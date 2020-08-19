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Новини Агресія Росії проти України
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Україна і Грузія підписали Програму співробітництва між Міністерствами оборони

Міністри оборони України Андрій Таран і Грузії Іраклій Гарібашвілі погодили і підписали Програму співробітництва між оборонними відомствами двох країн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Україна і Грузія підписали Програму співробітництва між Міністерствами оборони 01

"Домовленості, яких ми досягли, сприятимуть зміцненню обороноздатності наших держав, підвищенню оперативних та бойових спроможностей Збройних Сил України і Сил оборони Грузії", — зазначив Андрій Таран.

Окрему увагу міністри приділили стану та перспективам імплементації завдань оборонної реформи. Українська делегація ознайомилася з планами розвитку та розбудови Сил оборони Грузії та поділилася власним досвідом проведення трансформації Збройних Сил України в умовах протидії російській агресії.

Також сторони обговорили пріоритети двостороннього оборонного співробітництва за напрямками стратегічних комунікацій, кіберзахисту, військово-технічної сфери, спільної участі у військових навчаннях та впровадженні стандартів НАТО в діяльність збройних сил.

Нагадуємо, 19 серпня розпочався офіційний візит делегації Міністерства оборони України в Грузію.

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Автор: 

Грузія (1855) Міноборони (7527) оборона (4858) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+8
Похоже действительно за отсутствием позитива от слова ВООБЩЕ, решили хоть что-то выдать в плане международных контактов. Заметьте........... ведь действительно это недоразумение свело на ноль всю внешнюю политику.
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19.08.2020 23:23 Відповісти
+5
Нууу... тіпа работєт мАладАя, ЗЕльЙОная *******...
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19.08.2020 23:13 Відповісти
+3
украина поставила турции двигатели для новейших боевых дронов эрдогана.
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19.08.2020 22:50 Відповісти
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украина поставила турции двигатели для новейших боевых дронов эрдогана.
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19.08.2020 22:50 Відповісти
Слава Зели шо у нас не Иван Иванов.
У грузина - чисто грузинские эти.... ну, подписка. У нас - более-менее.
А то шо подписали, то до одного места.

ибо против Рашки надо либо 150 катеров, либо в НАТО быть.
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19.08.2020 22:54 Відповісти
Де будемо розміщати ядергну зброю,

та потужний ******** флот,генацвале?
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19.08.2020 22:57 Відповісти
подлодка курск давно сгнила на просторах россии.
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19.08.2020 23:03 Відповісти
ива баран шуба да кафтан.адмирала кузю запряги для натовских фашиздов.
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19.08.2020 23:05 Відповісти
В марте 2017 года министры обороны Грузии и Украины заключили соглашение о сотрудничестве и углублении отношений, сообщила пресс-служба Министерства обороны Грузии. Так для чего этот цирк сегодня при наличии договора о взаимном сотрудничестве?
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19.08.2020 23:07 Відповісти
Нууу... тіпа работєт мАладАя, ЗЕльЙОная *******...
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19.08.2020 23:13 Відповісти
Убаюківают апчєствєннасть... Хатят Украіну Пукєну прадать, кловани зільониє...
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19.08.2020 23:19 Відповісти
Та то вже хер по всій морді! Будуть в ростові хряку бєглому на дачі пеньки вкопувати Він їм швидко роботу знайде
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19.08.2020 23:38 Відповісти
І то правда. Он бистра работу находіт нужним людям. В свайо врємя даже аднаво сізаносаво гєтьмана міністром іканамічєскаво развітія к Пахлу в кабмін прістроіл.
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19.08.2020 23:44 Відповісти
Так его же пА квотє от ХВракції "Наша Україна" тудА направілі. Хряку не було куди діватись...
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19.08.2020 23:55 Відповісти
Похоже действительно за отсутствием позитива от слова ВООБЩЕ, решили хоть что-то выдать в плане международных контактов. Заметьте........... ведь действительно это недоразумение свело на ноль всю внешнюю политику.
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19.08.2020 23:23 Відповісти
С праклятым зельоным клованом никто не хочет встречаться...
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19.08.2020 23:41 Відповісти
а зачем вам знать мелочи?
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19.08.2020 23:09 Відповісти
Вот капитулянты!
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20.08.2020 01:13 Відповісти
Грузини сильно ризикують тим що всі їхні "секрети" які тепер стануть відомі банді резидента ФСБ в Україні "козиря" зразу будуть відомі *****.
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20.08.2020 08:30 Відповісти
 
 