Украина и Грузия подписали Программу сотрудничества между Министерствами обороны

Министры обороны Украины Андрей Таран и Грузии Ираклий Гарибашвили согласовали и подписали Программу сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Договоренности, которых мы достигли, будут способствовать укреплению обороноспособности наших государств, повышению оперативных и боевых возможностей Вооруженных Сил Украины и Сил обороны Грузии" - отметил Таран.

Отдельное внимание министры уделили состоянию и перспективам имплементации задач оборонной реформы. Украинская делегация ознакомилась с планами развития и развития Сил обороны Грузии и поделилась собственным опытом проведения трансформации Вооруженных Сил Украины в условиях противодействия российской агрессии.

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Также стороны обсудили приоритеты двустороннего оборонного сотрудничества по направлениям стратегических коммуникаций, киберзащиты, военно-технической сферы, совместного участия в военных учениях и внедрении стандартов НАТО в деятельность вооруженных сил.

Напоминаем, 19 августа начался официальный визит делегации Министерства обороны Украины в Грузию.

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