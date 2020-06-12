УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8547 відвідувачів онлайн
Новини
1 719 48

Грузія не псуватиме відносини з Україною через Саакашвілі, - глава МЗС Залкаліані

Грузія не псуватиме відносини з Україною через Саакашвілі, - глава МЗС Залкаліані

Тбілісі не допустить, щоб стратегічні відносини з Києвом були зіпсовані через експрезидента, главу Виконавчого комітету реформ України Міхеіла Саакашвілі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія Online", про це заявив глава МЗС Грузії Давид Залкаліані, коментуючи виклик посла України Ігоря Долгова до грузинського зовнішньополітичного відомства.

"З огляду на наші стратегічні відносини, ми не допустимо, щоб через одну засуджену і розшукувану людину (Саакашвілі. - Ред.) наше партнерство опинилося під загрозою", - зазначив Залкаліані.

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

Пізніше стало відомо, що Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі виступив за відтермінування підвищення ренти на руду

Автор: 

Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
на консультацию!
а он им так и сказал...этого летуна на долго не хватит...через 2-3 месяца (максимум) расплюётся и с зелеными барИгами...поэтому стоит ли эта шкурка (продажная) вычинки? ))))
показати весь коментар
12.06.2020 18:04
+7
Как человек который осужден за корупцию в Грузии занимает государственную должность в Украине?
показати весь коментар
12.06.2020 17:59
+7
да они увидели, что Михо получил должность "Пустое Место" и ни на что не влияет...
зачем из за этого бомжа портить отношения...?
показати весь коментар
12.06.2020 18:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Грузия не будет портить отношения с Украиной из-за Саакашвили, - глава МИД Залкалиани - Цензор.НЕТ 6104
показати весь коментар
12.06.2020 17:56 Відповісти
Сциканули)
показати весь коментар
12.06.2020 17:57 Відповісти
кого зесцыку или саака?
показати весь коментар
12.06.2020 18:15 Відповісти
На них.
показати весь коментар
12.06.2020 18:23 Відповісти
Как человек который осужден за корупцию в Грузии занимает государственную должность в Украине?
показати весь коментар
12.06.2020 17:59 Відповісти
разве Саакашвили обвиняют в коррупции? в превышении полномочий
показати весь коментар
12.06.2020 18:01 Відповісти
А привышение полномочий это не корупция? Когда он себе масажиста за гос счет возил из италии!
показати весь коментар
12.06.2020 18:07 Відповісти
откуда инфа начсет массажиста? что-то не нахожу. А насчет растраты Саакашвили говорит, что это неправда. Признает только превышение полномочий.
показати весь коментар
12.06.2020 18:12 Відповісти
он говорит что в ресторанах в наглую бесплатно не жрет, но жрет
показати весь коментар
12.06.2020 18:17 Відповісти
Дааа, добряче Михайло пересадив корупціонерів у Грузії . До цих пір не можуть заспокоїтись в обличчі нової голови країни , під протекторатом з РФії ...
показати весь коментар
12.06.2020 18:39 Відповісти
Росо-боти , росо-молі , росо-смі , так , всі вони з одного місця родом...
показати весь коментар
12.06.2020 18:59 Відповісти
в каком ресторане он бесплатно жрал?
показати весь коментар
12.06.2020 19:00 Відповісти
Щас прямо так и ответят! Ага! в методичке ж написано, шо жрал, значит жрал! Не задавайте неудобных вопросов, а то у пепиков когнитивное расстройство начнется
показати весь коментар
12.06.2020 22:17 Відповісти
Верховный суд Грузии не удовлетворил кассационную жалобу адвоката экс-президента Михеила Саакашвили об отмене приговора Тбилисского городского суда, который признал его виновным в превышении служебных полномочий на посту президента.
Об этом сообщает Главная прокуратура Грузии, https://interfax.com.ua/news/general/588611.html?fbclid=IwAR0aejwiNLMtrH08mz4NQmTm-S6sqUq3lwETIWDhO9QajNlTdRfYpx7N-8s передает "Интерфакс".
По приговору суда первой инстанции Саакашвили заочно в 2018 году был приговорен к трем годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий в деле об убийстве в 2006 году банковского служащего Сандро Гиргвлиани. В частности, Саакашвили президентской властью незаконно помиловал четырех бывших сотрудников полиции, которые расправились с Гиргвлиани. Осужденные полицейские благодаря указу Саакашвили о помиловании провели в заключении вместо восьми всего лишь два года.
Сотрудник банка Гиргвлиани был убит в окрестностях Тбилиси в январе 2006 года, после ссоры в одном из ресторанов Тбилиси с женой бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили и бывшим начальником департамента конституционной безопасности Датой Ахалая. По их приказу четверо полицейских вывели из ресторана Гиргвлиани, отвезли за город, где забили до смерти.
Экс-президент Саакашвили заочно осужден на шесть лет заключения по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили. Еще одно уголовное дело против Саакашвили о растрате государственных средств находится в судопроизводстве.
