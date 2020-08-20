У Чернівецькій області за добу 189 нових випадків COVID-19, - ОДА

Загалом з початку пандемії в Чернівецькій області виявили 8 297 випадків коронавірусу.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"189 нових випадків за добу. Ліжок у медичних установах хворим поки вистачить. Але кількість місць у реанімації, на жаль, обмежена. Тому продовжую переконувати вас у необхідності носити маски, дотримуватися соціальну дистанцію, уникати людних місць. Не втрачаю надії, що вдасться достукатися до кожного буковинця. Бережіть себе і близьких!" - розповів він.

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