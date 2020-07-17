РУС
Президент Грузии Зурабишвили заявила о готовности посетить Украину: Постараюсь восстановить отношения, соответствующие дружеским связям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности, как только появится такая возможность, совершить отложенный из-за пандемии коронавируса COVID-19 визит в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я готова, как только придет время, совершить визит, который из-за COVID-19 и не только из-за него уже давно был отложен. Постараюсь восстановить отношения на той основе, которая соответствует нашим традиционным, дружеским связям между двумя странами", - сказала президент Грузии.

По словам Зурабишвили, Грузию и Украину связывает курс интеграции в НАТО и Евросоюз, совместные с европейскими партнерами проекты в Черном море и любые попытки ослабления этого партнерства негативно отразятся на процессе евроинтеграции обеих стран.

Вместе с тем Зурабишвили обратила внимание на недавние заявления занимающего в Украине должность главы исполкома Национального совета реформ, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который заявил, что он не признает легитимность нынешнего грузинского правительства.

"Провокационный тон в адрес правительства Грузии, который исходит от иностранного гражданина, работающего в иностранном правительстве, вредит нашим двусторонним отношениям", - отметила Зурабишвили.

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.

12 июня министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани заявил, что Тбилиси не будет портить отношения с Киевом из-за Саакашвили.

Ранее сообщалось, что Саакашвили заявил, что не признает легитимность властей Грузии.

визит (3152) Грузия (4515) Зурабишвили Саломе (99)
Топ комментарии
+10
Как жест доброй воли для укрепления дружеских отношений предлагаю выдать им соакашвили
17.07.2020 14:43 Ответить
+7
Малыш и Карлсон против.
17.07.2020 14:42 Ответить
+6
Він вже має досвід рятування...
Він вже має досвід рятування...
17.07.2020 14:44 Ответить
Малыш и Карлсон против.
17.07.2020 14:42 Ответить
сакашвило обещало представить проект обновления судейского корпуса к концу недели!
напомните мне, сколько дней и какой день считается последним в рабочей неделе сакошвило?
17.07.2020 19:45 Ответить
Как жест доброй воли для укрепления дружеских отношений предлагаю выдать им соакашвили
17.07.2020 14:43 Ответить
Він вже має досвід рятування...
Він вже має досвід рятування...
17.07.2020 14:44 Ответить
а вот этого во время визита Госпожи Президента Грузии посадить на поводок, чтоб не гавкал
17.07.2020 15:43 Ответить
у слуг догадаются организовать встречу во главе с хинкальщиком
17.07.2020 14:43 Ответить
- Наутро Клотильда пришла, чтобы продолжить свое дело: вынуть потрясенного Васю из петли, сбросить перед ним свои одежды и сказать:
-- Лепи меня! Нет на свете тела, прекраснее моего! Она вошла и увидела. Вася в петле не висел.
-- Почему ты не повесился? Вася был нормальным, простым халтурщиком-середнячком. А Клотильда слишком много читала Шиллера.(с)
17.07.2020 14:44 Ответить
да, Михо при Порохе джигитом был, а сейчас подгавкивает скульптуры из навоза лепит
показать весь комментарий
17.07.2020 15:47 Ответить
редкая Зурабишвили долетит до середины Днепра....
редкая Зурабишвили долетит до середины Днепра....
17.07.2020 14:45 Ответить
Михо, ныкайся у ЗЕ в кладовке или на крышу. Ну не полезет же она туда в юбке!
17.07.2020 14:45 Ответить
Вона така, що може і по писку йому нацьомать!
17.07.2020 15:48 Ответить
А Зе може зробити Саакашвілі відповідальним за зустріч із Зурабішвілі.
17.07.2020 14:50 Ответить
Да найдете вы общий язык -две прикацапленные морды
17.07.2020 14:54 Ответить
Нех тебе здесь делать, чмошница обоссанная...
17.07.2020 15:15 Ответить
Михо уже готовится к торжественной встрече.
17.07.2020 15:29 Ответить
намордник ему одеть, чтоб не гавкал
17.07.2020 15:45 Ответить
ღერო! ჩემგან სახეში გააფურთხეთ!
Наперед вдячний!
17.07.2020 15:41 Ответить
 
 