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У Чернівецькій області за добу 189 нових випадків COVID-19, - ОДА
Загалом з початку пандемії в Чернівецькій області виявили 8 297 випадків коронавірусу.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.
"189 нових випадків за добу. Ліжок у медичних установах хворим поки вистачить. Але кількість місць у реанімації, на жаль, обмежена. Тому продовжую переконувати вас у необхідності носити маски, дотримуватися соціальну дистанцію, уникати людних місць. Не втрачаю надії, що вдасться достукатися до кожного буковинця. Бережіть себе і близьких!" - розповів він.
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А ниче шо Гос-во ДОЛЖНО обеспечить намордниками, не?
по конституции то, там написано(как и в Пиплии тоже написсано)