.2020 19:06 Ответить
Тихановская подстава, еще не понятно?
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19.08.2020 19:13 Ответить
Избирательная комиссия Беларуси заявила, что инаугурация Лукашенко произойдет в течение двух месяцев - Цензор.НЕТ 284
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19.08.2020 19:03 Ответить
В Ростове .....
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19.08.2020 19:03 Ответить
белорусы профукали свою революцию.., лука останется президентом, 100500.
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19.08.2020 19:03 Ответить
Революционеры обгадились, но повеселили!
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19.08.2020 19:07 Ответить
Обгадился как раз Таракан. Теперь он будет уничтожать всех кто видел как он обосрался. Но он уже не президент а окупант Беларуси.
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19.08.2020 19:27 Ответить
Увидишь, скоро наши поползут к нему на поклон. Гы!
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19.08.2020 21:07 Ответить
Беларусов никто в мире не поддержал, в том числе Украина. Всем оказалось насрать на 10 миллионов европейцев оказавшихся в Гулаге.
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19.08.2020 19:26 Ответить
европейцев?...
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19.08.2020 19:36 Ответить
Поддержали, но не вступились, потому что какой толк это делать, если все эти 10 миллионов потом поползут к России.
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19.08.2020 19:47 Ответить
Тоже самое я слышал и в декабре 2013 , и даже в начале января 2014 ...
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19.08.2020 19:28 Ответить
Или будет болтаться на берёзе или башкой в унитазе утопят.Как раз за 2 месяца решится.
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19.08.2020 19:06 Ответить
Може евакуація??
🤔
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19.08.2020 19:09 Ответить
Экзекуция, декапитация (отсечение головы), эксгумация
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19.08.2020 20:06 Ответить
Избирательная комиссия Беларуси заявила, что инаугурация Лукашенко произойдет в течение двух месяцев - Цензор.НЕТ 3461
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19.08.2020 19:09 Ответить
ну шо Бєлопозиція -пливли пливли а на березі всралися? Різкий жорсткий Бабченко але ж такий правий - якби так ходили з вихідними на мітинги українці у 2013-ому ВЗИМКУ НА МОРРОЗІ - Янукович вже три конституції б під себе переписав , правда НЕлох би йому ще скомарохом ПРислужував...
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19.08.2020 19:12 Ответить
.....Наталия, у НАС нет ни бел не розовой ни голубой опозиции, то что была - в эмиграции и по тюрьмам..... у нас НАРОД поднялся и никуда не приплыл.......https://belsat.eu/online/ смотри ЗДЕСЬ
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19.08.2020 19:26 Ответить
прошу прощения за жесткость, а в народе есть еще не зазомбированные Россией? вот это и была бы подпитка загубленным оппозиционным рядам
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19.08.2020 19:48 Ответить
...... флаги видели на протестах...?.. российские видели?.....
.....адекватного народа стало в разы больше после короновируса, фальсивикации и ментовского беспредела...... Даже ярые сторонники стали проклинать урода.....
....если россия не вмешается- есть шанс....
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19.08.2020 20:04 Ответить
Rostove budet inauguracija samozvanca
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19.08.2020 19:17 Ответить
европейский мадуро)) ему европа не нужна и рабам его тоже)) будет и дальше управлять колхозом,только жестче))
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19.08.2020 19:27 Ответить
Умер Гулливер… и лилипуты тихо сказали «**@ть копать…»
....
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19.08.2020 19:30 Ответить
Самое классное время для революций - это ОСЕНЬ.
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19.08.2020 19:30 Ответить
Давно пора ПОХОРОНИТЬ этот политический труп, уже смердит на всю Европу!
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19.08.2020 19:32 Ответить
І вона буде,якщо білоруси і далі будуть ходити з квітами.За два місяці їм ті квіти лука позасовує у дупи.
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19.08.2020 19:34 Ответить
Избирательная комиссия Беларуси заявила, что инаугурация Лукашенко произойдет в течение двух месяцев - Цензор.НЕТ 9887
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19.08.2020 19:35 Ответить
ето лукан себе стока времени оставил на протесты задушить и отразить агрессию Вейшнории.
о де ********...
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19.08.2020 19:36 Ответить
Не, ну я бы хотел на это посмотреть.Может хомяк приедет, или мадура какой?
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19.08.2020 19:38 Ответить
А я вот не сомневаюсь, что так оно и будет, глядя не все происходящее
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19.08.2020 19:48 Ответить
Уже и черенок заготовили .
Для этой , иннаугурации , прямо в неё и вставят ...
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19.08.2020 19:59 Ответить
через два месяца лукашенко подпишет 31 карту о вхождении в состав роисси . пусть инагурируется в сортире .

..
.
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19.08.2020 20:04 Ответить
Аннексируют и может быть как в Крыму.
Сперва гауляйтер аксенов (на 5 лет), потом его сменил гоцанюк.
Недолго лука будет гауляйтером белорусов, найдут покладистого жополиза и керманича финансовых потоков.
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20.08.2020 00:12 Ответить
Прокацаплена Білорусь непотрібна Європі, тому Луку ніхто читати не буде, а сам він нізащо не піде. Так шо, брати-сябри, ви таки на московські болота тягнетесь чи до цивілізованих демократичних країн?
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20.08.2020 00:20 Ответить
Шото ёкает шо он до инагурации не доживёт или доживёт лишь до инагурации.
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20.08.2020 01:28 Ответить
он дождется операция буря в картошке от америки с таки ми при колам
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20.08.2020 07:31 Ответить
 
 