Нацполіція розслідує справу про видачу пільгових кредитів запорізьким управлінням Держмолодьжитло: Розмір неправомірної вигоди – понад 200 тис. грн

У в поліції прийшли до висновку, що запорізьке регіональне управління Держмолодьжитло перераховувало значно більші суми на кредити, ніж отримували позичальники. Куди йшли інші - невідомо.

У кримінальному провадженні стало відомо з постанови Жовтневого районного суду Запоріжжя, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізький проєкт розслідувань.

З постанови суду стало відомо, що Держмолодьжитло за документами видало 751,7 тисяч гривень на кредитування, але до позичальника дійшло тільки 536,8 тисяч гривень. Орган досудового розслідування встановив, що сума неправомірної вигоди становить 214,9 тисяч гривень. Випадок - не поодинокий. Подібним чином видали 17 кредитів.

У липні 2020 року правоохоронці додатково направили запити в райадміністрації Запоріжжя, щоб отримати інформацію про громадян, які перебувають на квартирному обліку і отримали пільгові кредити. Також запити направлені в "Укргазбанк", щоб відстежити рух коштів, перерахованих Держмолодьжитло. Згідно з постановою Жовтневого районного суду від 4 серпня 2020 року, досудове розслідування у цій справі продовжили до лютого 2021 року.

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