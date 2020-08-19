Україна і Грузія підписали Програму співробітництва між Міністерствами оборони

Міністри оборони України Андрій Таран і Грузії Іраклій Гарібашвілі погодили і підписали Програму співробітництва між оборонними відомствами двох країн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Домовленості, яких ми досягли, сприятимуть зміцненню обороноздатності наших держав, підвищенню оперативних та бойових спроможностей Збройних Сил України і Сил оборони Грузії", — зазначив Андрій Таран.

Окрему увагу міністри приділили стану та перспективам імплементації завдань оборонної реформи. Українська делегація ознайомилася з планами розвитку та розбудови Сил оборони Грузії та поділилася власним досвідом проведення трансформації Збройних Сил України в умовах протидії російській агресії.

Також сторони обговорили пріоритети двостороннього оборонного співробітництва за напрямками стратегічних комунікацій, кіберзахисту, військово-технічної сфери, спільної участі у військових навчаннях та впровадженні стандартів НАТО в діяльність збройних сил.

Нагадуємо, 19 серпня розпочався офіційний візит делегації Міністерства оборони України в Грузію.

Читайте також: Президентка Грузії Зурабішвілі заявила про готовність відвідати Україну: Постараюся відновити відносини, що відповідають дружнім зв'язкам