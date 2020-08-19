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Новости Агрессия России против Украины
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Украина и Грузия подписали Программу сотрудничества между Министерствами обороны

Министры обороны Украины Андрей Таран и Грузии Ираклий Гарибашвили согласовали и подписали Программу сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Украина и Грузия подписали Программу сотрудничества между Министерствами обороны 01

"Договоренности, которых мы достигли, будут способствовать укреплению обороноспособности наших государств, повышению оперативных и боевых возможностей Вооруженных Сил Украины и Сил обороны Грузии" - отметил Таран.

Отдельное внимание министры уделили состоянию и перспективам имплементации задач оборонной реформы. Украинская делегация ознакомилась с планами развития и развития Сил обороны Грузии и поделилась собственным опытом проведения трансформации Вооруженных Сил Украины в условиях противодействия российской агрессии.

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Также стороны обсудили приоритеты двустороннего оборонного сотрудничества по направлениям стратегических коммуникаций, киберзащиты, военно-технической сферы, совместного участия в военных учениях и внедрении стандартов НАТО в деятельность вооруженных сил.

Напоминаем, 19 августа начался официальный визит делегации Министерства обороны Украины в Грузию.

Также читайте: В годовщину российской агрессии против Грузии представительства Киева и Тбилиси в ООН выступили с совместным заявлением

Автор: 

Грузия (4506) Минобороны (9460) оборона (5253) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+8
Похоже действительно за отсутствием позитива от слова ВООБЩЕ, решили хоть что-то выдать в плане международных контактов. Заметьте........... ведь действительно это недоразумение свело на ноль всю внешнюю политику.
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19.08.2020 23:23 Ответить
+5
Нууу... тіпа работєт мАладАя, ЗЕльЙОная *******...
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19.08.2020 23:13 Ответить
+3
украина поставила турции двигатели для новейших боевых дронов эрдогана.
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19.08.2020 22:50 Ответить
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украина поставила турции двигатели для новейших боевых дронов эрдогана.
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19.08.2020 22:50 Ответить
Слава Зели шо у нас не Иван Иванов.
У грузина - чисто грузинские эти.... ну, подписка. У нас - более-менее.
А то шо подписали, то до одного места.

ибо против Рашки надо либо 150 катеров, либо в НАТО быть.
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19.08.2020 22:54 Ответить
Де будемо розміщати ядергну зброю,

та потужний ******** флот,генацвале?
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19.08.2020 22:57 Ответить
подлодка курск давно сгнила на просторах россии.
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19.08.2020 23:03 Ответить
ива баран шуба да кафтан.адмирала кузю запряги для натовских фашиздов.
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19.08.2020 23:05 Ответить
В марте 2017 года министры обороны Грузии и Украины заключили соглашение о сотрудничестве и углублении отношений, сообщила пресс-служба Министерства обороны Грузии. Так для чего этот цирк сегодня при наличии договора о взаимном сотрудничестве?
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19.08.2020 23:07 Ответить
Нууу... тіпа работєт мАладАя, ЗЕльЙОная *******...
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19.08.2020 23:13 Ответить
Убаюківают апчєствєннасть... Хатят Украіну Пукєну прадать, кловани зільониє...
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19.08.2020 23:19 Ответить
Та то вже хер по всій морді! Будуть в ростові хряку бєглому на дачі пеньки вкопувати Він їм швидко роботу знайде
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19.08.2020 23:38 Ответить
І то правда. Он бистра работу находіт нужним людям. В свайо врємя даже аднаво сізаносаво гєтьмана міністром іканамічєскаво развітія к Пахлу в кабмін прістроіл.
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19.08.2020 23:44 Ответить
Так его же пА квотє от ХВракції "Наша Україна" тудА направілі. Хряку не було куди діватись...
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19.08.2020 23:55 Ответить
Похоже действительно за отсутствием позитива от слова ВООБЩЕ, решили хоть что-то выдать в плане международных контактов. Заметьте........... ведь действительно это недоразумение свело на ноль всю внешнюю политику.
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19.08.2020 23:23 Ответить
С праклятым зельоным клованом никто не хочет встречаться...
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19.08.2020 23:41 Ответить
а зачем вам знать мелочи?
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19.08.2020 23:09 Ответить
Вот капитулянты!
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20.08.2020 01:13 Ответить
Грузини сильно ризикують тим що всі їхні "секрети" які тепер стануть відомі банді резидента ФСБ в Україні "козиря" зразу будуть відомі *****.
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20.08.2020 08:30 Ответить
 
 