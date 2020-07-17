Президент Грузии Зурабишвили заявила о готовности посетить Украину: Постараюсь восстановить отношения, соответствующие дружеским связям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности, как только появится такая возможность, совершить отложенный из-за пандемии коронавируса COVID-19 визит в Украину.
"Я готова, как только придет время, совершить визит, который из-за COVID-19 и не только из-за него уже давно был отложен. Постараюсь восстановить отношения на той основе, которая соответствует нашим традиционным, дружеским связям между двумя странами", - сказала президент Грузии.
По словам Зурабишвили, Грузию и Украину связывает курс интеграции в НАТО и Евросоюз, совместные с европейскими партнерами проекты в Черном море и любые попытки ослабления этого партнерства негативно отразятся на процессе евроинтеграции обеих стран.
Вместе с тем Зурабишвили обратила внимание на недавние заявления занимающего в Украине должность главы исполкома Национального совета реформ, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который заявил, что он не признает легитимность нынешнего грузинского правительства.
"Провокационный тон в адрес правительства Грузии, который исходит от иностранного гражданина, работающего в иностранном правительстве, вредит нашим двусторонним отношениям", - отметила Зурабишвили.
Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.
12 июня министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани заявил, что Тбилиси не будет портить отношения с Киевом из-за Саакашвили.
Ранее сообщалось, что Саакашвили заявил, что не признает легитимность властей Грузии.
