Грузія не псуватиме відносини з Україною через Саакашвілі, - глава МЗС Залкаліані

Тбілісі не допустить, щоб стратегічні відносини з Києвом були зіпсовані через експрезидента, главу Виконавчого комітету реформ України Міхеіла Саакашвілі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія Online", про це заявив глава МЗС Грузії Давид Залкаліані, коментуючи виклик посла України Ігоря Долгова до грузинського зовнішньополітичного відомства.

"З огляду на наші стратегічні відносини, ми не допустимо, щоб через одну засуджену і розшукувану людину (Саакашвілі. - Ред.) наше партнерство опинилося під загрозою", - зазначив Залкаліані.

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

Пізніше стало відомо, що Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.

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