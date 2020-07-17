Президентка Грузії Зурабішвілі заявила про готовність відвідати Україну: Постараюся відновити відносини, що відповідають дружнім зв'язкам

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про готовність, як тільки з'явиться така можливість, зробити відкладений через пандемію коронавірусу COVID-19 візит в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я готова, як тільки прийде час, здійснити візит, який через COVID-19 і не тільки через нього вже давно був відкладений. Постараюся відновити відносини на тій основі, яка відповідає нашим традиційним, дружнім зв'язкам між двома країнами", - сказала президентка Грузії.

За словами Зурабішвілі, Грузію та Україну пов'язує курс інтеграції в НАТО і Євросоюз, спільні з європейськими партнерами проєкти в Чорному морі і будь-які спроби послаблення цього партнерства негативно позначаться на процесі євроінтеграції обох країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лише ті, хто хоче розколоти дружбу між Грузією та Україною, можуть бажати призначення Саакашвілі, - Зурабішвілі

Разом з тим Зурабішвілі звернула увагу на недавні заяви експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який займає в Україні посаду голови виконкому Національної ради реформ і який заявив, що він не визнає легітимність нинішнього грузинського уряду.

"Провокаційний тон на адресу уряду Грузії, який виходить від іноземного громадянина, який працює в іноземному уряді, шкодить нашим двостороннім відносинам", - зазначила Зурабішвілі.

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

Пізніше стало відомо, що Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.

12 червня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкіані заявив, що Тбілісі не псуватиме відносини з Києвом через Саакашвілі.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі заявив, що не визнає легітимність влади Грузії.