Грузія не псуватиме відносини з Україною через Саакашвілі, - глава МЗС Залкаліані
Тбілісі не допустить, щоб стратегічні відносини з Києвом були зіпсовані через експрезидента, главу Виконавчого комітету реформ України Міхеіла Саакашвілі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія Online", про це заявив глава МЗС Грузії Давид Залкаліані, коментуючи виклик посла України Ігоря Долгова до грузинського зовнішньополітичного відомства.
"З огляду на наші стратегічні відносини, ми не допустимо, щоб через одну засуджену і розшукувану людину (Саакашвілі. - Ред.) наше партнерство опинилося під загрозою", - зазначив Залкаліані.
Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.
Пізніше стало відомо, що Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.
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Об этом сообщает Главная прокуратура Грузии, https://interfax.com.ua/news/general/588611.html?fbclid=IwAR0aejwiNLMtrH08mz4NQmTm-S6sqUq3lwETIWDhO9QajNlTdRfYpx7N-8s передает "Интерфакс".
По приговору суда первой инстанции Саакашвили заочно в 2018 году был приговорен к трем годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий в деле об убийстве в 2006 году банковского служащего Сандро Гиргвлиани. В частности, Саакашвили президентской властью незаконно помиловал четырех бывших сотрудников полиции, которые расправились с Гиргвлиани. Осужденные полицейские благодаря указу Саакашвили о помиловании провели в заключении вместо восьми всего лишь два года.
Сотрудник банка Гиргвлиани был убит в окрестностях Тбилиси в январе 2006 года, после ссоры в одном из ресторанов Тбилиси с женой бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили и бывшим начальником департамента конституционной безопасности Датой Ахалая. По их приказу четверо полицейских вывели из ресторана Гиргвлиани, отвезли за город, где забили до смерти.
Экс-президент Саакашвили заочно осужден на шесть лет заключения по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили. Еще одно уголовное дело против Саакашвили о растрате государственных средств находится в судопроизводстве.
а он им так и сказал...этого летуна на долго не хватит...через 2-3 месяца (максимум) расплюётся и с зелеными барИгами...поэтому стоит ли эта шкурка (продажная) вычинки? ))))
зачем из за этого бомжа портить отношения...?
(сарказм)
задовбалися!) Тільки лізку до нас не випускайте!)))
треба тільки слідкувати, щоб ноль не перейшов у мінус
Правильно, Саакашвили того не стоит.