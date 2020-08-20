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Новини Правосуддя
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Нацполіція розслідує справу про видачу пільгових кредитів запорізьким управлінням Держмолодьжитло: Розмір неправомірної вигоди – понад 200 тис. грн

Нацполіція розслідує справу про видачу пільгових кредитів запорізьким управлінням Держмолодьжитло: Розмір неправомірної вигоди – понад 200 тис. грн

У в поліції прийшли до висновку, що запорізьке регіональне управління Держмолодьжитло перераховувало значно більші суми на кредити, ніж отримували позичальники. Куди йшли інші - невідомо.

У кримінальному провадженні стало відомо з постанови Жовтневого районного суду Запоріжжя, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізький проєкт розслідувань.

З постанови суду стало відомо, що Держмолодьжитло за документами видало 751,7 тисяч гривень на кредитування, але до позичальника дійшло тільки 536,8 тисяч гривень. Орган досудового розслідування встановив, що сума неправомірної вигоди становить 214,9 тисяч гривень. Випадок - не поодинокий. Подібним чином видали 17 кредитів.

У липні 2020 року правоохоронці додатково направили запити в райадміністрації Запоріжжя, щоб отримати інформацію про громадян, які перебувають на квартирному обліку і отримали пільгові кредити. Також запити направлені в "Укргазбанк", щоб відстежити рух коштів, перерахованих Держмолодьжитло. Згідно з постановою Жовтневого районного суду від 4 серпня 2020 року, досудове розслідування у цій справі продовжили до лютого 2021 року.

Також читайте: Кабмін розподілив 5,6 млн грн на купівлю житла для переселенців

Автор: 

житло (1102) Запоріжжя (2322) Нацполіція (15329) суд (11765) юстиція (732)


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Топ коментарі
+2
...ну, СБУ уже нарезали задачу следить за перегрузом фур на дорогах - чем менты хуже?
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20.08.2020 01:10 Відповісти
+2
...тогда тебе пора отключаться от сети...
Нацполиция расследует дело о выдаче льготных кредитов запорожским управлением Госмолодежьжилья: Размер неправомерной выгоды - более 200 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5292
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20.08.2020 01:24 Відповісти
+1
Заголовок интеррресный- НацПолиция..
А просто полиция-не??
Две полюции??
🤣
Блин....
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20.08.2020 00:58 Відповісти
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Заголовок интеррресный- НацПолиция..
А просто полиция-не??
Две полюции??
🤣
Блин....
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20.08.2020 00:58 Відповісти
Є місцева поліція, яка створена й підпорядковується органам місцевого самоврядування.
Загальнодержавна (національна) поліція має інші функції, структуру і підпорядкування.
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20.08.2020 01:11 Відповісти
ТаВЫшо..
Щось не бачив такого..
Шеріфи, чи що??🤗
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20.08.2020 01:17 Відповісти
Нацполиция расследует дело о выдаче льготных кредитов запорожским управлением Госмолодежьжилья: Размер неправомерной выгоды - более 200 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5815
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20.08.2020 01:19 Відповісти
Нацполиция расследует дело о выдаче льготных кредитов запорожским управлением Госмолодежьжилья: Размер неправомерной выгоды - более 200 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5183
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20.08.2020 01:49 Відповісти
Муніципальна варта це не поліція. Вони не мають зброї.
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20.08.2020 02:26 Відповісти
Тобто зараз поліція займається дрібними справами. Наступними будуть справи щодо трьох колосків.
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20.08.2020 01:07 Відповісти
...ну, СБУ уже нарезали задачу следить за перегрузом фур на дорогах - чем менты хуже?
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20.08.2020 01:10 Відповісти
Впереди Планеты усей по количеству "органов" по борьбе с херзнаетсчем..
🤣
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20.08.2020 01:14 Відповісти
питарасня, отписывающаяся в любой теме и не несущая смысловой нагрузки - отпишется и здесь ) напрягает, реально. генераторы гавнокоментов, скоро и нейросетевые генераторы гавноновостей.
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20.08.2020 01:21 Відповісти
...тогда тебе пора отключаться от сети...
Нацполиция расследует дело о выдаче льготных кредитов запорожским управлением Госмолодежьжилья: Размер неправомерной выгоды - более 200 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5292
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20.08.2020 01:24 Відповісти
Нюю, антенну вставить в ## и люминиевую шапочку..
))
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20.08.2020 01:27 Відповісти
Нацполиция расследует дело о выдаче льготных кредитов запорожским управлением Госмолодежьжилья: Размер неправомерной выгоды - более 200 тыс. грн - Цензор.НЕТ 9537
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20.08.2020 01:41 Відповісти
Почитал…
Ужас. Автора в дурдом, траву на анализ…
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20.08.2020 01:25 Відповісти
Вы можете определится- за Белых или Красных, или за прративных,галубых, посередине?? аКВАфреш??🤣
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20.08.2020 01:31 Відповісти
а Вас, простите, ипать должно только впн )
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20.08.2020 01:42 Відповісти
Вас вже має VPN, таки розслабтеся і не напружуйтеся "нульовочка"...
😁
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20.08.2020 01:54 Відповісти
не бачу сенсу викобелюватись, якщо не чіпає. що не так? яка ваду маєте? хворієте на що?)
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20.08.2020 01:57 Відповісти
 
 