показати весь коментар
12.06.2020 18:17 Відповісти
ВВС пишет, что его обвиняют в превышении служебных полномочий. https://www.bbc.com/russian/features-40745117 В чем обвиняют Саакашвили в Грузии А грузины да, звери. Дикий народ. Но не все.
показати весь коментар
12.06.2020 18:59 Відповісти
В том что убийцу помиловал. Тут вобще недоказуемо но по мне Сакаашвили выступил в роли заказчика!
показати весь коментар
12.06.2020 19:04 Відповісти
тогда бы его обвиняли в организации убийства. но такого обвинения нет
показати весь коментар
12.06.2020 19:12 Відповісти
А почему он убийцу помиловал? Я говорю что не доказуемо но думаю что заказчик всётаки Карсон!
показати весь коментар
12.06.2020 19:13 Відповісти
Слюши, мами килянус, он и Гангадзе пришиль голова.
показати весь коментар
12.06.2020 18:59 Відповісти
Грузія - можливо, але який фінт з цього приводу викине українська влада - не знає ніхто, навіть вони самі!
показати весь коментар
12.06.2020 17:59 Відповісти
хехехе ненадолго их хватило. они же вроде посла отзывали?
показати весь коментар
12.06.2020 18:00 Відповісти
на консультацию!
а он им так и сказал...этого летуна на долго не хватит...через 2-3 месяца (максимум) расплюётся и с зелеными барИгами...поэтому стоит ли эта шкурка (продажная) вычинки? ))))
показати весь коментар
12.06.2020 18:04 Відповісти
да они увидели, что Михо получил должность "Пустое Место" и ни на что не влияет...
зачем из за этого бомжа портить отношения...?
показати весь коментар
12.06.2020 18:05 Відповісти
Только вот космическую зарплату и космическую премию будем платить я с вами!
показати весь коментар
12.06.2020 18:08 Відповісти
та мы такие ))) что нам жалко? ну на одну космическую зарплату больше...на одну меньше...))
(сарказм)
показати весь коментар
12.06.2020 18:28 Відповісти
ქართველები ჩვენი ძმები არიან, დიდება საქართველოს! დიდება უკრაინას!
показати весь коментар
12.06.2020 18:11 Відповісти
И хрен же поспоришь
показати весь коментар
12.06.2020 18:12 Відповісти
Діді мадлоба.
показати весь коментар
12.06.2020 18:16 Відповісти
Украина очень давно терпит наплыв жулья из Грузии. Диаспора грузинская в курсе - все знают друг-друга , кто приезжает и кто чем занимается. Уважаемая диаспора , наведите порядок среди своих сограждан в Украине , бо Украина отказывается обижаться из-за своей безграничной толерантности...
показати весь коментар
12.06.2020 18:12 Відповісти
Жулья и мошенников из Украины в Грузии тоже предостаточно. Об украинских распространителях фальшивых купюр 500 евро в Грузии забыли?
показати весь коментар
12.06.2020 20:03 Відповісти
Ну типо, еще не хватало из-за какого-то обдолбаного нашего земляка, михо-торчка ,портить наши отношения!). Вы нас поймьоте, бо самі ж з зєльним торчком
задовбалися!) Тільки лізку до нас не випускайте!)))
показати весь коментар
12.06.2020 18:13 Відповісти
Тонкий натяк на дуже тонку обставину з Карлсоном, який смердить на даху🙄
показати весь коментар
12.06.2020 18:13 Відповісти
Карліто то півбіди. В нас зрадник в кріслі президента засів.
показати весь коментар
12.06.2020 18:31 Відповісти
Перевод с дипломатического... из-за такого дерьма даже не стоит бумагу пачкать
показати весь коментар
12.06.2020 18:27 Відповісти
Вони вирішили, що Міша і так нам щось підпортить...
показати весь коментар
12.06.2020 18:31 Відповісти
Без всяких там дипломатичних демаршів.
показати весь коментар
12.06.2020 21:08 Відповісти
Так бы и сразу, а то понты кидали..
показати весь коментар
12.06.2020 18:35 Відповісти
Читаючи між строк. Грузія не буде псувати відносини з Україною через Янелоха оманського.
показати весь коментар
12.06.2020 18:36 Відповісти
Умное решение. Мудрым его можно было бы назвать, если бы не рыпались даже.
показати весь коментар
12.06.2020 18:46 Відповісти
Правильно, а то Михо будет здесь жировать, а страны между собой разосрутся.
показати весь коментар
12.06.2020 18:57 Відповісти
Грузія, зважаючи на грандіозні результати реформ Саакашвілі в Україні, не буде псувати стосунки
треба тільки слідкувати, щоб ноль не перейшов у мінус
показати весь коментар
12.06.2020 19:00 Відповісти
"Исходя из наших стратегических отношений, мы не допустим, чтобы из-за одного осужденного и разыскиваемого человека (Саакашвили. - Ред.) наше партнерство оказалось под угрозой", - отметил Залкалиани.
Правильно, Саакашвили того не стоит.
показати весь коментар
12.06.2020 19:01 Відповісти
следующий Гетьман Неньки аднака.
показати весь коментар
12.06.2020 19:20 Відповісти
Упс... А как слюной брызгали.... Вовремя поняли свое место?
показати весь коментар
12.06.2020 22:13 Відповісти
що сракашвілі, що інші швілі та ліані з того боку, багато про себе уявляють, а нам на них зважати не слід, бо в кожному грузинському селі є князь, так повелось з часів російської імперії, і хай всі ті зухвалі "поважні люди" котяться подалі зі своїма амбіціями
показати весь коментар
13.06.2020 02:00 Відповісти
Якщо не хочете портити відносини, то заберіть його нафіг собі.
показати весь коментар
13.06.2020 09:02 Відповісти
 
 