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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області за добу 189 нових випадків COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за добу 189 нових випадків COVID-19, - ОДА

Загалом з початку пандемії в Чернівецькій області виявили 8 297 випадків коронавірусу.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"189 нових випадків за добу. Ліжок у медичних установах хворим поки вистачить. Але кількість місць у реанімації, на жаль, обмежена. Тому продовжую переконувати вас у необхідності носити маски, дотримуватися соціальну дистанцію, уникати людних місць. Не втрачаю надії, що вдасться достукатися до кожного буковинця. Бережіть себе і близьких!" - розповів він.

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У Чернівецькій області за добу 189 нових випадків COVID-19, - ОДА 01
У Чернівецькій області за добу 189 нових випадків COVID-19, - ОДА 02

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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Поэтому продолжаю убеждать вас в необходимости носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать людных мест. Не теряю надежды, что удастся достучаться до каждого буковинца. Берегите себя и близких!" - рассказал он. Источник: https://censor.net/n3214850\\\\\\\\\\\

А ниче шо Гос-во ДОЛЖНО обеспечить намордниками, не?
по конституции то, там написано(как и в Пиплии тоже написсано)
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20.08.2020 08:28 Відповісти
Достучатся можна только по голове...
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20.08.2020 08:35 Відповісти
 
 