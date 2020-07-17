УКР
Президентка Грузії Зурабішвілі заявила про готовність відвідати Україну: Постараюся відновити відносини, що відповідають дружнім зв'язкам

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про готовність, як тільки з'явиться така можливість, зробити відкладений через пандемію коронавірусу COVID-19 візит в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я готова, як тільки прийде час, здійснити візит, який через COVID-19 і не тільки через нього вже давно був відкладений. Постараюся відновити відносини на тій основі, яка відповідає нашим традиційним, дружнім зв'язкам між двома країнами", - сказала президентка Грузії.

За словами Зурабішвілі, Грузію та Україну пов'язує курс інтеграції в НАТО і Євросоюз, спільні з європейськими партнерами проєкти в Чорному морі і будь-які спроби послаблення цього партнерства негативно позначаться на процесі євроінтеграції обох країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лише ті, хто хоче розколоти дружбу між Грузією та Україною, можуть бажати призначення Саакашвілі, - Зурабішвілі

Разом з тим Зурабішвілі звернула увагу на недавні заяви експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який займає в Україні посаду голови виконкому Національної ради реформ і який заявив, що він не визнає легітимність нинішнього грузинського уряду.

"Провокаційний тон на адресу уряду Грузії, який виходить від іноземного громадянина, який працює в іноземному уряді, шкодить нашим двостороннім відносинам", - зазначила Зурабішвілі.

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

Пізніше стало відомо, що Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.

12 червня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкіані заявив, що Тбілісі не псуватиме відносини з Києвом через Саакашвілі.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі заявив, що не визнає легітимність влади Грузії.

візит (1655) Грузія (1864) Зурабішвілі Саломе (104)
Топ коментарі
+10
Как жест доброй воли для укрепления дружеских отношений предлагаю выдать им соакашвили
17.07.2020 14:43 Відповісти
+7
Малыш и Карлсон против.
17.07.2020 14:42 Відповісти
+6
Він вже має досвід рятування...
Президент Грузии Зурабишвили заявила о готовности посетить Украину: Постараюсь восстановить отношения, соответствующие дружеским связям - Цензор.НЕТ 6040
17.07.2020 14:44 Відповісти
17.07.2020 14:42 Відповісти
сакашвило обещало представить проект обновления судейского корпуса к концу недели!
напомните мне, сколько дней и какой день считается последним в рабочей неделе сакошвило?
показати весь коментар
17.07.2020 19:45 Відповісти
17.07.2020 14:43 Відповісти
17.07.2020 14:44 Відповісти
а вот этого во время визита Госпожи Президента Грузии посадить на поводок, чтоб не гавкал
17.07.2020 15:43 Відповісти
у слуг догадаются организовать встречу во главе с хинкальщиком
17.07.2020 14:43 Відповісти
- Наутро Клотильда пришла, чтобы продолжить свое дело: вынуть потрясенного Васю из петли, сбросить перед ним свои одежды и сказать:
-- Лепи меня! Нет на свете тела, прекраснее моего! Она вошла и увидела. Вася в петле не висел.
-- Почему ты не повесился? Вася был нормальным, простым халтурщиком-середнячком. А Клотильда слишком много читала Шиллера.(с)
17.07.2020 14:44 Відповісти
да, Михо при Порохе джигитом был, а сейчас подгавкивает скульптуры из навоза лепит
17.07.2020 15:47 Відповісти
редкая Зурабишвили долетит до середины Днепра....
Президент Грузии Зурабишвили заявила о готовности посетить Украину: Постараюсь восстановить отношения, соответствующие дружеским связям - Цензор.НЕТ 7033
17.07.2020 14:45 Відповісти
Михо, ныкайся у ЗЕ в кладовке или на крышу. Ну не полезет же она туда в юбке!
17.07.2020 14:45 Відповісти
Вона така, що може і по писку йому нацьомать!
17.07.2020 15:48 Відповісти
А Зе може зробити Саакашвілі відповідальним за зустріч із Зурабішвілі.
17.07.2020 14:50 Відповісти
Да найдете вы общий язык -две прикацапленные морды
17.07.2020 14:54 Відповісти
Нех тебе здесь делать, чмошница обоссанная...
17.07.2020 15:15 Відповісти
Михо уже готовится к торжественной встрече.
17.07.2020 15:29 Відповісти
намордник ему одеть, чтоб не гавкал
17.07.2020 15:45 Відповісти
ღერო! ჩემგან სახეში გააფურთხეთ!
Наперед вдячний!
17.07.2020 15:41 Відповісти
 
 